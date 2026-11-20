खतरे में करोड़ों ग्राहक, JPMorgan Chase, Visa, Mastercard पर बड़ा साबइर हमला, लीक हुआ डेटा!
JPMorgan Chase, Visa और Mastercard के करोड़ों ग्राहकों को सावधान रहने की जरूरत है। खबर है कि रूस के एक हैकिंग ग्रुप ने इन तीन बड़ी वित्तीय कंपनियों को निशाना बनाया है और ग्राहकों के डेटा तक पहुंच हासिल कर ली है। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं
साइबर अटैक के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब खबर है कि हैकर्स ने तीन बड़ी वित्तीय कंपनियों को निशाना बनाया है, जिनमें जेपी मॉर्गन चेस, वीजा और मास्टरकार्ड शामिल हैं। इनके ग्राहकों की कुछ निजी जानकारी लीक भी हो सकती है। दरअसल, हैकर्स ने इन कंपनियों से जुड़े एक थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को निशाना बनाया है। इस घटना ने उन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स से जुड़े जोखिमों को उजागर कर दिया है, जो ग्राहकों का डेटा संभालते हैं। तीनों कंपनियों ने भी इस डेटा ब्रीच को स्वीकार किया है लेकिन दावा किया है कि ग्राहकों की पेमेंट और बैंकिंग डिटेल्स सुरक्षित हैं।
न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, एक हैकिंग ग्रुप ने दावा किया था कि उसने एक सबकॉन्ट्रैक्टर के सिस्टम में सेंध लगाकर ग्राहकों के रिकॉर्ड तक पहुंच हासिल कर ली है। कंपनियों ने 19 नवंबर को इस घटना की पुष्टि की। रूस से जुड़े 'n0n' नाम के इस हैकिंग ग्रुप ने कुछ दस्तावेज भी जारी किए, जिन्हें उसने हमले का सबूत बताया। हालांकि, कितना डेटा लीक हुआ है और कितने ग्राहक प्रभावित हुए है, फिलहाल इस बारे में सटीक जानकारी सामने नहीं आई है।
रूस के हैकिंग ग्रुप ने ली जिम्मेदारी
हैकिंग ग्रुप 'n0n' ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कुछ ऐसे दस्तावेज जारी किए, जिन्हें उसने हैकिंग का सबूत बताया है। साइबर सिक्योरिटी फर्म SOCRadar ने बताया कि उसे इस घटना के बारे में इसी ग्रुप से जानकारी मिली थी। हालांकि, SOCRadar ने बताया कि वे स्वतंत्र रूप से यह पुष्टि नहीं कर सकते कि जारी किए गए दस्तावेज असली हैं या नहीं। साइबर सिक्योरिटी फर्म के अनुसार, n0n सितंबर 2026 में सामने आया और माना जा रहा है कि यह रूस से अपना कामकाज करता है। इस ग्रुप ने दुनिया भर की लगभग 200 कंपनियों पर हुए साइबर हमलों की जिम्मेदारी ली है।
जेपीमॉर्गन चेस ने डेटा ब्रीच को स्वीकार किया
जेपीमॉर्गन चेस ने पुष्टि की है कि उसके कुछ थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को निशाना बनाया गया है। एक्स पर जारी एक बयान में, अमेरिकी बैंकिंग कंपनी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि हैकर्स ने वेंडर्स के पास मौजूद मार्केटिंग डिटेल तक पहुंच बना ली थी। इस जानकारी में ग्राहकों के नाम और ईमेल एड्रेस शामिल हो सकते हैं। हालांकि, बैंक ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि उनके बैंकिंग सिस्टम प्रभावित हुए हैं, और उन्होंने पुष्टि की कि उनकी सर्विसेस बिना किसी रुकावट के काम कर रही हैं।
जेपीमॉर्गन चेस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा, "अब तक की हमारी जांच के आधार पर, हमें लगता है कि हमलावरों ने उन वेंडर्स के पास मौजूद कुछ मार्केटिंग डेटा तक पहुंच बना ली थी, जिसमें ग्राहकों के नाम और ईमेल एड्रेस शामिल हो सकते हैं। हमारी सर्विसेस में कोई रुकावट नहीं आई है।"
बैंक ने यह भी साफ किया कि यह साइबर हमला हाल ही में उसके कंप्यूटर सिस्टम में आई तकनीकी गड़बड़ी से जुड़ा नहीं है। दरअसल, पिछले हफ्ते जेपी मॉर्गन चेस, यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के सिस्टम ने आउटेज का सामना किया था, लेकिन बैंक ने कहा कि ये दोनों घटनाएं अलग-अलग हैं और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है।
वीजा और मास्टरकार्ड ने भी घटना को स्वीकार किया
वीजा ने भी इस घटना को स्वीकार किया और कहा की कि एशिया-पैसिफिक स्थित एक सर्विस प्रोवाइडर को निशाना बनाया गया था। हालांकि कंपनी ने कहा कि उसके अपने सिस्टम इस ब्रीच से प्रभावित नहीं हुए। वीजा ने आगे साफ किया कि ग्राहकों के कार्ड नंबर और पेमेंट की डिटेल लीक नहीं हुई हैं। इसका मतलब है कि इस घटना में कंपनी के पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम से कोई समझौता नहीं हुआ।
मास्टरकार्ड ने भी पुष्टि की कि इस घटना में एक सर्विस प्रोवाइडर शामिल था। कंपनी ने कहा कि एक्सेस की गई जानकारी केवल नॉन-पेमेंट डेटा तक सीमित थी, जो एक खास कार्डहोल्डर बेनिफिट्स प्रोग्राम में शामिल ग्राहकों से जुड़ी थी। मास्टरकार्ड ने आगे बताया कि उसकी टीमें सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर स्थिति का आकलन कर रही हैं और उन कार्डहोल्डर्स की मदद कर रही हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं।
हालांकि तीनों कंपनियों ने फाइनेंस और पेमेंट संबंधी जानकारी के लीक होने से इनकार किया है, फिर भी यह घटना उन थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स से जुड़े जोखिमों को उजागर करती है जो ग्राहकों का डेटा संभालते हैं। जांच अभी भी जारी है, और प्रभावित ग्राहकों की संख्या तथा एक्सेस की गई जानकारी के बारे में और ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें