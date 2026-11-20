JPMorgan Chase, Visa और Mastercard के करोड़ों ग्राहकों को सावधान रहने की जरूरत है। खबर है कि रूस के एक हैकिंग ग्रुप ने इन तीन बड़ी वित्तीय कंपनियों को निशाना बनाया है और ग्राहकों के डेटा तक पहुंच हासिल कर ली है। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं

साइबर अटैक के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब खबर है कि हैकर्स ने तीन बड़ी वित्तीय कंपनियों को निशाना बनाया है, जिनमें जेपी मॉर्गन चेस, वीजा और मास्टरकार्ड शामिल हैं। इनके ग्राहकों की कुछ निजी जानकारी लीक भी हो सकती है। दरअसल, हैकर्स ने इन कंपनियों से जुड़े एक थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को निशाना बनाया है। इस घटना ने उन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स से जुड़े जोखिमों को उजागर कर दिया है, जो ग्राहकों का डेटा संभालते हैं। तीनों कंपनियों ने भी इस डेटा ब्रीच को स्वीकार किया है लेकिन दावा किया है कि ग्राहकों की पेमेंट और बैंकिंग डिटेल्स सुरक्षित हैं।

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, एक हैकिंग ग्रुप ने दावा किया था कि उसने एक सबकॉन्ट्रैक्टर के सिस्टम में सेंध लगाकर ग्राहकों के रिकॉर्ड तक पहुंच हासिल कर ली है। कंपनियों ने 19 नवंबर को इस घटना की पुष्टि की। रूस से जुड़े 'n0n' नाम के इस हैकिंग ग्रुप ने कुछ दस्तावेज भी जारी किए, जिन्हें उसने हमले का सबूत बताया। हालांकि, कितना डेटा लीक हुआ है और कितने ग्राहक प्रभावित हुए है, फिलहाल इस बारे में सटीक जानकारी सामने नहीं आई है।

रूस के हैकिंग ग्रुप ने ली जिम्मेदारी हैकिंग ग्रुप 'n0n' ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कुछ ऐसे दस्तावेज जारी किए, जिन्हें उसने हैकिंग का सबूत बताया है। साइबर सिक्योरिटी फर्म SOCRadar ने बताया कि उसे इस घटना के बारे में इसी ग्रुप से जानकारी मिली थी। हालांकि, SOCRadar ने बताया कि वे स्वतंत्र रूप से यह पुष्टि नहीं कर सकते कि जारी किए गए दस्तावेज असली हैं या नहीं। साइबर सिक्योरिटी फर्म के अनुसार, n0n सितंबर 2026 में सामने आया और माना जा रहा है कि यह रूस से अपना कामकाज करता है। इस ग्रुप ने दुनिया भर की लगभग 200 कंपनियों पर हुए साइबर हमलों की जिम्मेदारी ली है।

जेपीमॉर्गन चेस ने डेटा ब्रीच को स्वीकार किया जेपीमॉर्गन चेस ने पुष्टि की है कि उसके कुछ थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को निशाना बनाया गया है। एक्स पर जारी एक बयान में, अमेरिकी बैंकिंग कंपनी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि हैकर्स ने वेंडर्स के पास मौजूद मार्केटिंग डिटेल तक पहुंच बना ली थी। इस जानकारी में ग्राहकों के नाम और ईमेल एड्रेस शामिल हो सकते हैं। हालांकि, बैंक ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि उनके बैंकिंग सिस्टम प्रभावित हुए हैं, और उन्होंने पुष्टि की कि उनकी सर्विसेस बिना किसी रुकावट के काम कर रही हैं।

जेपीमॉर्गन चेस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा, "अब तक की हमारी जांच के आधार पर, हमें लगता है कि हमलावरों ने उन वेंडर्स के पास मौजूद कुछ मार्केटिंग डेटा तक पहुंच बना ली थी, जिसमें ग्राहकों के नाम और ईमेल एड्रेस शामिल हो सकते हैं। हमारी सर्विसेस में कोई रुकावट नहीं आई है।"

बैंक ने यह भी साफ किया कि यह साइबर हमला हाल ही में उसके कंप्यूटर सिस्टम में आई तकनीकी गड़बड़ी से जुड़ा नहीं है। दरअसल, पिछले हफ्ते जेपी मॉर्गन चेस, यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के सिस्टम ने आउटेज का सामना किया था, लेकिन बैंक ने कहा कि ये दोनों घटनाएं अलग-अलग हैं और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है।

वीजा और मास्टरकार्ड ने भी घटना को स्वीकार किया वीजा ने भी इस घटना को स्वीकार किया और कहा की कि एशिया-पैसिफिक स्थित एक सर्विस प्रोवाइडर को निशाना बनाया गया था। हालांकि कंपनी ने कहा कि उसके अपने सिस्टम इस ब्रीच से प्रभावित नहीं हुए। वीजा ने आगे साफ किया कि ग्राहकों के कार्ड नंबर और पेमेंट की डिटेल लीक नहीं हुई हैं। इसका मतलब है कि इस घटना में कंपनी के पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम से कोई समझौता नहीं हुआ।

मास्टरकार्ड ने भी पुष्टि की कि इस घटना में एक सर्विस प्रोवाइडर शामिल था। कंपनी ने कहा कि एक्सेस की गई जानकारी केवल नॉन-पेमेंट डेटा तक सीमित थी, जो एक खास कार्डहोल्डर बेनिफिट्स प्रोग्राम में शामिल ग्राहकों से जुड़ी थी। मास्टरकार्ड ने आगे बताया कि उसकी टीमें सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर स्थिति का आकलन कर रही हैं और उन कार्डहोल्डर्स की मदद कर रही हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं।