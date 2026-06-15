बारिश के मौसम में इस Mode पर चलाएं AC, बढ़ेगी ठंडक, कम होगा बिजली का बिल; 90% लोग नहीं जानते AC का सीक्रेट फीचर

बारिश के मौसम में AC चलाने के बावजूद अगर कमरे में उमस और चिपचिपाहट महसूस होती है, तो इसकी वजह गलत Mode हो सकता है। जानिए AC के Dry Mode का फायदा:

AC Tips and Tricks: बारिश के मौसम में बाहर का तापमान भले ही कम हो जाता है लेकिन हवा में नमी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में AC चलाने के बावजूद कमरे में चिपचिपाहट और उमस महसूस होती रहती है। कई लोग समझ नहीं पाते कि AC ठीक से काम कर रहा है, फिर भी आराम क्यों नहीं मिल रहा। दरअसल, Monsoon के दौरान सिर्फ तापमान कम करना काफी नहीं होता, बल्कि हवा में मौजूद एक्स्ट्रा नमी को भी कम करना जरूरी होता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बारिश के मौसम में AC के एक खास Mode का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह फीचर लगभग हर AC में मौजूद होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। सही Mode चुनने से न सिर्फ कमरे का माहौल ज्यादा आरामदायक बन सकता है, बल्कि बिजली की खपत भी कम हो सकती है। आइए जानते हैं कि Monsoon में AC का कौन-सा Mode सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए।

Monsoon के दौरान तापमान कई बार नार्मल या थोड़ा कम रहता है, लेकिन हवा में नमी का स्तर काफी ज्यादा हो जाता है। जब कमरे में नमी बढ़ती है तो शरीर को ज्यादा पसीना आता है और चिपचिपाहट महसूस होती है। यही कारण है कि कई बार 24 या 25 डिग्री पर AC चलाने के बावजूद आराम नहीं मिलता। समस्या तापमान की नहीं बल्कि हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी की होती है।

AC का Dry Mode कैसे करता है काम AC में मिलने वाला Dry Mode खासतौर पर हवा की नमी कम करने के लिए बनाया गया है। यह Mode कमरे को बहुत ज्यादा ठंडा करने की बजाय हवा से अतिरिक्त नमी निकालने पर फोकस करता है। जब आप Dry Mode चालू करते हैं तो AC का कंप्रेसर और फैन अलग तरीके से काम करते हैं। इससे कमरे की ह्यूमिडिटी कम होती है और वातावरण ज्यादा आरामदायक महसूस होता है।

Monsoon में Dry Mode क्यों है सबसे बेहतर बारिश के मौसम में तापमान कम और नमी ज्यादा होती है। ऐसे में Cooling Mode लगातार चलाने से बिजली की खपत बढ़ सकती है। Dry Mode कम बिजली का इस्तेमाल करते हुए हवा की नमी को कम करता है। इससे कमरा ज्यादा ताजा और आरामदायक महसूस होता है। कई मामलों में यह Cooling Mode की तुलना में अधिक प्रभावी साबित होता है।

ऐसे ON करें अपने फोन में Dry Mode Dry Mode चालू करना बेहद आसान है। AC के रिमोट पर दिए गए Mode बटन को दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर Cool, Fan, Auto और Dry जैसे विकल्प दिखाई देंगे। इनमें से Dry Mode चुन लें। आमतौर पर इसका निशान पानी की बूंद (Water Drop) जैसा होता है। Mode चुनने के बाद AC अपने आप नमी कम करने का काम शुरू कर देगा।