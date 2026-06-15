बारिश के मौसम में इस Mode पर चलाएं AC, बढ़ेगी ठंडक, कम होगा बिजली का बिल; 90% लोग नहीं जानते AC का सीक्रेट फीचर

बारिश के मौसम में इस Mode पर चलाएं AC, बढ़ेगी ठंडक, कम होगा बिजली का बिल; 90% लोग नहीं जानते AC का सीक्रेट फीचर
बारिश के मौसम में AC चलाने के बावजूद अगर कमरे में उमस और चिपचिपाहट महसूस होती है, तो इसकी वजह गलत Mode हो सकता है। जानिए AC के Dry Mode का फायदा:
AC Tips and Tricks: बारिश के मौसम में बाहर का तापमान भले ही कम हो जाता है लेकिन हवा में नमी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में AC चलाने के बावजूद कमरे में चिपचिपाहट और उमस महसूस होती रहती है। कई लोग समझ नहीं पाते कि AC ठीक से काम कर रहा है, फिर भी आराम क्यों नहीं मिल रहा। दरअसल, Monsoon के दौरान सिर्फ तापमान कम करना काफी नहीं होता, बल्कि हवा में मौजूद एक्स्ट्रा नमी को भी कम करना जरूरी होता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बारिश के मौसम में AC के एक खास Mode का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह फीचर लगभग हर AC में मौजूद होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। सही Mode चुनने से न सिर्फ कमरे का माहौल ज्यादा आरामदायक बन सकता है, बल्कि बिजली की खपत भी कम हो सकती है। आइए जानते हैं कि Monsoon में AC का कौन-सा Mode सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए।
Monsoon के दौरान तापमान कई बार नार्मल या थोड़ा कम रहता है, लेकिन हवा में नमी का स्तर काफी ज्यादा हो जाता है। जब कमरे में नमी बढ़ती है तो शरीर को ज्यादा पसीना आता है और चिपचिपाहट महसूस होती है। यही कारण है कि कई बार 24 या 25 डिग्री पर AC चलाने के बावजूद आराम नहीं मिलता। समस्या तापमान की नहीं बल्कि हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी की होती है।
AC का Dry Mode कैसे करता है काम
AC में मिलने वाला Dry Mode खासतौर पर हवा की नमी कम करने के लिए बनाया गया है। यह Mode कमरे को बहुत ज्यादा ठंडा करने की बजाय हवा से अतिरिक्त नमी निकालने पर फोकस करता है। जब आप Dry Mode चालू करते हैं तो AC का कंप्रेसर और फैन अलग तरीके से काम करते हैं। इससे कमरे की ह्यूमिडिटी कम होती है और वातावरण ज्यादा आरामदायक महसूस होता है।
Monsoon में Dry Mode क्यों है सबसे बेहतर
बारिश के मौसम में तापमान कम और नमी ज्यादा होती है। ऐसे में Cooling Mode लगातार चलाने से बिजली की खपत बढ़ सकती है। Dry Mode कम बिजली का इस्तेमाल करते हुए हवा की नमी को कम करता है। इससे कमरा ज्यादा ताजा और आरामदायक महसूस होता है। कई मामलों में यह Cooling Mode की तुलना में अधिक प्रभावी साबित होता है।
ऐसे ON करें अपने फोन में Dry Mode
Dry Mode चालू करना बेहद आसान है। AC के रिमोट पर दिए गए Mode बटन को दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर Cool, Fan, Auto और Dry जैसे विकल्प दिखाई देंगे। इनमें से Dry Mode चुन लें। आमतौर पर इसका निशान पानी की बूंद (Water Drop) जैसा होता है। Mode चुनने के बाद AC अपने आप नमी कम करने का काम शुरू कर देगा।
बिजली बिल भी होता है कम
कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि Dry Mode में AC कम समय के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल करता है। इस वजह से बिजली की खपत सामान्य Cooling Mode की तुलना में कम हो सकती है। हालांकि बचत कमरे के साइज, मौसम और AC मॉडल पर निर्भर करती है। फिर भी Monsoon में लंबे समय तक Cool Mode चलाने की तुलना में Dry Mode कई मामलों में ज्यादा किफायती साबित हो सकता है। Dry Mode तब सबसे ज्यादा उपयोगी होता है जब बाहर बारिश हो रही हो या हवा में नमी का स्तर बहुत ज्यादा हो। अगर कमरे में नमी बहुत ज्यादा है तो कुछ घंटों के लिए Dry Mode चलाना पर्याप्त हो सकता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर Cool Mode का इस्तेमाल किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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