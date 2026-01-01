कड़कड़ाती सर्दियों में ठंडे पड़े Room Heaters के दाम, मात्र ₹899 में होगा आपका
अगर इस सर्दी आप अपने घर के लिए एक अच्छा रूम हीटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ शानदार ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत 1,500 रुपये से कम है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ठंड के मौसम में घर को गर्म बनाए रखने के लिए रूम हीटर एक जरूरी अप्लायंस है। यह कम समय में कमरे का टेम्प्रेचर बढ़ाकर सर्दी से राहत देता है। अलग-अलग जरूरतों के अनुसार रूम हीटर बनाए जाते हैं, जिनमें ब्लोअर, ऑयल-फिल्ड और पैनल आदि शामिल हैं। इनमें ओवरहीट प्रोटेक्शन व थर्मोस्टेट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। कॉम्पैक्ट डिजाइन और आसान उपयोग के कारण ये घर, ऑफिस या बेडरूम के लिए सही रहते हैं। 1,500 रुपये से कम में आपको अमेजन पर कई ऑफर्स मिल जाएंगे।
1. Amazon Brand - Solimo 2000/1000 Watts Room Heater with Adjustable Thermostat (ISI certified, White colour, Ideal for small to medium room/area)
इसकी कीमत 2,000 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 1,089 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह हीटर छोटे से मध्यम कमरे के लिए सही है और जरूरत के अनुसार 1000 वॉट या 2000 वॉट पावर पर चलाया जा सकता है। एडजस्टेबल थर्मोस्टैट कमरे का टेम्प्रेचर बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
जल्दी और समान हीट
पावर सेविंग के लिए ड्यूल सेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
फैन हीटर जैसी तेज हवा नहीं
लगातार इस्तेमाल पर बिजली खपत ज्यादा
2. Orient Electric Areva Portable Room Heater | 2000W | Two Heating Modes | Advanced Overheat Protection | Horizontal & Vertical Mount | 1-year replacement warranty by Orient | White
इसकी कीमत 3,590 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 1,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 2000 वॉट पावर के साथ आता है और इसमें दो हीटिंग मोड दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार गर्मी चुन सकते हैं। इसका पोर्टेबल डिजाइन इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से ले जाने योग्य बनाता है। एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन सेफ्टी को और बेहतर बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
जल्दी और समान हीट
इस्तेमाल में आसान और पोर्टेबल
बेहतर सेफ्टी फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए कम इफेक्टिव
लंबे समय तक चलाने पर बिजली खपत ज्यादा
फैन हीटर जैसी तेज हवा नहीं देता
3. Longway Hot Max 2000W/1000W Fan Room Heater | ISI Approved | Overheat Protection | Portable & Compact | 2 Heat Settings | ABS Plastic Body | White
इसे 2,190 रुपये के बजाय 899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह हीटर दो हीट सेटिंग्स (1000W और 2000W) के साथ आता है, जिससे आप जरूरत के अनुसार बिजली की खपत कंट्रोल कर सकते हैं। ISI अप्रूवल और ओवरहीट प्रोटेक्शन इसे सुरक्षित बनाते हैं। इसका पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिजाइन घर के किसी भी कमरे में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
जल्दी गर्मी देने वाला फैन हीटर
ड्यूल पावर मोड से बिजली की बचत
हल्का और आसानी से ले जाने योग्य
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों में असर सीमित
फैन की आवाज
लंबे समय तक इस्तेमाल पर बिजली खपत ज्यादा
4. LEDURE 2000W Hexa Room Heater | Turbonite Room Heater with Overheat Protection & Turbo Fan Blower | Dual Heat Settings & Adjustable Thermostat | 1 Year Warranty (Beige, Pack-1)
इसकी कीमत 1,800 रुपये है। इसे 31% डिस्काउंट के साथ 1,239 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह Turbonite तकनीक और टर्बो फैन ब्लोअर के साथ आता है, जिससे कमरे में गर्म हवा जल्दी और समान रूप से फैलती है। इसमें ड्यूल हीट सेटिंग (1000W/2000W) दी गई है, ताकि आप अपनी जरूरत के अनुसार पावर चुन सकें। एडजस्टेबल थर्मोस्टैट तापमान को बैलेंस रखता है, जबकि ओवरहीट प्रोटेक्शन सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
जल्दी और समान हीट
ड्यूल हीट मोड से बिजली की बचत
सेफ्टी फीचर्स के साथ सुरक्षित इस्तेमाल
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों में प्रभाव सीमित
फैन की आवाज
5. Ledvance Sun Heater for Room | Sun Heater 800W | ISI Approved | 2 Heat Setting | Cool Touch Handle | Tip Over Switch for Protection | Instant Heating | Angle Adjustment | 1 Year Warranty
इसकी कीमत 2,090 रुपये है। इसे 31% डिस्काउंट के साथ 1,420 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह सन हीटर तकनीक पर काम करता है, जिससे बिना शोर के नेचुरल और सॉफ्ट हीट मिलती है। 2 हीट सेटिंग्स की मदद से आप जरूरत के अनुसार गर्मी चुन सकते हैं। ISI अप्रूवल इसकी सुरक्षा और क्वालिटी को दर्शाता है। कूल टच हैंडल और टिप-ओवर स्विच इसे इस्तेमाल में और भी सुरक्षित बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बिना आवाज के तुरंत हीट
बिजली की कम खपत
सुरक्षित और इस्तेमाल में आसान
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
फैन हीटर जैसी तेज हवा नहीं
केवल सामने की तरफ इफेक्टिव
6. RR Signature TORRID QUARTZ Room Heater 800 Watt | Low Power Consumption | Tip-Over Protection | 2 Heating Rods for Quick Heating | Cool Touch Body | 2 Year Warranty
इसकी कीमत 64% डिस्काउंट के साथ 899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह क्वार्ट्ज हीटर तकनीक पर काम करता है, जिससे तुरंत और सॉफ्ट हीट मिलती है। इसमें 2 हीटिंग रॉड्स दी गई हैं, जो जल्दी गर्मी देने में मदद करती हैं। कम बिजली खपत के कारण यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही है। टिप-ओवर प्रोटेक्शन और कूल टच बॉडी इसे सुरक्षित बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली में प्रभावी गर्मी
साइलेंट ऑपरेशन
सुरक्षित और ड्यूरेबल
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
फैन हीटर जैसी तेज हवा नहीं
केवल सामने की तरफ हवा
7. Maharaja Whiteline Lume 800 Room Heater | Compact 800W Energy Efficient Quartz Heater with Auto Shut-Off Safety, Premium Reflectors & Heat Dissipation Vents | Fast Heating for Small to Medium Rooms
इसकी कीमत 34% डिस्काउंट के साथ 1,249 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 800 वॉट का क्वार्ट्ज हीटर है, जो कम बिजली में तेज और आरामदायक गर्मी देता है। प्रीमियम रिफ्लेक्टर्स की मदद से गर्मी समान रूप से फैलती है, जिससे कमरा जल्दी गर्म होता है। इसमें ऑटो शट-ऑफ सेफ्टी फीचर दिया गया है, जो हीटर के गिरने या ओवरहीट होने पर अपने आप बंद हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली खपत में अच्छी गर्मी
तुरंत और साइलेंट हीटिंग
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए प्रभाव सीमित
फैन हीटर जैसी तेज हवा नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
