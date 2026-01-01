कड़कड़ाती सर्दियों में ठंडे पड़े Room Heaters के दाम, मात्र ₹899 में होगा आपका

संक्षेप: अगर इस सर्दी आप अपने घर के लिए एक अच्छा रूम हीटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ शानदार ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत 1,500 रुपये से कम है।

Jan 01, 2026 08:43 pm IST

ठंड के मौसम में घर को गर्म बनाए रखने के लिए रूम हीटर एक जरूरी अप्लायंस है। यह कम समय में कमरे का टेम्प्रेचर बढ़ाकर सर्दी से राहत देता है। अलग-अलग जरूरतों के अनुसार रूम हीटर बनाए जाते हैं, जिनमें ब्लोअर, ऑयल-फिल्ड और पैनल आदि शामिल हैं। इनमें ओवरहीट प्रोटेक्शन व थर्मोस्टेट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। कॉम्पैक्ट डिजाइन और आसान उपयोग के कारण ये घर, ऑफिस या बेडरूम के लिए सही रहते हैं। 1,500 रुपये से कम में आपको अमेजन पर कई ऑफर्स मिल जाएंगे।

इसकी कीमत 2,000 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 1,089 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह हीटर छोटे से मध्यम कमरे के लिए सही है और जरूरत के अनुसार 1000 वॉट या 2000 वॉट पावर पर चलाया जा सकता है। एडजस्टेबल थर्मोस्टैट कमरे का टेम्प्रेचर बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है।

Specifications पावर 1000/2000 वॉट ड्यूल हीट सेटिंग थर्मोस्टैट एडजस्टेबल तापमान नियंत्रण सुरक्षा ISI सर्टिफाइड, सुरक्षित उपयोग क्यों खरीदें जल्दी और समान हीट पावर सेविंग के लिए ड्यूल सेटिंग क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं फैन हीटर जैसी तेज हवा नहीं लगातार इस्तेमाल पर बिजली खपत ज्यादा

इसकी कीमत 3,590 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 1,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 2000 वॉट पावर के साथ आता है और इसमें दो हीटिंग मोड दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार गर्मी चुन सकते हैं। इसका पोर्टेबल डिजाइन इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से ले जाने योग्य बनाता है। एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन सेफ्टी को और बेहतर बनाता है।

Specifications पावर 2000 वॉट शक्तिशाली हीटिंग हीटिंग मोड दो अलग-अलग हीट मोड सुरक्षा एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन क्यों खरीदें जल्दी और समान हीट इस्तेमाल में आसान और पोर्टेबल बेहतर सेफ्टी फीचर्स क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए कम इफेक्टिव लंबे समय तक चलाने पर बिजली खपत ज्यादा फैन हीटर जैसी तेज हवा नहीं देता

इसे 2,190 रुपये के बजाय 899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह हीटर दो हीट सेटिंग्स (1000W और 2000W) के साथ आता है, जिससे आप जरूरत के अनुसार बिजली की खपत कंट्रोल कर सकते हैं। ISI अप्रूवल और ओवरहीट प्रोटेक्शन इसे सुरक्षित बनाते हैं। इसका पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिजाइन घर के किसी भी कमरे में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

Specifications पावर विकल्प 1000W / 2000W ड्यूल हीट सेटिंग सुरक्षा ISI अप्रूव्ड, ओवरहीट प्रोटेक्शन बॉडी मजबूत ABS प्लास्टिक क्यों खरीदें जल्दी गर्मी देने वाला फैन हीटर ड्यूल पावर मोड से बिजली की बचत हल्का और आसानी से ले जाने योग्य क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों में असर सीमित फैन की आवाज लंबे समय तक इस्तेमाल पर बिजली खपत ज्यादा

इसकी कीमत 1,800 रुपये है। इसे 31% डिस्काउंट के साथ 1,239 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह Turbonite तकनीक और टर्बो फैन ब्लोअर के साथ आता है, जिससे कमरे में गर्म हवा जल्दी और समान रूप से फैलती है। इसमें ड्यूल हीट सेटिंग (1000W/2000W) दी गई है, ताकि आप अपनी जरूरत के अनुसार पावर चुन सकें। एडजस्टेबल थर्मोस्टैट तापमान को बैलेंस रखता है, जबकि ओवरहीट प्रोटेक्शन सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करता है।

Specifications पावर 1000W / 2000W ड्यूल हीट सेटिंग टेक्नोलॉजी Turbonite हीटिंग के साथ टर्बो फैन ब्लोअर थर्मोस्टैट एडजस्टेबल टेम्प्रेचर कंट्रोल सुरक्षा ओवरहीट प्रोटेक्शन क्यों खरीदें जल्दी और समान हीट ड्यूल हीट मोड से बिजली की बचत सेफ्टी फीचर्स के साथ सुरक्षित इस्तेमाल क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों में प्रभाव सीमित फैन की आवाज

इसकी कीमत 2,090 रुपये है। इसे 31% डिस्काउंट के साथ 1,420 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह सन हीटर तकनीक पर काम करता है, जिससे बिना शोर के नेचुरल और सॉफ्ट हीट मिलती है। 2 हीट सेटिंग्स की मदद से आप जरूरत के अनुसार गर्मी चुन सकते हैं। ISI अप्रूवल इसकी सुरक्षा और क्वालिटी को दर्शाता है। कूल टच हैंडल और टिप-ओवर स्विच इसे इस्तेमाल में और भी सुरक्षित बनाते हैं।

Specifications पावर 800W सन हीटर हीट सेटिंग 2 अलग-अलग हीट मोड सुरक्षा ISI अप्रूव्ड, टिप-ओवर स्विच हीटिंग इंस्टेंट और साइलेंट हीट क्यों खरीदें बिना आवाज के तुरंत हीट बिजली की कम खपत सुरक्षित और इस्तेमाल में आसान क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं फैन हीटर जैसी तेज हवा नहीं केवल सामने की तरफ इफेक्टिव

इसकी कीमत 64% डिस्काउंट के साथ 899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह क्वार्ट्ज हीटर तकनीक पर काम करता है, जिससे तुरंत और सॉफ्ट हीट मिलती है। इसमें 2 हीटिंग रॉड्स दी गई हैं, जो जल्दी गर्मी देने में मदद करती हैं। कम बिजली खपत के कारण यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही है। टिप-ओवर प्रोटेक्शन और कूल टच बॉडी इसे सुरक्षित बनाते हैं।

Specifications पावर 800 वॉट, कम बिजली खपत हीटिंग सिस्टम 2 क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड्स सुरक्षा टिप-ओवर प्रोटेक्शन क्यों खरीदें कम बिजली में प्रभावी गर्मी साइलेंट ऑपरेशन सुरक्षित और ड्यूरेबल क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं फैन हीटर जैसी तेज हवा नहीं केवल सामने की तरफ हवा

इसकी कीमत 34% डिस्काउंट के साथ 1,249 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 800 वॉट का क्वार्ट्ज हीटर है, जो कम बिजली में तेज और आरामदायक गर्मी देता है। प्रीमियम रिफ्लेक्टर्स की मदद से गर्मी समान रूप से फैलती है, जिससे कमरा जल्दी गर्म होता है। इसमें ऑटो शट-ऑफ सेफ्टी फीचर दिया गया है, जो हीटर के गिरने या ओवरहीट होने पर अपने आप बंद हो जाता है।

Specifications पावर 800 वॉट, एनर्जी एफिशिएंट हीटर हीटिंग टेक्नोलॉजी क्वार्ट्ज हीटर सेफ्टी ऑटो शट-ऑफ सुरक्षा फीचर क्यों खरीदें कम बिजली खपत में अच्छी गर्मी तुरंत और साइलेंट हीटिंग क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए प्रभाव सीमित फैन हीटर जैसी तेज हवा नहीं

