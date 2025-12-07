लद्दाक की ठंड को भी छूमंतर करेंगे ये रूम हीटर्स, ऑन होते ही कमरे में भर देंगे गर्माहट

संक्षेप: सर्दी के मौसम में आप अपने घर के लिए एक अच्छा हीटर खरीद सकते हैं। अगर आपका कमरा बड़ा है तो आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शन्स यहां दे रहे हैं।

Dec 07, 2025 04:19 pm IST

बड़े कमरों के लिए रूम हीटर्स बढ़िया हीटिंग क्षमता के साथ आते हैं, जो पूरे स्पेस को जल्दी और समान रूप से गर्म कर देती है। ये हीटर्स हाई वॉटेज, मल्टी-हीट सेटिंग्स और फास्ट हीटिंग तकनीक से लैस होते हैं, जिससे ठंड में भी कमरा कुछ ही मिनटों में आरामदायक महसूस होने लगता है। बड़े रूम हीटर्स में सिक्योरिटी फीचर्स जैसे ओवरहीट प्रोटेक्शन, थर्मोस्टेट कंट्रोल और स्टेबल डिजाइन भी होते हैं। अगर आपका हॉल या मास्टर बेडरूम बड़ा है, तो अमेजन पर ये ऑफर्स आपके लिए सही रहेंगे।

इसकी कीमत 6,332 रुपये है। इसे 33% डिस्काउंट के साथ 4,239 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक कॉम्पैक्ट हीटिंग सॉल्यूशन है। इसमें PTC टेक्नोलॉजी दी गई है, जो जल्दी गर्म हवा देती है और बिजली की बचत भी करती है। 750W और 1500W के दो हीट सेटिंग्स आपके अनुसार टेम्प्रेचर चुनने की सुविधा देते हैं। इसका टच डिस्प्ले इसे एडवांस और इस्तेमाल में आसान है।

Specifications हीट सेटिंग 750W और 1500W तकनीक PTC फास्ट हीटिंग डिस्प्ले टच कंट्रोल ऑपरेशन साइलेंट परफॉर्मेंस मोड फैन मोड सिक्योरिटी ओवरहीट प्रोटेक्शन क्यों खरीदें PTC तकनीक से फास्ट और सुरक्षित हीटिंग टच डिस्प्ले से आसान कंट्रोल साइलेंट ऑपरेशन कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े कमरों के लिए कम प्रभावी

इसकी कीमत 41% डिस्काउंट के साथ 9,699 रुपये हो गई है। यह एक प्रीमियम क्वालिटी रूम हीटर है, जो सर्दियों में लंबे समय तक गर्माहट देता है। इसमें एडवांस S-शेप्ड फिन्स दिए गए हैं, जो गर्मी को जल्दी और समान रूप से फैलाते हैं। 2900W की पावर और PTC फैन हीटर के साथ यह बड़े कमरों में भी फास्ट हीटिंग की सुविधा देता है। तीन हीट सेटिंग्स आपको तापमान अपने अनुसार बदलने की सुविधा देती हैं।

Specifications फिन्स 13 एडवांस S-शेप्ड फिन्स पावर 2900W हीट सेटिंग्स 3 हीट मोड फैन हीटर इन-बिल्ट PTC फैन हीटर सुरक्षा ओवरहीट प्रोटेक्शन वारंटी 2 साल ओरिएंट ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें बड़े कमरों के लिए बेहतरीन हीटिंग S-शेप्ड फिन्स से फास्ट और समान गर्माहट PTC फैन हीटर अतिरिक्त हीटिंग सपोर्ट साइलेंट ऑपरेशन 2 साल की ब्रांडेड वारंटी क्यों खोजें विकल्प वजन ज्यादा, इसलिए मूव करना थोड़ा मुश्किल बिजली की खपत ज्यादा प्राइस थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में

इस हीटर की कीमत 19,999 रुपये है। इसे 30% डिस्काउंट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके 11 M-शेप्ड फिन्स 30% तेज गर्माहट देते हैं और 20% तक बिजली की बचत में मदद करते हैं। 2200W की पावर के साथ यह कमरा जल्दी गरम करता है। इसमें स्मार्ट ऐप और रिमोट कंट्रोल की सुविधा है, जिससे आप तापमान और मोड को दूर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। 4 हीट मोड इसे जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करने में मदद करते हैं।

Specifications फिन्स 11 M-शेप्ड फिन्स पावर 2200W हीटिंग स्पीड 30% फास्ट हीटिंग एनर्जी सेविंग 20% तक कम बिजली खपत कंट्रोल स्मार्ट ऐप + रिमोट कंट्रोल मोड 4 हीट मोड क्यों खरीदें M-शेप्ड फिन्स से गर्माहट जल्दी ऐप और रिमोट से स्मार्ट कंट्रोल कम बिजली खपत बड़े कमरों के लिए सही 4 मोड के साथ एडजस्टेबल हीटिंग क्यों खोजें विकल्प वजन ज्यादा, मूव करना थोड़ा मुश्किल कीमत नॉर्मल हीटरों से ज्यादा ऐप इस्तेमाल के लिए इंटरनेट/ब्लूटूथ की जरूरत

इसकी कीमत 8,999 रुपये है। इसे 28% डिस्काउंट के साथ 6,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 2 सेकंड इंस्टेंट हीटिंग तकनीक कमरे को जल्दी गर्म करती है, जिससे इंतजार नहीं करना पड़ता। यह 2200W पावर के साथ आता है, जो छोटे कमरों के लिए बेहद प्रभावी है। इसमें जीरो ड्राईनेस टेक्नोलॉजी है, जो हवा को सूखा किए बिना आरामदायक गर्मी देती है। यह सुपर साइलेंट, हल्का और पोर्टेबल है, जिसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है।

Specifications हीटिंग 2-सेकंड इंस्टेंट हीटिंग पावर 2200W एनर्जी सेविंग 20% बिजली की बचत आवाज सुपर साइलेंट ऑपरेशन फिन्स छोटे 7/9 फिन ऑयल हीटर्स क्यों खरीदें फास्ट हीटिंग कम बिजली खपत हवा में नमी कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प ज्यादा पावर होने से अलग सॉकेट की जरूरत बड़े कमरों के लिए उतना प्रभावी नहीं ओवरहीटिंग से बचने के लिए लिमिटेड रनटाइम की सलाह

इसकी कीमत 13,999 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 7,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 9 फिन वाला यह ऑयल-फिल्ड रेडिएटर आपके कमरे को जल्दी गर्म करता है। इसकी पतली फिन्स हीट को जल्दी फैलाती हैं, जिससे कुछ ही मिनटों में कमरा गर्म होने लगता है। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टैट दिया गया है, जिससे आप अपने अनुसार तापमान सेट कर सकते हैं। साथ ही इसके कैस्टर व्हील्स इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद आसान बनाते हैं।

Specifications फिन्स 9 पतली फिन्स फास्ट हीट डिलीवरी के लिए थर्मोस्टैट एडजस्टेबल टेम्प्रेचर कंट्रोल व्हील्स कैस्टर व्हील्स से आसान मूवमेंट सुविधाएं बैक कवर और ह्यूमिडिफायर वारंटी 1 साल पावर 2000W क्यों खरीदें कमरा जल्दी और समान रूप से गर्म ईजी टू कैरी एडजस्टेबल तापमान से बेहतर कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प ऑयल-फिल्ड हीटर थोड़ा भारी बिजली खपत ज्यादा

इसकी कीमत 15,990 रुपये है। इसे 48% डिस्काउंट के साथ 8,338 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 11-फिन ऑयल-फिल्ड रेडिएटर बड़े कमरों को भी तेजी से गर्म करने के लिए बनाया गया है। इसकी एडवांस्ड S-शेप्ड फिन्स हीट को बेहतर तरीके से फैलाती हैं, जिससे कमरा जल्दी आरामदायक हो जाता है। 2900W की पावर और साथ में दिया गया PTC फैन हीटर हीटिंग को और फास्ट बना देता है। इसमें 3 हीट सेटिंग्स भी हैं, जिनकी मदद से आप अपनी सुविधा के अनुसार टेम्प्रेचर कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications फिन्स 11 एडवांस्ड S-शेप्ड फिन्स पावर 2900W फैन हीटर PTC फैन हीटिंग सपोर्ट हीट सेटिंग्स 3 तापमान सेटिंग्स वारंटी 2 साल क्यों खरीदें बड़े कमरों को भी तेजी से गर्म करना S-शेप्ड फिन्स से बेहतर हीट फैलाव 3 हीट सेटिंग्स से ज्यादा कंट्रोल PTC फैन से क्विक हीटिंग क्यों खोजें विकल्प बिजली खपत ज्यादा वजन में थोड़ा भारी

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 68% डिस्काउंट के साथ 3,189 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पूरी तरह साइलेंट ऑपरेशन देता है, जिससे रात में भी बिना शोर के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी हीटिंग तकनीक हवा को ड्राई नहीं होने देती, जिससे सांस लेना आसान रहता है। दो हीट सेटिंग्स की मदद से आप अपनी जरूरत के अनुसार टेम्प्रेचर चुन सकते हैं। ब्लैक और रोज गोल्ड फिनिश में आने वाला यह हीटर देखने में स्टाइलिश है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications टेक्नोलॉजी माइका-थर्मिक रैपिड हीटिंग ऑपरेशन पूरी तरह साइलेंट पावर 1500W हीट सेटिंग्स 2 टेम्प्रेचर ऑप्शन सुरक्षा एंटी-ड्राइनेस, आरामदायक ब्रीदिंग वारंटी 2 साल क्यों खरीदें बहुत फास्ट और इंस्टैंट हीटिंग बिना शोर के चलने वाला हवा को ड्राई नहीं होने देता कम बिजली खपत क्यों खोजें विकल्प छोटे कमरों के लिए अधिक सही फैन हीटर जितना हवा का फैलाव नहीं देता

