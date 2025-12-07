लद्दाक की ठंड को भी छूमंतर करेंगे ये रूम हीटर्स, ऑन होते ही कमरे में भर देंगे गर्माहट
सर्दी के मौसम में आप अपने घर के लिए एक अच्छा हीटर खरीद सकते हैं। अगर आपका कमरा बड़ा है तो आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शन्स यहां दे रहे हैं।
बड़े कमरों के लिए रूम हीटर्स बढ़िया हीटिंग क्षमता के साथ आते हैं, जो पूरे स्पेस को जल्दी और समान रूप से गर्म कर देती है। ये हीटर्स हाई वॉटेज, मल्टी-हीट सेटिंग्स और फास्ट हीटिंग तकनीक से लैस होते हैं, जिससे ठंड में भी कमरा कुछ ही मिनटों में आरामदायक महसूस होने लगता है। बड़े रूम हीटर्स में सिक्योरिटी फीचर्स जैसे ओवरहीट प्रोटेक्शन, थर्मोस्टेट कंट्रोल और स्टेबल डिजाइन भी होते हैं। अगर आपका हॉल या मास्टर बेडरूम बड़ा है, तो अमेजन पर ये ऑफर्स आपके लिए सही रहेंगे।
1. Warmex Electric PTC Room Heater for Home | Fast Heating with 2 Heat Setting 750/1500 W | Ideal for Bedroom and Office| Silent Operation for Small Space | Touch Display & Fan Mode Safety Features
इसकी कीमत 6,332 रुपये है। इसे 33% डिस्काउंट के साथ 4,239 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक कॉम्पैक्ट हीटिंग सॉल्यूशन है। इसमें PTC टेक्नोलॉजी दी गई है, जो जल्दी गर्म हवा देती है और बिजली की बचत भी करती है। 750W और 1500W के दो हीट सेटिंग्स आपके अनुसार टेम्प्रेचर चुनने की सुविधा देते हैं। इसका टच डिस्प्ले इसे एडवांस और इस्तेमाल में आसान है।
क्यों खरीदें
PTC तकनीक से फास्ट और सुरक्षित हीटिंग
टच डिस्प्ले से आसान कंट्रोल
साइलेंट ऑपरेशन
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े कमरों के लिए कम प्रभावी
2. Orient Electric Comforter collection 13 fin oil filled radiator | Advanced S-shaped Fins |2900W power| with PTC fan heater| 3 heat settings | 2 years warranty by Orient
इसकी कीमत 41% डिस्काउंट के साथ 9,699 रुपये हो गई है। यह एक प्रीमियम क्वालिटी रूम हीटर है, जो सर्दियों में लंबे समय तक गर्माहट देता है। इसमें एडवांस S-शेप्ड फिन्स दिए गए हैं, जो गर्मी को जल्दी और समान रूप से फैलाते हैं। 2900W की पावर और PTC फैन हीटर के साथ यह बड़े कमरों में भी फास्ट हीटिंग की सुविधा देता है। तीन हीट सेटिंग्स आपको तापमान अपने अनुसार बदलने की सुविधा देती हैं।
क्यों खरीदें
बड़े कमरों के लिए बेहतरीन हीटिंग
S-शेप्ड फिन्स से फास्ट और समान गर्माहट
PTC फैन हीटर अतिरिक्त हीटिंग सपोर्ट
साइलेंट ऑपरेशन
2 साल की ब्रांडेड वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
वजन ज्यादा, इसलिए मूव करना थोड़ा मुश्किल
बिजली की खपत ज्यादा
प्राइस थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में
3. NUUK HÖT BLOX Smart Oil Filled Radiator Oil Heater For Room In Winter | 11 M-Shaped Fins | 2200W Power | 30% Faster Heating | Up to 20% Energy Savings | Smart App & Remote Control | 4 Heat Modes
इस हीटर की कीमत 19,999 रुपये है। इसे 30% डिस्काउंट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके 11 M-शेप्ड फिन्स 30% तेज गर्माहट देते हैं और 20% तक बिजली की बचत में मदद करते हैं। 2200W की पावर के साथ यह कमरा जल्दी गरम करता है। इसमें स्मार्ट ऐप और रिमोट कंट्रोल की सुविधा है, जिससे आप तापमान और मोड को दूर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। 4 हीट मोड इसे जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करने में मदद करते हैं।
क्यों खरीदें
M-शेप्ड फिन्स से गर्माहट जल्दी
ऐप और रिमोट से स्मार्ट कंट्रोल
कम बिजली खपत
बड़े कमरों के लिए सही
4 मोड के साथ एडजस्टेबल हीटिंग
क्यों खोजें विकल्प
वजन ज्यादा, मूव करना थोड़ा मुश्किल
कीमत नॉर्मल हीटरों से ज्यादा
ऐप इस्तेमाल के लिए इंटरनेट/ब्लूटूथ की जरूरत
4. NUUK HÖT BAR 2-Sec Instant Heating PTC Heater for Room | Upto 20% Bill Savings | Zero Dryness | Super-Silent, Portable | Vertical & Horizontal Use | 2200W | Perfect Replacement for small 7/9 fin OFRs
इसकी कीमत 8,999 रुपये है। इसे 28% डिस्काउंट के साथ 6,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 2 सेकंड इंस्टेंट हीटिंग तकनीक कमरे को जल्दी गर्म करती है, जिससे इंतजार नहीं करना पड़ता। यह 2200W पावर के साथ आता है, जो छोटे कमरों के लिए बेहद प्रभावी है। इसमें जीरो ड्राईनेस टेक्नोलॉजी है, जो हवा को सूखा किए बिना आरामदायक गर्मी देती है। यह सुपर साइलेंट, हल्का और पोर्टेबल है, जिसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्यों खरीदें
फास्ट हीटिंग
कम बिजली खपत
हवा में नमी
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा पावर होने से अलग सॉकेट की जरूरत
बड़े कमरों के लिए उतना प्रभावी नहीं
ओवरहीटिंग से बचने के लिए लिमिटेड रनटाइम की सलाह
5. Morphy Richards OFR Room Heater, 09 Fin 2000 Watts Oil Filled Room Heater , ISI Approved (OFR 9 Grey)
इसकी कीमत 13,999 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 7,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 9 फिन वाला यह ऑयल-फिल्ड रेडिएटर आपके कमरे को जल्दी गर्म करता है। इसकी पतली फिन्स हीट को जल्दी फैलाती हैं, जिससे कुछ ही मिनटों में कमरा गर्म होने लगता है। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टैट दिया गया है, जिससे आप अपने अनुसार तापमान सेट कर सकते हैं। साथ ही इसके कैस्टर व्हील्स इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद आसान बनाते हैं।
क्यों खरीदें
कमरा जल्दी और समान रूप से गर्म
ईजी टू कैरी
एडजस्टेबल तापमान से बेहतर कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
ऑयल-फिल्ड हीटर थोड़ा भारी
बिजली खपत ज्यादा
6. Orient Electric Comforter Collection 11 fin Oil Filled Radiator | Advanced S-Shaped Fins |2900W Power| with PTC Fan Heater| 3 Heat Settings | 2 Years Warranty, Black
इसकी कीमत 15,990 रुपये है। इसे 48% डिस्काउंट के साथ 8,338 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 11-फिन ऑयल-फिल्ड रेडिएटर बड़े कमरों को भी तेजी से गर्म करने के लिए बनाया गया है। इसकी एडवांस्ड S-शेप्ड फिन्स हीट को बेहतर तरीके से फैलाती हैं, जिससे कमरा जल्दी आरामदायक हो जाता है। 2900W की पावर और साथ में दिया गया PTC फैन हीटर हीटिंग को और फास्ट बना देता है। इसमें 3 हीट सेटिंग्स भी हैं, जिनकी मदद से आप अपनी सुविधा के अनुसार टेम्प्रेचर कंट्रोल कर सकते हैं।
क्यों खरीदें
बड़े कमरों को भी तेजी से गर्म करना
S-शेप्ड फिन्स से बेहतर हीट फैलाव
3 हीट सेटिंग्स से ज्यादा कंट्रोल
PTC फैन से क्विक हीटिंग
क्यों खोजें विकल्प
बिजली खपत ज्यादा
वजन में थोड़ा भारी
7. Havells Room Heater 1500W Pacifio Mica| Micathermic Technology for Rapid & Instant Heating | Silent Operation, Comfortable Breathing & Anti Dryness| 2 Heat Setting | 2 Year Warranty| Black & Rose Gold
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 68% डिस्काउंट के साथ 3,189 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पूरी तरह साइलेंट ऑपरेशन देता है, जिससे रात में भी बिना शोर के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी हीटिंग तकनीक हवा को ड्राई नहीं होने देती, जिससे सांस लेना आसान रहता है। दो हीट सेटिंग्स की मदद से आप अपनी जरूरत के अनुसार टेम्प्रेचर चुन सकते हैं। ब्लैक और रोज गोल्ड फिनिश में आने वाला यह हीटर देखने में स्टाइलिश है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।
क्यों खरीदें
बहुत फास्ट और इंस्टैंट हीटिंग
बिना शोर के चलने वाला
हवा को ड्राई नहीं होने देता
कम बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों के लिए अधिक सही
फैन हीटर जितना हवा का फैलाव नहीं देता
