रूम हीटर या वॉल माउंटेड पैनल हीटर? इस सर्दी कौन-सा ऑप्शन आपको देगा ज्यादा गर्माहट, मिलेगा हजारों रुपये का डिस्काउंट

संक्षेप: अगर इस विंटर एक अच्छा हीटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां हम आपको रूम हीटर और वॉल माउंटेड पैन हीटर के बारे में बता रहे हैं। साथ ही इनके कुछ ऑप्शन्स भी यहां दे रहे हैं।

Dec 16, 2025 05:00 pm IST

सर्दियों में सही हीटर चुनना आराम और एनर्जी बचत दोनों के लिए जरूरी होता है। रूम हीटर और वॉल माउंटेड पैनल हीटर के बीच अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। रूम हीटर पोर्टेबल होते हैं और तुरंत गर्माहट देते हैं, जिससे इन्हें किसी भी कमरे में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, वॉल माउंटेड पैनल हीटर दीवार पर लगते हैं, जगह बचाते हैं और समान व लंबे समय तक गर्मी बनाए रखते हैं। इन दोनों के हीअपने फायदे हैं। रूम हीटर क्विक इस्तेमाल के लिए परफेक्ट हैं। जबकि पैनल हीटर स्टाइलिश, साइलेंट और एनर्जी एफिशिएंट विकल्प माने जाते हैं।

इस रूम हीटर की कीमत 1,349 रुपये है। इसमें 2000 वॉट की पावर दी गई है, जिससे कम समय में अच्छी गर्माहट मिलती है। इसके दो हीटिंग मोड आपको जरूरत के अनुसार तापमान चुनने की सुविधा देते हैं। एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन हीटर को सुरक्षित रखता है। इसके साथ 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दी गई है।

Specifications पावर 2000 वॉट हीटिंग मोड दो मोड सेफ्टी एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन प्लेसमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिजाइन पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट वारंटी 1 साल रिप्लेसमेंट क्यों खरीदें दो हीट मोड से आसान कंट्रोल ओवरहीट प्रोटेक्शन हल्का और ले जाने में आसान क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सीमित फैन की हल्की आवाज बिजली की खपत ज्यादा

इस रूम हीटर की कीमत 2,499 रुपये है। इसमें 1500 वॉट का PTC सिरेमिक हीटर दिया गया है, जो जल्दी गर्म होकर तुरंत आराम देता है। यह हीटर 125 स्क्वायर फीट तक की जगह के लिए सही है। ऑस्सिलेशन फीचर गर्म हवा को पूरे कमरे में समान रूप से फैलाता है। इसमें फैन मोड और 2 हीट सेटिंग्स मिलती हैं। इसके साथ सेफ्टी प्रोटेक्शन भी मौजूद है।

Specifications पावर 1500 वॉट हीटर टाइप PTC सिरेमिक कवरेज एरिया 125 स्क्वायर फीट तक हीट सेटिंग्स 2 मोड मोड फैन मोड उपलब्ध सेफ्टी मल्टी सेफ्टी प्रोटेक्शन क्यों खरीदें छोटे कमरों के लिए सही फैन मोड से मल्टी-सीजन उपयोग कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं हाई पावर मोड पर बिजली खपत लंबे समय तक चलाने पर हीट सीमित

इस हीटर की कीमत 2,490 रुपये है। इसे 56% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 800 वॉट की पावर दी गई है, जो छोटे कमरों के लिए सही रहेगी। इसके 2 क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड्स तुरंत गर्म होकर फास्ट हीटिंग की सुविधा देते हैं। टिप-ओवर प्रोटेक्शन हीटर गिरने पर अपने आप बंद हो जाता है, जिससे सुरक्षा बनी रहती है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications पावर 800 वॉट (लो पावर कंजम्पशन) हीटर टाइप क्वार्ट्ज रूम हीटर हीटिंग एलिमेंट 2 हीटिंग रॉड्स सेफ्टी टिप-ओवर प्रोटेक्शन वारंटी 1 साल क्यों खरीदें कम बिजली खर्च कूल टच बॉडी कहीं भी ले जाने में आसान क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं फैन न होने से हीट फैलाव सीमित लंबे समय तक पूरे कमरे को गर्म नहीं कर पाता

इस रूम हीटर की कीमत 7,990 रुपये है। इसे 37% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी पावर 1200W का है। इसमें डबल कार्बन ट्यूब्स लगी हैं, जो तुरंत हीटिंग की सुविधा देता है। इसके 2 हीट सेटिंग्स से आप जरूरत के अनुसार पावर चुन सकते हैं। वाइड ऑस्सिलेशन फीचर गर्मी को पूरे कमरे में समान रूप से फैलाता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications पावर 1200 वॉट हीटर टाइप कार्बन इन्फ्रारेड रूम हीटर हीट सेटिंग्स 2 मोड हीटिंग एलिमेंट डबल कार्बन ट्यूब्स ऑस्सिलेशन वाइड रोटेशन सेफ्टी टिप-ओवर प्रोटेक्शन वारंटी 2 साल क्यों खरीदें कम बिजली की खपत हवा को ड्राई नहीं करता वाइड ऑस्सिलेशन से बेहतर कवरेज क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सीमित फैन न होने से हीट फैलाव थोड़ा कम कीमत नॉर्मल हीटर से थोड़ी ज्यादा

इस ग्लास पैनल की कीमत 15% डिस्काउंट के साथ 8,459 रुपये हो गई है। इसमें 1250 वॉट और 2500 वॉट का डुअल पावर मोड दिया गया है, जिससे आप जरूरत के अनुसार बिजली की खपत और हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हीटर वॉल माउंटेड और फ्रीस्टैंडिंग दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एडजस्टेबल थर्मोस्टेट कमरे का टेम्प्रेचर बैलेंस बनाए रखता है।

Specifications पावर 1250W / 2500W (ड्यूल वॉटेज) हीटर टाइप ग्लास पैनल रूम हीटर इंस्टॉलेशन वॉल माउंटेड और फ्रीस्टैंडिंग थर्मोस्टेट एडजस्टेबल सेफ्टी टिप-ओवर और ओवरहीट प्रोटेक्शन वारंटी 1 साल क्यों खरीदें स्टाइलिश और प्रीमियम लुक ड्यूल पावर मोड से बिजली की बचत वॉल और फ्रीस्टैंड दोनों विकल्प बेहतर सेफ्टी फीचर्स टेम्प्रेचर कंट्रोल आसान क्यों खोजें विकल्प कीमत नॉर्मल हीटर से ज्यादा फैन न होने से हीट फैलने में समय

इसमें 1000 और 2000 वॉट के दो हीटिंग मोड दिए गए हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार पावर चुन सकते हैं। डिजिटल डिस्प्ले से तापमान और सेटिंग्स आसानी से देखी जा सकती हैं। इसका डिटैचेबल टॉवल हैंगर बाथरूम में अतिरिक्त सुविधा देता है। वॉल माउंट डिजाइन फर्श की जगह बचाता है और कमरे को साफ-सुथरा रखता है।

Specifications पावर 1000W / 2000W (डुअल मोड) हीटर टाइप वॉल माउंटेड हीटर डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले टॉवल हैंगर डिटैचेबल क्यों खरीदें वॉल माउंट होने से जगह की बचत डिजिटल डिस्प्ले से आसान कंट्रोल टॉवल हैंगर से अतिरिक्त सुविधा दो पावर मोड से बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प पोर्टेबल नहीं इंस्टॉलेशन की जरूरत बड़े कमरों के लिए सीमित

इसकी कीमत 63% डिस्काउंट के साथ 1,499 रुपये है। इसमें 800 वॉट की पावर और 3 हीट सेटिंग्स दी गई हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हीटर फास्ट हीटिंग देता है। वॉल माउंटेड डिजाइन फर्श की जगह बचाता है और कमरे को व्यवस्थित रखता है। यह एनर्जी एफिशिएंट है, जिससे बिजली की खपत कम होती है।

Specifications पावर 800 वॉट हीट सेटिंग्स 3 मोड इंस्टॉलेशन वॉल माउंटेड ऑपरेशन साइलेंट हीटिंग फास्ट हीटिंग एनर्जी सेविंग एनर्जी एफिशिएंट क्यों खरीदें कम बिजली की खपत बिना आवाज के काम करता है वॉल माउंट से जगह की बचत छोटे कमरों के लिए सही क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं बड़े कमरों के लिए सही नहीं पोर्टेबल नहीं इंस्टॉलेशन की जरूरत

