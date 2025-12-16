रूम हीटर या वॉल माउंटेड पैनल हीटर? इस सर्दी कौन-सा ऑप्शन आपको देगा ज्यादा गर्माहट, मिलेगा हजारों रुपये का डिस्काउंट
अगर इस विंटर एक अच्छा हीटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां हम आपको रूम हीटर और वॉल माउंटेड पैन हीटर के बारे में बता रहे हैं। साथ ही इनके कुछ ऑप्शन्स भी यहां दे रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दियों में सही हीटर चुनना आराम और एनर्जी बचत दोनों के लिए जरूरी होता है। रूम हीटर और वॉल माउंटेड पैनल हीटर के बीच अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। रूम हीटर पोर्टेबल होते हैं और तुरंत गर्माहट देते हैं, जिससे इन्हें किसी भी कमरे में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, वॉल माउंटेड पैनल हीटर दीवार पर लगते हैं, जगह बचाते हैं और समान व लंबे समय तक गर्मी बनाए रखते हैं। इन दोनों के हीअपने फायदे हैं। रूम हीटर क्विक इस्तेमाल के लिए परफेक्ट हैं। जबकि पैनल हीटर स्टाइलिश, साइलेंट और एनर्जी एफिशिएंट विकल्प माने जाते हैं।
1. Orient Electric Areva Portable Room Heater | 2000W | Two Heating Modes | Advanced Overheat Protection | Horizontal & Vertical Mount | 1-year replacement warranty by Orient | White
इस रूम हीटर की कीमत 1,349 रुपये है। इसमें 2000 वॉट की पावर दी गई है, जिससे कम समय में अच्छी गर्माहट मिलती है। इसके दो हीटिंग मोड आपको जरूरत के अनुसार तापमान चुनने की सुविधा देते हैं। एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन हीटर को सुरक्षित रखता है। इसके साथ 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
दो हीट मोड से आसान कंट्रोल
ओवरहीट प्रोटेक्शन
हल्का और ले जाने में आसान
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सीमित
फैन की हल्की आवाज
बिजली की खपत ज्यादा
2. Goodscity Room Heater for Home | 1500W PTC Ceramic, Fast Heating | Bedroom, Office, Indoor Use | For Small Space Upto 125 sqFt |Oscillation, Fan Mode, 2 Heat Setting, Safety Protection| GC-151
इस रूम हीटर की कीमत 2,499 रुपये है। इसमें 1500 वॉट का PTC सिरेमिक हीटर दिया गया है, जो जल्दी गर्म होकर तुरंत आराम देता है। यह हीटर 125 स्क्वायर फीट तक की जगह के लिए सही है। ऑस्सिलेशन फीचर गर्म हवा को पूरे कमरे में समान रूप से फैलाता है। इसमें फैन मोड और 2 हीट सेटिंग्स मिलती हैं। इसके साथ सेफ्टी प्रोटेक्शन भी मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटे कमरों के लिए सही
फैन मोड से मल्टी-सीजन उपयोग
कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
हाई पावर मोड पर बिजली खपत
लंबे समय तक चलाने पर हीट सीमित
3. Orient Electric Stark Quartz Room Heater | 800 W Low Power Consumption | Tip-over Protection | 2 Heating Rods for Quick Heating | Cool Touch Body | 1 Year Warranty, White
इस हीटर की कीमत 2,490 रुपये है। इसे 56% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 800 वॉट की पावर दी गई है, जो छोटे कमरों के लिए सही रहेगी। इसके 2 क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड्स तुरंत गर्म होकर फास्ट हीटिंग की सुविधा देते हैं। टिप-ओवर प्रोटेक्शन हीटर गिरने पर अपने आप बंद हो जाता है, जिससे सुरक्षा बनी रहती है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली खर्च
कूल टच बॉडी
कहीं भी ले जाने में आसान
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
फैन न होने से हीट फैलाव सीमित
लंबे समय तक पूरे कमरे को गर्म नहीं कर पाता
4. Russell Hobbs 1200W Carbon Infrared Electric Room Heater | 2 Heat Settings, Wide Oscillation, Double Carbon Tubes | 40% Less Power Consumption, Tip-Over Safety Protection | 2-Year Warranty - RCH1200W
इस रूम हीटर की कीमत 7,990 रुपये है। इसे 37% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी पावर 1200W का है। इसमें डबल कार्बन ट्यूब्स लगी हैं, जो तुरंत हीटिंग की सुविधा देता है। इसके 2 हीट सेटिंग्स से आप जरूरत के अनुसार पावर चुन सकते हैं। वाइड ऑस्सिलेशन फीचर गर्मी को पूरे कमरे में समान रूप से फैलाता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली की खपत
हवा को ड्राई नहीं करता
वाइड ऑस्सिलेशन से बेहतर कवरेज
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सीमित
फैन न होने से हीट फैलाव थोड़ा कम
कीमत नॉर्मल हीटर से थोड़ी ज्यादा
5. COZY Xtreme Glass Panel Room Heater, 1250W/2500W Dual Wattage, Wall Mounted or Freestanding, Adjustable Thermostat, Tip-Over & Overheat Protection, Tempered Glass Finish, 1-Year Warranty
इस ग्लास पैनल की कीमत 15% डिस्काउंट के साथ 8,459 रुपये हो गई है। इसमें 1250 वॉट और 2500 वॉट का डुअल पावर मोड दिया गया है, जिससे आप जरूरत के अनुसार बिजली की खपत और हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हीटर वॉल माउंटेड और फ्रीस्टैंडिंग दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एडजस्टेबल थर्मोस्टेट कमरे का टेम्प्रेचर बैलेंस बनाए रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टाइलिश और प्रीमियम लुक
ड्यूल पावर मोड से बिजली की बचत
वॉल और फ्रीस्टैंड दोनों विकल्प
बेहतर सेफ्टी फीचर्स
टेम्प्रेचर कंट्रोल आसान
क्यों खोजें विकल्प
कीमत नॉर्मल हीटर से ज्यादा
फैन न होने से हीट फैलने में समय
6. WELTHERM Wall Heater Eltron | Digital Display | Wall Mount Heater 1000/2000Watts Eltron With Detachable Towel Hanger, White (Wall Heater Wm-Eltron)
इसमें 1000 और 2000 वॉट के दो हीटिंग मोड दिए गए हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार पावर चुन सकते हैं। डिजिटल डिस्प्ले से तापमान और सेटिंग्स आसानी से देखी जा सकती हैं। इसका डिटैचेबल टॉवल हैंगर बाथरूम में अतिरिक्त सुविधा देता है। वॉल माउंट डिजाइन फर्श की जगह बचाता है और कमरे को साफ-सुथरा रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वॉल माउंट होने से जगह की बचत
डिजिटल डिस्प्ले से आसान कंट्रोल
टॉवल हैंगर से अतिरिक्त सुविधा
दो पावर मोड से बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
पोर्टेबल नहीं
इंस्टॉलेशन की जरूरत
बड़े कमरों के लिए सीमित
7. Wall Mounted Room Heater 800w | 3 Heat Settings | Fast Heating Electric Air Conditioner Heater | Silent Operation for Home, Office, Bedroom | Energy Efficient | Eu Plug | White (B5)
इसकी कीमत 63% डिस्काउंट के साथ 1,499 रुपये है। इसमें 800 वॉट की पावर और 3 हीट सेटिंग्स दी गई हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हीटर फास्ट हीटिंग देता है। वॉल माउंटेड डिजाइन फर्श की जगह बचाता है और कमरे को व्यवस्थित रखता है। यह एनर्जी एफिशिएंट है, जिससे बिजली की खपत कम होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली की खपत
बिना आवाज के काम करता है
वॉल माउंट से जगह की बचत
छोटे कमरों के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
पोर्टेबल नहीं
इंस्टॉलेशन की जरूरत
