Room heater vs Blower: जानें किसे खरीदना है बेस्ट? जानें फायदे और नुकसान
अगर आप कंफ्यूज हैं कि आखिर रूम हीटर और ब्लोअर में किसे खरीदा जाएं, तो यह चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आज का आर्टिकल आपकी इस दुविधा को दूर कर सकता है...
सर्दियों में ठंड से बचने के लिए रूम हीटर या फिर ब्लोअर खरीदना जरूरी हो जाता है। हालांकि ज्यादातर लोगों के मन में दुविधा रहती है कि आखिर ब्लोअर और रूम हीटर में किसे खरीदा जाए? दोनों की अलग-अलग विशेषता होती है और दोनों में किसके फायदे और किसके नुकसान है।
रूम हीटर और ब्लोअर में अंतर
रूम हीटर हीटिंग एलिमेंट के जरिए धीरे-धीरे कमरे का तापमान बढ़ाता है, जिससे गर्मी समान रूप से फैलती है, जबकि ब्लोअर में हीटर के साथ एक फैन लगा होता है जो गर्म हवा को तेज़ी से बाहर फेंकता है और कमरा जल्दी गर्म कर देता है। इसी वजह से रूम हीटर की हीटिंग स्पीड थोड़ी धीमी होती है, लेकिन ब्लोअर बहुत तेजी से गर्मी देता है। आवाज की बात करें तो रूम हीटर लगभग साइलेंट रहता है, जबकि ब्लोअर में फैन होने की वजह से थोड़ा शोर होता है। रूम हीटर आमतौर पर 1000 से 2000 वॉट लेता है, जबकि ब्लोअर 2000 से 3000 वॉट तक की बिजली खपत कर सकता है। लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए रूम हीटर ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित होता है, जबकि ब्लोअर को लगातार ज्यादा देर तक चलाना सही नहीं माना जाता।
किसे खरीदना चाहिए?
दोनों को खरीदना अपनी-अपनी पसंद पर निर्भर करता है। अगर आप धीमी, आरामदायक और लंबे समय तक गर्मी चाहते हैं, तो आपके लिए रूम हीटर खरीदना अच्छा होता है। वहीं, अगर आपको फास्ट हीटिंग चाहिए, तो आपके लिए ब्लोअर खरीदना अच्छा होगा।
ऐसे में हम आपके लिए रूम हीटर और ब्लोअर के कुछ बेस्ट ऑप्शन लेकर आए हैं, जिसे अमेजन पर बंपर डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है।
1. Bajaj Flashy Radiant Room Heater For Home | Stainless Steel Heat Reflector | Nickel Chrome Mesh | Adjustable Thermostat | 1000 W Ceramic Heater For Winter | 2-Yr Warranty 【Black】
यह 1000 वॉट का रेडिएंट रूम हीटर छोटे कमरों के लिए बनाया गया है, जो स्टेनलेस स्टील हीट रिफ्लेक्टर और निकेल-क्रोम मेश की मदद से तेज़ और समान गर्मी देता है। इसका एडजस्टेबल थर्मोस्टैट तापमान को आपकी जरूरत के अनुसार कंट्रोल करने में मदद करता है, जबकि सेरामिक हीटिंग टेक्नोलॉजी बिजली की खपत को संतुलित रखते हुए बेहतर हीट आउटपुट देती है। यह हीटर 1.5 मीटर लंबे सेफ्टी कॉर्ड और 6A प्लग के साथ सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करता है और 1029 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1000W का फास्ट हीटिंग आउटपुट
स्टेनलेस स्टील हीट रिफ्लेक्टर
निकेल-क्रोम सेफ्टी मेश
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए पर्याप्त नहीं
सिर्फ इनडोर उपयोग के लिए
2. Orient Electric 9 Fin Oil Filled Radiator | 2400W | Advanced S- Shaped Fins | Overheat Protection| 3 Heat Setting | Portable | 2-year warranty by Orient | Black-Gold
यह 9-फिन वाला ऑयल-फिल्ड रूम हीटर 2400 वॉट की पावर के साथ लंबे समय तक लगातार और आरामदायक गर्मी देता है। इसमें एडवांस S-शेप्ड फिन और डायथर्मिक ऑयल टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कमरे में समान रूप से हीट फैलाने में मदद करती है, जबकि PTC फैन हवा के साथ गर्मी को तेज़ी से सर्कुलेट करता है। तीन हीट सेटिंग, ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर सेफ्टी के साथ यह पूरे परिवार के लिए सुरक्षित विकल्प बनता है और 38 फिसदी की छूट के साथ 7999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
2400W का पावरफुल हीट आउटपुट
S-शेप्ड फिन से 11% ज्यादा समान गर्मी
ऑक्सीजन और नमी को बनाए रखता है
ओवरहीट और टिप-ओवर सेफ्टी
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा ज्यादा
छोटे कमरों के लिए ओवरपावर हो सकता है
3. CG Beluga 3H 1200W Halogen Room Heater | All New Red Halogen | 3 Heat Settings | Tip Over Safety Switch | Noiseless Operation | Ideal for Rooms up to 150 sqft | Grey
यह 1200 वॉट का हैलोजन रूम हीटर छोटे और मीडियम साइज कमरों के लिए बनाया गया है, जो रेड हैलोजन ट्यूब की मदद से तुरंत और बिना आवाज़ के गर्मी देता है। इसमें 180 डिग्री ऑटो-स्विंग फीचर है, जिससे पूरे कमरे में समान रूप से हीट फैलती है, जबकि तीन हीट सेटिंग आपको अपनी जरूरत के हिसाब से तापमान कंट्रोल करने की सुविधा देती हैं। टिप-ओवर सेफ्टी स्विच और मजबूत फ्रंट ग्रिल इसे सुरक्षित बनाते हैं और 42 फिसदी की छूट के साथ यह 1749 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1200W की फास्ट हीटिंग क्षमता
180° ऑटो-स्विंग से समान हीट डिस्ट्रीब्यूशन
टिप-ओवर सेफ्टी और सेफ फ्रंट ग्रिल
तीन हीट मोड से कस्टमाइज्ड कम्फर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं
लंबे समय तक इस्तेमाल में बिजली खपत बढ़ सकती है
4. Havells 13 Fin Oil Filled Room Heater (OFR) | Advanced New U-Tech Fast Heating Fins with 10-Year Warranty | 2900W | ISI Approved | PTC Fan Heater | Inclined Control Panel | Black
यह 13-फिन वाला ऑयल फील्ड रूम हीटर 2900W पावर के साथ तेज़ और स्थिर गर्मी देता है। इसमें नया U-Tech फिन डिज़ाइन और 400W PTC फैन शामिल है, जो कमरों में समान और जल्दी हीटिंग सुनिश्चित करता है। थर्मोस्टैटिक कंट्रोल, 3 पावर सेटिंग और इनक्लाइन कंट्रोल पैनल इसे यूज़र-फ्रेंडली बनाते हैं। इसमें ISI सेफ्टी, कूल-टच एक्सटीरियर और रिट्रैक्टेबल व्हील्स जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। यह हीटर 37 फिसदी की छूट के साथ 12,757 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
2900W पावर के साथ फास्ट हीटिंग
U-Tech 13 फिन और PTC फैन से समान हीट
कूल-टच एक्सटीरियर से सुरक्षित संचालन
रिट्रैक्टेबल व्हील्स और हैंडल से पोर्टेबल
इंक्लाइन कंट्रोल पैनल से आसान उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
भारी होने के कारण बार-बार मूव करना मुश्किल
तेल भरने और मेंटेनेंस की आवश्यकता
बड़े कमरे के लिए हीट सीमित हो सकती है
5. LEDURE 2000W Velar Turbonite Room Heater | High-Power Fan Blower with Adjustable Thermostat & Overheat Protection | ISI Approved Room Heater with 1 Year warranty
यह 2000W वाला टर्बोनाइट रूम हीटर तेज़ और समान गर्मी देने वाला फैन ब्लोअर है, जिसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टैट और ओवरहीट प्रोटेक्शन जैसी सुरक्षा सुविधाएँ दी गई हैं। इसका ISI सर्टिफ़ाइड डिजाइन भरोसेमंद है और यह बेडरूम, लिविंग रूम या ऑफिस जैसे इनडोर स्पेस के लिए आदर्श है। पोर्टेबल कैबिनेट डिज़ाइन और 1 साल की वारंटी इसे इस्तेमाल में आसान और भरोसेमंद बनाते हैं। यह हीटर 33 फिसदी की छूट के साथ 1,199 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
2000W हाई-पावर टर्बोनाइट हीटिंग
ISI सर्टिफ़ाइड गुणवत्ता और भरोसेमंद प्रदर्शन
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिज़ाइन
ओवरहीट प्रोटेक्शन से सुरक्षित संचालन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए हीट सीमित
लगातार लंबे समय तक चलाने पर बिजली खर्च बढ़ सकता है
6. The Better Home Fumato 2000 W Room Heater (Fan-Blower) | Portable Heater for Bedroom & Home | Dual Placement Vertical/Horizontal | Thermal Cut-Out + Fuse Safety | Off White | 1-Year Warranty
यह 2000W वाला फैन-ब्लोअर रूम हीटर तेज़ और असरदार हीटिंग देने वाला पोर्टेबल हीटर है, जिसे बेडरूम, लिविंग रूम या ऑफिस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें डुअल हीटिंग मोड, एडजस्टेबल थर्मोस्टैट और थर्मल कट-आउट + फ्यूज़ सुरक्षा जैसी एडवांस सुविधाएँ दी गई हैं। इसे वर्टिकल या हॉरिज़ॉन्टल दोनों तरह से रखा जा सकता है और यह हल्का व पोर्टेबल है। यह हीटर 39 फिसदी की छूट के साथ 1,399 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
डुअल हीटिंग मोडएडजस्टेबल थर्मोस्टैट से कस्टम हीटिंग
डुअल हीटिंग मोड
हल्का और पोर्टेबल
वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल दोनों तरह से प्लेसमेंट
थर्मल कट-आउट और फ्यूज़ सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए हीट सीमित
लगातार लंबे समय तक चलाने पर बिजली खर्च बढ़ सकता है
7. Lifelong Infinia Plus Room Heater for Home, 2000-Watt Blower Heater, ISI Certified Fan Heater, Two-Heat Settings, Adjustable Thermostat (LLFH922A, White)
यह 2000W वाला ब्लोअर रूम हीटर तेज़ और असरदार हीटिंग देने वाला पोर्टेबल हीटर है, जिसे बेडरूम, लिविंग रूम या ऑफिस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें डुअल हीटिंग सेटिंग्स, एडजस्टेबल थर्मोस्टैट और सेफ्टी फीचर्स जैसे ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर स्विच दिए गए हैं। इसे वर्टिकल या हॉरिज़ॉन्टल दोनों तरह से रखा जा सकता है और यह हल्का व पोर्टेबल है। यह हीटर 33 फिसदी की छूट के साथ 1,074 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
दो हीट सेटिंग्स (1000W / 2000W)
एडजस्टेबल थर्मोस्टैट
हल्का और पोर्टेबल
वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल प्लेसमेंट
ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर स्विच
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए हीट सीमित
लगातार लंबे समय तक चलाने पर बिजली खर्च बढ़ सकता है
