Room heater vs Blower: जानें किसे खरीदना है बेस्ट? जानें फायदे और नुकसान

संक्षेप: अगर आप कंफ्यूज हैं कि आखिर रूम हीटर और ब्लोअर में किसे खरीदा जाएं, तो यह चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आज का आर्टिकल आपकी इस दुविधा को दूर कर सकता है...

Jan 10, 2026 04:35 pm IST

सर्दियों में ठंड से बचने के लिए रूम हीटर या फिर ब्लोअर खरीदना जरूरी हो जाता है। हालांकि ज्यादातर लोगों के मन में दुविधा रहती है कि आखिर ब्लोअर और रूम हीटर में किसे खरीदा जाए? दोनों की अलग-अलग विशेषता होती है और दोनों में किसके फायदे और किसके नुकसान है।

रूम हीटर और ब्लोअर में अंतर रूम हीटर हीटिंग एलिमेंट के जरिए धीरे-धीरे कमरे का तापमान बढ़ाता है, जिससे गर्मी समान रूप से फैलती है, जबकि ब्लोअर में हीटर के साथ एक फैन लगा होता है जो गर्म हवा को तेज़ी से बाहर फेंकता है और कमरा जल्दी गर्म कर देता है। इसी वजह से रूम हीटर की हीटिंग स्पीड थोड़ी धीमी होती है, लेकिन ब्लोअर बहुत तेजी से गर्मी देता है। आवाज की बात करें तो रूम हीटर लगभग साइलेंट रहता है, जबकि ब्लोअर में फैन होने की वजह से थोड़ा शोर होता है। रूम हीटर आमतौर पर 1000 से 2000 वॉट लेता है, जबकि ब्लोअर 2000 से 3000 वॉट तक की बिजली खपत कर सकता है। लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए रूम हीटर ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित होता है, जबकि ब्लोअर को लगातार ज्यादा देर तक चलाना सही नहीं माना जाता।

किसे खरीदना चाहिए? दोनों को खरीदना अपनी-अपनी पसंद पर निर्भर करता है। अगर आप धीमी, आरामदायक और लंबे समय तक गर्मी चाहते हैं, तो आपके लिए रूम हीटर खरीदना अच्छा होता है। वहीं, अगर आपको फास्ट हीटिंग चाहिए, तो आपके लिए ब्लोअर खरीदना अच्छा होगा।

ऐसे में हम आपके लिए रूम हीटर और ब्लोअर के कुछ बेस्ट ऑप्शन लेकर आए हैं, जिसे अमेजन पर बंपर डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है।

यह 1000 वॉट का रेडिएंट रूम हीटर छोटे कमरों के लिए बनाया गया है, जो स्टेनलेस स्टील हीट रिफ्लेक्टर और निकेल-क्रोम मेश की मदद से तेज़ और समान गर्मी देता है। इसका एडजस्टेबल थर्मोस्टैट तापमान को आपकी जरूरत के अनुसार कंट्रोल करने में मदद करता है, जबकि सेरामिक हीटिंग टेक्नोलॉजी बिजली की खपत को संतुलित रखते हुए बेहतर हीट आउटपुट देती है। यह हीटर 1.5 मीटर लंबे सेफ्टी कॉर्ड और 6A प्लग के साथ सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करता है और 1029 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications हीटिंग टेक्नोलॉजी सेरामिक + रेडिएंट हीट कॉर्ड लेंथ 1.5 मीटर वारंटी 2 साल यूज़ इनडोर कॉर्ड लेंथ 1.5 मीटर रूम साइज 50–100 स्क्वायर फीट क्यों खरीदें 1000W का फास्ट हीटिंग आउटपुट स्टेनलेस स्टील हीट रिफ्लेक्टर निकेल-क्रोम सेफ्टी मेश 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए पर्याप्त नहीं सिर्फ इनडोर उपयोग के लिए

यह 9-फिन वाला ऑयल-फिल्ड रूम हीटर 2400 वॉट की पावर के साथ लंबे समय तक लगातार और आरामदायक गर्मी देता है। इसमें एडवांस S-शेप्ड फिन और डायथर्मिक ऑयल टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कमरे में समान रूप से हीट फैलाने में मदद करती है, जबकि PTC फैन हवा के साथ गर्मी को तेज़ी से सर्कुलेट करता है। तीन हीट सेटिंग, ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर सेफ्टी के साथ यह पूरे परिवार के लिए सुरक्षित विकल्प बनता है और 38 फिसदी की छूट के साथ 7999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications पावर 2400W वारंटी 5 साल हीटिंग टेक्नोलॉजी ऑयल-फिल्ड + PTC फैन हीट सेटिंग 3 मोड फिन 9 क्यों खरीदें 2400W का पावरफुल हीट आउटपुट S-शेप्ड फिन से 11% ज्यादा समान गर्मी ऑक्सीजन और नमी को बनाए रखता है ओवरहीट और टिप-ओवर सेफ्टी क्यों खोजें विकल्प वजन थोड़ा ज्यादा छोटे कमरों के लिए ओवरपावर हो सकता है

यह 1200 वॉट का हैलोजन रूम हीटर छोटे और मीडियम साइज कमरों के लिए बनाया गया है, जो रेड हैलोजन ट्यूब की मदद से तुरंत और बिना आवाज़ के गर्मी देता है। इसमें 180 डिग्री ऑटो-स्विंग फीचर है, जिससे पूरे कमरे में समान रूप से हीट फैलती है, जबकि तीन हीट सेटिंग आपको अपनी जरूरत के हिसाब से तापमान कंट्रोल करने की सुविधा देती हैं। टिप-ओवर सेफ्टी स्विच और मजबूत फ्रंट ग्रिल इसे सुरक्षित बनाते हैं और 42 फिसदी की छूट के साथ यह 1749 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications हीट सेटिंग 3 लेवल ऑपरेशन नॉइज़लेस वारंटी 2 साल हीटिंग टाइप हैलोजन ट्यूब ऑपरेशन नॉइज़लेस क्यों खरीदें 1200W की फास्ट हीटिंग क्षमता 180° ऑटो-स्विंग से समान हीट डिस्ट्रीब्यूशन टिप-ओवर सेफ्टी और सेफ फ्रंट ग्रिल तीन हीट मोड से कस्टमाइज्ड कम्फर्ट क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं लंबे समय तक इस्तेमाल में बिजली खपत बढ़ सकती है

यह 13-फिन वाला ऑयल फील्ड रूम हीटर 2900W पावर के साथ तेज़ और स्थिर गर्मी देता है। इसमें नया U-Tech फिन डिज़ाइन और 400W PTC फैन शामिल है, जो कमरों में समान और जल्दी हीटिंग सुनिश्चित करता है। थर्मोस्टैटिक कंट्रोल, 3 पावर सेटिंग और इनक्लाइन कंट्रोल पैनल इसे यूज़र-फ्रेंडली बनाते हैं। इसमें ISI सेफ्टी, कूल-टच एक्सटीरियर और रिट्रैक्टेबल व्हील्स जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। यह हीटर 37 फिसदी की छूट के साथ 12,757 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications हीटिंग फिन 13 Fin + 400W PTC Fan कंट्रोल 3 पावर सेटिंग, थर्मोस्टैटिक कंट्रोल फीचर Cool Touch Exterior, Retractable Wheels यूज़ इनडोर वारंटी 2 साल क्यों खरीदें 2900W पावर के साथ फास्ट हीटिंग U-Tech 13 फिन और PTC फैन से समान हीट कूल-टच एक्सटीरियर से सुरक्षित संचालन रिट्रैक्टेबल व्हील्स और हैंडल से पोर्टेबल इंक्लाइन कंट्रोल पैनल से आसान उपयोग क्यों खोजें विकल्प भारी होने के कारण बार-बार मूव करना मुश्किल तेल भरने और मेंटेनेंस की आवश्यकता बड़े कमरे के लिए हीट सीमित हो सकती है

यह 2000W वाला टर्बोनाइट रूम हीटर तेज़ और समान गर्मी देने वाला फैन ब्लोअर है, जिसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टैट और ओवरहीट प्रोटेक्शन जैसी सुरक्षा सुविधाएँ दी गई हैं। इसका ISI सर्टिफ़ाइड डिजाइन भरोसेमंद है और यह बेडरूम, लिविंग रूम या ऑफिस जैसे इनडोर स्पेस के लिए आदर्श है। पोर्टेबल कैबिनेट डिज़ाइन और 1 साल की वारंटी इसे इस्तेमाल में आसान और भरोसेमंद बनाते हैं। यह हीटर 33 फिसदी की छूट के साथ 1,199 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications सेफ्टी Overheat Protection यूज़ इनडोर वारंटी 1 साल हीटिंग टेक्नोलॉजी Turbonite Fan Blower क्यों खरीदें 2000W हाई-पावर टर्बोनाइट हीटिंग ISI सर्टिफ़ाइड गुणवत्ता और भरोसेमंद प्रदर्शन कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिज़ाइन ओवरहीट प्रोटेक्शन से सुरक्षित संचालन क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए हीट सीमित लगातार लंबे समय तक चलाने पर बिजली खर्च बढ़ सकता है

यह 2000W वाला फैन-ब्लोअर रूम हीटर तेज़ और असरदार हीटिंग देने वाला पोर्टेबल हीटर है, जिसे बेडरूम, लिविंग रूम या ऑफिस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें डुअल हीटिंग मोड, एडजस्टेबल थर्मोस्टैट और थर्मल कट-आउट + फ्यूज़ सुरक्षा जैसी एडवांस सुविधाएँ दी गई हैं। इसे वर्टिकल या हॉरिज़ॉन्टल दोनों तरह से रखा जा सकता है और यह हल्का व पोर्टेबल है। यह हीटर 39 फिसदी की छूट के साथ 1,399 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications हीटिंग मोड डुअल सेफ्टी Thermal Cut-Out कंट्रोल एडजस्टेबल थर्मोस्टैट यूज़ इनडोर डिज़ाइन वर्टिकल / हॉरिज़ॉन्टल प्लेसमेंट, पोर्टेबल क्यों खरीदें डुअल हीटिंग मोडएडजस्टेबल थर्मोस्टैट से कस्टम हीटिंग डुअल हीटिंग मोड हल्का और पोर्टेबल वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल दोनों तरह से प्लेसमेंट थर्मल कट-आउट और फ्यूज़ सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए हीट सीमित लगातार लंबे समय तक चलाने पर बिजली खर्च बढ़ सकता है

यह 2000W वाला ब्लोअर रूम हीटर तेज़ और असरदार हीटिंग देने वाला पोर्टेबल हीटर है, जिसे बेडरूम, लिविंग रूम या ऑफिस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें डुअल हीटिंग सेटिंग्स, एडजस्टेबल थर्मोस्टैट और सेफ्टी फीचर्स जैसे ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर स्विच दिए गए हैं। इसे वर्टिकल या हॉरिज़ॉन्टल दोनों तरह से रखा जा सकता है और यह हल्का व पोर्टेबल है। यह हीटर 33 फिसदी की छूट के साथ 1,074 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications कंट्रोल एडजस्टेबल थर्मोस्टैट डिज़ाइन वर्टिकल / हॉरिज़ॉन्टल प्लेसमेंट, पोर्टेबल हीटिंग सेटिंग्स 2 वारंटी 1 साल पावर 2000W क्यों खरीदें दो हीट सेटिंग्स (1000W / 2000W) एडजस्टेबल थर्मोस्टैट हल्का और पोर्टेबल वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल प्लेसमेंट ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर स्विच क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए हीट सीमित लगातार लंबे समय तक चलाने पर बिजली खर्च बढ़ सकता है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।