शिमला जैसी ठंड में रखे गर्म, 2000 रुपये से कम में खरीदें ये रूम हीटर
घर के लिए रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन एक शानदार ऑप्शन हैं, जहां से सस्ते में रूम हीटर खरीद सकते हैं...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, और आप अपने घर के लिए रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन एक शानदार ऑप्शन हो सकता है, जहां से आप सस्ते में रूम हीटर खरीद सकते हैं। दरअसल अमेजन की सेल में रूम हीटर को 2000 रुपये से कम कीमत में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। यह रूम हीटर आपके बड़े घर को सर्दियों में गर्म रखते हैं। अमेजन पर कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं, जो चाइल्ड सेफ्टी के साथ आते हैं...
1. Summercool Room Heater For Home | Heat Pillar 1000 Watts Carbon Heating | Safety mesh grill | quick heating | rust-free metal grill front | Lightweight for easy portability |1 Year Warranty (White)
यह 1000 वॉट का कार्बन हीट पिलर रूम हीटर है। इसमें रेडिएंट कार्बन हीटिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे यह बहुत जल्दी गर्मी देना शुरू कर देता है। हीटर में 500W और 1000W के दो हीट मोड मिलते हैं, जिससे आप जरूरत के हिसाब से बिजली की खपत कंट्रोल कर सकते हैं। यह सेफ्टी मेश ग्रिल, थर्मल कट-ऑफ और ISI सर्टिफिकेशन के साथ आता है। यह हीटर 25 फीसद की छूट के साथ 2,249 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1000W का क्विक हीटिंग कार्बन एलिमेंट
500W / 1000W के दो हीट सेटिंग्स
सेफ्टी मेश ग्रिल और ऑटो थर्मल कट-ऑफ
ISI मार्क और 1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं
हल्की जलने की गंध आ सकती है
पूरे कमरे की हवा समान रूप से गर्म नहीं होती
2. LEDURE Room Heater-1200W | Compact & Powerful Space Heater | Energy Efficient, Low Noise & Durable Design for Bedroom, Living Room and Office | 1 Year Warranty
यह 1200 वॉट का कॉम्पैक्ट और पावरफुल रूम हीटर है, जो बेडरूम, लिविंग रूम और ऑफिस जैसे इंडोर स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कन्वेक्शन हीटिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे यह कमरे में समान रूप से गर्म हवा फैलाता है। हीटर का लो-नॉइज़ ऑपरेशन इसे पढ़ाई, काम और सोते समय इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है। यह हीटर 35 फीसदी की छूट के साथ 1,699 रुपये की कीमत में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1200W का पावरफुल हीटिंग आउटपुट
कन्वेक्शन हीटिंग से पूरे कमरे में समान गर्मी
लो नॉइज ऑपरेशन
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन
एडजस्टेबल टेम्परेचर कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं
ऑस्सीलेशन फीचर नहीं
3. RR Signature CARBON Room Heater 1000 Watt | 180 Degree Oscillation | Tip Over Protection |2 Heat Settings (500 W/ 1000 W) | 2 Year Warranty
यह 1000 वॉट का कार्बन रूम हीटर है, जो रेडिएंट हीटिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है और ठंड के मौसम में तेजी से गर्मी देता है। इसमें हाई-क्वालिटी कार्बन रॉड ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कम समय में बेहतर हीट जनरेशन और लंबे समय तक गर्माहट बनी रहती है। हीटर में 180 डिग्री ऑस्सीलेशन फीचर दिया गया है। यह हीटर 51 फीसदी की भारी छूट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
180 डिग्री ऑस्सीलेशन से वाइड एरिया कवरेज
टिप-ओवर प्रोटेक्शन से बेहतर सेफ्टी
कम ऑक्सीजन बर्निंग टेक्नोलॉजी
2 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं
फैन या ब्लोअर हीटर जैसी तेज एयर फ्लो नहीं
कीमत बिना ऑफर के ज्यादा है
4. Goodscity Room Heater for Home | 1500W PTC Ceramic, Fast Heating | Bedroom, Office, Indoor Use | For Small Space Upto 125 sqFt |Oscillation, Fan Mode, 2 Heat Setting, Safety Protection| GC-151
यह 1500 वॉट का PTC सिरेमिक रूम हीटर है, जो छोटे कमरों के लिए बनाया गया है। इसमें फास्ट हीटिंग PTC सिरेमिक टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे यह कुछ ही सेकंड में गर्म हवा देना शुरू कर देता है। यह 2-इन-1 फैन हीटर है, जिसमें सर्दियों के लिए 750W/ 1500W के दो हीट मोड और गर्मियों के लिए नॉर्मल कूल फैन मोड मिलता है। यह 41 फीसदी की छूट के साथ 2,499 रुपये की कीमत में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1500W का पावरफुल PTC सिरेमिक हीटिंग
750W / 1500W के दो हीट सेटिंग्स
फैन मोड – गर्मी और सर्दी दोनों में उपयोग
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ छोटे कमरों के लिए उपयुक्त
टेबलटॉप डिजाइन
लगातार 1500W मोड पर बिजली खपत ज्यादा हो सकती है
5. Crompton Comfy Plus 800 Watt Quartz Room Heater with 2 Heat Setting | Handle to carry | Neon Lamp indicator
यह 800 वॉट का क्वार्ट्ज रूम हीटर है, जो रेडिएंट हीटिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है और ठंड के मौसम में जल्दी गर्मी देने के लिए जाना जाता है। इसमें क्वार्ट्ज ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो तेजी से गर्म होकर तुरंत राहत देते हैं। हीटर में 400W + 400W के दो हीट सेटिंग्स दी गई हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से तापमान कंट्रोल कर सकते हैं। यह हीटर 48 फीसदी की छूट के साथ 1,199 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
800W का क्विक हीटिंग क्वार्ट्ज एलिमेंट
400W / 800W के दो हीट सेटिंग्स
तुरंत गर्मी देने वाली रेडिएंट हीटिंग
टिप-ओवर प्रोटेक्शन से बेहतर सेफ्टी
शॉक-प्रूफ बॉडी और ISI अप्रूव्ड
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ छोटे कमरों या पर्सनल यूज़ के लिए
ऑस्सीलेशन फीचर नहीं
रेडिएंट हीटर होने से पूरे कमरे की हवा समान रूप से गर्म नहीं होती
6. Maharaja Whiteline Lava Quartz Adjustable Room Heater, 3 Quartz Heating Elements, 1200 watt - 1 Year Warranty (White)
यह 1200 वॉट का क्वार्ट्ज रूम हीटर है, जिसमें 3 क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो तेजी से गर्म होकर तुरंत राहत देते हैं। यह रेडिएंट हीटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है और ठंड के मौसम में छोटे से मीडियम साइज के कमरों के लिए उपयुक्त है। यह हीटर 47 फीसदी की छूट के साथ 1,895 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
1200W का पावरफुल क्वार्ट्ज हीटिंग
3 क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट्स से तेज गर्मी
400W / 1200W की एडजस्टेबल हीट सेटिंग
टिप-ओवर सेफ्टी फीचर
क्यों खोजें विकल्प
ऑस्सीलेशन फीचर नहीं
बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं
फैन हीटर जैसा एयर सर्कुलेशन नहीं मिलता
7. Usha 2 Rod Quartz Heater | 800Watt with Low Power Consumption | Cool Touch Body | Tip Over Protection | 1 Year Warranty | (4302, Grey)
यह 800 वॉट का 2-रॉड क्वार्ट्ज रूम हीटर है, जो रेडिएंट हीटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है और कम बिजली खपत में तेज गर्मी देता है। हीटर का कूल-टच बॉडी डिजाइन और फ्रंट सेफ्टी ग्रिल इसे घर के लिए सुरक्षित बनाते हैं। यह हीटर 40% की छूट के साथ 1,199 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
800W का क्विक हीटिंग क्वार्ट्ज एलिमेंट
कम बिजली खपत
2 हीटिंग पोजिशन
कूल-टच बॉडी और फ्रंट सेफ्टी ग्रिल
टिप-ओवर सेफ्टी स्विच
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों या पर्सनल यूज़ के लिए ही बेहतर
ऑस्सीलेशन फीचर नहीं
पूरे कमरे की हवा समान रूप से गर्म नहीं होती
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
