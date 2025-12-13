शिमला जैसी ठंड में रखे गर्म, 2000 रुपये से कम में खरीदें ये रूम हीटर

संक्षेप: घर के लिए रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन एक शानदार ऑप्शन हैं, जहां से सस्ते में रूम हीटर खरीद सकते हैं...

Dec 13, 2025 09:29 am IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, और आप अपने घर के लिए रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन एक शानदार ऑप्शन हो सकता है, जहां से आप सस्ते में रूम हीटर खरीद सकते हैं। दरअसल अमेजन की सेल में रूम हीटर को 2000 रुपये से कम कीमत में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। यह रूम हीटर आपके बड़े घर को सर्दियों में गर्म रखते हैं। अमेजन पर कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं, जो चाइल्ड सेफ्टी के साथ आते हैं...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह 1000 वॉट का कार्बन हीट पिलर रूम हीटर है। इसमें रेडिएंट कार्बन हीटिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे यह बहुत जल्दी गर्मी देना शुरू कर देता है। हीटर में 500W और 1000W के दो हीट मोड मिलते हैं, जिससे आप जरूरत के हिसाब से बिजली की खपत कंट्रोल कर सकते हैं। यह सेफ्टी मेश ग्रिल, थर्मल कट-ऑफ और ISI सर्टिफिकेशन के साथ आता है। यह हीटर 25 फीसद की छूट के साथ 2,249 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications हीट आउटपुट 1000 वॉट हीट सेटिंग्स 500W / 1000W हीटिंग मेथड कार्बन रेडिएंट वजन 2 किलो क्यों खरीदें 1000W का क्विक हीटिंग कार्बन एलिमेंट 500W / 1000W के दो हीट सेटिंग्स सेफ्टी मेश ग्रिल और ऑटो थर्मल कट-ऑफ ISI मार्क और 1 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं हल्की जलने की गंध आ सकती है पूरे कमरे की हवा समान रूप से गर्म नहीं होती

यह 1200 वॉट का कॉम्पैक्ट और पावरफुल रूम हीटर है, जो बेडरूम, लिविंग रूम और ऑफिस जैसे इंडोर स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कन्वेक्शन हीटिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे यह कमरे में समान रूप से गर्म हवा फैलाता है। हीटर का लो-नॉइज़ ऑपरेशन इसे पढ़ाई, काम और सोते समय इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है। यह हीटर 35 फीसदी की छूट के साथ 1,699 रुपये की कीमत में उपलब्ध है।

Specifications पावर 1200 वॉट हीटिंग मेथड कन्वेक्शन टेम्परेचर कंट्रोल एडजस्टेबल वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 1200W का पावरफुल हीटिंग आउटपुट कन्वेक्शन हीटिंग से पूरे कमरे में समान गर्मी लो नॉइज ऑपरेशन कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन एडजस्टेबल टेम्परेचर कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं ऑस्सीलेशन फीचर नहीं ऑस्सीलेशन फीचर नहीं

यह 1000 वॉट का कार्बन रूम हीटर है, जो रेडिएंट हीटिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है और ठंड के मौसम में तेजी से गर्मी देता है। इसमें हाई-क्वालिटी कार्बन रॉड ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कम समय में बेहतर हीट जनरेशन और लंबे समय तक गर्माहट बनी रहती है। हीटर में 180 डिग्री ऑस्सीलेशन फीचर दिया गया है। यह हीटर 51 फीसदी की भारी छूट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications पावर 1000 वॉट हीट सेटिंग्स 500W / 1000W हीटिंग मेथड कार्बन रेडिएंट ऑस्सीलेशन 180 डिग्री क्यों खरीदें 180 डिग्री ऑस्सीलेशन से वाइड एरिया कवरेज टिप-ओवर प्रोटेक्शन से बेहतर सेफ्टी कम ऑक्सीजन बर्निंग टेक्नोलॉजी 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं फैन या ब्लोअर हीटर जैसी तेज एयर फ्लो नहीं कीमत बिना ऑफर के ज्यादा है

यह 1500 वॉट का PTC सिरेमिक रूम हीटर है, जो छोटे कमरों के लिए बनाया गया है। इसमें फास्ट हीटिंग PTC सिरेमिक टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे यह कुछ ही सेकंड में गर्म हवा देना शुरू कर देता है। यह 2-इन-1 फैन हीटर है, जिसमें सर्दियों के लिए 750W/ 1500W के दो हीट मोड और गर्मियों के लिए नॉर्मल कूल फैन मोड मिलता है। यह 41 फीसदी की छूट के साथ 2,499 रुपये की कीमत में उपलब्ध है।

Specifications पावर 1500 वॉट हीट सेटिंग्स 750W / 1500W हीटिंग मेथड PTC सिरेमिक वजन 1100 ग्राम वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 1500W का पावरफुल PTC सिरेमिक हीटिंग 750W / 1500W के दो हीट सेटिंग्स फैन मोड – गर्मी और सर्दी दोनों में उपयोग हल्का और पोर्टेबल डिजाइन क्यों खोजें विकल्प सिर्फ छोटे कमरों के लिए उपयुक्त टेबलटॉप डिजाइन लगातार 1500W मोड पर बिजली खपत ज्यादा हो सकती है

यह 800 वॉट का क्वार्ट्ज रूम हीटर है, जो रेडिएंट हीटिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है और ठंड के मौसम में जल्दी गर्मी देने के लिए जाना जाता है। इसमें क्वार्ट्ज ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो तेजी से गर्म होकर तुरंत राहत देते हैं। हीटर में 400W + 400W के दो हीट सेटिंग्स दी गई हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से तापमान कंट्रोल कर सकते हैं। यह हीटर 48 फीसदी की छूट के साथ 1,199 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications हीट सेटिंग्स 400W / 800W हीटिंग मेथड क्वार्ट्ज रेडिएंट सेफ्टी फीचर टिप-ओवर प्रोटेक्शन, शॉक-प्रूफ बॉडी इंडिकेटर नीयॉन लैंप क्यों खरीदें 800W का क्विक हीटिंग क्वार्ट्ज एलिमेंट 400W / 800W के दो हीट सेटिंग्स तुरंत गर्मी देने वाली रेडिएंट हीटिंग टिप-ओवर प्रोटेक्शन से बेहतर सेफ्टी शॉक-प्रूफ बॉडी और ISI अप्रूव्ड क्यों खोजें विकल्प सिर्फ छोटे कमरों या पर्सनल यूज़ के लिए ऑस्सीलेशन फीचर नहीं रेडिएंट हीटर होने से पूरे कमरे की हवा समान रूप से गर्म नहीं होती

यह 1200 वॉट का क्वार्ट्ज रूम हीटर है, जिसमें 3 क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो तेजी से गर्म होकर तुरंत राहत देते हैं। यह रेडिएंट हीटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है और ठंड के मौसम में छोटे से मीडियम साइज के कमरों के लिए उपयुक्त है। यह हीटर 47 फीसदी की छूट के साथ 1,895 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications पावर 1200 वॉट हीट सेटिंग्स 400W / 1200W हीटिंग मेथड क्वार्ट्ज रेडिएंट हीटिंग एलिमेंट्स 3 क्वार्ट्ज रॉड वजन 2160 ग्राम क्यों खरीदें 1200W का पावरफुल क्वार्ट्ज हीटिंग 3 क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट्स से तेज गर्मी 400W / 1200W की एडजस्टेबल हीट सेटिंग टिप-ओवर सेफ्टी फीचर क्यों खोजें विकल्प ऑस्सीलेशन फीचर नहीं बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं फैन हीटर जैसा एयर सर्कुलेशन नहीं मिलता

यह 800 वॉट का 2-रॉड क्वार्ट्ज रूम हीटर है, जो रेडिएंट हीटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है और कम बिजली खपत में तेज गर्मी देता है। हीटर का कूल-टच बॉडी डिजाइन और फ्रंट सेफ्टी ग्रिल इसे घर के लिए सुरक्षित बनाते हैं। यह हीटर 40% की छूट के साथ 1,199 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications पावर 800 वॉट हीटिंग एलिमेंट्स 2 क्वार्ट्ज रॉड हीटिंग पोजfशन 2 हीटिंग मेथड क्वार्ट्ज रेडिएंट वजन 1600 ग्राम क्यों खरीदें 800W का क्विक हीटिंग क्वार्ट्ज एलिमेंट कम बिजली खपत 2 हीटिंग पोजिशन कूल-टच बॉडी और फ्रंट सेफ्टी ग्रिल टिप-ओवर सेफ्टी स्विच क्यों खोजें विकल्प छोटे कमरों या पर्सनल यूज़ के लिए ही बेहतर ऑस्सीलेशन फीचर नहीं पूरे कमरे की हवा समान रूप से गर्म नहीं होती

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।