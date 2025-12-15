सर्दी में गर्म रखने वाले बेस्ट रूम हीटर: Amazon का बंपर ऑफर

Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़सर्दी में गर्म रखने वाले बेस्ट रूम हीटर: Amazon का बंपर ऑफर

संक्षेप:

उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत के साथ, Amazon ने बेहतरीन रूम हीटर की पेशकश की है। इन हीटरों के साथ बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट्स हैं, जो आपको गर्म रखने में मदद करेंगे। जानें कौन से हीटर आपके लिए सही विकल्प हैं।

Dec 15, 2025 10:44 pm IST
प्रोडक्ट्स के सुझाव

उत्तर भारत में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अगर आप एक अच्छे रूम हीटर की तलाश में हैं, तो हम आपके लिए Amazon पर मौजूद कुछ बेहतरीन रूम हीटर के ऑप्शन्स लेकर आए हैं। ये हीटर बड़ी फैमिली के लिए भी परफेक्ट डील साबित हो सकते हैं और सर्दियों में आपको हॉट और फिट रखेंगे। इन रूम हीटर पर बैंक ऑफर्स समेत कई तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जिससे आप कम कीमत में अपनी बड़ी फैमिली के लिए एक अच्छा, लंबे समय तक चलने वाला और कम बिजली खर्च करने वाला हीटर खरीद सकते हैं।

यह स्मार्ट ऑयल-फिल्ड रेडिएटर रूम हीटर है। इसमें 2200W की पावर और 11 M-शेप्ड फिन्स दिए गए हैं, जो 30 फीसदी तक तेज हीटिंग देते हैं। स्मार्ट इको मोड बिजली की खपत कम करता है। इसे मोबाइल ऐप व रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। हीटर को 30 फीसद छूट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

पावर
2200W
हीटिंग टेक्नोलॉजी
ऑयल-फिल्ड रेडिएटर
फिन्स
11 M-शेप्ड
हीट मोड्स
4

क्यों खरीदें

...

2200W का पावरफुल हीटिंग सिस्टम

...

तेज और समान गर्माहट

...

Eco Mode से 20% तक बिजली की बचत

...

मोबाइल ऐप और रिमोट कंट्रोल सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत सामान्य फैन हीटर से ज्यादा

...

वजन थोड़ा ज्यादा, बार-बार शिफ्ट करना आसान नहीं

यह सेरामिक टावर स्पेस हीटर है, जो तेज हीटिंग और सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है। इसमें 1500W की पावर और एडवांस सेरामिक हीटिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे यह कुछ ही सेकंड में कमरे को गर्म कर देता है। यह हीटर 37 फीसदी छूट के साथ 18,919 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

पावर
1500W
हीटिंग टेक्नोलॉजी
सेरामिक हीटर
कवरेज एरिया
लगभग 280 स्क्वायर फीट
हीट मोड्स
4 (High, Low, Eco, Fan)

क्यों खरीदें

...

1500W सेरामिक हीटिंग से तेज और समान गर्माहट

...

रिमोट कंट्रोल और डिजिटल डिस्प्ले पैनल

...

12 घंटे का टाइमर, आसान और सुरक्षित ऑपरेशन

...

टिप-ओवर और ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ सुरक्षित डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत सामान्य रूम हीटर से थोड़ी ज्यादा

...

1500W पावर बहुत बड़े हॉल के लिए सीमित हो सकती है

यह ऑयल-फिल्ड रूम हीटर है। इसमें 2900W की हाई पावर, फास्ट हीटिंग फिन, पीटीसी फैन हीटर दिया गया है, जिससे कमरा जल्दी और बराबर गर्म होता है। यह हीटर 37 फीसदी छूट के साथ 12,799 रुपये में आता है

Specifications

पावर
2900W (1000W / 1500W / 2500W + 400W PTC फैन)
फिन्स
13
कंट्रोल
थर्मोस्टैट, 3 पावर लेवल
वजन
लगभग 11 किलोग्राम
उपयोग
बड़े कमरे, इनडोर

क्यों खरीदें

...

13 फिन्स

...

10 साल की वारंटी

...

3 पावर सेटिंग्स और थर्मोस्टैटिक कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन थोड़ा ज्यादा (लगभग 11 किलो)

...

साइज बड़ा होने के कारण ज्यादा जगह घेरता है

यह एक 2-in-1 फंक्शनलिटी वाला वॉल माउंटेड रूम हीटर है, जो गर्मियों में फैन और सर्दियों में हीटर की सुविधा देता है। इसका Glim LED डिस्प्ले यूजर फ्रेंडली है और रिमोट कंट्रोल के जरिए हीटिंग सेट कर सकते हैं। यह डील के तहत इसे 11,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा

Specifications

ब्रांड
WelTherm
फंक्शन
Fan + Heater
हीटिंग मेथड
Forced Air
हीट आउटपुट
70°C

क्यों खरीदें

...

2-in-1: फैन + हीटर, साल भर उपयोग के लिए

...

रिमोट कंट्रोल और 8 घंटे टाइमर

...

Cool-touch एक्सटीरियर

...

वॉल माउंटेड डिजाइन,

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ी फैमिली वाले रूम के लिए सीमित हीटिंग कवरेज

...

वजन: 4 किलोग्राम

यह एक पावरफुल और सुरक्षित रूम हीटर है, जो 30 फीसदी तेज हीटिंग देने के लिए M-शेप्ड 11 फिन्स टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इसमें 5 हीट सेटिंग्स, PTC फैन और सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं। यह डील 13,999 रुपये में आता है।

Specifications

ब्रांड
Philips
हीटिंग मेथड
Radiant + PTC Fan Heater
हीट आउटपुट
125°C
पावर
400W – 2900W
फार्म फैक्टर
Cabinet

क्यों खरीदें

...

5 हीट सेटिंग्स

...

PTC फैन हीटर से तुरंत गर्माहट

...

बिल्ट-इन कॉर्ड वाइंडर

...

360° कास्टर व्हील से आसानी से मूवमेंट

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ इनडोर उपयोग के लिए

...

वजन 14 किलोग्राम (थोड़ा भारी)

यह छोटे और मीडियम रूम के लिए एक शानदार और सुरक्षित हीटर है। यह फास्ट हीटिंग देता है, 2 हीट सेटिंग्स के साथ आता है और साइलेंट ऑपरेशन के कारण बेडरूम और ऑफिस दोनों के लिए उपयुक्त है। यह डील के तहत 7,438 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

ब्रांड
WARMEX HOME APPLIANCES
हीटिंग मेथड
Radiant
पावर
750W / 1500W
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

PTC टेक्नोलॉजी के साथ फास्ट हीटिंग

...

2 हीट सेटिंग्स: 750W

...

ओवरहीट प्रोटेक्शन और थर्मल कट-ऑफ सुरक्षा

...

हल्का और आसानी से मूव करने योग्य

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ इनडोर उपयोग के लिए

...

बड़े कमरे के लिए कम उपयुक्त

यह बड़े रूम और फैमिली के लिए एक पावरफुल और सेफ्टी फीचर्स से युक्त हीटर है। इसमें 2900W पावर, फैन असिस्टेड तकनीक, दो हीट सेटिंग्स, और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स हैं। यह 2 साल की वारंटी के साथ आता है। इसे अमेजन से 15,199 में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

हीटिंग मेथड
Oil Filled Radiator + Fan
पावर
2900W
वजन
1 Kg
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

2900W हाई-पावर हीटिंग

...

15 फिन्स के साथ तेज और समान हीटिंग

...

400W फैन असिस्टेड तकनीक

...

ओवरहीट प्रोटेक्शन

...

एंटी-टिल्ट सेफ्टी

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन थोड़ा अधिक

...

बड़े कमरे में ही सबसे प्रभावी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
