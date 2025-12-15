सर्दी में गर्म रखने वाले बेस्ट रूम हीटर: Amazon का बंपर ऑफर
उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत के साथ, Amazon ने बेहतरीन रूम हीटर की पेशकश की है। इन हीटरों के साथ बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट्स हैं, जो आपको गर्म रखने में मदद करेंगे। जानें कौन से हीटर आपके लिए सही विकल्प हैं।
उत्तर भारत में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अगर आप एक अच्छे रूम हीटर की तलाश में हैं, तो हम आपके लिए Amazon पर मौजूद कुछ बेहतरीन रूम हीटर के ऑप्शन्स लेकर आए हैं। ये हीटर बड़ी फैमिली के लिए भी परफेक्ट डील साबित हो सकते हैं और सर्दियों में आपको हॉट और फिट रखेंगे। इन रूम हीटर पर बैंक ऑफर्स समेत कई तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जिससे आप कम कीमत में अपनी बड़ी फैमिली के लिए एक अच्छा, लंबे समय तक चलने वाला और कम बिजली खर्च करने वाला हीटर खरीद सकते हैं।
1. NUUK HÖT BLOX Smart Oil Filled Radiator Oil Heater For Room In Winter | 11 M-Shaped Fins | 2200W Power | 30% Faster Heating | Up to 20% Energy Savings | Smart App & Remote Control | 4 Heat Modes
यह स्मार्ट ऑयल-फिल्ड रेडिएटर रूम हीटर है। इसमें 2200W की पावर और 11 M-शेप्ड फिन्स दिए गए हैं, जो 30 फीसदी तक तेज हीटिंग देते हैं। स्मार्ट इको मोड बिजली की खपत कम करता है। इसे मोबाइल ऐप व रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। हीटर को 30 फीसद छूट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2200W का पावरफुल हीटिंग सिस्टम
तेज और समान गर्माहट
Eco Mode से 20% तक बिजली की बचत
मोबाइल ऐप और रिमोट कंट्रोल सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत सामान्य फैन हीटर से ज्यादा
वजन थोड़ा ज्यादा, बार-बार शिफ्ट करना आसान नहीं
2. PELONIS 30" Ceramic Tower Space Heater with Adjustable Thermostat for Large Rooms, 75° Oscillation, 12H Remote and Timer, Tipping Switch and Protection
यह सेरामिक टावर स्पेस हीटर है, जो तेज हीटिंग और सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है। इसमें 1500W की पावर और एडवांस सेरामिक हीटिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे यह कुछ ही सेकंड में कमरे को गर्म कर देता है। यह हीटर 37 फीसदी छूट के साथ 18,919 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1500W सेरामिक हीटिंग से तेज और समान गर्माहट
रिमोट कंट्रोल और डिजिटल डिस्प्ले पैनल
12 घंटे का टाइमर, आसान और सुरक्षित ऑपरेशन
टिप-ओवर और ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ सुरक्षित डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत सामान्य रूम हीटर से थोड़ी ज्यादा
1500W पावर बहुत बड़े हॉल के लिए सीमित हो सकती है
3. Havells 13 Fin Oil Filled Room Heater (OFR) | Advanced New U-Tech Fast Heating Fins with 10-Year Warranty | 2900W | ISI Approved | PTC Fan Heater | Inclined Control Panel | Black
यह ऑयल-फिल्ड रूम हीटर है। इसमें 2900W की हाई पावर, फास्ट हीटिंग फिन, पीटीसी फैन हीटर दिया गया है, जिससे कमरा जल्दी और बराबर गर्म होता है। यह हीटर 37 फीसदी छूट के साथ 12,799 रुपये में आता है
Specifications
क्यों खरीदें
13 फिन्स
10 साल की वारंटी
3 पावर सेटिंग्स और थर्मोस्टैटिक कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा ज्यादा (लगभग 11 किलो)
साइज बड़ा होने के कारण ज्यादा जगह घेरता है
4. WelTherm Wall Mounted Fan and Heater| Wall Room heater |2 in 1 | Glim LED Display 1.5ton Large| Glim LED Display| WM Aquacedor
यह एक 2-in-1 फंक्शनलिटी वाला वॉल माउंटेड रूम हीटर है, जो गर्मियों में फैन और सर्दियों में हीटर की सुविधा देता है। इसका Glim LED डिस्प्ले यूजर फ्रेंडली है और रिमोट कंट्रोल के जरिए हीटिंग सेट कर सकते हैं। यह डील के तहत इसे 11,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा
Specifications
क्यों खरीदें
2-in-1: फैन + हीटर, साल भर उपयोग के लिए
रिमोट कंट्रोल और 8 घंटे टाइमर
Cool-touch एक्सटीरियर
वॉल माउंटेड डिजाइन,
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी फैमिली वाले रूम के लिए सीमित हीटिंग कवरेज
वजन: 4 किलोग्राम
5. Philips 11 Fin Oil Filled Room Heater (OFR) | New M-Shaped Heating Fins for 30% Faster Heating | 5 Heat Settings | Tilt & Auto Shut-Off Protection | PTC Fan Heater for Instant Warmth | 2900W | Black
यह एक पावरफुल और सुरक्षित रूम हीटर है, जो 30 फीसदी तेज हीटिंग देने के लिए M-शेप्ड 11 फिन्स टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इसमें 5 हीट सेटिंग्स, PTC फैन और सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं। यह डील 13,999 रुपये में आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 हीट सेटिंग्स
PTC फैन हीटर से तुरंत गर्माहट
बिल्ट-इन कॉर्ड वाइंडर
360° कास्टर व्हील से आसानी से मूवमेंट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ इनडोर उपयोग के लिए
वजन 14 किलोग्राम (थोड़ा भारी)
6. Warmex Bonfire Room Heater for Home | Fast Heating with 2 Heat Setting 750/1500 W |Ideal for Bedroom and Office| Silent Operation for Small Space |Oscillation & Fan Mode Safety Features (Red & Silver)
यह छोटे और मीडियम रूम के लिए एक शानदार और सुरक्षित हीटर है। यह फास्ट हीटिंग देता है, 2 हीट सेटिंग्स के साथ आता है और साइलेंट ऑपरेशन के कारण बेडरूम और ऑफिस दोनों के लिए उपयुक्त है। यह डील के तहत 7,438 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
PTC टेक्नोलॉजी के साथ फास्ट हीटिंग
2 हीट सेटिंग्स: 750W
ओवरहीट प्रोटेक्शन और थर्मल कट-ऑफ सुरक्षा
हल्का और आसानी से मूव करने योग्य
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ इनडोर उपयोग के लिए
बड़े कमरे के लिए कम उपयुक्त
7. Russell Hobbs 15 Fin ROR15F 2900W Electric OFR Oil Filled Radiator Room Heater with Fan|Overheat Protection & Anti-Tilt,2 Heat Settings|Temp Control,Portable Wheels,Fire Proof|2-Year Warranty,White
यह बड़े रूम और फैमिली के लिए एक पावरफुल और सेफ्टी फीचर्स से युक्त हीटर है। इसमें 2900W पावर, फैन असिस्टेड तकनीक, दो हीट सेटिंग्स, और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स हैं। यह 2 साल की वारंटी के साथ आता है। इसे अमेजन से 15,199 में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
2900W हाई-पावर हीटिंग
15 फिन्स के साथ तेज और समान हीटिंग
400W फैन असिस्टेड तकनीक
ओवरहीट प्रोटेक्शन
एंटी-टिल्ट सेफ्टी
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा अधिक
बड़े कमरे में ही सबसे प्रभावी
