महज 739 रुपये में हाथों हाथ बिक रहे ये रूम हीटर, शिमला जैसी ठंड को भी देगा मात

Thu, 13 Nov 2025 05:00 PM

छोटे कमरे के लिए रूम हीटर सर्दियों में गर्माहट देने का एक बढ़िया विकल्प है। यह कम बिजली की खपत में कमरे को जल्दी गर्म करता है और ठंड से राहत देता है। इसका कॉम्पैक्ट साइज और लाइटवेट जिजाइन इसे कहीं भी रखने और ले जाने में मदद करता है। एडवांस रूम हीटर्स में ओवरहीट प्रोटेक्शन, टेम्प्रेचर कंट्रोल और सेफ्टी ग्रिल जैसे फीचर्स होते हैं, जो इसे सुरक्षित बनाते हैं। यहां देखें कुछ बेस्ट ऑप्शन्स।

यह मात्र 1,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 2000W हीटर है, जो सर्दियों में आपके कमरे को तुरंत गर्म करता है। इसमें दो हीटिंग मोड दिए गए हैं जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार तापमान सेट कर सकते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से इस्तेमाल करने में मदद करता है। एडवांस्ड ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ यह 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है।

Specifications पावर 2000 वाट हीटिंग मोड लो और हाई सेफ्टी एडवांस्ड ओवरहीट प्रोटेक्शन वारंटी 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी क्यों खरीदें हीटिंग परफॉर्मेंस दो मोड से टेम्प्रेचर कंट्रोल कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं धूल जमा होने पर सफाई जरूरी केवल इनडोर इस्तेमाल के लिए सीमित

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 879 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2000W और 1000W के दो हीटिंग मोड हैं, जिससे आप तापमान को अपनी सुविधा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल थर्मोस्टेट लगातार तापमान को कंट्रोल रखता है। यह ISI प्रमाणित है, जिससे इसकी सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। यह घर और ऑफिस दोनों के लिए सही है।

Specifications पावर 2000W / 1000W दो हीटिंग मोड थर्मोस्टेट एडजस्टेबल टेम्प्रेचर कंट्रोल सर्टिफिकेशन ISI सर्टिफाइड क्यों खरीदें फास्ट हीटिंग एनर्जी सेविंग थर्मोस्टेट ISI सर्टिफाइड क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए प्रभावी नहीं लंबे समय तक चलाने पर सतह गर्म होने का खतरा

कीमत की बात करें तो इसे केवल 739 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह घर, बाथरूम या बेडरूम में ठंड से तुरंत राहत देता है। इसका साइलेंट ऑपरेशन आपको बिना किसी शोर के गर्माहट देैता है। इसे दीवार पर लगाया जा सकता है, जिससे यह स्पेस सेविंग बन जाता है। इंफ्रारेड फैन हीटिंग तकनीक से समान और तेज हीटिंग की सुविधा मिलती है। 220V वोल्टेज पर काम करने वाला यह हीटर कम बिजली खपत करता है।

Specifications माउंटिंग टाइप वॉल-माउंटेड डिजाइन हीटिंग तकनीक साइलेंट इंफ्रारेड फैन पावर 220V क्यों खरीदें बिजली की कम खपत दीवार पर लगाने से जगह की बचत फास्ट हीटिंग क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े कमरे में इफेक्ट सीमित वॉल इंस्टॉलेशन के लिए फिटिंग जरूरी आउटडोर इस्तेमाल के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 4,200 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 2,397 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल हीटर है, जो छोटे कमरों, ऑफिस या बेडरूम के लिए सही है। इसकी 1500W PTC सिरेमिक हीटिंग तकनीक कमरे को जल्दी गर्म कर देती है। यह हीटर ऑसिलेशन फीचर के साथ कमरे में हर कोने तक गर्म हवा फैलाता है। इसमें 2 हीट सेटिंग्स और फैन मोड दिए गए हैं, जिससे आप टेम्प्रेचर को सेट कर सकते हैं। इसमें ओवरहीट और टिप-ओवर प्रोटेक्शन भी है।

Specifications पावर 1500W PTC सिरेमिक हीटर हीट सेटिंग्स लो और हाई फैन मोड ठंडी हवा के लिए ऑप्शन ऑसिलेशन फीचर यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन सुरक्षा ओवरहीट और टिप-ओवर प्रोटेक्शन कवरेज एरिया 125 स्क्वायर फीट तक क्यों खरीदें फास्ट हीटिंग सुरक्षा फीचर्स के साथ छोटे स्थानों के लिए परफेक्ट क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों में इफेक्ट सीमित रिमोट कंट्रोल की कमी लगातार लंबे इस्तेमाल से गर्म

इस रूम हीटर की कीमत 56% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये हो गई है। यह एक एनर्जी-सेविंग और कॉम्पैक्ट हीटर है, जो छोटे कमरों को ठंड से बचाने के लिए बनाया गया है। इसकी 800 वॉट की लो पावर, बिजली खपत को कम करता है। इसमें 2 क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड्स हैं, जो जल्दी से कमरे को गर्म करती हैं। कूल टच बॉडी इसे इस्तेमाल करने में सुरक्षित बनाती है और टिप-ओवर प्रोटेक्शन दुर्घटनाओं से बचाव करता है।

Specifications पावर 800 वॉट (लो पावर कंजम्प्शन) हीटिंग रॉड्स 2 क्वार्ट्ज रॉड्स फास्ट हीटिंग के लिए सुरक्षा टिप-ओवर प्रोटेक्शन और कूल टच बॉडी वारंटी 1 साल क्यों खरीदें कम बिजली खपत हल्का और पोर्टेबल डिजाइन सुरक्षा फीचर्स से लैस क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं फैन या थर्मोस्टैट की सुविधा नहीं लंबे समय तक इस्तेमाल में ज्यादा गर्म

इसकी कीमत 1,599 रुपये है। इसे 49% डिस्काउंट के साथ 820 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 2000 वॉट क्षमता के साथ आता है। यह मल्टीफंक्शनल और साइलेंट हीटर है, जो छोटे और मीडियम साइज के कमरे के लिए सही रहेगा। इसका 2000 वॉट का पावर आउटपुट सर्दी के दिनों में गर्माहट देता है। यह कम आवाज में काम करता है, जिससे नींद या काम में कोई बाधा नहीं आती। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications पावर 2000 वॉट हीटिंग क्षमता ऑपरेशन साइलेंट हीटर टेक्नोलॉजी वारंटी 1 साल क्यों खरीदें फास्ट हीटिंग साइलेंट ऑपरेशन बिजली की ज्यादा खपत क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं टेम्प्रेचर कंट्रोल की कमी लंबे इस्तेमाल पर बॉडी हल्की गर्म

इसे 58% डिस्काउंट के साथ 1,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3 क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट्स लगे हैं, जो सही तरीके से कमरे में गर्माहट फैलाता है। इसका 1200 वॉट पावर आउटपुट छोटे और मीडियम साइज के कमरे के लिए सही रहेगा। इसमें एडजस्टेबल हीट सेटिंग्स दी गई हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार टेम्प्रेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications हीटिंग एलिमेंट 3 क्वार्ट्ज रॉड्स पावर 1200 वॉट हीट सेटिंग एडजस्टेबल टेम्प्रेचर कंट्रोल सुरक्षा ओवरहीट प्रोटेक्शन फीचर वारंटी 1 साल क्यों खरीदें तेज और समान हीटिंग एडजस्टेबल टेम्प्रेचर कंट्रोल बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं बॉडी हल्की गर्म फैन ब्लोअर की कमी

