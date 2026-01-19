मात्र 1049 रुपये में कड़कड़ाती सर्दी से मिलेगी राहत, ये हीटर कमरे में भर देंगे गर्माहट
सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है और अमेजन सर्दी से बचने के लिए रूम हीटर उपलब्ध करा रही है, जिन्हें आप 2,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं।
रूम हीटर ठंड के मौसम में घरों में हीटिंग करने का एक बढ़िया सॉल्यूशन है। यह कम जगह में भी तेजी से टेम्प्रेचर बढ़ाकर आरामदायक माहौल बनाता है। मॉर्डन हीटरों में सुरक्षित थर्मोस्टैट, ओवरहीट प्रोटेक्शन और एनर्जी-सेविंग जैसे एडवांस फीचर्स होते हैं, जिससे बिजली की खपत भी बैलेंस्ड रहती तहै। यह बेहद ही हल्का और पोर्टेबल डिजाइन के साथ आता है। यह खासतौर से आपके लिविंग रूम के लिए बढ़िया रहेगा। अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 से इन्हें 69% तक डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा।
1. Ledvance Sun Heater for Room | Sun Heater 800W | ISI Approved | 2 Heat Setting | Cool Touch Handle | Tip Over Switch for Protection | Instant Heating | Angle Adjustment | 1 Year Warranty
इसकी कीमत 2,090 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 1,420 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 800W की क्षमता कमरे को जल्दी गर्म करने के लिए परफेक्ट रहेगा। यह ISI अप्रूव्ड है, जिससे इसकी सुरक्षा और क्वालिटी पर भरोसा किया जा सकता है। इसमें दो हीट सेटिंग दी गई हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार गर्मी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इंस्टेंट हीटिंग फीचर ठंड के मौसम में तुरंत आराम देता है। कूल टच हैंडल और टिप-ओवर सेफ्टी स्विच इसे इस्तेमाल के दौरान सुरक्षित बनाते हैं। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली खपत के साथ ज्यादा हीटिंग
ISI सर्टिफिकेशन से बेहतर सुरक्षा
इंस्टेंट हीटिंग
कूल टच हैंडल और टिप-ओवर प्रोटेक्शन
हल्का और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए सही नहीं
केवल 800W पावर, बहुत ज्यादा ठंड में सीमित असर
फैन हीटर जैसा फास्ट एयर थ्रो नहीं
2. Orient Electric Areva Portable Room Heater | 2000W | Two Heating Modes | Advanced Overheat Protection | Horizontal & Vertical Mount | 1-year replacement warranty by Orient | White
वैसे तो इसकी कीमत 3,590 रुपये है। इसे 69% तक के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 2000 वॉट की पावर के साथ यह हीटर फास्ट और इफेक्टिव हीटिंग देता है। इसमें दो हीटिंग मोड दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन इसे ज्यादा सुरक्षित बनाता है। यह हीटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2000W पावर से तेज और अच्छी हीटिंग
दो हीट मोड से आसान कंट्रोल
ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ सुरक्षित
पोर्टेबल और जगह के अनुसार उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत ज्यादा हो सकती है
फैन की आवाज हल्की सुनाई दे सकती है
बहुत बड़े कमरे के लिए सीमित प्रभाव
3. Orpat OEH-1220 2000-Watt Fan Heater (White)
इसकी एमआरपी 1,295 रुपये है। इसे 19% डिस्काउंट के साथ 1,049 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 100% प्योर कॉपर वायर मोटर इसकी लंबी उम्र और बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है। इसमें 1000 वॉट और 2000 वॉट के दो हीट सेटिंग मिलते हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार गर्मी चुन सकते हैं। सेफ्टी मेश ग्रिल, कूल टच बॉडी और ओवरहीट प्रोटेक्शन इसे इस्तेमाल में सुरक्षित बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटे और मीडियम कमरे के लिए प्रभावी
प्योर कॉपर मोटर से लंबी लाइफ
दो हीट सेटिंग से आसान कंट्रोल
सेफ्टी फीचर्स के साथ सुरक्षित
फास्ट और समान हीटिंग
क्यों खोजें विकल्प
फैन की वजह से हल्की आवाज
बड़े कमरे के लिए सही नहीं
4. Usha 2 Rod Quartz Heater | 800Watt with Low Power Consumption | Cool Touch Body | Tip Over Protection | 1 Year Warranty | (4302, Grey)
इसकी एमआरपी 1,990 रुपये है। इसे 45% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 800 वॉट पावर के साथ यह कम बिजली की खपत करता है और छोटे कमरे या पर्सनल यूज के लिए उपयुक्त है। इसमें क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड्स लगी हैं, जो तुरंत गर्मी देना शुरू कर देती हैं। कूल टच बॉडी और टिप-ओवर प्रोटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स इसे इस्तेमाल में सुरक्षित बनाते हैं। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली खर्च में हीटिंग
इंस्टेंट गर्मी देने वाले क्वार्ट्ज रॉड
कूल टच बॉडी से सुरक्षित उपयोग
टिप-ओवर प्रोटेक्शन फीचर
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए सही नहीं
फैन हीटर जैसी हवा नहीं देता
800W पावर बहुत ठंड में सीमित हो सकती है
5. CG Beluga 3H 1200W Halogen Room Heater | All New Red Halogen | 3 Heat Settings | Tip Over Safety Switch | Noiseless Operation | Ideal for Rooms up to 150 sqft | Grey
इसकी कीमत 2,990 रुपये है। इस पर 42% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 1,749 रुपये हो गई है। यह हीटर नई रेड हैलोजन तकनीक के साथ आता है, जो तुरंत गर्मी प्रदान करती है। 1200 वॉट की पावर और 3 हीट सेटिंग्स के कारण आप अपनी जरूरत के अनुसार गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हीटर बिना आवाज के काम करता है, जिससे पढ़ाई या सोते समय कोई परेशानी नहीं होती। टिप-ओवर सेफ्टी स्विच इसे सुरक्षित बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तुरंत हीटिंग
कम शोर, आरामदायक उपयोग
हल्का और आसानी से कहीं भी रखने में सही
सेफ्टी फीचर से सुरक्षित इस्तेमाल
बिजली की खपत कंट्रोल में
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
फैन हीटर जैसा हवा का फ्लो नहीं
हैलोजन लाइट थोड़ी तेज हो सकती है
