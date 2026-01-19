Hindustan Hindi News
मात्र 1049 रुपये में कड़कड़ाती सर्दी से मिलेगी राहत, ये हीटर कमरे में भर देंगे गर्माहट

संक्षेप:

सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है और अमेजन सर्दी से बचने के लिए रूम हीटर उपलब्ध करा रही है, जिन्हें आप 2,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं।

Jan 19, 2026 04:47 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
रूम हीटर ठंड के मौसम में घरों में हीटिंग करने का एक बढ़िया सॉल्यूशन है। यह कम जगह में भी तेजी से टेम्प्रेचर बढ़ाकर आरामदायक माहौल बनाता है। मॉर्डन हीटरों में सुरक्षित थर्मोस्टैट, ओवरहीट प्रोटेक्शन और एनर्जी-सेविंग जैसे एडवांस फीचर्स होते हैं, जिससे बिजली की खपत भी बैलेंस्ड रहती तहै। यह बेहद ही हल्का और पोर्टेबल डिजाइन के साथ आता है। यह खासतौर से आपके लिविंग रूम के लिए बढ़िया रहेगा। अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 से इन्हें 69% तक डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा।

इसकी कीमत 2,090 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 1,420 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 800W की क्षमता कमरे को जल्दी गर्म करने के लिए परफेक्ट रहेगा। यह ISI अप्रूव्ड है, जिससे इसकी सुरक्षा और क्वालिटी पर भरोसा किया जा सकता है। इसमें दो हीट सेटिंग दी गई हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार गर्मी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इंस्टेंट हीटिंग फीचर ठंड के मौसम में तुरंत आराम देता है। कूल टच हैंडल और टिप-ओवर सेफ्टी स्विच इसे इस्तेमाल के दौरान सुरक्षित बनाते हैं। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications

पावर
800 वॉट
हीट सेटिंग
2 हीट मोड
हीटर टाइप
सन हीटर
सेफ्टी
टिप-ओवर स्विच, ISI अप्रूव्ड
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

कम बिजली खपत के साथ ज्यादा हीटिंग

...

ISI सर्टिफिकेशन से बेहतर सुरक्षा

...

इंस्टेंट हीटिंग

...

कूल टच हैंडल और टिप-ओवर प्रोटेक्शन

...

हल्का और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े कमरे के लिए सही नहीं

...

केवल 800W पावर, बहुत ज्यादा ठंड में सीमित असर

...

फैन हीटर जैसा फास्ट एयर थ्रो नहीं

वैसे तो इसकी कीमत 3,590 रुपये है। इसे 69% तक के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 2000 वॉट की पावर के साथ यह हीटर फास्ट और इफेक्टिव हीटिंग देता है। इसमें दो हीटिंग मोड दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन इसे ज्यादा सुरक्षित बनाता है। यह हीटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है।

Specifications

पावर
2000 वॉट
हीटिंग मोड
2 हीट सेटिंग
हीटर टाइप
पोर्टेबल रूम हीटर
सेफ्टी
एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

2000W पावर से तेज और अच्छी हीटिंग

...

दो हीट मोड से आसान कंट्रोल

...

ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ सुरक्षित

...

पोर्टेबल और जगह के अनुसार उपयोग

क्यों खोजें विकल्प

...

बिजली की खपत ज्यादा हो सकती है

...

फैन की आवाज हल्की सुनाई दे सकती है

...

बहुत बड़े कमरे के लिए सीमित प्रभाव

इसकी एमआरपी 1,295 रुपये है। इसे 19% डिस्काउंट के साथ 1,049 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 100% प्योर कॉपर वायर मोटर इसकी लंबी उम्र और बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है। इसमें 1000 वॉट और 2000 वॉट के दो हीट सेटिंग मिलते हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार गर्मी चुन सकते हैं। सेफ्टी मेश ग्रिल, कूल टच बॉडी और ओवरहीट प्रोटेक्शन इसे इस्तेमाल में सुरक्षित बनाते हैं।

Specifications

कमरे का साइज
250 वर्ग फुट तक
हीट सेटिंग
1000W और 2000W
मोटर
100% प्योर कॉपर वायर
बॉडी मटेरियल
प्लास्टिक और मेटल
सेफ्टी
सेफ्टी मेश ग्रिल, थर्मल कट-ऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन

क्यों खरीदें

...

छोटे और मीडियम कमरे के लिए प्रभावी

...

प्योर कॉपर मोटर से लंबी लाइफ

...

दो हीट सेटिंग से आसान कंट्रोल

...

सेफ्टी फीचर्स के साथ सुरक्षित

...

फास्ट और समान हीटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

फैन की वजह से हल्की आवाज

...

बड़े कमरे के लिए सही नहीं

इसकी एमआरपी 1,990 रुपये है। इसे 45% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 800 वॉट पावर के साथ यह कम बिजली की खपत करता है और छोटे कमरे या पर्सनल यूज के लिए उपयुक्त है। इसमें क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड्स लगी हैं, जो तुरंत गर्मी देना शुरू कर देती हैं। कूल टच बॉडी और टिप-ओवर प्रोटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स इसे इस्तेमाल में सुरक्षित बनाते हैं। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications

पावर
800 वॉट
हीटर टाइप
2 रॉड क्वार्ट्ज हीटर
बिजली खपत
कम पावर कंजम्पशन
सेफ्टी
टिप-ओवर प्रोटेक्शन
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

कम बिजली खर्च में हीटिंग

...

इंस्टेंट गर्मी देने वाले क्वार्ट्ज रॉड

...

कूल टच बॉडी से सुरक्षित उपयोग

...

टिप-ओवर प्रोटेक्शन फीचर

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े कमरे के लिए सही नहीं

...

फैन हीटर जैसी हवा नहीं देता

...

...

800W पावर बहुत ठंड में सीमित हो सकती है

इसकी कीमत 2,990 रुपये है। इस पर 42% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 1,749 रुपये हो गई है। यह हीटर नई रेड हैलोजन तकनीक के साथ आता है, जो तुरंत गर्मी प्रदान करती है। 1200 वॉट की पावर और 3 हीट सेटिंग्स के कारण आप अपनी जरूरत के अनुसार गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हीटर बिना आवाज के काम करता है, जिससे पढ़ाई या सोते समय कोई परेशानी नहीं होती। टिप-ओवर सेफ्टी स्विच इसे सुरक्षित बनाता है।

Specifications

पावर
1200 वॉट
हीट सेटिंग्स
3 अलग-अलग हीट मोड
टेक्नोलॉजी
नई रेड हैलोजन ट्यूब
सेफ्टी
टिप-ओवर सेफ्टी स्विच
ऑपरेशन
पूरी तरह शोर रहित

क्यों खरीदें

...

तुरंत हीटिंग

...

कम शोर, आरामदायक उपयोग

...

हल्का और आसानी से कहीं भी रखने में सही

...

सेफ्टी फीचर से सुरक्षित इस्तेमाल

...

बिजली की खपत कंट्रोल में

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े कमरों के लिए सही नहीं

...

फैन हीटर जैसा हवा का फ्लो नहीं

...

हैलोजन लाइट थोड़ी तेज हो सकती है

ओरिएंट रूम हीटर्स पर मिल रहा 69% का धमाकेदार डिस्काउंट:

ओरिएंट रूम हीटर्स पर अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में 69% तक का धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इनकी कीमत बेहद किफायती हो जाती है।

ऑरेपट रूम हीटर्स पर मिल रहा 24% का धमाकेदार डिस्काउंट:

ऑरेपट रूम हीटर्स पर अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में 24% तक का धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इनकी कीमत बेहद किफायती हो जाती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
