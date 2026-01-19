मात्र 1049 रुपये में कड़कड़ाती सर्दी से मिलेगी राहत, ये हीटर कमरे में भर देंगे गर्माहट

संक्षेप: सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है और अमेजन सर्दी से बचने के लिए रूम हीटर उपलब्ध करा रही है, जिन्हें आप 2,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं।

Follow Us on

Jan 19, 2026 04:47 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

रूम हीटर ठंड के मौसम में घरों में हीटिंग करने का एक बढ़िया सॉल्यूशन है। यह कम जगह में भी तेजी से टेम्प्रेचर बढ़ाकर आरामदायक माहौल बनाता है। मॉर्डन हीटरों में सुरक्षित थर्मोस्टैट, ओवरहीट प्रोटेक्शन और एनर्जी-सेविंग जैसे एडवांस फीचर्स होते हैं, जिससे बिजली की खपत भी बैलेंस्ड रहती तहै। यह बेहद ही हल्का और पोर्टेबल डिजाइन के साथ आता है। यह खासतौर से आपके लिविंग रूम के लिए बढ़िया रहेगा। अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 से इन्हें 69% तक डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसकी कीमत 2,090 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 1,420 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 800W की क्षमता कमरे को जल्दी गर्म करने के लिए परफेक्ट रहेगा। यह ISI अप्रूव्ड है, जिससे इसकी सुरक्षा और क्वालिटी पर भरोसा किया जा सकता है। इसमें दो हीट सेटिंग दी गई हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार गर्मी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इंस्टेंट हीटिंग फीचर ठंड के मौसम में तुरंत आराम देता है। कूल टच हैंडल और टिप-ओवर सेफ्टी स्विच इसे इस्तेमाल के दौरान सुरक्षित बनाते हैं। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications पावर 800 वॉट हीट सेटिंग 2 हीट मोड हीटर टाइप सन हीटर सेफ्टी टिप-ओवर स्विच, ISI अप्रूव्ड वारंटी 1 साल क्यों खरीदें कम बिजली खपत के साथ ज्यादा हीटिंग ISI सर्टिफिकेशन से बेहतर सुरक्षा इंस्टेंट हीटिंग कूल टच हैंडल और टिप-ओवर प्रोटेक्शन हल्का और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए सही नहीं केवल 800W पावर, बहुत ज्यादा ठंड में सीमित असर फैन हीटर जैसा फास्ट एयर थ्रो नहीं

वैसे तो इसकी कीमत 3,590 रुपये है। इसे 69% तक के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 2000 वॉट की पावर के साथ यह हीटर फास्ट और इफेक्टिव हीटिंग देता है। इसमें दो हीटिंग मोड दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन इसे ज्यादा सुरक्षित बनाता है। यह हीटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है।

Specifications पावर 2000 वॉट हीटिंग मोड 2 हीट सेटिंग हीटर टाइप पोर्टेबल रूम हीटर सेफ्टी एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 2000W पावर से तेज और अच्छी हीटिंग दो हीट मोड से आसान कंट्रोल ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ सुरक्षित पोर्टेबल और जगह के अनुसार उपयोग क्यों खोजें विकल्प बिजली की खपत ज्यादा हो सकती है फैन की आवाज हल्की सुनाई दे सकती है बहुत बड़े कमरे के लिए सीमित प्रभाव

इसकी एमआरपी 1,295 रुपये है। इसे 19% डिस्काउंट के साथ 1,049 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 100% प्योर कॉपर वायर मोटर इसकी लंबी उम्र और बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है। इसमें 1000 वॉट और 2000 वॉट के दो हीट सेटिंग मिलते हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार गर्मी चुन सकते हैं। सेफ्टी मेश ग्रिल, कूल टच बॉडी और ओवरहीट प्रोटेक्शन इसे इस्तेमाल में सुरक्षित बनाते हैं।

Specifications कमरे का साइज 250 वर्ग फुट तक हीट सेटिंग 1000W और 2000W मोटर 100% प्योर कॉपर वायर बॉडी मटेरियल प्लास्टिक और मेटल सेफ्टी सेफ्टी मेश ग्रिल, थर्मल कट-ऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन क्यों खरीदें छोटे और मीडियम कमरे के लिए प्रभावी प्योर कॉपर मोटर से लंबी लाइफ दो हीट सेटिंग से आसान कंट्रोल सेफ्टी फीचर्स के साथ सुरक्षित फास्ट और समान हीटिंग क्यों खोजें विकल्प फैन की वजह से हल्की आवाज बड़े कमरे के लिए सही नहीं

इसकी एमआरपी 1,990 रुपये है। इसे 45% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 800 वॉट पावर के साथ यह कम बिजली की खपत करता है और छोटे कमरे या पर्सनल यूज के लिए उपयुक्त है। इसमें क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड्स लगी हैं, जो तुरंत गर्मी देना शुरू कर देती हैं। कूल टच बॉडी और टिप-ओवर प्रोटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स इसे इस्तेमाल में सुरक्षित बनाते हैं। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications पावर 800 वॉट हीटर टाइप 2 रॉड क्वार्ट्ज हीटर बिजली खपत कम पावर कंजम्पशन सेफ्टी टिप-ओवर प्रोटेक्शन वारंटी 1 साल क्यों खरीदें कम बिजली खर्च में हीटिंग इंस्टेंट गर्मी देने वाले क्वार्ट्ज रॉड कूल टच बॉडी से सुरक्षित उपयोग टिप-ओवर प्रोटेक्शन फीचर क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए सही नहीं फैन हीटर जैसी हवा नहीं देता फैन हीटर जैसी हवा नहीं देता 800W पावर बहुत ठंड में सीमित हो सकती है

इसकी कीमत 2,990 रुपये है। इस पर 42% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 1,749 रुपये हो गई है। यह हीटर नई रेड हैलोजन तकनीक के साथ आता है, जो तुरंत गर्मी प्रदान करती है। 1200 वॉट की पावर और 3 हीट सेटिंग्स के कारण आप अपनी जरूरत के अनुसार गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हीटर बिना आवाज के काम करता है, जिससे पढ़ाई या सोते समय कोई परेशानी नहीं होती। टिप-ओवर सेफ्टी स्विच इसे सुरक्षित बनाता है।

Specifications पावर 1200 वॉट हीट सेटिंग्स 3 अलग-अलग हीट मोड टेक्नोलॉजी नई रेड हैलोजन ट्यूब सेफ्टी टिप-ओवर सेफ्टी स्विच ऑपरेशन पूरी तरह शोर रहित क्यों खरीदें तुरंत हीटिंग कम शोर, आरामदायक उपयोग हल्का और आसानी से कहीं भी रखने में सही सेफ्टी फीचर से सुरक्षित इस्तेमाल बिजली की खपत कंट्रोल में क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं फैन हीटर जैसा हवा का फ्लो नहीं हैलोजन लाइट थोड़ी तेज हो सकती है

ओरिएंट रूम हीटर्स पर मिल रहा 69% का धमाकेदार डिस्काउंट: ओरिएंट रूम हीटर्स पर अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में 69% तक का धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इनकी कीमत बेहद किफायती हो जाती है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

ऑरेपट रूम हीटर्स पर मिल रहा 24% का धमाकेदार डिस्काउंट: ऑरेपट रूम हीटर्स पर अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में 24% तक का धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इनकी कीमत बेहद किफायती हो जाती है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।