Amazon का बंपर डिस्काउंट, 1000 रुपये में खरीदें ये रूम हीटर, सर्दी हो जाएगी छूमंतर
घर या ऑफिस के लिए रूम हीटर ले रहे हैं, तो अमेजन से मात्र 1000 रुपये में रूम हीटर खरीद सकते हैं...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। ऐसे में रूम हीटर की भी जरूरत महसूस होने लगी है। अगर आप नया रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अमेजन एक शानदार ऑप्शन हो सकता है, जहां से आप सस्ती कीमत में शानदार रूम हीटर खरीद सकते हैं, अमेजन रूम हीटर को 1000 रुपये में खरीदने का ऑफर दिया जा राह है।
1. Orpat OEH-1220 2000-Watt Fan Heater (White)
यह एक 2000-वॉट का फैन हीटर है, जिसे खास तौर पर छोटे और मीडियम साइज के कमरों की स्पॉट हीटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका 100% प्योर कॉपर वायर मोटर लंबी लाइफ देता है और फैन की वजह से कमरे में गर्मी जल्दी फैल जाती है। यह कूल-टच बॉडी, ओवरहीट प्रोटेक्शन और सेफ्टी कट-ऑफ जैसी सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है। इसे अमेजन से 1,199 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2000W पावर के साथ तेज़ और असरदार हीटिंग
2 हीट सेटिंग्स: 1000W और 2000W
कूल-टच बॉडी और ओवरहीट प्रोटेक्शन
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
15A प्लग की जरूरत
फैन की वजह से शोर
एक्सटेंशन कॉर्ड का लम्बे समय तक
2. Goodscity Room Heater for Home | 1500W PTC Ceramic, Fast Heating | Bedroom, Office, Indoor Use | For Small Space Upto 125 sqFt |Oscillation, Fan Mode, 2 Heat Setting, Safety Protection| GC-151
यह सिरेमिक रूम हीटर है। इसका कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन छोटे कमरों, ऑफिस या बेडरूम के लिए परफेक्ट है। इसमें 70° ऑसिलेशन, 2 हीट सेटिंग्स और एक कूल एयर फैन मोड दिया गया है, जिससे इसे सर्दियों और गर्मियों दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे 41 फीसद छूट के बाद 2,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2-in-1 हीटर: 1500W/750W हीट मोड + कूल एयर फैन
PTC सिरेमिक टेक्नोलॉजी—तेज और सुरक्षित हीटिंग
70° वाइड-एंगल ऑसिलेशन से कमरे में समान गर्मी
बिना इंस्टॉलेशन—प्लग-एंड-यूज़
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों में हीटिंग उतनी प्रभावी नहीं
थोड़ी अतिरिक्त बिजली खपत
केवल 125 sq ft
3. Warmex PTC Premium Tower Heater for Home | Fast Heating with 2 Heat Setting 1000/2000W | Best for Room and Office|Silent Operation and Small Space | 4 Light Mood, Digital Display and Remote Control
यह एक प्रीमियम ब्लेडलेस टॉवर हीटर है, जो तेज, सुरक्षित और साइलेंट हीटिंग देने के लिए बनाया गया है। इसमें 1000W और 2000W—दो हीट सेटिंग्स, डिजिटल डिस्प्ले, रिमोट कंट्रोल और 4 लाइट मूड जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसे 35 छूट के बाद 12,599 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्लेडलेस टॉवर डिजाइन
2 हीट सेटिंग: 1000W और 2000W—तेज व प्रभावी हीटिंग
साइलेंट ऑपरेशन—नींद/वर्क के दौरान कोई डिस्टरबेंस नहीं
प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत बजट हीटर्स की तुलना में काफी अधिक
बड़े कमरों के लिए हीटिंग थोड़ी कम
पोर्टेबल नहीं
4. Crompton COMFORT NEO Room Heater, 2000W heat convector,Adjustable thermostast over heat protection shock proof body.
यह एक 2000W हीट कन्वेक्टर है, जो तेज हीटिंग और भरोसेमंद सुरक्षा फीचर्स के साथ आता है। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टैट, ओवर-हीट प्रोटेक्शन और शॉक-प्रूफ बॉडी दी गई है। यह हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल दोनों पोजिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे 33 फीसद छूट के बाद 1,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
2000W हाई पावर—तेज़ और असरदार हीटिंग
एडजस्टेबल थर्मोस्टैट—अपनी जरूरत के हिसाब से तापमान सेट करें
ओवरहीट प्रोटेक्शन और शॉक-प्रूफ बॉडी
हॉरिज़ॉन्टल/वर्टिकल दोनों पोज़िशन में इस्तेमाल
क्यों खोजें विकल्प
वजन 9 kg काफी भारी
शोर थोड़ा सुनाई दे सकता है
डिजाइन बेसिक, प्रीमियम फीचर्स नहीं
5. Havells Comforter 2000 Watt Room Heater with Overheat Protection| Easy to Carry for Bedroom and Office| Adjustable Thermostat Control Knob & Adjustable Vent for Air Delivery (White and Black)
यह एक मजबूत और भरोसेमंद कन्वेक्शन हीटर है, जिसे खास तौर पर स्पॉट हीटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें डबल ओवरहीट प्रोटेक्शन, एडजस्टेबल थर्मोस्टैट और एडजस्टेबल एयर-वेंट जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। इसका कॉम्पैक्ट कैबिनेट डिजाइन घर और ऑफिस दोनों जगह आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे 38% छूट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
2000W तेज और प्रभावी स्पॉट हीटिंग
डबल ओवरहीट प्रोटेक्शन
एडजस्टेबल थर्मोस्टैट
इंटरनल कॉर्ड स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
कमरा बड़ा होने पर असर कम
हल्का शोर हो सकता है
प्राइस बजट फैन-हीटर्स से थोड़ा अधिक
6. Orient Electric Stark Quartz Room Heater | 800 W Low Power Consumption | Tip-over Protection | 2 Heating Rods for Quick Heating | Cool Touch Body | 1 Year Warranty, White
यह एक लो-पावर, तेज और किफायती क्वार्ट्ज हीटर है, जो छोटे कमरों और बेडरूम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें दो हीटिंग रॉड्स के साथ 400W और 800W दो सेटिंग्स मिलती हैं, जिससे बिजली की खपत भी काफी कम रहती है। कूल-टच बॉडी, सेफ्टी ग्रिल और टिप-ओवर प्रोटेक्शन जैसी सुरक्षा सुविधाओं के साथ यह हीटर 56% छूट के बाद सिर्फ 1,099 में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
400W/800W डुअल हीट सेटिंग
क्वार्ट्ज रॉड—इंस्टेंट हीटिंग
कूल-टच बॉडी + सेफ्टी ग्रिल
कॉम्पैक्ट और हल्का
1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे में असरदार नहीं
हीट फैलने में समय लग सकता है
डिजाइन बेसिक, कोई प्रीमियम फीचर नहीं
7. Havells Adnis Room Heater| Dual Heat Setting 900/1800 Watt| Safety with Overheat Protection| Adjustable Thermostat Control Knob| Fire Retardant Material| Cool Fan Function| 2 Year Warranty (White)
यह एक डुअल-हीट सेटिंग वाला फास्ट-हीटिंग कन्वेक्शन हीटर है, जिसमें 900W और 1800W दोनों ऑप्शन मिलते हैं। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टेट, ओवरहीट प्रोटेक्शन और कूल-फैन मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसे 40 फीसद छूट के बाद 1,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
900W/1800W डुअल हीट सेटिंग
ओवरहीट प्रोटेक्शन
कूल फैन फ़ंक्शन
साइलेंट ऑपरेशन
मजबूत और फायर-रिटार्डेंट बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों में हीटिंग थोड़ी कम महसूस हो सकती है
डिजाइन बेसिक
प्रीमियम फीचर्स जैसे डिस्प्ले, रिमोट नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।