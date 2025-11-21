Amazon का बंपर डिस्काउंट, 1000 रुपये में खरीदें ये रूम हीटर, सर्दी हो जाएगी छूमंतर

संक्षेप: घर या ऑफिस के लिए रूम हीटर ले रहे हैं, तो अमेजन से मात्र 1000 रुपये में रूम हीटर खरीद सकते हैं...

दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। ऐसे में रूम हीटर की भी जरूरत महसूस होने लगी है। अगर आप नया रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अमेजन एक शानदार ऑप्शन हो सकता है, जहां से आप सस्ती कीमत में शानदार रूम हीटर खरीद सकते हैं, अमेजन रूम हीटर को 1000 रुपये में खरीदने का ऑफर दिया जा राह है।

यह एक 2000-वॉट का फैन हीटर है, जिसे खास तौर पर छोटे और मीडियम साइज के कमरों की स्पॉट हीटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका 100% प्योर कॉपर वायर मोटर लंबी लाइफ देता है और फैन की वजह से कमरे में गर्मी जल्दी फैल जाती है। यह कूल-टच बॉडी, ओवरहीट प्रोटेक्शन और सेफ्टी कट-ऑफ जैसी सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है। इसे अमेजन से 1,199 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications हीट आउटपुट 2000W हीट सेटिंग्स 1000W / 2000W रूम साइज 250 sq ft तक स्पेशल फीचर कॉर्ड रीवाइंड वजन 1000 ग्राम क्यों खरीदें 2000W पावर के साथ तेज़ और असरदार हीटिंग 2 हीट सेटिंग्स: 1000W और 2000W कूल-टच बॉडी और ओवरहीट प्रोटेक्शन हल्का और पोर्टेबल डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 15A प्लग की जरूरत फैन की वजह से शोर एक्सटेंशन कॉर्ड का लम्बे समय तक

यह सिरेमिक रूम हीटर है। इसका कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन छोटे कमरों, ऑफिस या बेडरूम के लिए परफेक्ट है। इसमें 70° ऑसिलेशन, 2 हीट सेटिंग्स और एक कूल एयर फैन मोड दिया गया है, जिससे इसे सर्दियों और गर्मियों दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे 41 फीसद छूट के बाद 2,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications हीट आउटपुट 1500W हीट सेटिंग्स 750W / 1500W रूम साइज 125 sq ft तक स्पेशल फीचर 70° Oscillation वजन 1100 ग्राम वारंटी 12 माह क्यों खरीदें 2-in-1 हीटर: 1500W/750W हीट मोड + कूल एयर फैन PTC सिरेमिक टेक्नोलॉजी—तेज और सुरक्षित हीटिंग 70° वाइड-एंगल ऑसिलेशन से कमरे में समान गर्मी बिना इंस्टॉलेशन—प्लग-एंड-यूज़ क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों में हीटिंग उतनी प्रभावी नहीं थोड़ी अतिरिक्त बिजली खपत केवल 125 sq ft

यह एक प्रीमियम ब्लेडलेस टॉवर हीटर है, जो तेज, सुरक्षित और साइलेंट हीटिंग देने के लिए बनाया गया है। इसमें 1000W और 2000W—दो हीट सेटिंग्स, डिजिटल डिस्प्ले, रिमोट कंट्रोल और 4 लाइट मूड जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसे 35 छूट के बाद 12,599 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications फॉर्म फैक्टर टॉवर वज़न 4.6 kg हीट सेटिंग्स 1000W / 2000W यूसेज इंडोर रूम एंड ऑफिस क्यों खरीदें ब्लेडलेस टॉवर डिजाइन 2 हीट सेटिंग: 1000W और 2000W—तेज व प्रभावी हीटिंग साइलेंट ऑपरेशन—नींद/वर्क के दौरान कोई डिस्टरबेंस नहीं प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प कीमत बजट हीटर्स की तुलना में काफी अधिक बड़े कमरों के लिए हीटिंग थोड़ी कम पोर्टेबल नहीं

यह एक 2000W हीट कन्वेक्टर है, जो तेज हीटिंग और भरोसेमंद सुरक्षा फीचर्स के साथ आता है। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टैट, ओवर-हीट प्रोटेक्शन और शॉक-प्रूफ बॉडी दी गई है। यह हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल दोनों पोजिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे 33 फीसद छूट के बाद 1,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications पावर 2000W बॉडी शॉक प्रूफ वजन 9 kg हीटिंग मेथड कन्वेक्टर क्यों खरीदें 2000W हाई पावर—तेज़ और असरदार हीटिंग एडजस्टेबल थर्मोस्टैट—अपनी जरूरत के हिसाब से तापमान सेट करें ओवरहीट प्रोटेक्शन और शॉक-प्रूफ बॉडी हॉरिज़ॉन्टल/वर्टिकल दोनों पोज़िशन में इस्तेमाल क्यों खोजें विकल्प वजन 9 kg काफी भारी शोर थोड़ा सुनाई दे सकता है डिजाइन बेसिक, प्रीमियम फीचर्स नहीं

यह एक मजबूत और भरोसेमंद कन्वेक्शन हीटर है, जिसे खास तौर पर स्पॉट हीटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें डबल ओवरहीट प्रोटेक्शन, एडजस्टेबल थर्मोस्टैट और एडजस्टेबल एयर-वेंट जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। इसका कॉम्पैक्ट कैबिनेट डिजाइन घर और ऑफिस दोनों जगह आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे 38% छूट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications पावर 2000 Watts फॉर्म फैक्टर कैबिनेट वजन 2.5 kg रूम साइज 15 sq ft वारंटी 1 वारंटी क्यों खरीदें 2000W तेज और प्रभावी स्पॉट हीटिंग डबल ओवरहीट प्रोटेक्शन एडजस्टेबल थर्मोस्टैट इंटरनल कॉर्ड स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प कमरा बड़ा होने पर असर कम हल्का शोर हो सकता है प्राइस बजट फैन-हीटर्स से थोड़ा अधिक

यह एक लो-पावर, तेज और किफायती क्वार्ट्ज हीटर है, जो छोटे कमरों और बेडरूम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें दो हीटिंग रॉड्स के साथ 400W और 800W दो सेटिंग्स मिलती हैं, जिससे बिजली की खपत भी काफी कम रहती है। कूल-टच बॉडी, सेफ्टी ग्रिल और टिप-ओवर प्रोटेक्शन जैसी सुरक्षा सुविधाओं के साथ यह हीटर 56% छूट के बाद सिर्फ 1,099 में उपलब्ध है।

Specifications पावर 800W वजन 1500 ग्राम फॉर्म फैक्टर पेडेस्टल वारंटी 1 वारंटी क्यों खरीदें 400W/800W डुअल हीट सेटिंग क्वार्ट्ज रॉड—इंस्टेंट हीटिंग कूल-टच बॉडी + सेफ्टी ग्रिल कॉम्पैक्ट और हल्का 1 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे में असरदार नहीं हीट फैलने में समय लग सकता है डिजाइन बेसिक, कोई प्रीमियम फीचर नहीं

यह एक डुअल-हीट सेटिंग वाला फास्ट-हीटिंग कन्वेक्शन हीटर है, जिसमें 900W और 1800W दोनों ऑप्शन मिलते हैं। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टेट, ओवरहीट प्रोटेक्शन और कूल-फैन मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसे 40 फीसद छूट के बाद 1,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications पावर 900W / 1800W वारंटी 2 साल यूसेज इनडोर स्पेशल फीचर ओवरहीट प्रोटेक्शन, कूल फैन फंक्शन क्यों खरीदें 900W/1800W डुअल हीट सेटिंग ओवरहीट प्रोटेक्शन कूल फैन फ़ंक्शन साइलेंट ऑपरेशन मजबूत और फायर-रिटार्डेंट बॉडी क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों में हीटिंग थोड़ी कम महसूस हो सकती है डिजाइन बेसिक प्रीमियम फीचर्स जैसे डिस्प्ले, रिमोट नहीं

