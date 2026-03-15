200 दिन नहीं करना पड़ेगा चार्ज, आ गई कर्व्ड डिस्प्ले वाली धांसू वॉच, फुल वॉटरप्रूफ भी

Mar 15, 2026 07:15 pm IST

Rollme ने अपनी नई स्मार्टवॉच, Rollme Vast को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। नई स्मार्टवॉच कर्व्ड डिस्प्ले, ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स और 1000mAh की दमदार बैटरी के साथ आती है। वॉच स्टैंडर्ड मोड में 40 दिनों तक चलती है। कंपनी का दावा है कि स्टैंडबाय मोड में 200 दिनों की बैटरी लाइफ देती है।

Rollme ने अपनी नई स्मार्टवॉच, Rollme Vast को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। नई स्मार्टवॉच कर्व्ड डिस्प्ले, ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स और 1000mAh की दमदार बैटरी के साथ आती है। वॉच स्टैंडर्ड मोड में 40 दिनों तक चलती है। कंपनी का दावा है कि स्टैंडबाय मोड में 200 दिनों की बैटरी लाइफ, यानी अगर आप फुल चार्ज करके वॉच को रख देते हैं, तब भी वॉच 200 दिनों तक एक्टिव रहेगी। वॉच IP68 रेटिंग के साथ फुल वॉटरप्रूफ है और आप बिंदास इसे स्विमिंग के दौरान पहन सकते हैं। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं...

नई Rollme Vast वॉच की खासियत नई Rollme Vast Smartwatch में 1.83-इंच का आईपीएस कर्व्ड 3D डिस्प्ले है, जिसमें पतले बेजल, रिस्पॉन्सिव टच कंट्रोल और एक शानदार, मॉडर्न डिजाइन है। इसमें कई तरह के वॉच फेस भी मिलते हैं और यह कस्टम फोटो बैकग्राउंड को भी सपोर्ट करता है। कंपनी का कहना है कि इस स्मार्टवॉच में HX3918 सेंसर के जरिए हेल्थ ट्रैकिंग के एडवांस्ड फीचर दिए गए हैं। वॉच रियल टाइम में दिल की धड़कनों पर नजर रखती है, दिल की धड़कन ज्यादा होने पर यूजर को अलर्ट देती है, और ब्लड ऑक्सीजन लेवल को भी ट्रैक करती है। इसमें स्लीप मॉनिटरिंग की सुविधा भी है, जो गहरी, हल्की और नींद के अलग-अलग पैटर्न का एनालिसिस करके यूजर्स को अपनी सोने की आदतों को बेहतर बनाने में मदद करती है।

फुल वॉटरप्रूफ, 70+ स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट कंपनी ने वॉच में 70 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट भी जोड़ा है। ये मोड दौड़ने, रोइंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटी को अपने-आप पहचान लेते हैं, और वर्कआउट के बाद की डिटेल रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। यह स्मार्टवॉच IP68 वॉटरप्रूफिंग रेटिंग के साथ आती है, जिससे यूजर स्विमिंग से जुड़े डेटा, जैसे स्ट्रोक रेट, स्विमिंग की दूरी और SWOLF स्कोर को ट्रैक कर सकते हैं।

200 दिनों का स्टैंडबाय टाइम, वॉयस कंट्रोल भी वॉच में 1000mAh की बैटरी दी है, जिससे इसे बार-बार चार्ज करने की जरूरत काफी कम हो जाती है। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टवॉच स्टैंडर्ड मोड में 40 दिनों तक चलती है, तब भी जब हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग लगातार चालू रहती है। स्टैंडबाय मोड में 200 दिनों की बैटरी लाइफ, यानी अगर आप फुल चार्ज करके वॉच को रख देते हैं, तब भी वॉच 200 दिनों तक एक्टिव रहेगी। इस खूबी की वजह से यह बाजार में सबसे ज्यादा पावर-एफिशिएंट स्मार्टवॉच में से एक बन जाती है। वॉच एचडी कॉलिंग के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.4 को सपोर्ट करती है। इसमें एक AI वॉयस असिस्टेंट भी है, जिससे यूजर्स बोलकर अपना शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं और म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं।