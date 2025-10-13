Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़rollme powermax rugged smartwatch launched with 100 days battery life

आ गई 100 दिनों तक चलने वाली स्मार्टवॉच, इसमें एमोलेड डिस्प्ले, मजबूत बॉडी, पानी में भी काम करेगी

Rollme PowerMax Rugged Smartwatch launched: रोलमी ने अपनी नई स्मार्टवॉच पावरमैक्स को लॉन्च कर दिया है। यह एक रग्ड वॉच है, जिसे खासतौर से कठीन परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि वॉच फुल चार्ज में 35 दिनों तक चल सकती है और 100 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम देती है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 05:58 PM
share Share
Follow Us on
आ गई 100 दिनों तक चलने वाली स्मार्टवॉच, इसमें एमोलेड डिस्प्ले, मजबूत बॉडी, पानी में भी काम करेगी

Rollme PowerMax Rugged Smartwatch launched: बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहते, तो रोलमी की नई वॉच आपके लिए है। रोलमी ने अपनी नई स्मार्टवॉच के तौर पर पावरमैक्स स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है। यह एक रग्ड वॉच है, जिसे खासतौर से कठीन परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत में से एक इसकी बैटरी लाइफ है। कंपनी का दावा है कि वॉच फुल चार्ज में 35 दिनों तक चल सकती है और 100 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम देती है। कंपनी ने इसे वैश्विक बाजार में लॉन्च किया है, जहां इसकी कीमत $29.99 (करीब 2600 रुपये) है। यह कंपनी के ऑफिशियल स्टोर पर ब्लैक और सिल्वर कलर में उपलब्ध है।

Rollme PowerMax के स्पेसिफिकेशन्स

rollme powermax rugged smartwatch launched

100 दिनों का स्टैंडबाय टाइम

कंपनी ने इसे खासतौर से उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो जरूरी स्मार्टवॉच फंक्शन से समझौता किए बिना लंबी बैटरी लाइफ को प्राथमिकता देते हैं। इसमें 1100mAh बैटरी है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 35 दिनों तक चल सकती है और स्टैंडबाय मोड में 100 दिनों से ज्यादा समय तक चल सकती है। कंपनी ने बताय कि यह बैटरी कैपेसिटी इसके पावर-एफिशियंट चिपसेट और ऑप्टिमाइज्ड पावर मैनेजमेंट सिस्टम के कारण संभव हुई है।

ये भी पढ़ें:200MP कैमरा, 7200mAh बैटरी, धूम मचाने आ रहा धांसू फोन, 15 अक्टूबर को होगा लॉन्च

गोल एमोलेड डिस्प्ले

स्मार्टवॉच में 360x360 रिजॉल्यूशन वाला 1.7 इंच का आईपीएस डिस्प्ले है। रोलमी ने स्क्रीन को स्क्रैच से बचाने के लिए टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया है। कंपनी के अनुसार, इसका डिस्प्ले तेज धूप में भी अच्छी विजिबिलिटी देता है, जिससे यह आउटडोर यूज के लिए परफेक्ट है।

रोलमी ने पावरमैक्स को जिंक एलॉय बॉडी और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ बनाया है। इस वॉच को 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी दी गई है, जिससे इसे तैराकी करते समय, बारिश में या फिर वर्कआउट के समय बेझिझक इस्तेमाल किया जा सकता है। पावरमैक्स में एक एलईडी टॉर्च भी है, जिसे रात में राइडिंग या कैंपिंग जैसी एक्टिविटी में यूजर्स की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।

कनेक्टिविटी के लिए, इस वॉच में ब्लूटूथ 5.2 है और इसमें वॉयस कॉल के लिए वॉटरप्रूफ स्पीकर और माइक्रोफोन भी है, जिससे यूजर्स को सीधे वॉच से ब्लूटूथ कॉल करने और प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। इसमें डुअल कैलिब्रेशन मोड वाला एक बिल्ट-इन कंपास भी है, जो अक्सर बाहर घूमने जाने वालों के लिए है।

ढेर सारे हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स

पावरमैक्स में कई हेल्थ-ट्रैकिंग फीचर्स भी हैं, जैसे रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड-ऑक्सीजन ​​SpO2 ट्रैकिंग, बीपी मॉनिटरिंग और स्लीप क्वालिटी एनालिसिस।

यह वॉच कई स्पोर्ट्स मोड को भी सपोर्ट करती है, जिनमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सर्फिंग और बॉल गेम्स शामिल हैं। वर्कआउट के दौरान, वॉच मांसपेशियों के हीटमैप तैयार कर सकती है और यूजर की एक्टिविटी के हिसाब से ट्रेनिंग रूटीन का सुझाव दे सकती है।

पावरमैक्स में म्यूजिक कंट्रोल, वेदर अपडेट, अलार्म रिमाइंडर और गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी शामिल हैं। इसमें मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। यह एंड्रॉयड 5.1 या iOS 8.2 और उसके बाद के वर्जन पर चलने वाले डिवाइस के साथ काम कर सकती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।