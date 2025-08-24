चलते-फिरते कलाई से माप सकेंगे ECG और BP, पॉपुलर ब्रांड लाया धांसू वॉच, 30 दिनों की बैटरी लाइफ भी rollme hero t5 smartwatch launched with amoled screen ecg and bp monitoring, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़rollme hero t5 smartwatch launched with amoled screen ecg and bp monitoring

Rollme Hero T5 launched: अब आप चलते-फिरते किसी भी समय सीधे कलाई से अपना ECG माप सकते हैं। रोलमी ने अपनी फ्लैगशिप स्मार्टवॉच, हीरो T5 को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। देखें कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 12:03 PM
Rollme Hero T5 launched: अब आप चलते-फिरते किसी भी समय सीधे कलाई से अपना ECG माप सकते हैं। एक पॉपुलर ब्रांड ECG मापने वाले स्मार्टवॉच लेकर आया है। दरअसल, रोलमी ने आधिकारिक तौर पर अपनी 2025 फ्लैगशिप स्मार्टवॉच, हीरो T5 को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। यह मॉडल ECG, हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग जैसे हेल्थ फीचर्स प्रदान करता है। कंपनी के अनुसार, यह वॉच फिटनेस, वेलनेस और रोजमर्रा की कनेक्टिविटी पर फोकस करने वाली यूजर्स के लिए डिजाइन की गई है।

Rollme Hero T5 के स्पेसिफिकेशन्स

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, रोलमी हीरो T5 में शार्प और वाइब्रेंट विजुअल्स के लिए 1.43-इंच की गोल एमोलेड स्क्रीन है। इसमें मजबूत मेटल बॉडी है, जिसमें दो फिजिकल बटन दी गई है, जिसमें ईसी नेविगेशन के लिए एक घूमने वाला क्राउन और एक डेडिकेटेड ECG सेंसर बटन। यह स्मार्टवॉच अपने इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन और स्पीकर के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग का भी सपोर्ट करती है। यह वॉच IP68 रेटिंग के साथ आती है, जिससे इसे धूल और पानी से सुरक्षित रखा जा सकता है।

rollme hero t5 smartwatch

वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसका ECG फंक्शन है, जो हृदय स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए एक बेहद सटीक सेंसर के साथ काम करता है। इतनी ही नहीं, इस वॉच में एक इंटेलिजेंट फिजिकल एग्जामिनेशन मोड भी है, जो हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, बीपी, स्ट्रेस, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप साइकिल, बॉडी कंपोजिशन और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के डेटा को एक साथ जोड़ता है। एक्टिविटी ट्रैकिंग कई स्पोर्ट्स को कवर करती है, और ट्रेनिंग गोल को पूरा करने के लिए रियल-टाइम फिटनेस डेटा प्रदान करती है।

बड़ी बैटरी और लंबी बैटरी लाइफ

इस वॉच में 450mAh की बैटरी है जो एक बार चार्ज करने पर 30 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम देती है। वॉच में मिलने वाले खास फीचर्स में AI वॉयस असिस्टेंट, नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल और वॉच फेस कस्टमाइज करने के ऑप्शन विकल्प शामिल हैं।

इतनी है कीमत, मिल रहा यह ऑफर

Rollme Hero T5 को ब्लैक और स्लिवर कलर में लॉन्च किया गया है और इसके साथ एक सिलिकॉन स्ट्रैप भी दिया गया है। रोलमी ने इस स्मार्टवॉच की कीमत $49 (करीब 4,300 रुपये) रखी है। शुरुआती बैक-टू-स्कूल प्रमोशन के तहत, आधिकारिक रोलमी स्टोर से खरीदारी करने वाले पहले 100 खरीदारों को एक लेदर स्ट्रैप और स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप भी मुफ्त मिलेगा।

