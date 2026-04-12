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रास्ता नहीं भटकने देगी यह वॉच, बिना नेटवर्क चलेगा मैप, 30 दिनों की बैटरी लाइफ भी

Apr 12, 2026 01:52 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Rollme G9 स्मार्टवॉच आप अनजान रास्तों पर भटकने नहीं देगी। यह वॉच यूजर्स को ऑफलाइन मैप्स प्रदान करती है, जो खराब नेटवर्क वाली जगहों पर ट्रैक करते समय काफी मदद साबित हो सकते हैं। कितनी है कीमत और इस वॉच में और क्या-क्या खास है, डिटेल में जानिए सबकुछ

रास्ता नहीं भटकने देगी यह वॉच, बिना नेटवर्क चलेगा मैप, 30 दिनों की बैटरी लाइफ भी

अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज के शौकीन हैं, नई-नई जगहों को एक्स्पोर और घुमना-फिरना आपको पसंद है, तो जरूरी है कि आपके पास एक ऐसा डिवाइस हो, जो आपको सटीक रास्ता बताई, ताकि नए रास्तों पर भटकने की गुंजाइश न रहे। कई वॉच में GPS इन-बिल्ट में मिल रहा है लेकिन नेटवर्क न होने पर यह काम नहीं करेगा। ऐसी समस्या को देखते हुए Rollme ने एक ऐसी स्मार्टवॉच लॉन्च की है, जिसमें ऑफलाइन मैप की सुविधा मिलती है। इस वॉच का नाम है Rollme G9। कंपनी का कहना है कि इसे खासतौर से ऐसे यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो एक्युरेसी, नेविगेशन और फिटनेस ट्रैकिंग को प्राथमिकता देते हैं। खास बात यह है कि नई वॉच बेहद लाइटवेट डिजाइन के साथ आती है। चलिए डिटेल में जानते हैं नए Rollme G9 में क्या-क्या खास मिलता है...

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कीमत और ऑफर

Rollme G9 ने फिलहाल इसे अपने घरेलू बाजार यानी चीन में ब्लैक, सिल्वर और ऑरेंज जैसे कलर्स में लॉन्च किया है। जहां यह कंपनी के ऑफिशियल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। कंपनी प्रोमोशनल ऑफर के तहत, Rollme G9 खरीदने वाले पहले 100 ग्राहकों को ईयरबड्स फ्री दे रही है।

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चलिए एक नजर डालते हैं Rollme G9 की खासियत

rollme g9 smartwatch with offline maps

स्टैंडबाय में 30 दिनों तक चलती है वॉच

यह स्मार्टवॉच TWS ईयरफोन के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करती है और इसमें म्यूजिक चलाने के लिए इनबिल्ट स्टोरेज भी है, जिससे वर्कआउट के दौरान काफी आसानी होती है। 500mAh की बैटरी के साथ, यह दावा किया गया है कि यह रेगुलर इस्तेमाल पर 15 दिनों तक और स्टैंडबाय पर 30 दिनों तक चलती है, जिससे इसे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टैंडबाय टाइम मतलब यूजर ने वॉच को फुल चार्ज करके तो रख दिया है, लेकिन उसे यूज नहीं कर रहा है।

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लाइटवेट और एमोलेड डिस्प्ले

इतने दमदार फीचर्स के बावजूद, इस घड़ी का वजन सिर्फ 32 ग्राम है, जिससे इसे पूरे दिन आराम से पहना जा सकता है। इसमें 1.32-इंच की एचडी एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो अलग-अलग तरह की रोशनी में भी साफ विजिबिलिटी सुनिश्चित करती है। कई तरह के स्पोर्ट्स मोड्स और गाइडेड ट्रेनिंग फीचर्स के सपोर्ट के साथ, इसका मकसद एक बैलेंस्ड फिटनेस ट्रैकिंग एक्सपीरियंस देना है।

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वॉच में ऑफलाइन मैप्स की सुविधा

Rollme G9 पोजिशनिंग की सटीकता और नेविगेशन सपोर्ट पर खास ध्यान देता है। इसमें ऑफलाइन मैप्स आते हैं जिन्हें सीधे वॉच पर डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे यूजर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी न होने पर भी रास्तों का पता लगा सकते हैं। यह इसे ट्रेकिंग, साइकिलिंग, या यहां तक कि शहरों के अंदर नेविगेट करने के लिए भी परफेक्ट बनाता है, जहां खराब कनेक्टिविटी रहती है। फोन 5ATM रेटिंग के साथ आती है यानी यह पानी में डूबने पर भी खराब नहीं होगी।

यह स्मार्टवॉच एक डुअल-बैंड GNSS सिस्टम से लैस है, जो ट्रैकिंग की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए कई सैटेलाइट नेटवर्क के साथ काम करता है। यह सेटअप कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में भी सटीक लोकेशन बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि घनी आबादी वाले शहरी इलाके या पहाड़ी क्षेत्र। इसमें आउटडोर एक्टिविटीज के लिए भी जरूरी डेटा उपलब्ध कराने के लिए अल्टीमीटर, बैरोमीटर और कंपास जैसे सेंसर भी हैं।

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वॉच में ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर

नेविगेशन के साथ-साथ, वॉच सेहत पर भी पैनी नजर रखती है। इसमें एक अपग्रेडेड सेंसर सिस्टम लगा है, जिसे मूवमेंट के दौरान ट्रैकिंग की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दिल की धड़कन, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, सोने के तरीके, सांस लेने की गति और सेहत से जुड़े अन्य पैमानों को ट्रैक करता है। इस वजह से, यह यूजर्स के लिए अपनी फिटनेस और पूरी सेहत पर नजर रखने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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