आ गई फुल चार्ज में 100 दिन चलने वाली Smartwatch, पानी में भी खराब नहीं होगी; दिखने में भी धांसू

Apr 26, 2026 02:08 pm IST

Rogbid SpinX smartwatch में 1100mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर 100 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम और नॉर्मल यूज में 40 दिनों तक चलती है। इसे 3ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग दी गई है, जिससे इसे तैराकी के दौरान भी पहना जा सकता है।

Rogbid SpinX smartwatch with 100 days battery life launched: लंबी बैटरी लाइफ और रफ एंड टफ बॉडी वाली स्मार्टवॉच तलाश रहे हैं, तो नई Rogbid SpinX आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। यह एक रग्ड स्मार्टवॉच है और दावा है कि इसमें कुल 100 दिनों की बैटरी लाइफ मिलेगी। खास बात यह है कि वॉच में एक इनोवेटिव ऑप्टिकल स्क्रॉल कंट्रोल व्हील लगा हुआ है। यह फीचर यूजर्स को मेनू नेविगेट करने, सेटिंग्स एडजस्ट करने और ऐप्स को सटीक रूप से कंट्रोल करने की सुविधा देता है। वॉच को आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान बिंदास यूज किया जा सकता है। यह गहरे पानी में काम कर सकती हैष कितनी है इसकी कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं...

चलिए एक नजर डालते हैं Rogbid SpinX Smartwatch की खासियत

फुल चार्ज में 100 दिनों का स्टैंडबाय टाइम SpinX में 1100mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर 100 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम और नॉर्मल यूज में 40 दिनों तक चलती है। इसे 3ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग दी गई है, जिससे इसे तैराकी के दौरान भी पहना जा सकता है। मजबूती की बात करें तो यह वॉच मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी (MIL-STD 810H सर्टिफाइड) बिल्ड के साथ आती है और एडवेंचर के दौरान नेविगेशन के लिए इसमें एक इन-बिल्ट कंपास भी दिया गया है।

इसमें नेविगेशन के लिए स्क्रॉल व्हील स्क्रॉल व्हील इंटरैक्शन को आसान बनाता है, जिससे गानों को बदलना, वॉल्यूम कम-ज्यादा करना या फ्लैशलाइट की रोशनी को सीधे कलाई से ही एडजस्ट करना आसान हो जाता है। इसमें स्मूद ऑपरेशन के लिए एक पूरे एरिया वाला प्रेशर-सेंसिंग सिस्टम शामिल है। यह सिस्टम ब्लाइंड स्पॉट को खत्म करता है और 360-डिग्री सटीक कंट्रोल देता है, जिससे कमांड तेजी से मिलते हैं और यूजर का ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। SpinX में 1.43-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। इस स्क्रीन का रिजॉल्यूशन 466x466 पिक्सेल है और इसमें 99.5% एडोब RGB कलर एक्यूरेसी है।

अंधेरे में घूमने फिरने के लिए फ्लैशलाइट इस स्मार्टवॉच में एक इन-बिल्ट फ्लैशलाइट भी है, जिसे एक खास ऑप्टिकल लेंस और एक गहरे रिफ्लेक्टर के साथ डिजाइन किया गया है। यह डिजाइन लाइट की एक फोकस्ड बीम देता है, जो बारिश, कोहरे और अंधेरे में बेहतरीन विजिबिलिटी देता है और रोशनी के बिखरने नहीं देता है। इस फ्लैशलाइट में तीन मोड शामिल हैं: हाई बीम, स्ट्रोब और SOS, जिससे इसे अलग-अलग कामों के लिए यूज किया जा सकता है।

ढेर सारे हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर Rogbid ने SpinX में हेल्थ ट्रैकिंग के कई हेल्थ फीचर्स दिए हैं। यह स्मार्टवॉच 24/7 आपकी हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल और सोने के पैटर्न पर नजर रखती है। इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड भी हैं, जो दौड़ने, हाइकिंग, साइकिल चलाने और बास्केटबॉल जैसी एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं। इस स्मार्टवॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग, म्यूजिक कंट्रोल और रियल-टाइम नोटिफिकेशन के लिए ब्लूटूथ 5.4 दिया गया है। इसमें कई तरह के स्टाइलिश वॉच फेस मिलते हैं, जिसे आप अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।