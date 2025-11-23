कलाई से ही BP और ECG मापेगी यह धांसू वॉच, इसमें एमोलेड डिस्प्ले, 15 दिन तक चलेगी बैटरी
Rogbid Rowatch D3 Smartwatch Launched: पॉपुलर ब्रांड रोगबिड ने अपनी नई वॉच के तौर पर Rogbid Rowatch D3 को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया है। इसकी खास बात यह है कि यह कलाई से ही यूजर का BP (ब्लड प्रेशर) और ECG माप सकती है।
Rogbid Rowatch D3 Smartwatch Launched: पॉपुलर ब्रांड रोगबिड ने अपनी नई वॉच के तौर पर Rogbid Rowatch D3 को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया है। इसकी खास बात यह है कि यह कलाई से ही यूजर का BP (ब्लड प्रेशर) और ECG माप सकती है। इससे आप कहीं भी अपनी बॉडी का मिनी हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। दिखने में भी यह वॉच काफी खूबसूरत है। इसमें एमोलेड पैनल के साथ गोल डायल है। कंपनी ग्राहकों को इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत फ्री ईयरबड्स भी दे रही है। कितनी है कीमत और इस वॉच में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं...
रोगबिड रोवॉच D3 आपके BP और ECG को ट्रैक कर सकती है
कंपनी का कहना है कि नई वॉच में एक सील्ड एयरबैग सिस्टम के साथ मुराटा माइक्रो-एयर पंप का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के अनुसार, यह सेटअप BP मापने के दौरान हवा भरते और छोड़ते समय बेहतर कंट्रोल देता है, साथ ही लीकेज को कम करने में मदद के लिए एयरफ्लो को भी मैनेज करता है।
ECG सेंसिंग को भी अपडेट किया गया है क्योंकि ब्रांड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के AFE4950 चिप पर चला गया है। कंपनी का दावा है कि यह सिंक्रोनाइज्ड ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल रीडिंग को सपोर्ट करता है। वॉच ईसीजी सर्किट को पूरा करने के लिए कंडक्टिव ग्लास और साइड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करती है, और कंपनी का दावा है कि इससे मिलीसेकंड-लेवल सिग्नल कैप्चर हो पाता है।
वॉच में 1.56 इंच का एमोलेड पैनल है जिसका रिजॉल्यूशन 480×480 है, और यह वॉच घर पर एक छोटा 'मिनी हेल्थ चेक' कर सकती है, यह लगभग 30 सेकंड में हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, टेम्परेचर, स्ट्रेस लेवल और ब्लड प्रेशर जैसे बेसिक मेजरमेंट इकट्ठा करती है। यह वर्जन 8.0 और उससे ऊपर के एंड्रॉयड फोन और iOS 13 या उसके बाद के आईफोन के साथ काम कर सकती है।
15 दिन तक चलेगी बैटरी
इसमें स्लीप ट्रैकिंग, स्पोर्ट मोड, ब्लूटूथ 5.3, और कुछ इलाकों में एनएफसी जैसे फीचर्स का भी सपोर्ट मिलता है। रोगबिड का कहना है कि वॉच में 400mAh की बैटरी लगी है, जो 15 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम प्रदान कर सकती है।
इतनी है कीमत, फ्री गिफ्ट भी
रॉगबिड की ऑफिशियल साइट पर रोवॉच D3 की कीमत $139.99 (करीब 12,500 रुपये) है, और इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत ग्राहकों को $29.99 (करीब 2600 रुपये) कीमत के ईयरबड्स फ्री मिल रहे हैं। इसे कई कलर्स में सिलिकॉन या लेदर स्ट्रैप के साथ खरीदा जा सकता है।
