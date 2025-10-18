आ गई GPS वाली धांसू स्मार्टवॉच, फुल चार्ज में 40 दिनों तक चलेगी, पानी में डूबने पर भी काम करेगी

संक्षेप: Rogbid Apex K GPS smartwatch: रोगबिड ने आधिकारिक तौर पर एपेक्स K GPS स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है। इसे खासतौर से आउटडोर एक्टिविटी करने वाले यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो अक्सर ट्रैकिंग वगैराह करते रहते हैं। इसमें GPS का सपोर्ट भी मिलता है।

Rogbid Apex K GPS smartwatch: रोगबिड ने आधिकारिक तौर पर एपेक्स K GPS स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है। इसे खासतौर से आउटडोर एक्टिविटी करने वाले यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो अक्सर ट्रैकिंग वगैराह करते रहते हैं। इसमें GPS का सपोर्ट भी मिलता है। यह एक रग्ड वॉट है और मजबूत बिल्ड के साथ आता ही और इसमें एमोलेड डिस्प्ले भी है। यह अब आधिकारिक रोगबिड स्टोर पर $59.99 (करीब 5200 रुपये) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इसे दो कलर ऑप्शन्स - स्टारमिस्ट सिल्वर और डीपवुड ब्लैक में लॉन्च किया गया है। वॉच में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं....

Rogbid Apex K के स्पेसिफिकेशन्स गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, वॉच में 2.13 इंच का एमोलेड स्क्वायर डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 410x502 है। स्क्रीन एक मजबूत, मिलिट्री-ग्रेड केसिंग में आती है जो 5ATM वॉटर रेजिस्टेंट स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है। कम रोशनी में भी बेहतर विजिबिलिटी के लिए इसमें एक एलईडी फ्लैशलाइट भी है।

यह स्मार्टवॉच डुअल-बैंड पोजिशनिंग प्रदान करती है और छह ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम को सपोर्ट करती है, जिसमें GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS और भारत का NavIC शामिल है। यह सटीक रूट रिकॉर्डिंग के लिए GPS पाथ ऑर्बिट ट्रैकिंग और एक ट्रैकबैक फंक्शन प्रदान करती है जो यूजर्स को उनके मूल स्थान तक वापस ले जाता है। इसमें नेविगेशन की सटीकता में सुधार के लिए एक डिजिटल कंपास और बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर भी शामिल है।

फिटनेस और लोकेशन फीचर्स के अलावा, यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, मैसेज नोटिफिकेशन और हार्ट रेट व स्लीप मॉनिटरिंग जैसे हेल्थ ट्रैकिंग टूल्स को भी सपोर्ट करती है। रॉगबिड ने वॉच के फिजिकल लेआउट को अपडेट किया है। राइट साइड दो बटन हैं, एक डिस्प्ले को चालू करने और मेन मेनू तक पहुंचने के लिए, और दूसरा पीछे जाने के लिए। लेफ्ट साइड एक डेडिकेटेड GPS शॉर्टकट बटन है जिससे यूजर एक प्रेस से तुरंत अपनी स्थिति निर्धारित कर सकते हैं।