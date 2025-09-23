₹1500 से कम में आ गए नए इयरबड्स, फुल चार्ज पर 32 घंटे तक की बैटरी लाइफ Robotek Launches Easy Buddy EarPods Premium Sound Long Battery Life and Affordable Price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

₹1500 से कम में आ गए नए इयरबड्स, फुल चार्ज पर 32 घंटे तक की बैटरी लाइफ

टेक कंपनी Robotek ने Easy Buddy EarPods लॉन्च किए हैं, जो 13mm डायनामिक ड्राइवर्स, Bluetooth V5.4, 32 घंटे की बैटरी और IPX5 वॉटर रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं। 1,499 रुपये कीमत पर ये इयरबड्स स्टाइल और परफॉर्मेंस का बढ़िया कॉम्बिनेशन हैं।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 05:58 PM
₹1500 से कम में आ गए नए इयरबड्स, फुल चार्ज पर 32 घंटे तक की बैटरी लाइफ

भारतीय कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रैंड Robotek ने आज अपने लेटेस्ट TWS ऑडियो प्रोडक्ट, Robotek Easy Buddy EarPods को लॉन्च कर दिया है। यह नया इयरफोन म्यूजिक लवर्स, गेमर्स और रोजमर्रा के मल्टीटास्कर्स के लिए डिजाइन किया गया है और इमर्सिव साउंड, आरामदायक फिट और लंबी बैटरी लाइफ ऑफर करता है।

इन फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के चलते खास

Easy Buddy EarPods में 13mm डायनामिक स्पीकर ड्राइवर्स हैं, जो डीप बेस और क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो देते हैं। कॉल्स के दौरान क्लियर आवाज के लिए इनमें सिलिकॉन माइक्रोफोन शामिल है। Bluetooth V5.4 कनेक्टिविटी और लो-लेटेंसी परफॉर्मेंस इसे गेमिंग, म्यूजिक और कॉल्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:इन नंबर्स को गलती से भी मत बनाना अपना ATM पिन, वरना खाली हो सकता है अकाउंट

इयरबड्स इर्गोनोमिक फिट और टच कंट्रोल के साथ आते हैं। पैकेज में इयरबड्स (L&R), चार्जिंग केस, Type-C केबल, यूजर मैनुअल और एक्सट्रा इयर टिप्स शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि Easy Buddy EarPods यूजर्स को 32 घंटे तक प्ले टाइम देते हैं। इसमें IPX5 वॉटर रेसिस्टेंस और सिक्योर Type-C चार्जिंग केस है। यह स्टाइल, ड्यूरेबिलिटी और फंक्शनैलिटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन ऑफर करता है।

बता दें, 21 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस और 50 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स की सेल के साथ, Robotek मजबूत एक्सेसरीज ब्रैंड बन गया है। कंपनी 30,000+ चैनल पार्टनर्स और 650+ प्रोफेशनल्स के साथ लगातार इनोवेशन कर रही है।

ये भी पढ़ें:Nothing ने किया खुलासा! Flipkart Big Billion Day सेल की टॉप डील्स, देखें लिस्ट

इतनी रखी गई है कीमत

नए Robotek इयरबड्स की कीमत 1,499 रुपये रखी गई है। इन्हें भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। ये तीन कलर ऑप्शंस- ब्लैक, व्हाइट और ब्लू में उपलब्ध हैं।

