Robotek Easy Buddy Review: ₹1,499 में 32 घंटे की बैटरी और डीप बास का मजा

Robotek Easy Buddy Review: ₹1,499 में 32 घंटे की बैटरी और डीप बास का मजा

संक्षेप: Robotek Easy Buddy EarPods बजट कीमत में शानदार ऑडियो क्वॉलिटी, 32 घंटे की बैटरी और IPX5 वॉटरप्रूफ डिजाइन के साथ आते हैं। ये इयरबड्स म्यूजिक, कॉलिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक परफेक्ट वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प हैं।

Mon, 27 Oct 2025 11:47 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
बजट प्राइस पर प्रीमियम फीचर्स वाले कई इयरबड्स मिलने लगे हैं, जिससे यूजर्स के लिए सही का चुनाव करना आसान नहीं रहा। यही वजह है कि परफॉर्मेंस परखने के लिए हमने बीते दिनों Robotek Easy Buddy EarPods रिव्यू किए। ये बजट सेगमेंट में आते हैं, लेकिन कंपनी ने इन्हें ऐसे फीचर्स के साथ पेश किया है जो आमतौर पर महंगे इयरबड्स में देखने को मिलते हैं। चाहे बात ऑडियो क्वॉलिटी की हो, बैटरी बैकअप की या डिजाइन की, Robotek ने यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह प्रोडक्ट डिजाइन किया है। आइए जानते हैं कि ये इयरबड्स किन मामलों में दमदार हैं।

डीप बास के साथ क्लियर वॉइस भी

Robotek Easy Buddy EarPods में 13mm डायनामिक ड्राइवर दिए गए हैं, जो अपने साइज के हिसाब से काफी पावरफुल हैं। बड़े ड्राइवर का मतलब है कि आपको म्यूजिक में डीप बास और रिच साउंड मिलता है। म्यूजिक सुनते वक्त लो फ्रिक्वेंसी टोन (bass) काफी इफेक्टिव महसूस होते हैं और हाई टोन भी साफ सुनाई देते हैं, जिससे ऑडियो बैलेंस्ड लगता है। जो लोग म्यूजिक में थम्पिंग बास पसंद करते हैं या ऐक्शन मूवी देखते समय डायलॉग और बैकग्राउंड साउंड दोनों सुनना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बढ़िया एक्सपीरियंस देता है।

Robotek Easy Buddy EarPods

कॉलिंग के लिए इसमें बिल्ट-इन सिलिकॉन माइक्रोफोन दिया गया है, जो आसपास की हल्की नॉइस को कम कर के आवाज को क्लियर ट्रांसमिट करता है। Robotek ने इसमें HD Voice Clarity का फीचर भी ऐड किया है, जिससे वॉइस और वीडियो कॉल दोनों में बेहतर क्वॉलिटी मिलती है। Bluetooth वर्ज़न 5.4 के साथ, ईयरबड्स में फास्ट और स्टेशन कनेक्शन मिलता है। इसका फायदा यह है कि वीडियो या गेम खेलते समय ऑडियो में ज्यादा लेटेंसी नहीं आती और कनेक्शन बार-बार टूटता नहीं है।

दिनभर आसानी से चल जाती है बैटरी

Robotek Easy Buddy EarPods की एक बड़ी खासियत इसका 32 घंटे तक का प्ले-टाइम है। मतलब, अगर आप रोजाना 3-4 घंटे म्यूजिक सुनते हैं या कॉल करते हैं, तो आपको दो-तीन दिन तक चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा, कंपनी का दावा है कि इन इयरबड्स का स्टैंडबाय टाइम 12,000 घंटे है, जो अपने आप में इंप्रेसिव है। इसका मतलब है कि अगर आप इन्हें कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं करते, तो भी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगी।

Robotek Easy Buddy EarPods

चार्जिंग के लिए इसमें Type-C पोर्ट दिया गया है, जो फास्ट और यूनिवर्सल है। इसमें एक बिल्ट-इन प्रोटेक्शन सर्किट (PCB) भी मौजूद है, जो ओवर-करंट या ओवर-चार्जिंग जैसी दिक्कतों से सुरक्षा देता है, जिससे इयरबड्स की लाइफ बढ़ती है।

लाइटवेट होने के साथ ड्यूरेबल डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो Robotek Easy Buddy EarPods का एर्गोनॉमिक इन-इयर फिट बहुत हल्का और कॉम्पैक्ट है। लंबे समय तक पहनने पर भी कानों में असहजता नहीं होती, जो कॉलिंग या म्यूजिक सुनने वालों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका IPX5 वॉटर-रेसिस्टेंस सर्टिफिकेशन इसे पसीने और हल्की बारिश से सेफ रखता है। इसका मतलब है कि आप जिम में या आउटडोर वॉक के दौरान भी इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।

Robotek Easy Buddy EarPods

चार्जिंग केस का डिजाइन सिंपल लेकिन स्टाइलिश है और केस भी मजबूत है। केस का मैट फिनिश उंगलियों के निशान नहीं दिखने देता, जिससे यह क्लीन लुक बनाए रखता है।

आपको खरीदना चाहिए या नहीं?

कुल मिलाकर, Robotek Easy Buddy EarPods एक ऐसे यूजर्स के लिए बढ़िया ऑप्शन हैं, जो कम बजट में बैलेंस्ड और भरोसेमंद इयरबड्स तलाश रहे हैं। इनकी साउंड क्वालिटी दमदार है, जो खासकर बास-लवर्स को पसंद आएगी। Bluetooth 5.4 और IPX5 वॉटरप्रूफिंग जैसे फीचर्स इसे टेक्निकली अपडेट रखते हैं। ऐसे में अगर आप अच्छा अफॉर्डेबल ऑप्शन चाहते हैं तो ये अच्छा विकल्प हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
