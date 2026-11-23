Robotek AirMute ANC रिव्यू: 40 घंटे की बैटरी और ANC वाले ईयरबड्स, ऐसा रहा एक्सपीरियंस
Robotek AirMute ANC ईयरबड्स ANC और ENC टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। इनमें 4-माइक्रोफोन कॉलिंग और 40 घंटे तक की बैटरी का दावा किया गया है। हम इनका डीटेल्ड रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं।
कम कीमत में अच्छे वायरलेस ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में अब कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में कई बार सही का चुनाव करना आसान नहीं रह जाता। टेक ब्रैंड Robotek ने यूजर्स की नॉइस कैंसिलेशन से जुड़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपने AirMute ANC TWS ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। कंपनी के ये ईयरबड्स ANC और ENC टेक्नोलॉजी, 4-माइक्रोफोन कॉलिंग और 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। हमने इन्हें करीब तीन सप्ताह इस्तेमाल किया और अब इनका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
सम्बंधित सुझाव
70% OFF
Robotek Airmute True Wireless Ear Buds (TWS), 40 Hrs Playtime, Quad Mic ANC | Quad Mic with ANC + ENC for Calling, Type-C Fast Charging, Digital Battery Display, Wireless Earbuds with Mic, Black
- Robotek Airmute True Wireless Ear Buds (TWS)
- 40 Hrs Playtime
- Quad Mic ANC | Quad Mic with ANC + ENC for Calling
₹1499₹4999
खरीदिये
85% OFF
Zebronics in-Ear Wireless Earbuds, 50dB Hybrid ANC, Upto 27 Hrs Backup, Transparency Mode, 13mm Neodymium Magnet Drivers, 3 EQ Modes, Low-Latency Gaming, Quad Mic, BT v6.0 (Monk Pro, Black)
- Zebronics in-Ear Wireless Earbuds
- 50dB Hybrid ANC
- Upto 27 Hrs Backup
₹884₹5999
खरीदिये
57% OFF
Robotek Ninja Max Bluetooth Neckband, ANC + ENC Calling, 13mm Dynamic Driver, 40 Hours Battery, High Bass, Magnetic Buds, Bluetooth Neckband, Wireless in Ear Earphones with Mic, Fast Charging (Green)
- Robotek Ninja Max Bluetooth Neckband
- ANC + ENC Calling
- 13mm Dynamic Driver
₹999₹2299
खरीदिये
80% OFF
Mivi SuperPods Studio ANC TWS Ear Buds Wireless, 38dB Quad Mic Noise Cancellation, Hi-Res Audio with LDAC, 3D Soundstage, Up to 60H Playback, Bluetooth True Wireless Earbuds
- Mivi SuperPods Studio ANC TWS Ear Buds Wireless
- 38dB Quad Mic Noise Cancellation
- Hi-Res Audio with LDAC
₹1299₹6499
खरीदिये
डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी
Robotek AirMute ANC का डिजाइन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो रोजाना वायरलेस ईयरबड्स इस्तेमाल करते हैं। मिनिमल TWS डिजाइन होने की वजह से इन्हें लंबे वक्त तक यूज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। ईयरबड्स के सिलिकॉन टिप्स को अलग-अलग ईयर साइज के हिसाब से बदला जा सकता है और ये ईयरबड्स ऑफिस, कॉलेज और ट्रैवल के दौरान आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बॉक्स में तीन साइज के सिलिकॉन टिप्स दिए गए हैं, जिससे ऑडियो लीकेज जैसी परेशान का सामना नहीं करना पड़ता।
आपने महसूस किया हो कि लंबे समय तक म्यूजिक सुनने या कॉलिंग करने के दौरान फिटिंग का असर सीधे कंफर्ट पर पड़ता है। Robotek ने इस मॉडल में रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए वायरलेस डिजाइन दिया है। डिवाइस के केस पर दिए गए बैटरी इंडिकेटर से लेकर लाइट-वेट बड्स तक, इनका मिनिमलिस्टिक डिजाइन हमें अच्छा लगा। साथ ही यह समझना भी आसान होता है कि इनकी बैटरी कितनी चार्ज है और अभी कितनी देर तक म्यूजिक या ऑडियो सुना जा सकता है।
ANC के साथ डीप बास वाला साउंड
Robotek AirMute ANC का सबसे बड़ा हाइलाइट इनमें मिलने वाला एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है। ANC टेक आसपास मौजूद अनचाही आवाजों को कम करने में मदद करती है। ऐसे में हमारे रिव्यू पीरियड के दौरान ऑफिस में AC की आवाज, मेट्रो में सफर के दौरान लगातार आने वाला शोर और बाकी बैकग्राउंड नॉइज को इसने काफी हद तक कम कर दिया। यही वजह है कि यूजर्स को म्यूजिक सुनने या वीडियो देखने के दौरान सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है।
वहीं, जिन लोगों को डीप बास वाला म्यूजिक सुनना पसंद है, कंपनी ने उनका भी ध्यान रखा है। हमने पाया कि बैलेंस्ड साउंड ट्यूनिंग, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और ANC की नॉइज रिडक्शन कैपेसिटी के साथ ओवरऑल अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाता है। बजट सेगमेंट में कीमत के हिसाब से ये अच्छा और रिच ऑडियो आउटपुट देने वाले ईयरबड्स हैं।
सम्बंधित सुझाव
76% OFF
Noise Buds Vector Truly Wireless Earbuds with Hi-Res Audio & LDAC, Best Bass & Call Clarity, 40H Playtime, Quad Mic ENC, Instacharge (10 Min = 120 Min), Bluetooth v5.3 – Lunar Silver
- Noise Buds Vector Truly Wireless Earbuds with Hi-Res Audio & LDAC
- Best Bass & Call Clarity
- 40H Playtime
₹1059₹4499
खरीदिये
87% OFF
OlivLife Axcent True Wireless Earbuds | ANC 35dB Noise Cancelling, 4 Mics ENx Tech, 42H Playtime, Fast Charging, Low Latency Gaming Mode, IPX5 Water Resistant Bluetooth Earphones with Mic-Black
- OlivLife Axcent True Wireless Earbuds | ANC 35dB Noise Cancelling
- 4 Mics ENx Tech
- 42H Playtime
₹507₹3999
खरीदिये
78% OFF
Robotek Pocket Pro True Wireless in Ear Earbuds with 30H Playtime, HD Mic, Bluetooth V5.1, 11mm Drivers, 5000 Hrs Standby Time, IPX5 Water Resistant, Type-C Charging
- Robotek Pocket Pro True Wireless in Ear Earbuds with 30H Playtime
- HD Mic
- Bluetooth V5.1
₹1299₹5999
खरीदिये
61% OFF
Sounce Bluetooth 128GB MP3 Player Built-in Speaker HiFi Lossless Portable Audio Player for Running Gym Travel Study Expandable 128GB Mini Music Player Screen-Free Digital Media Device Matte Black
- Sounce Bluetooth 128GB MP3 Player Built-in Speaker HiFi Lossless Portable Audio Player for Running Gym Travel Study Expandable 128GB Mini Music Player Screen-Free Digital Media Device Matte Black
₹699₹1799
खरीदिये
27% OFF
Arvox 32GB Voice Recorder Device with AI Noise Reduction & Mp3 Player with Earphones,Audio Recording Device/Voice Recorder Mic Upto 50 Hours for Meetings/Lectures (Black)
- Arvox 32GB Voice Recorder Device with AI Noise Reduction & Mp3 Player with Earphones
- Audio Recording Device/Voice Recorder Mic Upto 50 Hours for Meetings/Lectures (Black)
₹2929₹4000
खरीदिये
29% OFF
Cubetek 3 in 1 LCD Display V5.0 Bluetooth Transmitter Receiver, Bypass Audio Adapter with Aux, Optical, Dual Link Support for TV, Home Stereo, PC, Headphones, Speakers, Model: CB-BT27
- Cubetek 3 in 1 LCD Display V5.0 Bluetooth Transmitter Receiver
- Bypass Audio Adapter with Aux
- Optical
₹2199₹3100
खरीदिये
28% OFF
AlexVyan USB 2.0 Easycap DC60-008 Tv DVD VHS Video Adapter Capture Card Audio Av Capture Support Windows Xp/7/Vista 32 Win 10 &11- Video and Audio Capturing Device Directly from TV
- AlexVyan USB 2.0 Easycap DC60-008 Tv DVD VHS Video Adapter Capture Card Audio Av Capture Support Windows Xp/7/Vista 32 Win 10 &11- Video and Audio Capturing Device Directly from TV
₹429₹599
खरीदिये
70% OFF
TECHNOVIEW 360 High Definition HD USB Voice Recorder, Clear Audio Recording Pen Drive 8 GB Memory inbuilt for Home,Office,Meetings (USB 8 GB Voice Recorder)
- TECHNOVIEW 360 High Definition HD USB Voice Recorder
- Clear Audio Recording Pen Drive 8 GB Memory inbuilt for Home
- Office
₹899₹2999
खरीदिये
80% OFF
Retro Sound Mini Voice Recorder Keychain – Cute Cassette Style Audio Recording Device with Playback | Portable Keychain Gadget for Bag, Car & Bike | Random Color (Blue/Brown/) Pack-1
- Retro Sound Mini Voice Recorder Keychain – Cute Cassette Style Audio Recording Device with Playback | Portable Keychain Gadget for Bag
- Car & Bike | Random Color (Blue/Brown/) Pack-1
₹198₹999
खरीदिये
87% OFF
Sounce 2 in 1 Bluetooth 5.0 Transmitter Receiver | 3.5mm Stereo Audio Adapter with Mic | Portable Design | Driverless Plug and Play | Easy Slide Switch Mode | 50m Range | Compatible with Car, Aux
- Sounce 2 in 1 Bluetooth 5.0 Transmitter Receiver | 3.5mm Stereo Audio Adapter with Mic | Portable Design | Driverless Plug and Play | Easy Slide Switch Mode | 50m Range | Compatible with Car
- Aux
₹239₹1899
खरीदिये
45% OFF
MERISHOPP 45-52 Mm Audio Device Shock Mount Threaded Base Condenser Mic Shock Mount Metal Adapter Elastic Mic Holder, Black
- MERISHOPP 45-52 Mm Audio Device Shock Mount Threaded Base Condenser Mic Shock Mount Metal Adapter Elastic Mic Holder
- Black
₹1159₹2099
खरीदिये
61% OFF
UGREEN HDMI Switch 2 in 1 Out, 4K@60Hz, Bi-Directional, HDR, 3D | Dolby, HD, Splitter, HDMI Switcher, Compatible with PS5/PS4, Xbox Series X/S, Laptops, Roku TV, Fire Stick, Monitor Projector
- UGREEN HDMI Switch 2 in 1 Out
- 4K@60Hz
- Bi-Directional
₹901₹2338
खरीदिये
58% OFF
Python Speech Processing Applications with sherpa-onnx for Beginners: Speech Recognition, Audio Processing and On-Device Model Applications
- Python Speech Processing Applications with sherpa-onnx for Beginners: Speech Recognition
- Audio Processing and On-Device Model Applications
₹2499₹5999
खरीदिये
4 माइक्रोफोन के साथ क्लियर कॉलिंग
ईयरबड्स के साथ कॉलिंग में अक्सर शोर या बाहरी नॉइज की दिक्कत आती है और इससे यूजर्स को बचाने AirMute ANC में 4-माइक्रोफोन सेटअप वाला कॉलिंग सिस्टम दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसमें ENC यानी Environmental Noise Cancellation टेक्नोलॉजी भी मिलती है। यह कॉलिंग के दौरान आसपास के शोर को कम करने और यूजर की आवाज को ज्यादा स्पष्ट बनाने में मदद करती है। हमने इनकी मदद से लंबे वक्त तक कॉलिंग की और पाया कि इनडोर इनवायरमेंट में सामने वाले को बेहतर आवाज सुनाई देती है और नॉइज कैंसिलेशन भी बेहतर काम करता है।
बैटरी लाइफ और कनेक्टिविटी
बैटरी के मामले में भी Robotek AirMute ANC दमदार नजर आते हैं। कंपनी का दावा है कि चार्जिंग केस के साथ ये ईयरबड्स कुल 40 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकते हैं। यानी रोजाना कुछ घंटे म्यूजिक सुनने और कॉलिंग करने वाले यूजर्स को बार-बार चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी पाया कि इन्हें बार-बार चार्ज किए बिना आप आसानी से दो से तीन दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बात उन लोगों के लिए राहत हो सकती है, जो अपने वियरेबल्स चार्ज करना भूल जाते हैं।
कनेक्टिविटी के मामले में भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई और इनसे अच्छी ब्लूटूथ रेंज मिलती है। हालांकि, कभी-कभार आउटडोर यूजेस में सिग्नल और ऑडियो ब्रेक होने का सामना करना पड़ा। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो कनेक्टिविटी से लेकर बैटरी लाइफ तक, AirMute ANC ने कहीं निराश नहीं किया। इन्हें जीरो से फुल चार्ज होने में एक घंटे से कम वक्त लगता है, ऐसे में दो-तीन दिनों में एक बार चार्ज कर आसानी से म्यूजिक इंजॉय किया जा सकता है।
आपको खरीदना चाहिए या नहीं?
हमारी मानें तो Robotek AirMute ANC उन यूजर्स के लिए एक विकल्प हो सकते हैं जो 2,000 रुपये से कम कीमत में ANC वाले वायरलेस ईयरबड्स तलाश रहे हैं। इनमें ANC और ENC के साथ 4-माइक्रोफोन कॉलिंग और लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलती है। ये फीचर्स इन्हें डे-टू-डे यूज के मामले में अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं। ऐसे में अगर आपका बजट 2,000 रुपये तक है और आप ANC वाले ईयरबड्स चाहते हैं तो Robotek AirMute ANC का चुनाव कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।