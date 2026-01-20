Hindustan Hindi News
Robot Vacuum vs Handheld Vacuum: कौन है बेस्ट? 70% की बंपर छूट

संक्षेप:

Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में Vacuum cleaner पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन खरीदारी से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा क्लीनर पैसा वसूल साबित होगा।

Jan 20, 2026 06:41 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Amazon Great Republic Day Sale 2026: घर की साफ-सफाई की टेंशन अब बीते ज़माने की बात हो गई है, क्योंकि आधुनिक वैक्यूम क्लीनर्स ने इस काम को न सिर्फ आसान बल्कि पूरी तरह स्मार्ट बना दिया है। अमेजन इंडिया की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 की शुरुआत 16 जनवरी से हो चुकी है और इस बार होम क्लीनिंग अप्लायंसेज पर सबसे बड़ी डील मिल रही है। इस सेल में वैक्यूम क्लीनर कैटेगरी पर 70% तक की भारी छूट दी जा रही है। विशेष रूप से, पूरी तरह ऑटोमैटिक रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स पर 65% तक और पोर्टेबल हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर्स पर 60% तक की बंपर कटौती देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, ग्राहकों की बचत को और बढ़ाने के लिए SBI क्रेडिट कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही, Amazon Pay ICICI बैंक कार्ड पर 5% कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे शानदार ऑफर्स भी उपलब्ध हैं। इस सेल में ECOVACS, Dreame, Eureka Forbes, AGARO और Black+Decker जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के टॉप-रेटेड मॉडल्स अब तक की सबसे कम कीमतों पर मिल रहे हैं।

रोबोट वैक्यूम क्लीनर क्या है? जानें इसके फायदे

रोबोट वैक्यूम क्लीनर एक ऑटोमैटिक सफाई उपकरण है जो स्मार्ट सेंसर्स और नेविगेशन तकनीक की मदद से घर के फर्श को बिना किसी मानवीय मदद के साफ करता है। यह धूल और कचरे को खींचने के साथ-साथ फर्श पर गीला पोछा लगाने में भी सक्षम है।

रोबोट वैक्यूम क्लीनर के फायदे

  • यह आपके घर को पूरी तरह ऑटोमैटिक तरीके से साफ करता है, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों बचते हैं।
  • यह घर के नक्शे को याद रखता है और फर्नीचर या सीढ़ियों से टकराने के बजाय उन्हें बचाकर सफाई करता है।
  • आप ऑफिस या कहीं बाहर से भी ऐप के जरिए सफाई शुरू कर सकते हैं और इसे Alexa या Google Assistant से निर्देश दे सकते हैं।
  • इसका स्लिम डिजाइन बेड, सोफे और अलमारी के नीचे जैसे उन मुश्किल हिस्सों में आसानी से घुसकर सफाई करता है जहाँ साधारण झाड़ू नहीं पहुँच पाती।
  • बैटरी कम होने पर यह खुद-ब-खुद अपने चार्जिंग बेस पर लौट जाता है और चार्ज होने के बाद वहीं से सफाई शुरू करता है जहाँ छोड़ी थी।
  • आप सफाई का समय सेट कर सकते हैं , और यह तय समय पर खुद काम शुरू कर देगा।

क्या होते हैं हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर?

  • ये वैक्यूम क्लीनर साइज में काफी छोटे और हल्के होते हैं, जो छोटी-मोटी धूल और कचरे को तेज़ी से साफ़ करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर के फायदे

  • तुरंत और आसान सफाई।
  • हल्के और पोर्टेबल।
  • सस्ते दाम में उपलब्ध।
  • कार, सोफे और कंप्यूटर कीबोर्ड जैसे मुश्किल हिस्सों के लिए बेस्ट।
  • वायरलेस विकल्प ।

अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपका घर बड़ा है या आप चाहते हैं कि आपके बिना कुछ किए घर का फर्श रोज़ाना चमकता रहे, तो रोबोट वैक्यूम क्लीनर बेस्ट है। यह पूरी तरह ऑटोमैटिक है, खुद झाड़ू और पोछा करता है और बेड या सोफे के नीचे की उस छिपी धूल को भी साफ कर देता है जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता। लंबे समय के लिए यह घर की स्वच्छता बनाए रखने का सबसे आरामदायक और स्मार्ट तरीका है।

अगर आपका बजट कम है, आपको सिर्फ सोफे की दरारों, कार की सीटों या किचन काउंटर पर गिरे कचरे को तुरंत साफ करना है, तो हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर खरीदना बेहतर होता है। ये वजन में बहुत हल्के और पोर्टेबल होते हैं, जिन्हें आप कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं। छोटी-मोटी और स्पॉट क्लीनिंग' के लिए ये सबसे किफायती और आसान विकल्प हैं।

