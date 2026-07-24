Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Robot Vacuum Cleaner vs Cordless Vacuum, बजट और फीचर्स के हिसाब से जानिए कौन सा विकल्प है पैसा वसूल

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

रोबोट और कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर में से चुनाव आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। रोबोट वैक्यूम क्लीनर बिना मेहनत के रोजाना ऑटोमैटिक फ्लोर क्लीनिंग और मॉपिंग के लिए बेस्ट हैं, वहीं कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर सोफे, सीढ़ियों और गहरी सफाई के लिए बेहतरीन पावर और कंट्रोल देते हैं। 

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

घर की सफाई को आसान बनाने के लिए आज के समय में Robot Vacuum Cleaner और Cordless Vacuum Cleaner दोनों ही सबसे लोकप्रिय गैजेट बन चुके हैं। लेकिन इन दोनों में से आपके घर के लिए कौन सा विकल्प सबसे सही और पैसा वसूल साबित होगा, यह जानना बेहद जरूरी है।

Robot Vacuum Cleaner vs Cordless Vacuum, बजट और फीचर्स के हिसाब से जानिए कौन सा विकल्प है पैसा वसूल
robot vacuum vs cordless vacuum

रोबोट वैक्यूम क्लीनर के फायदे

यदि आपके पास समय की कमी है और आप बिना किसी मेहनत के रोजाना घर के फर्श को साफ रखना चाहते हैं, तो रोबोट वैक्यूम क्लीनर आपके लिए बेस्ट है। यह ऑटोमैटिक नेविगेशन और ऐप कंट्रोल के जरिए खुद-ब-खुद पूरे घर की झाड़ू-पोछा का काम संभाल लेता है।

कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर के फायदे

दूसरी तरफ, अगर आप घर के कोने-कोने, सोफे, सीढ़ियों, पर्दों और कार की डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं, तो कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर अपनी हाई-पावर सक्शन मोटर और फ्लेक्सिबल डिजाइन के साथ सबसे आगे रहता है। इसे मैनुअल तरीके से चलाना बेहद आसान होता है।

निष्कर्ष: आपके लिए क्या है बेहतर?

अपने घर के आकार, बजट और सफाई की जरूरतों को ध्यान में रखकर सही विकल्प चुनें। अगर आप पूरी तरह ऑटोमैटिक और झंझट-मुक्त सफाई चाहते हैं तो रोबोट वैक्यूम चुनें, और यदि मजबूत और गहरी सफाई प्राथमिकता है तो कॉर्डलेस वैक्यूम बेहतर रहेगा।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

भागदौड़ भरी जिंदगी और व्यस्त शेड्यूल के बीच घर को साफ-सुथरा रखना हर किसी के लिए एक बड़ा टास्क बन गया है। रोजाना झाड़ू लगाना और पोछा करना न सिर्फ थका देने वाला है, बल्कि इसमें समय भी बहुत बर्बाद होता है। इसी परेशानी का एक स्मार्ट और आधुनिक समाधान है—Robot Vacuum Cleaner।

अब आपको फर्श की सफाई के लिए खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह छोटा सा स्मार्ट गैजेट आपके घर के कोने-कोने से धूल, मिट्टी और पेट के बाल खुद-ब-खुद साफ कर देता है। आइए जानते हैं कि अमेन पर मिलने वाले ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर आपके घर के लिए कैसे एक बेहतरीन और पैसा वसूल निवेश साबित हो सकते हैं।

रोबोट वैक्यूम क्लीनर के फायदे

  • बिना मेहनत के सफाई : यह सबसे बड़ा फायदा है। आपको खुद झाड़ू या पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती; यह डिवाइस खुद-ब-खुद पूरे घर की सफाई कर देता है।
  • स्मार्ट नेविगेशन और मैपिंग: आधुनिक रोबोट वैक्यूम में LiDAR और AI सेंसर होते हैं, जो आपके पूरे घर का सटीक नक्शा बनाकर कोने-कोने से धूल साफ करते हैं।
  • - मोबाइल ऐप और वॉयस कंट्रोल: आप इन्हें अपने स्मार्टफोन ऐप, Alexa या Google Home के जरिए ऑफिस या बाहर से भी आसानी से कंट्रोल और शेड्यूल कर सकते हैं।
  • फर्नीचर के नीचे की सफाई: इसका स्लिम और कॉम्पैक्ट डिजाइन बेड, सोफे और भारी अलमारी के नीचे आसानी से घुस जाता है, जहां हाथ या झाड़ू पहुंचना मुश्किल होता है।
  • वैक्यूम और मॉपिंग (2-in-1): आजकल बाजार में मिलने वाले रोबोट एक साथ सूखा कचरा खींचने और गीला पोछा लगाने दोनों का काम एक साथ कर लेते हैं।

रोबोट वैक्यूम क्लीनर के नुकसान

  • कीमत अधिक होना: कॉर्डलेस या सामान्य वैक्यूम क्लीनर की तुलना में अच्छे फीचर्स वाले रोबोट वैक्यूम क्लीनर काफी महंगे आते हैं।
  • फर्श पर फैली चीजें बन सकती हैं रुकावट: अगर फर्श पर छोटे खिलौने, कपड़े, जूते या बिजली के तार बिखरे हुए हैं, तो रोबोट उनमें फंस सकता है। सफाई से पहले फर्श को व्यवस्थित करना पड़ता है।
  • सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता: यह रोबोट फ्लैट फ्लोर पर तो बेहतरीन काम करता है, लेकिन यह अपने आप सीढ़ियों पर चढ़कर उनकी सफाई नहीं कर सकता।
  • नियमित रख-रखाव की जरूरत: इसके डस्टबिन को समय-समय पर खाली करना पड़ता है, और इसके मॉप पैड व ब्रशेस को साफ रखना जरूरी होता है ताकि परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

रोजाना झाड़ू-पोछा करने के बाद भी सोफे के कोने, गाड़ियों की सीटें, सीढ़ियां और दीवारों के किनारों पर जमी धूल आसानी से साफ नहीं होती। भारी-भरकम और तारों वाले पुराने वैक्यूम क्लीनर को हर जगह घसीटना भी काफी झंझट भरा काम होता है। इसी परेशानी का सबसे बेहतरीन और आधुनिक समाधान है—Cordless Vacuum Cleaner

तारों के झंझट से पूरी तरह आज़ाद यह हैंडहेल्ड गैजेट हल्का, पोर्टेबल और बेहद पावरफुल होता है, जिससे आप घर के किसी भी कोने या अपनी कार की सफाई चुटकियों में कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अमेजन पर मिलने वाले कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर के क्या मुख्य फायदे (Pros) और नुकसान हैं:

कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर के फायदे

  • तारों का कोई झंझट नहीं : बैटरी से चलने के कारण इसे घर में कहीं भी ले जाना बेहद आसान है। आपको किसी प्लग या एक्सटेंशन कॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती।
  • गहरी और सटीक सफाई : इसके साथ अलग-अलग अटैचमेंट्स (जैसे क्रैक टूल और सोफा ब्रश) मिलते हैं, जिससे सोफे के गद्दे, पर्दे, सीढ़ियां, ऊंची दीवारें और कार के इंटीरियर की डीप क्लीनिंग आसानी से हो जाती है।
  • हल्का और इस्तेमाल में आसान : ये वैक्यूम क्लीनर वजन में काफी हल्के होते हैं, जिससे इन्हें बुजुर्ग या कोई भी सदस्य बिना थके आसानी से इस्तेमाल कर सकता है।
  • फ्लेक्सिबल डिजाइन : कई आधुनिक कॉर्डलेस वैक्यूम में फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, जिससे बिना झुके बेड या सोफे के नीचे आसानी से सफाई की जा सकती है।
  • आसान रख-रखाव : इनका डस्टबिन और फिल्टर आसानी से निकल जाता है, जिससे इन्हें साफ करना रोबोट वैक्यूम के मुकाबले काफी सरल होता है।

कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर के नुकसान

  • बैटरी बैकअप की लिमिट : चूंकि यह बैटरी से चलता है, इसलिए एक बार चार्ज होने पर यह सीमित समय (आमतौर पर 30 से 60 मिनट) तक ही काम कर पाता है। बड़े घरों के लिए बीच में रीचार्ज करना पड़ सकता है।
  • खुद काम नहीं करता : रोबोट वैक्यूम की तरह यह अपने आप पूरे घर की सफाई नहीं करता है; इसे आपको खुद हाथ से पकड़कर चलाना पड़ता है।
  • डस्टबिन की क्षमता छोटी होना : कॉम्पैक्ट डिजाइन होने के कारण इसका डस्टबिन छोटा होता है, जिसे भारी गंदगी होने पर बार-बार खाली करना पड़ सकता है।
  • कीमत और बैटरी लाइफ : प्रीमियम ब्रांड्स के कॉर्डलेस वैक्यूम महंगे आते हैं, और कुछ सालों के बाद इनकी बैटरी की क्षमता थोड़ी कम हो सकती है जिसे बदलने की जरूरत पड़ सकती है।

निष्कर्ष: आपके लिए कौन सा है सही?

  • रोबोट वैक्यूम चुनें अगर: आप चाहते हैं कि आपके फर्श की रोजाना की सफाई बिना आपकी किसी मेहनत के अपने आप होती रहे।
  • कॉर्डलेस वैक्यूम चुनें अगर: आप घर के कोने-कोने, सोफे, सीढ़ियों और कार की गहरी और मजबूत सफाई खुद करना चाहते हैं।

अगर बजट अनुमति दे, तो कई लोग दोनों का कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं, रोजाना फर्श के लिए रोबोट वैक्यूम और बाकी जगहों की डीप क्लीनिंग के लिए कॉर्डलेस वैक्यूम।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

HT Tech Power List Awards 2026
Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।