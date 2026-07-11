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वर्किंग कपल्स और ऑफिस के लिए वरदान हैं ये Robotic Vacuum Cleaners, Amazon से खरीदें बेस्ट बजट मोपिंग रोबोट

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अगर आप कामकाजी हैं या ऑफिस की सफाई से परेशान हैं, तो अमेजन पर मिलने वाले ये स्मार्ट Robotic Vacuum Cleaners आपका काम आसान कर देंगे। इनमें झाड़ू के साथ-साथ शानदार मोपिंग फीचर्स भी मिलते हैं, जिन्हें आप मोबाइल ऐप से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आज ही चेक करें बेस्ट डील्स।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, खासकर वर्किंग कपल्स और ऑफिस जाने वालों के लिए रोज साफ-सफाई के लिए समय निकालना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में Robotic Vacuum Cleaners एक बेहतरीन मददगार साबित हो रहे हैं। अमेजन पर आजकल कई बजट-फ्रेंडली मॉडल्स मौजूद हैं, जो बिना किसी इंसानी मदद के आपके घर और ऑफिस का कोना-कोना चमका देते हैं।

वर्किंग कपल्स और ऑफिस के लिए वरदान हैं ये Robotic Vacuum Cleaners, Amazon से खरीदें बेस्ट बजट मोपिंग रोबोट

वर्किंग कपल्स के लिए क्यों वरदान हैं ये स्मार्ट रोबोट?

इन स्मार्ट रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सफाई के वक्त आपका घर पर रहना ज़रूरी नहीं है। आप ऑफिस में बैठकर भी मोबाइल ऐप या वॉइस असिस्टेंट के जरिए इन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें एडवांस लेजर मैपिंग और सेंसर्स होते हैं, जिससे ये बिना फर्नीचर से टकराए या सीढ़ियों से गिरे पूरी सटीकता से काम करते हैं।

झाड़ू और पोछा दोनों एक साथ, वो भी आपके बजट में

अमेजन पर मिलने वाले ये लेटेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर 2-इन-1 क्लीनिंग फीचर के साथ आते हैं, यानी ये झाड़ू लगाने के साथ-साथ बेहतरीन मोपिंग भी करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बैटरी खत्म होने पर ये खुद अपने चार्जिंग बेस पर लौट जाते हैं। अगर आप भी रोज-रोज के झाड़ू-पोछे की झंझट से हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं, तो अमेजन पर चल रहे बंपर डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा उठाकर आज ही अपना पसंदीदा बजट मोपिंग रोबोट घर ला सकते हैं।

अगर आप रोज-रोज के झाड़ू-पोछे की झंझट से हमेशा के लिए छुट्टी चाहते हैं, तो Midea M7 Evo Robotic Vacuum Cleaner एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली विकल्प साबित हो सकता है। अमेजन पर इस समय यह रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर 66% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 18,899 रुपये (M.R.P. 54,990 रुपये) में मिल रहा है। यह डिवाइस 8000Pa के दमदार सक्शन पावर, एडवांस 5th जनरेशन LiDAR नैविगेशन और 30 अलग-अलग सेंसर्स के साथ आता है, जो आपके घर और ऑफिस के हर कोने को बिना किसी इंसानी मदद के चकाचक कर देता है। आइए जानते हैं इसके फीचर्स, खूबियों और कमियों के बारे में।

Specifications

विशेष फीचर्स
ऑटो-डॉकिंग (खुद चार्ज होना), वर्चुअल बाउंड्री (नो-गो ज़ोन), मल्टी-फ्लोर मैपिंग
कंट्रोल ऑप्शंस
WiFi, Msmartlife ऐप और Alexa/Google वॉइस कंट्रोल
नैविगेशन टेक्नोलॉजी
5th Generation LiDAR
सेंसर्स
30 सेंसर्स का सेट
बैटरी क्षमता
5200 mAh

क्यों खरीदें

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दमदार 8000Pa सक्शन और BLDC मोटर

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एडवांस 5th Gen LiDAR नैविगेशन

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स्मार्ट ऐप और वॉइस कंट्रोल

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शानदार वैल्यू फॉर मनी

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ऑटो-रिटर्न चार्ज

क्यों खोजें विकल्प

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हली बार वाई-फाई और ऐप को कनेक्ट करना थोड़ा पेचीदा

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मोटे कारपेट पर सीमित परफॉर्मेंस

अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक भरोसेमंद और बजट-फ्रेंडली रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की तलाश में हैं, तो Eufy L60 Hybrid एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर इस समय यह रोबोट 60% के बंपर डिस्काउंट के साथ सिर्फ 13,998 रुपये (M.R.P. 35,000 रुपये) में मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर 24,000 से अधिक ग्राहकों द्वारा सराहा गया यह वैक्यूम क्लीनर 5,000 Pa की दमदार सक्शन पावर, iPath लेजर नैविगेशन और 2-इन-1 हाइब्रिड (झाड़ू + पोछा) क्लीनिंग के साथ आता है, जो विशेष रूप से हार्ड फ्लोर्स (टाइल और मार्बल) के लिए डिजाइन किया गया है।

Specifications

वारंटी
12 महीने
क्लाइंबिंग कैपेसिटी
20 mm तक
कंट्रोल ऑप्शंस
मोबाइल ऐप कंट्रोल
मैपिंग सॉफ्टवेयर
AI.Map 2.0

क्यों खरीदें

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अल्ट्रा-स्ट्रांग 5,000 Pa सक्शन

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सटीक iPath लेजर नैविगेशन

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कस्टमाइजेबल AI.Map 2.0

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20mm क्लाइंबिंग क्षमता

क्यों खोजें विकल्प

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बैटरी लाइफ एक बार में पूरी सफाई के लिए कम

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केवल हार्ड फ्लोर्स के लिए बेस्ट

अगर आप एक ऐसा प्रीमियम और पूरी तरह से ऑटोमैटिक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हैं जिसे बार-बार साफ करने का झंझट न हो, तो Mova E40 Ultra इस सेगमेंट का किंग है। अमेजन पर इस समय यह फ्लैगशिप रोबोट 62% के बंपर डिस्काउंट के साथ 41,999 रुपये (M.R.P. 1,09,999 रुपये) में मिल रहा है। यह ऑल-इन-वन स्टेशन, अविश्वसनीय 19,000 Pa की सक्शन पावर और एक्सटेंडेबल मोपिंग तकनीक के साथ आता है, जो आपके घर और ऑफिस की सफाई को पूरी तरह से ऑटोमैटिक (हैंड्स-फ्री) बना देता है।

Specifications

सरफेस सपोर्ट
कंक्रीट, टाइल्स, मार्बल और कारपेट
इन-बिल्ट वाटर टैंक
80ml
ब्रश डिजाइन
Tangle-Free Side Brush
मोपिंग टेक्नोलॉजी
MaxiReach Mop
डस्ट बैग क्षमता
3.2 लीटर

क्यों खरीदें

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75 दिनों तक पूरी तरह हैंड्स-फ्री सफाई

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टेंगल-फ्री ब्रश

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वॉर्म एयर मॉप ड्राइंग

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260 मिनट का महा-रनटाइम

क्यों खोजें विकल्प

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पॉकेट-फ्रेंडली नहीं

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छोटा इन-बिल्ट वाटर टैंक

भारत में वाटर प्यूरीफायर और वैक्यूम क्लीनर सेगमेंट का जाना-माना नाम यूरेका फोर्ब्स अब रोबोटिक क्लीनिंग में भी धमाल मचा रहा है। Eureka Forbes SmartClean Home Mapping Turbo को खास तौर पर भारतीय घरों की बनावट और यहाँ की धूल-मिट्टी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। अमेजन पर यह रोबोट 21% के डिस्काउंट के साथ 20,499 रुपये (M.R.P. 26,000 रुपये) में मिल रहा है। 7000Pa की हाइपर-सक्शन पावर, एडवांस LiDAR 3.0 नैविगेशन और 3 घंटे के लंबे रनटाइम के साथ आने वाला यह वैक्यूम क्लीनर आपके घर और ऑफिस को बिना किसी झंझट के साफ रख सकता है।

Specifications

क्विक मैपिंग
5 मिनट के अंदर पूरे घर की 360° रियल-टाइम मैपिंग
नैविगेशन टेक्नोलॉजी
LiDAR 3.0
मोपिंग टेक्नोलॉजी
3S Mopping
सरफेस सपोर्ट
टाइल्स, मार्बल, लकड़ी के फर्श और कारपेट
सुरक्षा सेंसर्स
एंटी-कोलिजन (टक्कर से बचाव) और एंटी-ड्रॉप (सीढ़ियों से गिरने से बचाव) सेंसर्स

क्यों खरीदें

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3 घंटे का लंबा रनटाइम

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3S स्मार्ट मोपिंग

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फ्री वर्चुअल डेमो

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LiDAR 3.0 और सुपरफास्ट मैपिंग

क्यों खोजें विकल्प

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कारपेट पर मोपिंग के वक्त ध्यान

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बैटरी काफी तेजी से खत्म

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मैनुअल डस्ट खाली करना

यदि आप कम बजट में एडवांस लेजर नैविगेशन और दमदार सक्शन पावर वाला रोबोटिक वैक्यूम ढूंढ रहे हैं, तो ILIFE V20 एक बेहतरीन चॉइस है। अमेज़न पर यह रोबोट 69% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 15,299 रुपये (M.R.P. 49,999 रुपये) में मिल रहा है। इस बजट में यह सॉलिड फिक्स्ड लेजर नैविगेशन तकनीक, 5000Pa की सक्शन पावर और रिमोट कंट्रोल जैसे यूनिक फीचर्स के साथ आता है, जो इसे घर के बुजुर्गों से लेकर टेक-लवर्स तक सभी के लिए इस्तेमाल में बेहद आसान बनाता है।

Specifications

वारंटी
1 साल की ब्रांड वारंटी और फ्री वर्चुअल डेमो
विशेष फीचर्स
ऑटो कारपेट बूस्ट, नो-गो ज़ोन, ऑटो रीचार्ज और ऑटो रिज़्यूम, स्लिम डिज़ाइन
सरफेस सपोर्ट
हार्ड फ्लोर, टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल, लकड़ी के फर्श और कारपेट
कंट्रोल ऑप्शंस
स्मार्ट ऐप, अलेक्सा, गूगल होम और फिजिकल रिमोट कंट्रोल

क्यों खरीदें

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सॉलिड फिक्स्ड लेजर (SoF) नैविगेशन

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5000Pa का दमदार सक्शन और कारपेट बूस्ट

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रिमोट कंट्रोल की सुविधा

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स्लिम और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन

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वैल्यू फॉर मनी

क्यों खोजें विकल्प

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हाइब्रिड टैंक साइज

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व्हाइट कलर के रोबोट पर स्क्रैच या गंदगी जल्दी

1. रोबोट वैक्यूम क्लीनर के क्या नुकसान हैं?

हालांकि ये बहुत मददगार होते हैं, लेकिन इनकी कुछ सीमाएं और नुकसान भी हैं,

  • जिद्दी दागों को साफ न कर पाना : ये फर्श से धूल और हल्का कचरा तो साफ कर देते हैं, लेकिन फर्श पर सूखे या चिपचिपे जिद्दी दागों को सामान्य पोछे की तरह रगड़कर साफ नहीं कर पाते।
  • फर्नीचर या तारों में फंसना : अगर फर्श पर स्मार्टफोन के चार्जिंग केबल, मोजे या खिलौने बिखरे हों, तो रोबोट उनमें फंसकर रुक जाते हैं।
  • सीढ़ियां और सोफे के ऊपर सफाई न कर पाना : ये केवल समतल फर्श पर चल सकते हैं। ये सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते और न ही सोफे या जालों की सफाई कर सकते हैं।
  • महंगे होते हैं : एक अच्छे फीचर्स वाले रोबोट वैक्यूम क्लीनर की कीमत साधारण वैक्यूम क्लीनर से काफी ज्यादा होती है।
  • धीमी सफाई : इंसानों की तुलना में ये सफाई करने में ज्यादा समय लेते हैं।

2. घर के लिए सबसे अच्छा वैक्यूम क्लीनर कौन सा है?

'सबसे अच्छा' वैक्यूम क्लीनर आपकी जरूरत पर निर्भर करता है,

  • अगर आप वर्किंग हैं और रोज़ झाड़ू-पोछे से मुक्ति चाहते हैं: तो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर (जैसे Eufy L60 Hybrid या Eureka Forbes SmartClean) सबसे अच्छे हैं। ये आपके बिना रहे भी खुद काम कर देते हैं।
  • अगर आपके घर में सोफे, पर्दे और कारपेट ज्यादा हैं: तो डंडा वैक्यूम क्लीनर (जैसे Dyson या Agaro) सबसे बेस्ट होते हैं। इनसे आप जाले, सोफे और कार की सफाई भी कर सकते हैं।
  • बजट के लिए : साधारण कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर जो तार के साथ आते हैं, वो सबसे सस्ते और सक्शन के मामले में सबसे शक्तिशाली होते हैं।

3. रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर क्या है?

रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर एक स्मार्ट और ऑटोमैटिक सफाई मशीन है, जो बिना किसी इंसानी मदद के खुद-ब-खुद फर्श पर घूमकर झाड़ू और पोछा लगाती है। इसमें एडवांस सेंसर्स, कैमरे या लेजर तकनीक होती है, जिससे यह घर का नक्शा बना लेता है। यह दीवारों या फर्नीचर से टकराए बिना सफाई करता है और बैटरी खत्म होने पर खुद अपने चार्जिंग पॉइंट पर जाकर चार्ज हो जाता है। इसे आप मोबाइल ऐप या अलेक्सा/गूगल वॉयस कमांड से भी चला सकते हैं।

4. 1 रोबोट की कीमत कितनी होती है?

भारत में रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की कीमत उनके फीचर्स और ब्रांड के आधार पर अलग-अलग होती है:

  • बेसिक/बजट रोबोट (12,000 से 18,000 रुपये): इनमें अच्छी सक्शन पावर और बेसिक मोपिंग (पोछा) मिल जाता है (जैसे Eufy L60 या ILIFE V20)।
  • मिड-रेंज रोबोट (20,000 से 30,000 रुपये): इनमें बहुत सटीक लेजर नैविगेशन, बड़ी बैटरी और बेहतर मैपिंग फीचर्स मिलते हैं (जैसे Eureka Forbes Turbo)।
  • प्रीमियम/पूरी तरह ऑटोमैटिक रोबोट (40,000 से 90,000+ रुपये): ये रोबोट बड़े बेस स्टेशन के साथ आते हैं। ये खुद अपना कचरा खाली करते हैं, पोछे के कपड़े को खुद धोते और गर्म हवा से सुखाते भी हैं (जैसे Mova E40 Ultra या Ecovacs Deebot)।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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