झाड़ू-पोछे की छुट्टी! कामवाली की आधी सैलरी से भी सस्ते में घर लाएं Robot Vacuum Cleaner, Amazon पर मची लूट
अमेजन पर स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स पर भारी डिस्काउंट और बंपर डील्स मिल रही हैं। ये ऑटोमैटिक वैक्यूम क्लीनर झाड़ू और पोछा दोनों काम खुद करते हैं, जिससे आपका समय और हर महीने का घरेलू खर्च दोनों बचते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में घर की साफ-सफाई बनाए रखना और कामवाली के भरोसे रहना कई बार सिरदर्द बन जाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स (Robot Vacuum Cleaners) पर अब तक की सबसे शानदार डील्स दी जा रही हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि ये रोबोट क्लीनर बहुत महंगे होते हैं, लेकिन असल में इनकी कीमत कामवाली बाई को 5-6 महीने में दी जाने वाली सैलरी के बराबर ही है। यानी एक बार का यह छोटा-सा निवेश आपको सालों-साल तक हर महीने के खर्च और सफाई की किचकिच से पूरी आजादी दिला सकता है।
इन आधुनिक रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स में 2-in-1 ड्राई वैक्यूमिंग और मॉपिंग (झाड़ू और पोछा) तकनीक मिलती है, जो फर्श, टाइल्स और कारपेट से बारीक से बारीक धूल-मिट्टी और बाल खींच लेती है। इनमें स्मार्ट नेविगेशन, एंटी-ड्रॉप सेंसर और ऑटो-चार्जिंग जैसे फीचर्स होते हैं, जिससे ये बिना टकराए या गिरे पूरे घर का कोना-कोना खुद साफ कर लेते हैं। इन्हें आप अपने स्मार्टफोन ऐप, Alexa या Google Assistant से वॉइस कमांड देकर घर से बाहर रहते हुए भी कंट्रोल कर सकते हैं। अमेजन पर इस समय डिस्काउंट कूपन, नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स के जरिए इन स्मार्ट होम एप्लायंसेस को बेहद किफायती दामों पर खरीदा जा सकता है।
1. ECOVACS DEEBOT N30 White 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, New Launch, 10000 Pa Suction, 5200mAh Battery, Covers 3500+ Sq ft in Single Charge, Zero Tangle 2.0 Technology, Advanced TrueMapping
अगर आप अपने घर को हमेशा चमकदार और धूल-मुक्त रखना चाहते हैं, तो दुनिया के नंबर-1 रोबोट वैक्यूम ब्रांड का नया ECOVACS DEEBOT N30 एक पावरफुल और प्रीमियम विकल्प है। 60% के भारी डिस्काउंट के साथ अमेजन पर मिल रहा यह रोबोट वैक्यूम 10,000 Pa की जबरदस्त सक्शन पावर, 5200mAh की बड़ी बैटरी और एडवांस्ड मैपिंग टेक्नोलॉजी से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
तूफानी 10,000 Pa सक्शन
बाल फंसने की झंझट खत्म
विशाल रनटाइम (300 मिनट)
सुपरफास्ट मैपिंग
क्यों खोजें विकल्प
स्टैंडर्ड चार्जिंग बेस
पानी का टैंक रिफिलिंग
स्टैंडर्ड चार्जिंग बेस
पानी का टैंक रिफिलिंग
2. ILIFE T20s Ultra Robot Vacuum Cleaner with LiDAR Navigation, Self-Emptying for Up to 10 Weeks, 10,000Pa Suction, 300mins Runtime, Dry & Wet Combo, Customised Cleaning, App, Voice and Remote Control
अगर आप घर की साफ-सफाई के झंझट से हमेशा के लिए छुट्टी पाना चाहते हैं, और वह भी बार-बार डस्टबिन खाली करने की मेहनत के बिना, तो ILIFE T20s Ultra आपके लिए एक शानदार और डील-पैक्ड विकल्प है। अमेजन पर भारी डिस्काउंट (74% छूट) के साथ मिलने वाला यह रोबोट वैक्यूम ऑटो-एम्प्टी स्टेशन (Auto-Empty Station), 10,000Pa सक्शन और LiDAR नेविगेशन जैसी प्रीमियम टेक्नोलॉजी से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
सेल्फ-एम्प्टी स्टेशन (Auto-Empty)
सक्शन पावर: शक्तिशाली 10,000Pa सक्शन
2-in-1 ड्राई & वेट कॉम्बो
10 हफ्तों तक झंझट-मुक्त सफाई
रिमोट कंट्रोल का विकल्प
300 मिनट का रनटाइम
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-एम्प्टी चार्जिंग बेस थोड़ा जगह घेरता है
मैनुअल वाटर टैंक
3. Eureka Forbes SmartClean with Auto Bin Turbo, 7000Pa HyperSuction Robotic Vacuum Cleaner (40 Days Hands-Free Cleaning) | LiDAR 3.0 & Quick Home Mapping| Wet Mopping | Self Emptying Bin
अगर आप इकोवैक्स या आईलाइफ जैसे विदेशी ब्रांड्स की जगह युरेका फोर्ब्स (Eureka Forbes) जैसे भारत के भरोसेमंद सफाई ब्रांड का रोबोट वैक्यूम ढूंढ रहे हैं, तो SmartClean Auto Bin Turbo एक मजबूत और किफायती विकल्प है। लगभग ₹27,499 की कीमत में यह रोबोट Auto-Emptying Dust Bin, LiDAR 3.0 नेविगेशन और 7000Pa हाइपरसक्शन जैसी तकनीकों के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विश्वसनीय आफ्टर-सेल्स नेटवर्क
40 दिनों तक हैंड्स-फ्री सफाई
तेज मैपिंग (Quick Mapping)
फ्री वर्चुअल डेमो
क्यों खोजें विकल्प
सक्शन पावर तुलनात्मक रूप से कम
3200mAh बैटरी
4. DREAME D10 Plus Gen 2 Robot Vacuum and Mop, Self-Emptying with 90-Day Dust Storage, 6,000Pa Suction for Carpets & Pet Hair, LiDAR Smart Navigation, 285-Min Runtime, Multi-Floor Mapping, White
यदि आप ₹25,000 से कम के बजट में 90 दिनों तक बिना किसी झंझट के ऑटो-एम्टी (Self-Emptying) टेक्नोलॉजी वाला प्रीमियम रोबोट वैक्यूम चाहते हैं, तो DREAME D10 Plus Gen 2 एक बेस्ट-इन-क्लास और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। भारी छूट (86% OFF) के साथ उपलब्ध यह रोबोट 6,000Pa वॉरमेक्स सक्शन, 4L ऑटो-डस्ट स्टोरेज और स्मार्ट मैपिंग जैसे बेहतरीन फीचर्स से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे लंबा 90 दिनों का डस्ट स्टोरेज
अद्भुत रनटाइम (285 मिनट)
उलझन-मुक्त रबर ब्रश
Dreamehome ऐप कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
सक्शन पावर थोड़ी कम है।
ऑटो-एम्टी बेस केवल सूखा कचरा खाली करता है
5. NARWAL Freo X20 Plus Robot Vacuum Cleaner with Mopping, 13,000Pa Suction, 7-Week Dust Storage, Zero Tangles, Tri-Laser Obstacle Avoidance, LiDAR Navigation, Multi-Floor Mapping & App Control - 2026
अगर आप ₹27,000 से कम के बजट में फ्लैगशिप-लेवल सक्शन पावर और बेहद सटीक नेविगेशन वाला रोबोट वैक्यूम ढूंढ रहे हैं, तो NARWAL Freo X20 Plus इस समय मार्केट का सबसे मजबूत और एडवांस्ड विकल्प है। यह रोबोट 13,000Pa की रिकॉर्ड सक्शन पावर, ट्राई-लेजर (Tri-Laser) टेक्नोलॉजी और इन-बिल्ट डस्ट कम्प्रेशन के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय 13,000Pa सक्शन
यह 6N का दबाव डालकर असली हाथों से पोंछने जैसा असर देता है।
बिना शोर का 7-सप्ताह डस्ट स्टोरेज
सटीक लेजर नेविगेशन
क्यों खोजें विकल्प
केवल सादे पानी का उपयोग
केवल 2.4GHz Wi-Fi सपोर्ट
6. Robot Vacuum and Mop Combo, 2 in 1 Mopping Robot Vacuum Cleaner, 4500Pa Powerful Suction, Multi-Surface Cleaning, Obstacle Avoidance, Self-Charging, Easy to use, App & Voice Control, Works with Alexa
अगर आप ₹21,000-₹22,000 के बजट में एक ऐसा रोबोट वैक्यूम ढूंढ रहे हैं जो बहुत पतला (Ultra-Slim) हो ताकि सोफे या बेड के नीचे आसानी से जाकर सफाई कर सके, तो LWbrazl (G101X0) एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। यह 4200Pa-4500Pa सक्शन, मॉप-लिफ्टिंग फीचर और स्मार्टलाइफ ऐप कंट्रोल के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर-स्लिम डिज़ाइन
ऑटो मॉप-लिफ्ट तकनीक
रिमोट और ऐप दोनों
क्यों खोजें विकल्प
कम रेटिंग्स और समीक्षाएं
सक्शन और रनटाइम कम
7. Lefant M210 Pro Robot Vacuum Cleaner, Tangle-Free 2200Pa Suction, Slim, Quiet, Self-Charging Wi-Fi/APP Remote Connected Robotic Vacuum Cleaner, Compatible with Alexa, Ideal for Pet Hair, Hard Floors
यदि आप पेट्स (Pet Dogs/Cats) के झड़ने वाले बालों और दैनिक धूल-मिट्टी की सफाई के लिए एक कॉम्पेक्ट, हल्का और टैनगल-फ्री (बिना बाल उलझने वाला) रोबोट वैक्यूम ढूंढ रहे हैं, तो Lefant M210 Pro एक विकल्प है। यह रोबोट FreeMove 3.0 ऑब्सटैकल डिटेक्शन, 2200Pa सक्शन और 6 क्लीनिंग मोड्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
टैनगल-फ्री डिज़ाइन (No Hair Tangle)
फंसे बिना चलने की क्षमता
सुपर-साइलेंट ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
केवल वैक्यूम (Mopping फीचर नहीं)
कम सक्शन पावर
सवाल 1: क्या रोबोट वैक्यूम क्लीनर भारतीय घरों (टाइल्स, मार्बल और गद्देदार कारपेट) के लिए सही हैं?
जवाब: हाँ, बिल्कुल! आधुनिक रोबोट वैक्यूम क्लीनर भारतीय घरों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किए जा रहे हैं।
2-in-1 सफाई: इनमें वैक्यूम (झाड़ू) और मॉपिंग (पोछा) दोनों फीचर्स एक साथ मिलते हैं, जो टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट फर्श से जिद्दी धूल और हल्के दाग आसानी से हटा देते हैं।
कारपेट सेंसिंग: कालीन या कारपेट पर पहुँचते ही ये ऑटोमैटिकली अपनी सक्शन पावर (Suction Power) बढ़ा देते हैं ताकि धागों में छुपी धूल खिंच जाए।
बाल और पेट्स के फर: यदि घर में पेट्स (कुत्ते/बिल्लियाँ) हैं या लंबे बाल गिरते हैं, तो ZeroTangle या रबर ब्रश वाले मॉडल चुनें, ताकि बाल ब्रश में न उलझें।
सवाल 2: LiDAR नेविगेशन और नॉर्मल (सेंसर/कैमरा) नेविगेशन में क्या फर्क है, और कौन सा बेहतर है?
जवाब: नेविगेशन टेक्नोलॉजी यह तय करती है कि रोबोट आपके घर का नक्शा कैसे बनाता है और कैसे घूमता है:
LiDAR (लेजर) नेविगेशन: यह सबसे एडवांस्ड तकनीक है। रोबोट लेजर बीम का इस्तेमाल करके 360-डिग्री में आपके घर का सटीक 3D मैप (Map) तैयार करता है। यह अंधेरे में भी बिना भटके या फर्नीचर से टकराए सीधी लाइनों में सफाई करता है।
नॉर्मल (इन्फ्रारेड/गाइरोस्कोप) नेविगेशन: ये रोबोट रैंडम (अंदाजे से) दिशाओं में चलते हैं और टकराने पर अपनी दिशा बदलते हैं। इन्हें पूरा घर साफ करने में ज्यादा समय लगता है।
सलाह: यदि आपका घर 2BHK/3BHK या बड़ा है, तो LiDAR नेविगेशन वाला मॉडल ही चुनें। इससे आप मोबाइल ऐप में 'No-Go Zones' (जहाँ रोबोट न जाए) भी सेट कर सकते हैं।
सवाल 3: Auto-Empty Station (सेल्फ-एम्प्टी) क्या है, और क्या इसके लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करना समझदारी है?
जवाब: Auto-Empty Station क्या है? सामान्य रोबोट वैक्यूम का छोटा डस्टबिन (300-400ml) आपको हर 1-2 दिन में हाथ से साफ करना पड़ता है। लेकिन Auto-Empty Station वाले मॉडल्स सफाई पूरी करने के बाद चार्जिंग डॉक पर लौटते हैं, जहाँ एक बड़ा सक्शन बेस रोबोट का सारा कचरा खींचकर अपने अंदर लगे डस्ट बैग में भर लेता है।
क्या यह ज़रूरी है?
हाँ, अगर आप पूरी तरह 'हैंड्स-फ्री' अनुभव चाहते हैं: इस फीचर के साथ आपको 40 से 90 दिनों (3 महीने) तक कचरा छूने या खाली करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती।
अगर बजट कम है: तो आप नॉर्मल चार्जिंग बेस वाला रोबोट ले सकते हैं, बस आपको हफ्ते में 2-3 बार रोबोट का डस्टबिन खुद खाली करना होगा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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