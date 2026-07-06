बिना हाथ लगाए चमक जाएगा घर का कोना-कोना, कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं ये Robots Vacuum Cleaners
Amazon Prime Day Sale में घर की सफाई को आसान बनाने वाले स्मार्ट Robot Vacuum Cleaners पर भारी छूट मिल रही है। इस सेल में टॉप ब्रांड्स के ऑटोमैटिक झाड़ू-पोछा करने वाले रोबोट्स बेहद सस्ते दामों और बैंक ऑफर्स के साथ खरीदे जा सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Prime Day Sale लाइव होते ही घरेलू गैजेट्स पर ऑफर्स की बरसात हो गई है। अगर आप भी रोज-रोज के झाड़ू-पोछे के झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल सही मौका है। इस धमाकेदार सेल में स्मार्ट Robot Vacuum Cleaners पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है।
अपने अपग्रेड में देरी न करें
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टॉप ब्रांड्स पर आधी से कम कीमत
सेल में Xiaomi, EcoVacs, और Dreame जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स को कौड़ियों के भाव लिस्ट किया गया है। ये रोबोट्स न सिर्फ दमदार सक्शन पावर से धूल-मिट्टी साफ करते हैं, बल्कि इनमें एडवांस्ड मोपिंग (पोछा लगाने) का फीचर भी मिलता है, जिसे आप स्मार्टफोन या एलेक्सा वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं।
बैंक ऑफर्स से होगी एक्स्ट्रा बचत
कीमतों में भारी कटौती के अलावा, खरीदारी को और भी किफायती बनाने के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। Google Discover पर यह डील तेजी से ट्रेंड कर रही है, इसलिए स्टॉक खत्म होने से पहले ही इस बंपर ऑफर का फायदा उठाएं और अपने घर को एक स्मार्ट अपग्रेड दें।
1. NARWAL Freo X10 Pro Robot 2-in-1 Vacuum and Mop, 11000Pa Suction, EdgeReach Mopping, Zero Tangle Technology, Self-Emptying with De-Tangling Side Brushes
अगर आप इस Amazon Prime Day Sale में अपने घर के लिए एक प्रीमियम और बेहद एडवांस रोबोट वैक्यूम क्लीनर तलाश रहे हैं, तो NARWAL Freo X10 Pro आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है।1,39,999 रुपये की एमआरपी वाला यह धांसू रोबोट क्लीनर प्राइम डे मेगा डील में 71% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 39,990 रुपये में मिल रहा है। यह रोबोट झाड़ू लगाने और पोछा लगाने दोनों काम एक साथ बेहद आसानी से कर सकता है। इसमें 11000Pa की अब तक की सबसे दमदार सक्शन पावर और बालों को न फंसने देने वाली Zero Tangle टेक्नोलॉजी दी गई है, जो इसे पेट्स वाले घरों के लिए बेस्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर-पावरफुल सक्शन
एंटी-टेंगल ब्रश टेक्नोलॉजी
कोने-कोने की सफाई
स्मार्ट सेल्फ-क्लीनिंग डॉक
क्यों खोजें विकल्प
घर में अलग से स्पेस की जरूरत
शुरुआती यूज़र्स के लिए ऐप थोड़ा मुश्किल
2. ECOVACS DEEBOT N30 Plus White 2 in 1 Robot Vacuum & Mop, New Launch, Bagless Eco-Friendly Multi-Cyclone Auto Empty Station, 10000 Pa Suction, 5200mAh Battery, Covers 3500+sq ft, Zero Tangle 2.0
ECOVACS DEEBOT N30 Plus (White) एक प्रीमियम और आधुनिक 2-इन-1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर और मॉप है, जो विशेष रूप से भारतीय घरों की सफाई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह रोबोट एक ही बार में झाड़ू और पोछा दोनों काम कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 'बैगलेस इको-फ्रेंडली ऑटो-एम्प्टी स्टेशन' है, जो रोबोट के कचरे को खुद ही साफ कर देता है और आपको बार-बार कचरा हटाने की झंझट से मुक्ति मिलती है। 10,000 Pa की दमदार सक्शन पावर और ज़ीरो-टेंगल टेक्नोलॉजी के साथ यह घर के कोने-कोने से धूल और बालों को आसानी से साफ करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन पावर
2-इन-1 क्लीनिंग
बैगलेस प्योरसाइक्लोन ऑटो-एम्प्टी स्टेशन
ज़ीरो-टेंगल 2.0
फास्ट और सटीक मैपिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
सीढ़ियों पर काम नहीं करता
3. ILIFE A30 Pro Robot Vacuum Cleaner with LiDAR Navigation, Self-Empty Station, Strong Suction, 2-in-1 Vacuum & Mop, Customised Cleaning, Y- Shape, Ideal for All Floor Types, App, Voice & Remote Control
ILIFE A30 Pro एक स्मार्ट और बजट-अनुकूल 2-इन-1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर और मॉप है, जो आपके घर की रोजाना की सफाई को पूरी तरह से ऑटोमैटिक बना देता है। यह एडवांस LiDAR नेविगेशन के साथ आता है, जो घर के हर कोने का सटीक नक्शा तैयार करता है। इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत इसका ‘सेल्फ-एम्प्टी स्टेशन’ है, जो सफाई के बाद रोबोट के डस्टबिन को अपने आप खाली कर देता है। इसकी 5000Pa की सक्शन पावर और खास 'Y'-शेप मोपिंग स्टाइल फर्श से लेकर कालीन तक की जिद्दी धूल और दाग-धब्बों को आसानी से साफ करने में सक्षम है। इसे आप ऐप, रिमोट या वॉयस कमांड के जरिए बेहद आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सेल्फ-एम्प्टी स्टेशन
दमदार 5000Pa सक्शन पावर
'Y' शेप मॉपिंग
एडवांस्ड LiDAR नेविगेशन
कंट्रोल करने के कई विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
वास्तविक कीमत काफी ज्यादा
सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता
4. Mova Robot Vacuum Cleaner with LDS Navigation, 2-in-1 Vacuum and Mop, Dual-Fusion Obstacle Avoidance, Compact 7.6cm Height (White E40 Ultra)
Mova Robot Vacuum Cleaner एक बेहद आधुनिक, स्लिम और स्मार्ट होम क्लीनिंग गैजेट है जो आपके घर में झाड़ू और पोछा (2-इन-1) दोनों काम एक साथ कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 7.6 सेमी का कॉम्पैक्ट और स्लिम डिजाइन है, जिसकी मदद से यह सोफे, बेड और अन्य कम ऊंचाई वाले फर्नीचर के नीचे आसानी से जाकर सफाई कर सकता है। इसमें LDS (लेजर डिस्टेंस सेंसर) नेविगेशन और ड्यूल-फ्यूजन ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस तकनीक दी गई है, जो घर के रास्तों को खुद पहचानती है और बिना किसी सामान से टकराए बेहतरीन सफाई करती है। भारतीय घरों के लिए यह धूल, मिट्टी और पालतू जानवरों के बालों को साफ करने का एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर स्लिम डिजाइन
4500Pa की दमदार सक्शन पावर
ऑटो कारपेट बूस्ट + फ्लोटिंग ब्रश
स्मार्ट नेविगेशन और 4 क्लीनिंग मोड्स
दमदार बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
सेल्फ-एम्प्टी स्टेशन की कमी
जटिल कोनों में नेविगेशन
5. AGARO Alpha Robot Vacuum Cleaner, Brush, Dry Vacuum & Wet Mop, Automatic Cleaning, Upto 3200Pa Strong Suction, Rechargeable, App Control, Lidar Navigation, Editable Map to Clean, Hard Floor & Carpet
AGARO Alpha एक बजट-फ्रेंडली और स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, जो आपके घर की दैनिक सफाई (सूखा वैक्यूम और गीला पोछा) को पूरी तरह से ऑटोमैटिक बना देता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार केवल झाड़ू, केवल पोछा या दोनों एक साथ चुन सकते हैं।
इसमें एडवांस्ड SLAM LiDAR नेविगेशन दिया गया है, जो घर का बहुत तेजी से और सटीक डिजिटल नक्शा तैयार करता है। इस नक्शे को आप अपने मोबाइल ऐप पर एडिट भी कर सकते हैं। भारतीय घरों के सख्त फर्श और कालीनों से धूल-मिट्टी साफ करने के लिए यह एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस्ड LiDAR और SLAM तकनीक
3200Pa तक की शक्तिशाली सक्शन
इंटेलीजेंट सक्शन एडजस्टमेंट
स्मार्ट ऐप और वॉइस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
सेल्फ-एम्प्टी स्टेशन नहीं
बार-बार मैन्युअल रूप से भरना या खाली करना
6. DREAME L50s Pro Ultra Robot Vacuum & Mop, 30000Pa Suction, 100°C Self-Cleaning Mop, Auto Empty & Dry, Anti-Tangle Dual Brush, Smart Mapping, Carpet & Pet Hair Cleaning
DREAME L50s Pro Ultra एक अल्ट्रा-प्रीमियम और नेक्स्ट-लेवल रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, जो घर की सफाई की परिभाषा को बदल देता है। इस रोबोट में रिकॉर्ड तोड़ 30,000Pa (30KPa) की सक्शन पावर दी गई है, जो मार्केट में मौजूद अन्य रोबोट्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है।
इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका ऑल-इन-वन बेस स्टेशन है, जो न सिर्फ रोबोट का कचरा खुद खाली करता है, बल्कि 100°C के खौलते गर्म पानी से मोपिंग पैड्स (पोछे) को धोता है और उन्हें गर्म हवा से सुखाता भी है। यह पालतू जानवरों वाले घरों और बड़े आलीशान घरों की डीप क्लीनिंग के लिए एक बेहतरीन, लग्जरी और पूरी तरह से हैंड्स-फ्री (बिना हाथ लगाए सफाई करने वाला) गैजेट है।
Specifications
क्यों खरीदें
100°C हॉट वॉटर सेल्फ-क्लीनिंग
ऑटो एम्प्टी, वॉश और ड्राई
एंटी-टेंगल ड्यूश ब्रश
एडवांस्ड स्मार्ट मैपिंग
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
घर में अलग से पर्याप्त जगह की जरूरत
7. Eureka Forbes SmartClean Home Mapping Nuo S2, 9000Pa High Suction Robotic Vacuum Cleaner | LiDAR 3.0 | Wet Mopping | 5-Hour Run Time | Covers 3000+ Sq. Ft. | Smart App Control
Eureka Forbes SmartClean Home Mapping Nuo S2 एक शक्तिशाली और भरोसेमंद रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, जिसे खास तौर पर बड़े भारतीय घरों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 9000Pa की हाई सक्शन पावर और 5 घंटे (300 मिनट) का लंबा रनटाइम मिलता है, जो इसे बड़े घरों की गहरी सफाई के लिए एक परफेक्ट विकल्प बनाता है।
यह रोबोट AI-पॉवर्ड LiDAR 3.0 तकनीक से लैस है, जो सिर्फ 5 मिनट में आपके पूरे घर का 360° सटीक नक्शा तैयार कर लेता है। झाड़ू और पोछा दोनों काम एक साथ करने वाले इस रोबोट को आप 'Smart Life' ऐप या वॉइस कमांड के जरिए कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
9000Pa की जबर्दस्त सक्शन
5 घंटे का बेमिसाल रनटाइम
तेजतर्रार LiDAR 3.0 मैपिंग
भारतीय घरों के लिए अनुकूल
क्यों खोजें विकल्प
सेल्फ-एम्प्टी स्टेशन नहीं
फुल चार्ज होने में थोड़ा अधिक समय
1. रोबोट वैक्यूम खरीदने से पहले क्या जानना जरूरी है?
खरीदने का मन बनाने से पहले इन व्यावहारिक बातों का ध्यान रखें:
भारतीय घरों की चुनौतियाँ: हमारे घरों में बारीक धूल, पैरों की मिट्टी और जिद्दी दाग (जैसे रसोई के तेल के छींटे) ज्यादा होते हैं। इसलिए ऐसा रोबोट चुनें जो वैक्यूम के साथ गीला पोछा भी अच्छे से कर सके।
फर्नीचर की ऊंचाई: खरीदने से पहले अपने सोफे और बेड के नीचे की ऊंचाई नाप लें। रोबोट की ऊंचाई आमतौर पर 7.5 सेमी से 10 सेमी होती है। अगर सोफा बहुत नीचा है, तो रोबोट नीचे नहीं जा पाएगा।
फर्श को साफ रखना होगा: रोबोट चलने से पहले फर्श पर बिखरे तार, मोज़े या खिलौने हटाने होंगे, नहीं तो रोबोट का ब्रश उनमें उलझ सकता है।
रखरखाव : रोबोट पूरी तरह ऑटोमैटिक नहीं होते (जब तक आप सेल्फ-एम्प्टी मॉडल न लें)। आपको हर 2-3 दिन में उसका डस्टबिन साफ करना होगा और मॉप के कपड़े को धोना होगा।
2. सही रोबोट वैक्यूम का चुनाव कैसे करें?
इन 5 मुख्य तकनीकी फीचर्स के आधार पर अपना फैसला लें,
सक्शन पावर : इसे Pa में नापा जाता है। जितनी ज्यादा सक्शन पावर होगी, रोबोट उतनी ही गहरी धूल खींचेगा।
नॉर्मल फर्श के लिए : 3000Pa से 4500Pa काफी है।
कालीनों और पेट्स के बालों के लिए : 5000Pa से ऊपर का मॉडल चुनें।
नेविगेशन तकनीक :
LiDAR / LDS / SLAM: ये लेजर तकनीक वाले सबसे बेस्ट होते हैं। ये अंधेरे में भी घर का सटीक नक्शा (Map) बनाते हैं और सीधे रास्तों पर चलते हैं।
Gyroscope / Random : ये थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन ये दीवारों से टकराकर दिशा बदलते हैं और कई जगह छोड़ देते हैं। इन्हें खरीदने से बचें।
मॉपिंग का तरीका : साधारण रोबोट सिर्फ गीला कपड़ा पीछे घसीटते हैं। अगर आपको अच्छी सफाई चाहिए, तो 'Y' Shape Mopping या Vibrating/Rotating Mop वाले मॉडल चुनें जो हाथ से रगड़कर पोछा लगाने जैसा काम करते हैं।
बैटरी और घर का साइज : अगर आपका घर 1500 वर्ग फुट से बड़ा है, तो कम से कम 5000mAh बैटरी और Auto-Resume फीचर वाला रोबोट लें, जो बैटरी खत्म होने पर खुद चार्ज होकर बची हुई सफाई दोबारा शुरू कर सके।
ऑटोमेशन : अगर आपका बजट अच्छा है, तो Self-Empty Station वाला मॉडल लें, जो सफाई के बाद अपना कचरा खुद खाली कर लेता है।
3. Amazon पर उपलब्ध कुछ बेहतरीन रोबोट वैक्यूम
भारतीय मार्केट में इस समय अलग-अलग बजट में ये मॉडल्स काफी लोकप्रिय हैं,
बजट और मिड-रेंज विकल्प (15,000 रुपये से 25,000 रुपये)
ILIFE A30 Pro : इस रेंज में यह सबसे बेहतरीन है क्योंकि इसमें LiDAR नेविगेशन के साथ Self-Empty Station (कचरा खुद खाली करने वाला डॉक) भी मिलता है।
Eureka Forbes SmartClean Nuo S2 : उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका घर बहुत बड़ा (3000+ Sq. Ft.) है, क्योंकि इसमें 9000Pa की हाई सक्शन और 5 घंटे का लंबा बैटरी बैकअप मिलता है।
AGARO Alpha : 16,000 रुपये के आसपास यह एक बेहतरीन SLAM LiDAR मैपिंग और 'Y' शेप मॉपिंग वाला किफायती विकल्प है।
प्रीमियम और फ्लैगशिप विकल्प (35,000 रुपये से 75,000+ रुपये)
Mova E40 Ultra / E10 : यह उन घरों के लिए बेस्ट है जहां कम ऊंचाई वाले फर्नीचर ज्यादा हैं, क्योंकि इसका डिजाइन बेहद स्लिम (7.6cm Height) है और इसमें एडवांस LDS नेविगेशन मिलता है।
DREAME L50s Pro Ultra : यह अल्टीमेट लग्जरी और पूरी तरह हैंड्स-फ्री मॉडल है। इसमें रिकॉर्ड तोड़ 30,000Pa सक्शन है और इसका बेस स्टेशन 100°C के खौलते गर्म पानी से पोछे को खुद धोता और सुखाता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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