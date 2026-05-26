बाई की छुट्टी! Amazon पर अब तक की सबसे कम कीमत में मिल रहे हैं घर में खुद झाड़ू-पोछा करने वाले ये रोबोट
Robot Vacuum and Mop Combo एक स्मार्ट डिवाइस है जो घर की धूल और गंदगी को वैक्यूम करने के साथ-साथ पोछा लगाकर गहरी सफाई करता है। यह आधुनिक सेंसर और स्मार्ट नेविगेशन के साथ बिना मेहनत घर के हर कोने की सफाई करके समय और ऊर्जा दोनों की बचत करता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप घर की सफाई को बिना मेहनत और पूरी तरह ऑटोमैटिक बनाना चाहते हैं, तो Robot Vacuum and Mop Combo आपके लिए एक स्मार्ट समाधान साबित हो सकता है। यह एडवांस डिवाइस न सिर्फ फर्श की धूल और गंदगी को वैक्यूम करता है, बल्कि एक साथ पोछा लगाकर गहरी सफाई भी सुनिश्चित करता है। आधुनिक सेंसर और स्मार्ट नेविगेशन टेक्नोलॉजी की मदद से यह घर के हर कोने तक पहुंचकर सफाई करता है, जिससे रोजमर्रा के कामों में समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।
1. AGARO Alpha Robot Vacuum Cleaner, Brush, Dry Vacuum & Wet Mop, Automatic Cleaning, Upto 3200Pa Strong Suction, Rechargeable, App Control, Lidar Navigation, Editable Map to Clean, Hard Floor & Carpet
AGARO Alpha Robot Vacuum Cleaner एक स्मार्ट 2-in-1 डिवाइस है जो घर की सफाई को पूरी तरह ऑटोमैटिक बनाता है। यह vacuum और mop दोनों काम करता है और Lidar navigation की मदद से घर का सटीक मैप बनाकर हर कोने की प्रभावी सफाई करता है। कम कीमत में स्मार्ट फीचर्स के साथ यह डिवाइस आधुनिक घरों के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
Vacuum और Mop दोनों फीचर एक साथ
Lidar navigation से accurate home mapping
App और voice control सपोर्ट
Smart scheduling फीचर से ऑटोमैटिक सफाई
क्यों खोजें विकल्प
3200Pa suction कुछ high-end models से कम है
WiFi setup शुरुआती users के लिए थोड़ा tricky हो सकता है
भारी dirt या deep cleaning में सीमित प्रदर्शन
2. Mova E40 Ultra Robot Vacuum Cleaner with Mop Function & Auto Empty, 19,000 Pa Suction, MaxiReach Mop T, Tangle-Free Side Brush, 80ml Water Tank, All-in-One Station for 75 Days Cleaning, White
Mova E40 Ultra Robot Vacuum Cleaner एक हाई-एंड स्मार्ट क्लीनिंग डिवाइस है, जो 19,000Pa की बेहद शक्तिशाली suction और advanced mop system के साथ आता है। यह robot vacuum घर की सफाई को पूरी तरह ऑटोमैटिक बनाता है और All-in-One Auto-Empty Station की मदद से कई दिनों तक बिना manual intervention के काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
19,000Pa की ultra-powerful suction
MaxiReach mop से corners और edges की बेहतर सफाई
Anti-tangle side brush से बाल नहीं फंसते
Carpet detection और suction boost फीचर
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी ज्यादा है
80 ml water tank थोड़ा छोटा है
80 ml water tank थोड़ा छोटा है बड़े dock station के लिए ज्यादा जगह चाहिए
3. DREAME L40 Ultra AE Robot Vacuum and Mop Combo, 19,000Pa Suction, Self Emptying Dust Box, Flexible Mop & 167℉ Self Cleaning Washboard, Diverse Brush Selection, All-in-One Station, Auto Refill
DREAME L40 Ultra AE एक प्रीमियम AI-powered Robot Vacuum और Mop Combo है, जिसे पूरी तरह hands-free घर की सफाई के लिए डिजाइन किया गया है। 19,000Pa की पावरफुल suction, advanced mopping system और smart AI navigation के साथ यह डिवाइस घर के हर कोने की डीप क्लीनिंग करता है। इसका All-in-One PowerDock इसे लंबे समय तक बिना किसी मैन्युअल मेहनत के उपयोग करने योग्य बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
19,000Pa ultra-strong suction से deep cleaning
100 दिनों तक hands-free cleaning
Hot water wash और drying से hygienic maintenance
Anti-tangle brush system
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी ज्यादा
केवल 2.4GHz WiFi सपोर्ट
4. ECOVACS Deebot N50 PRO Omni 2 in 1 Robotic Vacuum Cleaner & Mop, 2026 New Launch 25000 Pa Suction, Self-Emptying Omni-Station, Zerotangle 3.0, Hot Air-Drying, Auto-Lift Mop On Carpet, Upto 300 Mins
ECOVACS Deebot N50 PRO Omni एक 2026 का प्रीमियम 2-in-1 Robot Vacuum Cleaner & Mop है, जिसे पूरी तरह hands-free स्मार्ट होम क्लीनिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह 25,000Pa ultra-strong suction, advanced mapping और All-in-One Omni Station के साथ आता है, जो घर की सफाई को बेहद आसान और ऑटोमैटिक बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
25,000Pa ultra-high suction से गहरी सफाई
90 दिनों तक hands-free cleaning
Carpet पर automatic mop lift फीचर
300 मिनट तक लंबा runtime
क्यों खोजें विकल्प
बड़े OMNI स्टेशन के लिए ज्यादा जगह चाहिए
App features beginners के लिए थोड़ा complex हो सकता है
5. ECOVACS DEEBOT MINI Omni 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, 2025 New Launch, 9000 Pa, Self-Emptying Omni Station, ZeroTangle 2.0, TrueMapping 2.0, 45℃ Hot Air Dry, Deep Mopping, One-Touch Self-Clean
ECOVACS DEEBOT MINI Omni एक 2025 का ultra-compact और smart Robot Vacuum Cleaner & Mop है, जिसे छोटे और आधुनिक घरों के लिए डिजाइन किया गया है। यह 9000Pa suction, advanced LiDAR navigation और सबसे छोटे OMNI station के साथ आता है, जिससे यह बिना किसी मेहनत के ऑटोमैटिक और गहरी सफाई प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे छोटा OMNI station, space saving
ZeroTangle 2.0 से बाल नहीं फंसते
Advanced LiDAR + laser mapping
Easy app और one-touch control
क्यों खोजें विकल्प
एवरेज रूटीन टाइम
Water tank और dust capacity limited
coverage सीमित हो सकती है
1. रोबोट वैक्यूम क्लीनर के क्या नुकसान हैं?
अगर आप रोबोट वैक्यूम खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको इसकी सीमाओं या कमियों के बारे में जरूर पता होना चाहिए,
सीढ़ियाँ और ऊंचाई साफ नहीं कर सकते: रोबोट वैक्यूम सिर्फ समतल फर्श पर चल सकते हैं। ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते और न ही सोफे के ऊपर, बेड के गद्दे या दीवारों के जाले साफ कर सकते हैं।
फर्श पर बिखरे सामान से परेशानी: अगर आपके फर्श पर बच्चों के खिलौने, कपड़े, या चार्जिंग केबल्स (तारें) बिखरी पड़ी हैं, तो रोबोट उनमें फंस सकता है। इसे चलाने से पहले फर्श को थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ता है।
बार-बार मेंटेनेंस की जरूरत: भले ही ये खुद सफाई करते हैं, लेकिन इनके डस्टबिन को खाली करना, ब्रश में फंसे बालों को निकालना और सेंसर को समय-समय पर साफ करना पड़ता है (हालांकि सेल्फ-एम्प्टी स्टेशन वाले मॉडल जैसे ECOVACS MINI Omni में यह सिरदर्द काफी कम हो जाता है)।
कीमत अधिक होना: एक अच्छा और समझदार (LiDAR नेविगेशन वाला) रोबोट वैक्यूम ₹25,000 से ₹50,000 के बीच आता है, जो एक सामान्य वैक्यूम क्लीनर या पारंपरिक झाड़ू-पोछे के मुकाबले काफी महंगा निवेश है।
सफाई में ज्यादा समय लेना: एक इंसान पूरे घर में 15-20 मिनट में झाड़ू-पोछा कर सकता है, जबकि रोबोट को पूरे घर का कोना-कोना मैप करके साफ करने में 1 से 2 घंटे तक का समय लग सकता है।
2. सबसे अच्छा रोबोट वैक्यूम ब्रांड कौन सा है?
ग्लोबल मार्केट और भारतीय घरों की जरूरतों (जैसे मार्बल/टाइल फ्लोरिंग और ज्यादा धूल) के हिसाब से ये ब्रांड्स सबसे बेस्ट माने जाते हैं,
ECOVACS (इकोवैक्स): यह दुनिया का नंबर-1 रोबोट वैक्यूम ब्रांड है। इसके DEEBOT सीरीज के मॉडल्स अपनी जबर्दस्त सक्शन पावर (जैसे हालिया मॉडल्स में 9000 Pa तक) और एडवांस्ड मॉपिंग (पोछा लगाने) की वजह से भारतीय घरों के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं।
Xiaomi / Mi (शाओमी): अगर आपका बजट कम है (₹20,000 से ₹30,000), तो शाओमी के रोबोट वैक्यूम सबसे वैल्यू-फॉर-मनी (कम दाम में बढ़िया फीचर्स) विकल्प हैं। इनका ऐप सपोर्ट और सर्विस नेटवर्क भारत में बहुत अच्छा है।
Roborock (रोबोराक): यह प्रीमियम सेगमेंट का राजा है। अगर बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके रोबोट्स का नेविगेशन, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस (बाधाओं से बचना) और क्लीनिंग एफिशिएंसी सबसे सटीक होती है।
iRobot Roomba (आईरोबोट रूम्बा): यह इस इंडस्ट्री का सबसे पुराना और भरोसेमंद ब्रांड है। हालांकि, इनके ज्यादातर मॉडल्स केवल वैक्यूम (सफाई) पर फोकस करते हैं, मॉपिंग (पोछे) के लिए इनके पास अलग से Braava सीरीज आती है।
3. क्या रोबोट वैक्यूम क्लीनर खरीदना फायदेमंद है?
हाँ, यह बिल्कुल फायदेमंद है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं।
यह आपके लिए पैसा वसूल साबित होगा यदि,
आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपके पास रोज घर की सफाई का समय नहीं होता।
आप मेड/बाई के रोज-रोज छुट्टी मारने या उनके काम करने के तरीकों से परेशान हैं।
आपके घर में पालतू जानवर (Pets जैसे कुत्ता या बिल्ली) हैं, जिनके बाल फर्श पर लगातार गिरते रहते हैं।
आप अपने घर में हमेशा एक बेसिक साफ-सफाई बनाए रखना चाहते हैं।
यह आपके लिए सही नहीं है यदि:
आपके घर में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, फर्श ऊबड़-खाबड़ है, या घर में बहुत सारा सामान नीचे जमीन पर ही फैला रहता है। ऐसे में आपको बार-बार उसे खुद ही संभालना पड़ेगा।
एक छोटा सा सुझाव: अगर आपका बजट अनुमति देता है, तो हमेशा Vacuum & Mop Combo (जो झाड़ू और पोछा दोनों करे) और LiDAR/Laser Navigation वाला मॉडल ही चुनें। बेसिक कैमरे वाले या बिना नेविगेशन वाले सस्ते रोबोट दीवारों से टकराते रहते हैं और सही से सफाई नहीं कर पाते।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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