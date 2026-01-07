गजब का Robot, सीढ़ियां चढ़कर करेगा सफाई, ढलान पर बैलेंस बनाकर उतरेगा, Video वायरल
Roborock ने CES 2026 में Saros Rover नाम का एक रोबोट पेश किया है, जिसे कंपनी दुनिया का पहला पहियों वाला लेग रोबोट वैक्यूम बता रही है। यह सीढ़ियां चढ़ सकता है और हर सीढ़ी को अलग-अलग साफ कर सकता है, जो पारंपरिक रोबोट वैक्यूम क्लीनर अब तक कभी नहीं कर पाए थे। देखें Video
सम्बंधित सुझाव
25% OFF
Eureka Forbes SmartClean Home Mapping Nuo S2, 9000Pa High Suction Robotic Vacuum Cleaner | LiDAR 3.0 | Wet Mopping | 5-Hour Run Time | Covers 3000+ Sq. Ft. | Smart App Control
- Eureka Forbes SmartClean Home Mapping Nuo S2
- 9000Pa High Suction Robotic Vacuum Cleaner | LiDAR 3.0 | Wet Mopping | 5-Hour Run Time | Covers 3000+ Sq. Ft. | Smart App Control
₹25499₹33999
खरीदिये
36% OFF
NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping, 7800Pa Suction, 7 Weeks Storage, Zero Tangle Brush, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri & App Compatible, 254 Mins
- NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping
- 7800Pa Suction
- 7 Weeks Storage
₹22990₹35990
खरीदिये
30% OFF
Compatible For Roborock Saros 10 /G30 /S9 Maxv Ultra Robot Vacuum Cleaner Parts Washable Filter
- Compatible For Roborock Saros 10 /G30 /S9 Maxv Ultra Robot Vacuum Cleaner Parts Washable Filter
₹9060₹12949
खरीदिये
78% OFF
EUREKA E10s 2-in-1 Robot Vacuum with bagless eco Station, auto dust draining, 4000 Pa Suction, 180-min runtime, LiDAR Navigation & Obstacle Avoidance—Ideal for pet Hair, Carpets & Hard Floors.
- EUREKA E10s 2-in-1 Robot Vacuum with bagless eco Station
- auto dust draining
- 4000 Pa Suction
₹28999₹129999
खरीदिये
अभी तक आपने ऐसे रोबोट वैक्यूम क्लीनर देखें होंगे, जो घर में घूम-घूम कर सफाई तो करते हैं, लेकिन सीढ़ियां नहीं उतर पाते। लेकिन, अब एक टेक कंपनी ने इस समस्या का भी समाधान कर दिया है। दरअसल, रोबोरॉक ने CES 2026 में सारोस रोवर (Saros Rover) नाम का एक रोबोट पेश किया है, जिसे कंपनी दुनिया का पहला पहियों वाला लेग रोबोट वैक्यूम बता रही है। इस कॉन्सेप्ट डिवाइस में इंटीग्रेटेड पहियों वाले दो आर्टिकुलेटेड लिंब हैं, जिससे यह सीढ़ियां चढ़ सकता है और हर सीढ़ी को अलग-अलग साफ कर सकता है, जो पारंपरिक रोबोट वैक्यूम क्लीनर अब तक कभी नहीं कर पाए थे। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें इसे सीढ़ियां चढ़ते, सफाई करते, ढलान से बैलेंस बनाकर उतरते और सपाट सतह पर जंप करते देखा जा सकता है।
सम्बंधित सुझाव
25% OFF
Eureka Forbes SmartClean Home Mapping Nuo S2, 9000Pa High Suction Robotic Vacuum Cleaner | LiDAR 3.0 | Wet Mopping | 5-Hour Run Time | Covers 3000+ Sq. Ft. | Smart App Control
- Eureka Forbes SmartClean Home Mapping Nuo S2
- 9000Pa High Suction Robotic Vacuum Cleaner | LiDAR 3.0 | Wet Mopping | 5-Hour Run Time | Covers 3000+ Sq. Ft. | Smart App Control
₹25499₹33999
खरीदिये
36% OFF
NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping, 7800Pa Suction, 7 Weeks Storage, Zero Tangle Brush, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri & App Compatible, 254 Mins
- NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping
- 7800Pa Suction
- 7 Weeks Storage
₹22990₹35990
खरीदिये
30% OFF
Compatible For Roborock Saros 10 /G30 /S9 Maxv Ultra Robot Vacuum Cleaner Parts Washable Filter
- Compatible For Roborock Saros 10 /G30 /S9 Maxv Ultra Robot Vacuum Cleaner Parts Washable Filter
₹9060₹12949
खरीदिये
78% OFF
EUREKA E10s 2-in-1 Robot Vacuum with bagless eco Station, auto dust draining, 4000 Pa Suction, 180-min runtime, LiDAR Navigation & Obstacle Avoidance—Ideal for pet Hair, Carpets & Hard Floors.
- EUREKA E10s 2-in-1 Robot Vacuum with bagless eco Station
- auto dust draining
- 4000 Pa Suction
₹28999₹129999
खरीदिये
रोबोट में लगे हैं दो लेग
सारोस रोवर एक डुअल-लेग सिस्टम का इस्तेमाल करता है जिसमें हर पैर अलग-अलग चलता है। यह सीढ़ियां चढ़ने, ऊबड़-खाबड़ फर्श पर एडजस्ट करने और अलग-अलग लेवल की जगहों को पार करने के लिए अपने चेसिस को ऊपर-नीचे करता है। रोबोरॉक ने CES में इस डिवाइस को दिखाया, जहां इसने हर सीढ़ी को साफ करते हुए 40 सेकंड से भी कम समय में पांच सीढ़ियां चढ़ीं। रोबोट ने हर सीढ़ी पर रोल करते समय एक पैर का सहारा लेकर खुद को बैलेंस किया।
AI-पावर्ड नेविगेशन
रोवर के कोर हार्डवेयर में AdaptiLift Chassis 3.0 शामिल है, जो इसे चलते-फिरते ऊंचाई एडजस्ट करने और 3.3 इंच तक ऊंची रुकावटों को पार करने में मदद करता है। यह खड़ी रैंप, घुमावदार सीढ़ियों और ऊंचे-ऊंचे कालीनों पर आसानी से काम कर सकता है। रोबोरॉक ने इस मैकेनिकल सिस्टम को AI-पावर्ड नेविगेशन के साथ जोड़ा है, जो 3D स्पेशल सेंसर और रियल-टाइम ऑब्जेक्ट रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करके अन्य चीजों से टकराने से बचाते हैं और यह तेजी से बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल सकता है।
सम्बंधित सुझाव
70% OFF
Laresar Robot Vacuum Cleaner With Mop,3500Pa 200 minutes runtime With 3L Self Emptying Station,Works With Alexa,Editable Map,Lidar Navigation,3-In-1 Robot Hoover For Pet Hair,App Control(L6 Nex),Black
- Laresar Robot Vacuum Cleaner With Mop
- 3500Pa 200 minutes runtime With 3L Self Emptying Station
- Works With Alexa
₹14999₹49999
खरीदिये
13% OFF
(15 Pack) Saros 10R Replacement Parts Compatible with Roborock Saros 10R Robot Vacuum, 2 Roller Brushes, 4 Side Brushes, 3 Dust Bags, 3 HEPA Filters, 3 Mop Pads
- (15 Pack) Saros 10R Replacement Parts Compatible with Roborock Saros 10R Robot Vacuum
- 2 Roller Brushes
- 4 Side Brushes
₹5438₹6259
खरीदिये
70% OFF
8 Pack Mop Pads for Roborock QV 35A/Saros 10R/Q Revo/Qrevo S/Qrevo Pro/Qrevo Plus/Qrevo Master/Qrevo Slim/Qrevo Curv/Qrevo Edge Robot Vacuum Cleaner, Spin Cleaning Pads Replacement Accessories Set
- 8 Pack Mop Pads for Roborock QV 35A/Saros 10R/Q Revo/Qrevo S/Qrevo Pro/Qrevo Plus/Qrevo Master/Qrevo Slim/Qrevo Curv/Qrevo Edge Robot Vacuum Cleaner
- Spin Cleaning Pads Replacement Accessories Set
₹3210₹10764
खरीदिये
27% OFF
KENT RoboKlean R1 Black 2-in-1 AI Robotic Vacuum Cleaner & Mop, 8500Pa Suction, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Laser Navigation, Wet & Dry Cleaning, 260 Minutes Run-Time, Floor & Carpet, Anti Fall
- KENT RoboKlean R1 Black 2-in-1 AI Robotic Vacuum Cleaner & Mop
- 8500Pa Suction
- 5200mAh Battery
₹21999₹30000
खरीदिये
52% OFF
Laresar Robot Vacuum Cleaner With Mop, 4500Pa Robotic Vacuum 180 minutes runtime With Auto Carpet Boost, Ultra Thin Robot Hoover For Pet Hair, Smart App Control, Compatible with Alexa(Evol 3) - Black
- Laresar Robot Vacuum Cleaner With Mop
- 4500Pa Robotic Vacuum 180 minutes runtime With Auto Carpet Boost
- Ultra Thin Robot Hoover For Pet Hair
₹12900₹26999
खरीदिये
रोबोरॉक ने कंफर्म किया है कि सारोस रोवर अभी फिलहाल डेवलपमेंट फेज में है और कंपनी ने इसकी कोई रिलीज डेट भी नहीं बताई है। कंपनी ने कहा कि वह अभी भी यह तय कर रही है कि इसमें मॉपिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाए या नहीं। मौजूदा वर्जन वैक्यूमिंग पर फोकस करता है, और उम्मीद है कि भविष्य के अपडेट इसकी सफाई की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। सारोस रोवर कंपनी की पिछली कोशिशों, जैसे सारोस Z70, जिसमें एक रोबोटिक आर्म था, को फॉलो करता है। द वर्ज के अनुसार, पिछले एक्सपेरिमेंटल डिजाइनों पर मिले-जुले फीडबैक के बाद रोबोरॉक इस नए मॉडल के साथ सावधानी से आगे बढ़ रहा है।
आप भी देखें VIDEO
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।