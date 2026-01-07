Hindustan Hindi News
roborock saros rover robot vacuum showcased at ces 2026 can climb stairs and clean them video
गजब का Robot, सीढ़ियां चढ़कर करेगा सफाई, ढलान पर बैलेंस बनाकर उतरेगा, Video वायरल

संक्षेप:

Roborock ने CES 2026 में Saros Rover नाम का एक रोबोट पेश किया है, जिसे कंपनी दुनिया का पहला पहियों वाला लेग रोबोट वैक्यूम बता रही है। यह सीढ़ियां चढ़ सकता है और हर सीढ़ी को अलग-अलग साफ कर सकता है, जो पारंपरिक रोबोट वैक्यूम क्लीनर अब तक कभी नहीं कर पाए थे। देखें Video

Jan 07, 2026 09:54 pm IST
अभी तक आपने ऐसे रोबोट वैक्यूम क्लीनर देखें होंगे, जो घर में घूम-घूम कर सफाई तो करते हैं, लेकिन सीढ़ियां नहीं उतर पाते। लेकिन, अब एक टेक कंपनी ने इस समस्या का भी समाधान कर दिया है। दरअसल, रोबोरॉक ने CES 2026 में सारोस रोवर (Saros Rover) नाम का एक रोबोट पेश किया है, जिसे कंपनी दुनिया का पहला पहियों वाला लेग रोबोट वैक्यूम बता रही है। इस कॉन्सेप्ट डिवाइस में इंटीग्रेटेड पहियों वाले दो आर्टिकुलेटेड लिंब हैं, जिससे यह सीढ़ियां चढ़ सकता है और हर सीढ़ी को अलग-अलग साफ कर सकता है, जो पारंपरिक रोबोट वैक्यूम क्लीनर अब तक कभी नहीं कर पाए थे। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें इसे सीढ़ियां चढ़ते, सफाई करते, ढलान से बैलेंस बनाकर उतरते और सपाट सतह पर जंप करते देखा जा सकता है।

रोबोट में लगे हैं दो लेग

सारोस रोवर एक डुअल-लेग सिस्टम का इस्तेमाल करता है जिसमें हर पैर अलग-अलग चलता है। यह सीढ़ियां चढ़ने, ऊबड़-खाबड़ फर्श पर एडजस्ट करने और अलग-अलग लेवल की जगहों को पार करने के लिए अपने चेसिस को ऊपर-नीचे करता है। रोबोरॉक ने CES में इस डिवाइस को दिखाया, जहां इसने हर सीढ़ी को साफ करते हुए 40 सेकंड से भी कम समय में पांच सीढ़ियां चढ़ीं। रोबोट ने हर सीढ़ी पर रोल करते समय एक पैर का सहारा लेकर खुद को बैलेंस किया।

saros rover robot vacuum

AI-पावर्ड नेविगेशन

रोवर के कोर हार्डवेयर में AdaptiLift Chassis 3.0 शामिल है, जो इसे चलते-फिरते ऊंचाई एडजस्ट करने और 3.3 इंच तक ऊंची रुकावटों को पार करने में मदद करता है। यह खड़ी रैंप, घुमावदार सीढ़ियों और ऊंचे-ऊंचे कालीनों पर आसानी से काम कर सकता है। रोबोरॉक ने इस मैकेनिकल सिस्टम को AI-पावर्ड नेविगेशन के साथ जोड़ा है, जो 3D स्पेशल सेंसर और रियल-टाइम ऑब्जेक्ट रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करके अन्य चीजों से टकराने से बचाते हैं और यह तेजी से बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल सकता है।

saros rover robot vacuum

रोबोरॉक ने कंफर्म किया है कि सारोस रोवर अभी फिलहाल डेवलपमेंट फेज में है और कंपनी ने इसकी कोई रिलीज डेट भी नहीं बताई है। कंपनी ने कहा कि वह अभी भी यह तय कर रही है कि इसमें मॉपिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाए या नहीं। मौजूदा वर्जन वैक्यूमिंग पर फोकस करता है, और उम्मीद है कि भविष्य के अपडेट इसकी सफाई की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। सारोस रोवर कंपनी की पिछली कोशिशों, जैसे सारोस Z70, जिसमें एक रोबोटिक आर्म था, को फॉलो करता है। द वर्ज के अनुसार, पिछले एक्सपेरिमेंटल डिजाइनों पर मिले-जुले फीडबैक के बाद रोबोरॉक इस नए मॉडल के साथ सावधानी से आगे बढ़ रहा है।

Arpit Soni

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
