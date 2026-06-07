भयंकर गर्मी में पीजिए एकदम शुद्ध पानी! Amazon पर आधी कीमत में मिल रहे हैं ये टॉप RO+MF वाटर प्यूरिफायर
अमेज़न पर इस समय एडवांस RO और MF फिल्ट्रेशन वाले टॉप ब्रांडेड वॉटर प्यूरिफायर भारी डिस्काउंट और किफायती डील्स के साथ उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Deals On RO & MF Water Purifier: भयंकर गर्मी और मानसून की शुरुआत के साथ ही देश के कई हिस्सों में पीने के पानी में भारी अशुद्धियां देखने को मिल रही हैं, जिससे जलजनित बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ गया है। ऐसे में अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए एक बेहतरीन वॉटर प्यूरिफायर घर लाना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आप भी अपने पुराने प्यूरिफायर को अपग्रेड करने या नया खरीदने की सोच रहे हैं, तो दिग्गज ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न (Amazon India) आपके लिए एक शानदार और बेहद किफायती मौका लेकर आई है। अमेज़न पर इस समय टॉप ब्रांड्स के RO (Reverse Osmosis) और MF (Micro Filtration) वॉटर प्यूरिफायर पर छप्परफाड़ डिस्काउंट और बजट-फ्रेंडली डील्स लाइव हैं, जहां आप बेहद कम कीमत में असली शुद्धता पा सकते हैं।
1. Pureit Wave Prime Water Purifier for Home (Black) with RO+MF Filtration | Water Purifier Filter For Home | Up to 45% Savings | Suitable for Borewell/Tanker/Municipal Supply | 7L Storage
हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक बजट-फ्रेंडली और एडवांस वॉटर प्यूरिफायर है। अमेज़न पर ₹7,499 की किफायती कीमत (38% डिस्काउंट के साथ) पर मिलने वाला यह प्यूरिफायर बोरवेल, टैंकर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे हर तरह के पानी के स्रोतों को शुद्ध करने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। 7 लीटर की स्टोरेज क्षमता और 6-स्टेज एडवांस फिल्ट्रेशन के साथ यह छोटे और मध्यम परिवारों के लिए सेहत और सुरक्षा का एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
6-स्टेज एडवांस शुद्धता
जरूरी मिनरल्स का सपोर्ट
स्मार्ट सेंस सेफ्टी अलर्ट
लॉन्ग-लाइफ सेडीमेंट फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं
सिर्फ बेसिक प्लास्टिक बॉडी
2. Aquaguard Delight Aquasaver RO+UV+UF+MC | Stainless Steel Tank| 2-year filter life |Mega Sediment filter|2 Free cleaning service| 60% Higher Water Savings| 9-Stage Purification |India’s No.1 Purifier*
यूरेका फोर्ब्स का एक प्रीमियम और हाई-टेक वॉटर प्यूरिफायर है, जो अमेज़न पर #1 बेस्ट सेलर बना हुआ है। ₹15,499 की लिमिटेड टाइम डील (38% डिस्काउंट) पर उपलब्ध यह प्यूरिफायर पानी की भारी बचत करने और लंबे समय तक बिना किसी मेंटेनेंस के चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुरक्षित स्टेनलेस स्टील टैंक
60% पानी की भारी बचत
9-स्टेज एडवांस प्यूरिफिकेशन
2 साल की लंबी फिल्टर लाइफ
2-इन-1 मिनरल चार्ज
क्यों खोजें विकल्प
कम स्टोरेज क्षमता
शुरुआती कीमत ज्यादा
कोई डिजिटल टीडीएस डिस्प्ले नहीं
3. KENT Grand RO Water Purifier | Advanced RO Tech for Sabse Shudh Paani | RO+UF+TDS Control + UV LED Tank | 8L | 20LPH Flow | Ideal for Borewell/Tanker/Municipal Water | Largest Service Network
अमेज़न पर 35% के बंपर डिस्काउंट पर मिल रहा KENT Grand भारत के सबसे भरोसेमंद और बेस्ट-सेलिंग वॉटर प्यूरीफायर में से एक है। पिछले महीने ही इसे 1,000 से अधिक लोगों ने खरीदा है। यह प्यूरीफायर बोरवेल, टैंकर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे किसी भी वॉटर सोर्स के खारे और अशुद्ध पानी को पूरी तरह मीठा और पीने लायक सुरक्षित बना देता है। ₹19,500 की एमआरपी वाला यह प्रीमियम प्यूरीफायर इस समय ऑफर में मात्र ₹12,598 में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टी-स्टेज एडवांस्ड प्यूरिफिकेशन
TDS कंट्रोलर तकनीक
UV इन-टैंक प्रोटेक्शन
पैसा वसूल डील्स और बैंक ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
पानी की बर्बादी
प्लास्टिक बॉडी
4. LG Water Purifier 8 L, Dual Protection Airtight Stainless Steel Tank, RO + Digital Sterilizing Care, Mineral Booster Filter, 1 Complementary True Maintenance Package (WW141NF, Black, Wall Mount)
अमेज़न पर चल रहे 32% के तगड़े डिस्काउंट के साथ LG 8L RO Water Purifier (WW141NF) एक प्रीमियम और बेहद सुरक्षित विकल्प के रूप में सामने आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक है, जो पारंपरिक प्लास्टिक टैंक वाले प्यूरीफायर के मुकाबले पानी को कई गुना ज्यादा हाइजीनिक रखता है। ₹24,999 की एमआरपी वाला यह एडवांस्ड वाटर प्यूरीफायर ऑफर के तहत इस समय ₹16,990 में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टेनलेस स्टील टैंक की सुरक्षा
मिनरल बूस्टर
डिजिटल स्टेरलाइजिंग केयर
ऑल-इन-वन वॉटर सॉल्यूशन
क्यों खोजें विकल्प
मेंटेनेंस कॉस्ट
कीमत थोड़ी ज्यादा
5. Livpure Glo Star Copper Water Purifier | RO+UV+UF+Copper+Mineraliser | 2X Power Filter | No Filter Cost for 2 years* | Save upto 21,000 on Filters | 8 Stage Advance Purification | 7L Storage | Black
अमेज़न पर 41% के भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा Livpure Glo Star Copper Water Purifier उन लोगों के लिए एक गेम-चेंजर डील है जो हर साल होने वाले RO मेंटेनेंस और फिल्टर बदलने के खर्च से परेशान हैं। इस प्यूरीफायर की सबसे बड़ी यूएसपी इसका 2X Power Filter है, जिसके कारण कंपनी दावा करती है कि आपको अगले 2 साल तक फिल्टर बदलने पर कोई अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ₹18,490 की एमआरपी वाला यह एडवांस्ड कॉपर RO इस समय मात्र ₹10,999 में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
₹21,000 तक की बंपर बचत
तांबे (Copper) के गुण
इन-टैंक इन-टैंक यूवी प्रोटेक्शनयूवी प्रोटेक्शन
सस्ता और आसान EMI
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज
शर्तें लागू (TDS लिमिट)
प्लास्टिक टैंक
6. Livpure Glo Star Copper Water Purifier | RO+UV+UF+Copper+Mineraliser | 2X Power Filter | No Filter Cost for 2 years* | Save upto 21,000 on Filters | 8 Stage Advance Purification | 7L Storage | Black
यह एक बेहतरीन मिड-रेंज वॉटर प्यूरिफायर है। अमेज़न पर ₹10,999 की कीमत (41% डिस्काउंट) पर मिलने वाला यह मॉडल उन परिवारों के लिए बेस्ट है जो पानी की शुद्धता के साथ-साथ तांबे (Copper) के स्वास्थ्य लाभ भी चाहते हैं। इस प्यूरिफायर की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसका 2X पावर फिल्टर और 2 साल का फ्री सर्विस प्लान है, जो लंबे समय तक फिल्टर बदलने के भारी मेंटेनेंस खर्च (लगभग ₹21,000 की बचत) से मुक्ति दिलाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 साल तक फिल्टर का कोई खर्च नहीं
8-स्टेज एडवांस प्यूरिफिकेशन
मिनरलाइज़र का सपोर्ट
शानदार स्टोरेज और इंडिकेटर्स
स्टोरेज 7 लीटर
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक स्टोरेज टैंक
TDS सीमा की शर्त
कोई डिजिटल स्क्रीन नहीं
1. घर के लिए कौन सा वाटर प्यूरीफायर बेस्ट है?
घर के लिए सबसे बेस्ट वॉटर प्यूरीफायर वह होता है जो आपके घर आने वाले पानी के सोर्स (Source) और टीडीएस (TDS) लेवल के मुताबिक चुना जाए:
बोरवेल या टैंकर के पानी के लिए (TDS 500 से ज्यादा): आपके लिए RO+UV+UF तकनीक वाला प्यूरीफायर सबसे बेस्ट रहेगा। इस बजट में KENT Grand RO या Livpure Glo Star Copper बेहतरीन विकल्प हैं।
म्युनिसिपल या सरकारी सप्लाई के पानी के लिए (TDS 200 से कम): आपके यहाँ का पानी पहले से मीठा होता है, इसलिए केवल UV+UF प्यूरीफायर ही बेस्ट और पर्याप्त रहेगा।
प्रीमियम और 100% हाइजीन के लिए: अगर आप प्लास्टिक टैंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो स्टेनलेस स्टील टैंक वाला LG RO (WW141NF) सबसे बेस्ट और प्रीमियम चॉइस है।
2. वाटर प्यूरीफायर से पानी पीने के क्या फायदे हैं?
वॉटर प्यूरीफायर का साफ पानी पीने से सेहत को कई बड़े फायदे मिलते हैं:
गंभीर बीमारियों से बचाव: यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और कीटाणुओं को मारकर पीलिया, हैजा, डायरिया और टाइफाइड जैसी पानी से होने वाली बीमारियों से बचाता है।
हानिकारक केमिकल्स की सफाई: एडवांस्ड RO तकनीक पानी में घुले खतरनाक रसायनों और भारी धातुओं जैसे आर्सेनिक, लेड (शीशा), फ्लोराइड और मर्करी को पूरी तरह छानकर बाहर कर देती है, जिससे किडनी और लिवर सुरक्षित रहते हैं।
नेचुरल मिनरल्स और बेहतर स्वाद: आधुनिक प्यूरीफायर्स में लगे मिनरलाइज़र पानी के जरूरी खनिजों (कैल्शियम, मैग्नीशियम) को बनाए रखते हैं, जिससे पानी सेहतमंद होने के साथ-साथ पीने में मीठा और स्वादिष्ट लगता है।
इम्यूनिटी में सुधार: कॉपर (तांबा) और अल्कलाइन तकनीक वाले प्यूरीफायर पानी का pH लेवल सही रखते हैं, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म सुधरता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
3. 10 लीटर की पानी फिल्टर मशीन की कीमत क्या है?
10 लीटर की क्षमता वाली पानी फिल्टर मशीन की कीमत उसकी तकनीक और ब्रांड पर निर्भर करती है:
बिना बिजली वाले नॉर्मल फिल्टर (Gravity Based): यदि आप बिना बिजली और बिना RO वाला केवल 10 लीटर का स्टोरेज फिल्टर लेते हैं, तो यह ₹1,500 से ₹3,000 के बीच मिल जाता है।
इलेक्ट्रिक RO+UV वॉटर प्यूरीफायर: यदि आप केंट, एक्वागार्ड या केंट जैसे बड़े ब्रांड्स का 10 लीटर की क्षमता वाला एडवांस्ड RO+UV प्यूरीफायर लेते हैं, तो इसकी कीमत अमेज़न पर डिस्काउंट के बाद ₹13,000 से ₹18,000 के बीच होती है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।