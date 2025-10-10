पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि सुनक बने Microsoft और Anthropic के सीनियर एडवाइजर, चैरिटी को देंगे कमाई

पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक में सीनियर एडवाइजर के रूप में शामिल होकर टेक क्षेत्र में नई भूमिका शुरू की है। वे इन पदों से मिलने वाली पूरी कमाई अपनी चैरिटी ‘द रिचमंड प्रोजेक्ट’ को दान करेंगे।

पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वे दुनिया की दो बड़ी टेक कंपनियों, माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक में सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे। यह अपॉइंटमेंट उस दौर में हुआ है जब AI और टेक्नोलॉजी पॉलिसी को लेकर दुनिया भर में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। सुनक की यह नई भूमिका उनके टेक्नोलॉजी के लिए लगाव और भविष्य की नीतियों पर गहरी समझ को दिखाती है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने AI AI Safety Summit की मेजबानी की थी, जहां उन्होंने दुनिया के बड़े टेक लीडर्स से बातचीत की थी।

सुनक की नई भूमिका फुल टाइम नहीं होगी, बल्कि पार्ट-टाइम और आंतरिक केंद्रित होगी। इसका अर्थ है कि सुनक इन कंपनियों के लिए पॉलिसी डायरेक्शन, ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस और जियो पॉलिटिकल चुनौतियों पर सलाह देंगे लेकिन किसी भी तरह के सार्वजनिक या सरकारी मामलों में शामिल नहीं होंगे। Advisory Committee on Business Appointments (ACOBA) ने इस रोल को मंजूरी दी है, मगर कुछ कड़ी शर्तों के साथ। इसके तहत वे आने वाले दो साल तक किसी भी सरकारी विभाग या अधिकारी से संपर्क नहीं कर सकते और ना ही किसी प्रकार की लॉबिंग कर सकते हैं।

चैरिटी में देंगे अपनी पूरी इनकम रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋषि सुनक अपने इस रोल से मिलने वाली पूरी इनकम को “द रिचमंड प्रोजेक्ट” नाम की एक चैरिटी को दान करेंगे, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ मिलकर शुरू किया था। यह चैरिटी युवाओं की एजुकेशन, इंटरप्यनोरशिप और टेक इमपावरमेंट से जुड़े कामों पर फोकस्ड है। सुनक ने कहा कि यह उनके लिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट कमाने का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के भविष्य में योगदान देने का एक मौका है।

माइक्रोसॉफ्ट ने हाल के कुछ साल में AI और क्लाउड टेक पर बड़े निवेश किए हैं, और सुनक की यह भूमिका कंपनी की रणनीति को वैश्विक दृष्टिकोण से मजबूत करने में मदद करेगी। वहीं एंथ्रोपिक, जो Amazon और Google जैसी कंपनियों से समर्थित एक बड़ी AI फर्म है, AI सेफ्टी और एथिक्स पर काम करती है। माना जा रहा है कि सुनक इन दोनों कंपनियों को ऐसी नीतियों पर गाइड करेंगे, जो तकनीकी विकास और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना सकें।