Inbase Urban Fit S Review: एप्पल वॉच जैसा लुक, ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फीचर्स, कीमत 4,999 रुपये

इनबेस ने भारतीय बाजार में बीते दिनों Urban Fit S स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है। इसकी खासियत 1.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है और इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, वॉयस असिस्टेंस, और रोटेटिंग क्राउन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी फिलहाल इसे 4,999 रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर बेच रही है। जबकि इसका MRP 12,999 रुपये है। स्मार्टवॉच को कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद हम इसका रिव्यू ले आए हैं।

कैसा है डिजाइन

इसका बॉक्स मार्केट में बिकने वाली बाकी स्मार्टवॉच से काफी यूनीक है। बॉक्स साइस में काफी लंबा है और इसपर सभी जरूरी फीचर्स को मेंशन किया गया है। बॉक्स के अंदर स्मार्टवॉच के अलावा चार्जिंग केबल और यूजर मैनुअल मिलता है। स्मार्टवॉच चार कलर ऑप्शन- ब्लैक, सिल्वर, ग्रीन और ग्रे में आती है। हमें रिव्यू के लिए ब्लैक कलर भेजा गया है।

इसका डिजाइन आपको ऐप्पल वॉच की याद दिला सकता है। इसमें स्क्वायर शेप वाला डिस्प्ले मिलता है। दाईं तरफ रोटेटिंग क्राउन, माइक और होम स्क्रीन बटन दिया गया है। जबकि बाईं तरफ स्पीकर मिलते हैं। इसमें सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है और स्मार्टवॉच काफी लाइटवेट है। इसमें कुल 45 ग्राम वजन है, जिसके चलते आप इसे पूरा दिन आसानी से पहन सकते हैं।

AMOLED डिस्प्ले

इनबेस अर्बन फिट एस में 1.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। स्मार्टवॉच को जिंक अलॉय केसिंग दी गई है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस को आप स्मार्टवॉच में एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले को आउटडोर कंडिशन में भी असानी से पढ़ा जा सकता है। हालांकि इसमें Raise to Wake का फीचर मिसिंग नजर आता है। यानी कलाई के मूव करने पर यह एक्टिवेट नहीं होती। इसके लिए आपको बटन दबाना होगा। लेकिन मुझे इसका Always On Display का फीचर पसंद आया। यह लगातार डिजिटल या एनालॉग क्लॉक के जरिए आपको टाइम बताती रहती है। इसमें 100+ वॉच फेस की सुविधा भी मिलती है। जिसमें से कुछ वॉच फेस ग्राफिक्स के साथ आते हैं।

ब्लूटूथ कॉलिंग में आएगा मजा

स्मार्टवॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर दिया गया है। इसमें इन-बिल्ट एचडी विशेषताएं हैं जो यूजर्स को स्मार्टवॉच से सीधे कॉल करने और रिसीव करने की अनुमति देती हैं। हमने टेस्टिंग के लिए अपने कुछ दोस्तों को इसके जरिए कॉलिंग की। इस दौरान हमें काफी इंप्रेसिव वॉइस क्वालिटी मिली है। स्मार्टवॉच के स्पीकर से काफी क्लियर आवाज आती है और सामने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं लगता कि आप फोन से नहीं स्मार्टवॉच से बात कर रहे हैं।

हेल्थ फीचर्स की भरमार

स्मार्टवॉच में हेल्थ फीचर्स की भरमार है। अर्बन फिट एस स्मार्टवॉच एक प्रीमियम अर्बन हेल्थ सूट के साथ आती है जिसमें फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर ऐप के साथ हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप ट्रैकर, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन और मासिक धर्म चक्र की सुविधा है। अर्बन फिट एस 120+ एक्टिव स्पोर्ट्स मोड प्रदान करता है जो आपकी दैनिक गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। ताकि आप खुद को फिट और स्वस्थ रखें।

इसके अलावा सेडेंटरी अलर्ट, एक हाइड्रेशन रिमाइंडर और ब्रीथ ट्रेनिंग का फीचर भी मिलता है। इसमें वॉयस असिस्टेंस औप इन-बिल्ट मेमोरी भी दी गई है। स्मार्टवॉच के अन्य फीचर्स में फाइंड माई डिवाइस, कैमरा और म्यूजिक कंट्रोल, कैलकुलेटर, टॉर्च और मौसम के पूर्वानुमान शामिल हैं।

कितना चलती है बैटरी

स्मार्टवॉच में 250 mAh लीथियम-आयन बैटरी मिलती है। यह करीब दो घंटे में फुल चार्ज होती है। ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले फीचर इनेबल रखने के साथ हमारी टेस्टिंग के दौरान 4 दिन चलने के बाद भी इसकी बैटरी 33 फीसदी बची है। यानी यह लगभग 5-6 दिन चल सकती है। लगभग यही दावा खुद कंपनी ने भी किया है। हालांकि स्टैंडबाय मोड में इसकी बैटरी 30 दिन भी चल सकती है।

हमारा फैसला

5,000 रुपये से कम बजट में इस स्मार्टवॉच का सीधा मुकाबला Realme Techlife Watch R100, boAt Watch Primia और Noise Colorfit Ultra buzz के साथ है। इस स्मार्टवॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ लगभग सभी तरह के हेल्थ फीचर्स मिलते हैं। लेकिन जो बातें Inbase स्मार्टवॉच को दूसरों से अलग बनाती हैं वो हैं AMOLED डिस्प्ले और एप्पल वॉच जैसा लुक। अगर आपको ये दोनों बातें पसंद हैं तो यह स्मार्टवॉच एक अच्छा ऑप्शन रह सकती है।