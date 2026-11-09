Kenstar Duo Crunch Air Fryer Review: अब उंगलियों पर स्मार्ट कुकिंग, किचेन के लिए परफेक्ट है यह एयर फ्रायर
केनस्टार के डुओ क्रंच एयर फ्रायर की कैपेसिटी 12 लीटर है। एयर फ्रायर में 6-6 लीटर की दो बॉस्केट दी गई हैं। एयर फ्रायर के साइड में इसे ऑपरेट करने के लिए स्मार्ट डिजिटल टच कंट्रोल पैनल दिया गया है।
केनस्टार (Kenstar), होम एंड किचेन एप्लायंसेज इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी है। कंपनी फूड प्रिपरेशन, कुकिंग सॉल्यूशन, फैब्रिक केयर, हीटिंग रेंज और एयर कूलर्स कैटेगरीज में प्रॉडक्ट्स की एक बड़ी रेंज ऑफर करती है। कुकिंग सॉल्यूशन कैटेगरी में अब एयर फ्रायर लगभग हर घर की जरूरत बन गया है। केनस्टार के पास एयर फ्रायर प्रॉडक्ट्स की अच्छी रेंज है। कंपनी ने पिछले दिनों एयर फ्रायर सेगमेंट का अपना एक नया प्रॉडक्ट केनस्टार डुओ क्रंच 12L एयर फ्रायर (Kenstar Duo Crunch 12L Air Fryer) हमें रिव्यू के लिए भेजा। हमने एक हफ्ते इस प्रॉडक्ट का इस्तेमाल किया और इसमें फेस्टिव सीजन के दौरान अलग-अलग रेसिपीज तैयार कीं। हमने एयर फ्रायर में समोसे, फ्रेंच फ्राइज और आलू टिक्की से लेकर पकौड़े और पिज्जा बनाए। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहा केनस्टार के इस एयर फ्रायर का परफॉर्मेंस? और हेल्दी लो-ऑयल कुकिंग के लिए यह कैसा ऑप्शन है?
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कैसा है इसका लुक और डिजाइन
केनस्टार डुओ क्रंच 12L एयर फ्रायर का लुक और डिजाइन दोनों जबरदस्त है। इसकी बिल्ट-क्वॉलिटी काफी मजबूत और प्रीमियम नजर आती है। एयर फ्रायर की बाहरी बॉडी पर मैट और ग्लासी फिनिश दी गई है। एयर फ्रायर के ऊपरी हिस्से में बाएं तरफ ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट कलर से कंपनी की ब्रॉन्डिंग है, जबकि दाएं तरफ प्रॉडक्ट का नाम दिया गया है। एयर फ्रायर में 2 अलग-अलग बॉस्केट हैं। दोनों बॉस्केट या ड्रॉर्ज के बाहरी हिस्से पर स्टील प्लेटिंग है। साथ ही, बॉस्केट के बीच में व्यूइंग विंडो (सी-थ्रू विंडो) दी गई है और बॉस्केट के हैंडल पर सिल्वर कोटिंग फिनिश है। केनस्टार के इस एयर फ्रायर के दाहिने हिस्से में स्मार्ट डिजिटल टच कंट्रोल्स पैनल दिया गया है, जो कि आपकी कुकिंग को स्मार्ट बनाता है।
एक ही समय में तैयार कर सकते हैं 2 अलग-अलग प्रॉडक्ट
केनस्टार डुओ क्रंच एयर फ्रायर की टोटल कैपेसिटी 12 लीटर है। एयर फ्रायर में 6-6 लीटर की दो बॉस्केट या ड्रॉर्ज दिए गए हैं। अगर किसी फैमिली में 6-8 मेंबर्स हैं तो इसमें आसानी से एक बार में ही पर्याप्त स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। एयर फ्रायर में प्रीमियम मेटल कुकिंग चैंबर्स दिए गए हैं। साथ ही, इसमें ग्रिल ट्रे भी दी गई हैं, जिन्हें आप जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नॉन-स्टिक कोटेड ट्रेज और पैन्स तैयार किए जाने वाले खाने को चिपकने से बचाता है, जो कि आपकी कुकिंग को आसान बनाता है। दो अलग-अलग बॉस्केट का फायदा यह है कि आप एक ही समय में 2 अलग-अलग प्रॉडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। यानी, अगर आपको एक ही समय में आलू टिक्की और समोसे तैयार करने हों तो डबल बॉस्केट बहुत काम का है। आप एक बॉस्केट खाली रखते हुए भी दूसरे में कोई प्रॉडक्ट बना सकते हैं।
ऐसे बनाएंगे दो अलग-अलग रेसिपी
केनस्टार डुओ क्रंच एयर फ्रायर के डबल बॉस्केट हमें खूब भाए हैं। हमने कई बार एक ही समय में एक साथ दो रेसिपीज बनाई हैं। दो अलग-अलग रेसिपीज बनाने के लिए आपको ऊपर-नीचे की बॉस्केट में बनाए जाने वाले आइटम्स को रखना है। अब आपको स्मार्ट डिजिटल टच कंट्रोल्स पैनल में से रेसिपीज को सेलेक्ट करना होगा। हम आपको बताने के लिए फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा का उदाहरण ले रहे हैं, जिन्हें हमने बनाकर देखा है। हमने ऊपर वाली बॉस्केट में फ्रेंच फ्राइज और नीचे की बॉस्केट में पिज्जा बनाने के लिए रखा। 200 डिग्री सेल्सियस टेम्प्रेचर पर फ्रेंच फ्राइज का टाइम 22 मिनट और 170 डिग्री सेल्सियस पर पिज्जा का टाइम 18 मिनट सेलेक्ट किया। रेसिपीज तैयार होने का प्रोसेस शुरू हो चुका था और कुछ ही देर बाद यह तैयार थीं। एयर फ्रायर में दी गई व्यूइंग विंडो (सी-थ्रू विंडो) बहुत काम की लगी, इससे हम रेसिपीज को तैयार होते देख सकते थे। व्यूइंग विंडो की वजह से हमें बॉस्केट खोलकर बार-बार यह देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारी रेसिपीज तैयार हुई या नहीं। केनस्टार के इस एयर फ्रायर में हमने आलू टिक्की, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकौड़े, स्प्रिंग रोल्स और पिज्जा बनाकर देखे, तैयार आइटम्स हमें क्रिस्पी और लाजवाब लगे। हमें तैयार आइटम्स में कोई शिकायत नहीं मिली।
कैसे काम करता है स्मार्ट डिजिटल टच कंट्रोल पैनल
केनस्टार डुओ क्रंच एयर फ्रायर के दाएं तरफ एक चौड़ी पट्टी के रूप में स्मार्ट डिजिटल टच कंट्रोल्स पैनल दिया गया है। जैसे ही आप एयर फ्रायर को ऑन (On) करते हैं तो कंट्रोल पैनल में दिए गए फोटो आइकन्स विजिबल हो जाते हैं। कंट्रोल पैनल में ऊपर की तरफ टाइमिंग और टेम्प्रेचर दिखता है, जबकि नीचे की तरफ ऑन/ऑफ के टच कंट्रोल्स हैं। इनके बीच में रेसिपीज के आइकन्स हैं। इनको सेलेक्ट करके आप आसानी से कुकिंग कर सकते हैं। एयर फ्रायर का स्मार्ट डिजिटल टच कंट्रोल्स पैनल फोल्डेबल है, जरूरत के हिसाब से आप इसे खोल-बंद कर सकते हैं।
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केनस्टार डुओ क्रंच 12L के और डीटेल्स
केनस्टार का यह एयर फ्रायर 360 डिग्री टर्बो एयर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हॉट एयर खाने के चारों तरफ एक बराबर फैलती है, जिससे रेसिपी अच्छे और हर तरफ से सही तरीके से पकती है। एयर फ्रॉयर 80 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस की टेम्प्रेचर रेंज ऑफर करता है। एयर फ्रायर की ऊंचाई 359mm, चौड़ाई 455 mm है।
खरीदें या नहीं
अगर आप लो-ऑयल कुकिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पिज्जा, पकौड़े, स्प्रिंग रोल्स, आलू टिक्की और दूसरे स्नैक्स बनाना चाहते हैं तो केनस्टार का डुओ क्रंच एयर फ्रायर आपके लिए परफेक्ट प्रॉडक्ट है। हमने इस एयर फ्रायर को एक हफ्ते इस्तेमाल किया है और कई रेसिपीज बनाई हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसे खरीदने के बाद निराश नहीं होंगे। यह आपके मॉडर्न किचेन के लिए एक शानदार कुकिंग प्रॉडक्ट होगा।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी
विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।