पुरानी कार को दें मॉडर्न लुक, नाइट विजन और 170-डिग्री वाइड एंगल वाले रिवर्स कैमरा अब आपके बजट में

Apr 19, 2026 02:57 pm IST

कार की सुरक्षा और सुरक्षित पार्किंग के लिए रिवर्स कैमरा और सेंसर्स बेहद जरूरी गैजेट्स हैं, जो अंधेरे या तंग जगहों में दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं। ये आधुनिक पार्किंग सिस्टम ड्राइवर को सटीक दूरी और बाधाओं की जानकारी देकर गाड़ी को डेंट और स्क्रैच से बचाते हैं।

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आज के दौर में सड़क दुर्घटनाओं और पार्किंग के दौरान होने वाले नुकसान से बचने के लिए रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर्स हर कार ड्राइवर के लिए अनिवार्य गैजेट्स बन गए हैं। अक्सर कार पार्क करते समय ब्लाइंड स्पॉट्स (वे जगहें जो आईने में नहीं दिखतीं) के कारण गाड़ी पीछे खड़ी किसी वस्तु, ऊंचे डिवाइडर या छोटे बच्चों से टकराने का खतरा रहता है। पार्किंग कैमरा ड्राइवर को कार के पीछे का स्पष्ट और चौड़ा दृश्य प्रदान करता है, जिससे तंग जगहों में भी गाड़ी खड़ी करना आसान हो जाता है।

इन गैजेट्स की सबसे बड़ी खूबी इनका नाइट विजन और डिस्टेंस गाइडलाइंस है। नाइट विजन की मदद से अंधेरे में भी पीछे की चीजें साफ दिखाई देती हैं, जबकि स्क्रीन पर दिखने वाली रंगीन रेखाएं यह बताती हैं कि बाधा कार से कितनी दूर है। साथ ही, सेंसर की 'बीप' आवाज ड्राइवर को खतरे के प्रति सचेत करती है। ये उपकरण न केवल आपकी कार को महंगे डेंट और स्क्रैच से बचाते हैं, बल्कि सड़क पर सुरक्षा के स्तर को भी बढ़ाते हैं। अमेज़न पर आज कई बजट-फ्रेंडली और वाटरप्रूफ विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें किसी भी पुरानी या नई कार में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। अपनी कार में यह छोटा सा निवेश आपको बड़े मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान से बचा सकता है

FABTEC का यह 8 LED वाला रिवर्स पार्किंग कैमरा उन ड्राइवरों के लिए एक बेहतरीन एक्सेसरी है जो सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं। यह एक 'बम्पर ड्रिल' टाइप कैमरा है, जिसे कार के पिछले बम्पर में फिट किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता इसमें लगी 8 LED लाइट्स हैं, जो रात के अंधेरे में भी पीछे का साफ़ नज़ारा दिखाती हैं। यह कैमरा हैचबैक, सेडान और SUV जैसी सभी प्रमुख कारों के लिए उपयुक्त है और वर्तमान में 301 रूपये जैसी किफायती कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications वॉटरप्रूफ हाँ, खराब मौसम में भी प्रभावी इंस्टालेशन कार बम्पर केबल की लंबाई 6 मीटर कनेक्टर टाइप RCA / RGB क्यों खरीदें बेहतरीन नाइट विजन वाइड एंगल व्यू दूरी सूचक रेखाएँ यूनिवर्सल डिजाइन क्यों खोजें विकल्प ड्रिलिंग की आवश्यकता प्रोफेशनल इंस्टालेशन

Carzex का यह यूनिवर्सल रिवर्स पार्किंग कैमरा ड्राइविंग और पार्किंग को सुरक्षित बनाने के लिए एक प्रभावी समाधान है। यह 8 LED लाइट्स के साथ आता है, जो कम रोशनी या रात के समय में भी साफ़ विज़न प्रदान करता है। यह एक बम्पर ड्रिल प्रकार का कैमरा है, जिसके लिए पैकेज में ही 18.5mm का होल सॉ दिया गया है। 299 रूपये की किफ़ायती कीमत पर यह उत्पाद सभी प्रमुख कार मॉडलों जैसे हैचबैक, सेडान और SUV के साथ आसानी से फिट हो जाता है।

Specifications वोल्टेज 12V (DC) वीडियो केबल 6 मीटर सेंसर तकनीक CMOS देखने का कोण 170 डिग्री वाइड एंगल LED लाइट्स 8 LED क्यों खरीदें बेहतर नाइट विजन बजट फ्रेंडली कंप्लीट किट डिस्टेंस गाइडलाइन्स क्यों खोजें विकल्प कार के बम्पर में छेद करना औसत रेटिंग

FABTEC का यह प्रीमियम पार्किंग कैमरा सामान्य कैमरों से एक कदम आगे है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी मूविंग लाइन्स तकनीक है, जो कार के मुड़ने के साथ स्क्रीन पर दिखने वाली गाइडलाइन्स को भी एडजस्ट करती है। यह ड्राइवर को यह समझने में मदद करता है कि स्टीयरिंग घुमाने पर कार किस दिशा में जाएगी। यह फुल HD नाइट विजन और वाटरप्रूफ बॉडी के साथ आता है, जो इसे हर तरह के मौसम के लिए उपयुक्त बनाता है।

Specifications वाटरप्रूफ हाँ वर्किंग वोल्टेज 12V DC केबल 6 मीटर (20 फीट) लंबी RCA केबल कनेक्टर RCA सेंसर तकनीक एडवांस CMOS क्यों खरीदें मूविंग गाइडलाइन्स सुपर वाइड व्यू फुल HD क्लैरिटी यूनिवर्सल फिट क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक सेंसिटिव कैलिब्रेशन बेहतर अनुभव और फिटिंग के लिए पेशेवर मैकेनिक की आवश्यकता

Blaupunkt एक विश्व प्रसिद्ध जर्मन ब्रांड है जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले कार ऑडियो और एक्सेसरीज के लिए जाना जाता है। BLAUPUNKT DH 2.1 एक प्रीमियम 'बम्पर माउंट' कैमरा है, जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सस्ती एक्सेसरीज के बजाय मजबूती और ब्रांड वैल्यू पर भरोसा करते हैं। यह कैमरा SD (NTSC) पिक्चर क्वालिटी और 170 डिग्री वाइड एंगल के साथ आता है। इसकी Element Ready डिज़ाइन इसे भारी बारिश और धूल जैसे कठोर मौसम में भी सुरक्षित रखती है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी वॉटर रेजिस्टेंस हाँ वीडियो फॉर्मेट NTSC फ्रीक्वेंसी 60Hz क्यों खरीदें विश्वसनीय ब्रांड कम बिजली की खपत मजबूत निर्माणउत्पाद पर 1 साल की आधिकारिक वारंटी क्यों खोजें विकल्प अन्य बजट ब्रांड्स की तुलना में काफी महंगा केवल SD पिक्चर क्वालिटी

Audio Wheels का यह कैमरा विशेष रूप से उन कारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनमें Android स्टीरियो सिस्टम लगा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी AHD तकनीक और Fisheye Lens है, जो साधारण कैमरों के मुकाबले कहीं अधिक स्पष्ट और विस्तृत दृश्य प्रदान करता है। इसमें मूविंग पाथ गाइडलाइन्स की सुविधा है, जो रिवर्स करते समय आपके स्टीयरिंग के मूवमेंट के अनुसार मुड़ती हैं। 849 रूपये की कीमत पर यह एक हाई-टेक पार्किंग समाधान है।

Specifications वारंटी 1 साल की वारंटी वॉटरप्रूफ हाँ कनेक्टिविटी 20 फीट RCA वीडियो केबल के साथ पिक्चर मोड मिरर और नॉन-मिरर इमेज विकल्प वीडियो आउटपुट AHD / CVBS क्यों खरीदें AHD क्लैरिटी डायनेमिक मूविंग लाइन्स वाइड कवरेज क्यों खोजें विकल्प Android स्क्रीन अनिवार्य साधारण LED कैमरों की तुलना में थोड़ा महंगा

ABUNDANCE® का यह NEXTOOL सीरीज कैमरा उन लोगों के लिए है जो अपनी कार की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करना चाहते। इसमें 180-डिग्री का फिशआई अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है, जो कार के पीछे के पूरे हिस्से का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है। इसकी धात्विक बॉडी और IP68 रेटिंग इसे भारतीय सड़कों और कठिन मौसम के अनुकूल बनाती है। यह कैमरा Android स्क्रीन और अन्य सभी RCA इनपुट वाले डिस्प्ले के साथ आसानी से काम करता है।

Specifications वारंटी 1 साल की वारंटी कनेक्टर यूनिवर्सल RCA बॉडी टाइप शॉकप्रूफ मेटल बॉडी वॉटरप्रूफ रेटिंग IP68 नाइट विजन एडवांस्ड लो-लाइट नाइट विजन क्यों खरीदें अल्ट्रा-वाइड विजन मजबूत निर्माण बेहतरीन नाइट विजन सभी मौसमों के लिए उपयुक्त क्यों खोजें विकल्प फिशआई इफेक्ट सेंसिटिव सेटिंग्स

UBH का यह रिवर्स पार्किंग कैमरा सुरक्षा और मजबूती का एक अच्छा मिश्रण है। यह 8 पावरफुल LED लाइट्स के साथ आता है, जो रात के समय पार्किंग को बहुत आसान बना देती हैं। इसकी बॉडी 'डाई-कास्ट एल्युमीनियम' मेटल से बनी है, जो इसे प्लास्टिक कैमरों की तुलना में अधिक टिकाऊ और शॉकप्रूफ बनाती है। यह एक यूनिवर्सल कैमरा है जिसे किसी भी कार के बम्पर या लाइसेंस प्लेट के पास फिट किया जा सकता है।

Specifications कनेक्टर यूनिवर्सल RCA वोल्टेज 12V (DC) वॉटरप्रूफ रेटिंग 100% वॉटरप्रूफ और शॉकप्रूफ सेंसर तकनीक कलर CMOS इन्फ्रारेड मटेरियल डाई-कास्ट एल्युमीनियम क्यों खरीदें मेटल बॉडी डिजाइन शक्तिशाली नाइट विजन एंटी-थेफ्ट ब्रैकेट किफायती और टिकाऊ क्यों खोजें विकल्प ड्रिलिंग की जरूरत व्यू एंगल (140°) थोड़ा कम

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1. रियर पार्किंग कैमरा और रिवर्स पार्किंग कैमरा में अंतर तकनीकी रूप से इन दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन इनके उपयोग के संदर्भ को इस तरह समझा जा सकता है,

रिवर्स पार्किंग कैमरा: यह विशेष रूप से तब सक्रिय होता है जब आप कार को 'रिवर्स गियर' में डालते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पीछे की बाधाओं को दिखाना है।

रियर पार्किंग कैमरा: यह एक व्यापक शब्द है। इसमें रिवर्स कैमरा तो शामिल है ही, साथ ही कुछ आधुनिक कारों में यह कैमरा गाड़ी चलते समय भी पीछे का ट्रैफिक देखने (Digital Rear View Mirror के रूप में) के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. क्या रियर पार्किंग कैमरा जरूरी है? हाँ, आजकल की ड्राइविंग परिस्थितियों में यह बहुत जरूरी माना जाता है क्योंकि,

ब्लाइंड स्पॉट्स: कार के ठीक पीछे एक ऐसा क्षेत्र होता है जो शीशों (Mirrors) में नहीं दिखता। कैमरा उस हिस्से को साफ़ दिखाता है।

सुरक्षा: पीछे खड़े छोटे बच्चों, पालतू जानवरों या कम ऊंचाई वाली बाधाओं (जैसे पत्थर या पोल) से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकता है।

आसान पार्किंग: तंग जगहों या भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी पार्क करना बहुत तनावमुक्त हो जाता है।

कानूनी अनिवार्यता: सुरक्षा को देखते हुए अब कई देशों (और भारत में भी नई कारों में) इसे अनिवार्य कर दिया गया है।

3. क्या रिवर्स पार्किंग सहायता एक कैमरा है? रिवर्स पार्किंग सहायता केवल एक कैमरा नहीं है, बल्कि यह एक सिस्टम है जिसमें कई चीजें शामिल हो सकती हैं,

सेंसर : जो केवल बीप की आवाज से बाधा की दूरी बताते हैं।

कैमरा : जो लाइव वीडियो दिखाता है।

डायनेमिक लाइन्स: जो स्टीयरिंग के अनुसार मुड़कर रास्ता बताती हैं।

निष्कर्ष: कैमरा पार्किंग सहायता का एक "हिस्सा" है। कुछ कारों में केवल सेंसर होते हैं, जबकि कुछ में सेंसर और कैमरा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है।

4. रिवर्स पार्किंग कैमरा कैसे काम करता है?

ट्रिगर: जैसे ही ड्राइवर कार को रिवर्स गियर में डालता है, कैमरे को पावर मिलती है और वह सक्रिय हो जाता है।

इमेज कैप्चर: पीछे लगा कैमरा (CMOS या CCD सेंसर वाला) पीछे का लाइव वीडियो कैप्चर करता है।

मिरर इमेज: कैमरा चित्र को मिरर (उल्टा) करके स्क्रीन पर भेजता है ताकि ड्राइवर को स्क्रीन पर वही दिखे जो उसे अपने आईने में दिखने की आदत है।

डिस्प्ले: वीडियो सिग्नल केबल के जरिए डैशबोर्ड पर लगी स्क्रीन या मिरर स्क्रीन तक पहुँचता है।

5. रिवर्स कैमरे की मुख्य विशेषताएं वाइड एंगल लेंस: यह आमतौर पर 140° से 180° तक का दृश्य दिखाता है ताकि चौड़ाई में ज्यादा कवर हो सके।

नाइट विजन : इसमें LED या इन्फ्रारेड लाइट्स होती हैं जो अंधेरे में भी साफ़ दिखाती हैं।

गाइडलाइन्स : स्क्रीन पर रंगीन रेखाएँ (हरा, पीला, लाल) होती हैं जो बताती हैं कि बाधा कार से कितनी दूर है।

वाटरप्रूफ: यह कैमरा कार के बाहर होता है, इसलिए इसे IP67 या IP68 रेटिंग के साथ वाटरप्रूफ बनाया जाता है।