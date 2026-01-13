साल की पहली सबसे बड़ी सेल, 7249 रुपये में मिलेगा नया फोन, इयरबड्स फ्री, लिस्ट में वनप्लस भी

संक्षेप: 16 जनवरी यानी शुक्रवार से अमेजन पर रिपब्लिक डे सेल की शुरुआत हो रही है। सेल शुरू होने से पहले अमेजन इंडिया की इस सेल की कुछ स्मार्टफोन डील्स का खुलासा हो गया है। सेल में आप मात्र 7249 रुपये में नया फोन खरीद सकते हैं।

Jan 13, 2026 09:18 am IST

नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो शुक्रवार तक इंतजार कर लीजिए। 16 जनवरी यानी शुक्रवार से अमेजन पर रिपब्लिक डे सेल की शुरुआत हो रही है। इस सेल में आप लगभग सारी कंपनियों के स्मार्टफोन्स को बेस्ट डील में खरीद सकते हैं। सेल शुरू होने से पहले अमेजन इंडिया की इस सेल की कुछ डील्स का खुलासा हो गया है। आज हम आपको इनमें से कुछ धाकड़ डील के बारे में बताने वाले है। ये डील वनप्लस, आइकू, रियलमी और लावा के डिवाइसेज पर मिलेंगी। सेल में फोन्स की शुरुआती कीमत 7249 रुपये होने वाली है। खास बात है कि इनमें एक ऐसा फोन भी है, जिसके साथ आपको इयरबड्स फ्री मिलेंगे। आइए जानते हैं इन डील के बारे में।

रियलमी नारजो 80 लाइट 5G अमेजन इंडिया की रिपब्लिक डे सेल में यह फोन कूपन ऑफर के साथ 11,499 रुपये में मिलने वाला है। कंपनी का यह फोन 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 32 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। रियलमी का यह फोन मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है।

वनप्लस 15 सेल में यह फोन क्रेडिट ईएमआई ऑफर्स के साथ 68999 रुपये में मिलने वाला है। अमेजन पर लाइव पेज के अनुसार फोन के साथ कंपनी इयरबड्स भी फ्री देने वाली है। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 165Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले से लैस है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। फोन IP68, IP69, IP66 और IP69K वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। फोन का सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7300mAh की बैटरी दी गई है।

आइकू 15 अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में आप इस फोन को बैंक ऑफर के साथ 65999 रुपये में खरीद सकेंगे। फोन में आपको शानदार Samsung 2K M14 LEAD OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर पर काम करता है। इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा इसमें 50 मेगापिक्सल के दो और रियर कैमरे मौजूद हैं। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। यह फोन 7000mAh की बैटरी और 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है। इसमें आपको IP68+IP69 रेटिंग वाली वॉटरप्रूफिंग भी मिलेगी।

लावा बोल्ड N1 5G सेल में यह फोन बैंक ऑफर के साथ 7249 रुपये का मिलने वाला है। कंपनी इस फोन में 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.75 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह फोन Unisoc T765 प्रोसेसर से लैस है। फोन में आपको फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है।