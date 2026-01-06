न लाइन न झंझट! घर बैठे ऐसे बुक करें Republic Day परेड की टिकट, जानें मोबाइल से मिनटों में Booking का तरीका

संक्षेप: Republic Day 2026 की परेड के टिकट 5 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक सेल के लिए उपलब्ध हैं। जानें पूरी बुकिंग प्रक्रिया, कीमतें, तारीखें और जरूरी दस्तावेज।

Jan 06, 2026 05:24 pm IST

Republic Day 2026 के बड़े राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने के लिए बड़ी खबर आ गई है गणतंत्र दिवस परेड, Beating Retreat के फुल ड्रेस रिहर्सल और मुख्य Beating Retreat समारोह के टिकट 5 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन टिकटों को आप सरकारी Aamantran पोर्टल (www.aamantran.mod.gov.in) या Aamantran मोबाइल ऐप से आसानी से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ताकि आप देश की शान और परंपरा को करीब से देख सकें। 26 जनवरी को होने वाली मुख्य Republic Day Parade में भारत की सशस्त्र सेनाओं की शक्ति, सांस्कृतिक झांकियाँ और विविधता की झलक देखने को मिलती है, जबकि 28 जनवरी को Beating Retreat की फुल ड्रेस रिहर्सल और 29 जनवरी को मुख्य Beating Retreat समारोह आयोजित होता है।

टिकट बुकिंग के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल और एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे Aadhaar Card, Voter ID, PAN, Passport या Driving Licence की जानकारी भरनी होगी और फिर टिकट बुक करना होगा। ऑफलाइन खरीदने के लिए दिल्ली के कुछ प्रमुख स्थानों पर टिकट काउंटर भी लगाए गए हैं।

Republic Day 2026 Tickets की पूरी डिटेल्स टिकट कौन-कौन सी तिथियों पर उपलब्ध हैं? सरकार ने बताया है कि 3 प्रमुख इवेंट्स के लिए टिकट मिलेंगी:

Republic Day Parade – 26 जनवरी 2026

Beating Retreat Full Dress Rehearsal – 28 जनवरी 2026

Beating Retreat Ceremony – 29 जनवरी 2026

टिकट 5 जनवरी 2026 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेंगी, हर दिन सुबह 9 बजे से उपलब्ध हो जाती हैं और हरी कोटा खत्म होने तक बिकती हैं।

टिकट की कीमतें कितनी हैं? टिकट की कीमतें इवेंट के अनुसार थोड़ी अलग हैं:

26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड: ₹20 और ₹100 (बीच में seating category के हिसाब से)

28 जनवरी – Beating Retreat Full Dress Rehearsal: ₹20

29 जनवरी – मुख्य Beating Retreat Ceremony: ₹100

ये कीमतें बहुत सस्ती हैं ताकि आम नागरिक भी बड़े राष्ट्रीय समारोह को लाइव देख सकें।

ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें अगर आप भी लंबी लाइनों से बचना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे आसान तरीका है।

✔ सबसे पहले Aamantran पोर्टल (www.aamantran.mod.gov.in) या Aamantran मोबाइल ऐप खोलें, जो Gov.in ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।

✔ फिर अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पता और ई-मेल ID भरें।

✔ इसके बाद एक वैध फोटो पहचान पत्र अपलोड करें। स्वीकार्य IDs में Aadhaar Card, Voter ID, Driving Licence, PAN Card, Passport शामिल हैं।

✔ सारी जानकारी सही भरने के बाद भुगतान (payment) करें और e-ticket डाउनलोड करें इसे स्क्रीनशॉट या प्रिंट दोनों रूपों में कार्यक्रम के दिन दिखाना होगा।

ऑफलाइन टिकट बुकिंग कैसे करें? ऑनलाइन के अलावा आप ऑफलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं। इसके लिए दिल्ली में छह जगहों पर टिकट काउंटर लगाए गए हैं:

✔ Sena Bhawan

✔ Shastri Bhawan

✔ Jantar Mantar

✔ Parliament House Reception

✔ Rajiv Chowk Metro Station

✔ Kashmere Gate Metro Station