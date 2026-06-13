एलपीजी के बढ़ते दाम से हैं परेशान? Amazon से लाएं ये इंडक्शन स्टोव, देखें कीमत और फीचर्स

महंगी एलपीजी गैस के विकल्प के रूप में अमेजन पर फिलिप्स जैसे टॉप ब्रांड्स के इंडक्शन चूल्हे बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। ये स्मार्ट कुकटॉप्स एडवांस पावर-सेवर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो बिजली के बिल को कम रखते हुए खाना मिनटों में तैयार कर देते हैं।

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लगातार बढ़ते एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों ने हर घर के बजट को बिगाड़ दिया है। अगर आप भी इस महीने से अपने किचन का खर्च आधा करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन आपके लिए बेहतरीन मौका लाया है। अमेजन पर इस समय Philips, Usha और Pigeon जैसी टॉप ब्रांड्स के इंडक्शन स्टोव भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं।

बिजली बचाएगी पावर-सेवर टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न इंडक्शन कुकटॉप्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी एडवांस पावर-सेवर टेक्नोलॉजी है। यह बर्तनों के साइज के हिसाब से ही हीटिंग करती है, जिससे बिजली की खपत बेहद कम होती है और आपके मंथली बजट पर कोई असर नहीं पड़ता।

टाइमर और ऑटो-कट फीचर्स से मिलेगी सुरक्षा वर्किंग प्रोफेशनल्स और महिलाओं के लिए इसमें दिया गया टाइमर फीचर सबसे बड़ा वरदान है। इसमें टाइम सेट करके आप बेफिक्र हो सकते हैं, समय पूरा होते ही यह अपने आप बंद हो जाता है यानी दूध उबलने या खाना जलने का डर हमेशा के लिए खत्म।

तो देर किस बात की? आज ही अमेजन पर चल रही डील्स का फायदा उठाएं और अपने घर लाएं एक सुरक्षित और किफायती कुकिंग पार्टनर।

बढ़ते एलपीजी सिलेंडर के दामों के बीच Longway Infralite Pro 2200W आपके किचन के लिए एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली विकल्प है। यह एक इन्फ्रारेड कुकटॉप है, जिसका मतलब है कि इस पर खाना पकाने के लिए आपको किसी विशेष इंडक्शन बर्तनों की जरूरत नहीं पड़ती। अमेजन पर इस समय यह मॉडल 38% की भारी छूट के साथ मात्र 3,798 रुपये में मिल रहा है। 2200 वॉट की दमदार पावर, क्रिस्टल ग्लास टॉप और शानदार टच पैनल के साथ आने वाला यह कुकटॉप आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को बेहद फास्ट और आसान बना देता है।

Specifications अतिरिक्त एक्सेसरी फ्री स्टेनलेस स्टील ग्रिल रैक वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी प्रीसेट मोड्स 4 कुकिंग मोड्स कंट्रोल पैनल टच पैनल और डिजिटल डिस्प्ले क्यों खरीदें फ्री ग्रिल रैक तेज और सुरक्षित कुकिंग आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प अधिक बिजली की खपत ऊपरी सतह का गर्म होना

यदि आप अपने मॉडर्न किचन के लिए एक प्रीमियम, मजबूत और एडवांस फीचर्स वाला इंडक्शन चूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो Hafele Magnechef Induction Cooktop एक बेहतरीन विकल्प है। जर्मन हेरिटेज वाले प्रीमियम ब्रांड हाफले का यह मॉडल अमेजन पर 5,190 रुपये की कीमत में उपलब्ध है, जिस पर इस समय 300 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। यह 2100 वॉट की हाई पावर, बेहद खूबसूरत सिरेमिक ग्लास प्लेट और कमाल के बूस्ट मोड के साथ आता है, जो भारी से भारी भारतीय बर्तनों का वजन आसानी से संभाल सकता है।

Specifications स्पेशल मोड्स बूस्ट मोड और सिमर मोड वारंटी 2 साल की वारंटी ऑटो कुक मेन्यू 10 प्री-प्रोग्राम्ड भारतीय व्यंजन मोड्स कंट्रोल पैनल इंट्यूटिव टच कंट्रोल क्यों खरीदें स्मार्ट वेसल डिटेक्शन 10 ऑटो कुक मेन्यू बूस्ट और सिमर मोड प्रीमियम मैट फिनिश सिरेमिक ग्लास क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा केवल इंडक्शन बर्तनों की जरूरत

अमेजन पर 75,000 से भी ज़्यादा यूजर रेटिंग्स के साथ नंबर 1 बेस्ट सेलर पायदान पर रहने वाला Pigeon by Stovekraft Cruise 1800W भारत के सबसे लोकप्रिय इंडक्शन चूल्हों में से एक है। पिछले महीने ही इसे 10,000 से ज़्यादा लोगों ने खरीदा है। अमेज़न पर यह मॉडल 32% की बचत के साथ मात्र 1,999 रुपये में मिल रहा है। कम कीमत में बेहतरीन कार्यक्षमता, 93% एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी और मजबूत क्रिस्टल ग्लास टॉप के कारण यह हर भारतीय मिडिल-क्लास फैमिली और बैचलर्स के लिए सबसे सटीक चॉइस है।

Specifications कॉर्ड की लंबाई 1.3 मीटर लंबी मजबूत केबल वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी एनर्जी सेविंग 93% ऊर्जा बचत करने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी डिस्प्ले और कंट्रोल्स 7 सेगमेंट्स एलईडी डिस्प्ले और सॉफ्ट पुश बटन्स मटीरियल हाई-ग्रेड क्रिस्टल ग्लास और कार्बन स्टील बॉडी क्यों खरीदें शानदार बिजली की बचत मजबूत और ड्यूरेबल ग्लास टॉप स्मार्ट टाइमर और ऑटो स्विच ऑफ शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प टच स्क्रीन पैनल नहीं केवल इंडक्शन बेस बर्तनों के लिए

किचन अप्लायंसेज की दुनिया में फिलिप्स एक बेहद भरोसेमंद नाम है। अमेजन पर 55,000 से भी अधिक यूजर रेटिंग्स के साथ धूम मचाने वाला Philips Viva Collection HD4928/01 इस समय अमेजन चॉइस बना हुआ है। पिछले महीने ही इसे 7,000 से ज्यादा परिवारों ने खरीदा है। अमेजन पर यह मॉडल 30% की छूट के साथ 4,199 रुपये में उपलब्ध है। यह 2100 वॉट की सुपर-फास्ट हीटिंग और एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो गैस चूल्हे के मुकाबले कहीं तेजी से खाना पकाता है।

Specifications वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी टाइमर सेटिंग 0 से 3 घंटे की टाइम सेटिंग्स प्रीसेट मोड्स भारतीय रसोई के लिए विशेष रूप से तैयार 5 प्रीसेट कुकिंग मेन्यू कंट्रोल पैनल टच स्टार्ट और डिजिटल डिस्प्ले क्यों खरीदें पोषण को रखता है बरकरार प्रीमियम और स्मूथ टच पैनल स्मार्ट सेंस टेक्नोलॉजी 2100W की सुपर-फास्ट कुकिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत मिड-रेंज में केवल 12 से 20 सेंटीमीटर व्यास वाले फ्लैट-बॉटम लोहे या मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का ही इस्तेमाल

यदि आप बजट रेंज में एक बेहद शक्तिशाली और मॉडर्न दिखने वाला इंडक्शन चूल्हा तलाश रहे हैं, तो iBELL CROWN200Y 2200W आपके लिए एक परफेक्ट डील है। अमेज़न पर इस समय इस मॉडल पर 48% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 6,290 रुपये से घटकर मात्र 3,250 रुपये रह गई है। 2200 वॉट की एक्स्ट्रा पावर, क्रिस्टल ग्लास टॉप और शानदार टच कंट्रोल्स के साथ आने वाला यह इंडक्शन कुकटॉप आपकी रसोई को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ खाना पकाने के समय को भी आधा कर देता है।

Specifications वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी सुरक्षा फीचर्स ऑटो शट-ऑफ और थर्मल प्रोटेक्शन कुकिंग मोड्स 8 प्रीसेट कुकिंग मोड्स कंट्रोल पैनल यूजर-फ्रेंडली टच कंट्रोल्स वर्कटॉप मटीरियल एलीगेंट क्रिस्टल ग्लास टॉप क्यों खरीदें 2200W की दमदार परफॉर्मेंस 8 प्रीसेट कुकिंग मोड्स 2 साल की लंबी वारंटी एडवांस सेफ्टी मैकेनिज्म क्यों खोजें विकल्प हाई पावर से बिजली की खपत केवल इंडक्शन फ्रेंडली बर्तनों के लिए

यदि आप भारतीय रसोई के भारी वोल्टेज उतार-चढ़ाव को झेलने वाला एक बेहद मजबूत और टिकाऊ इंडक्शन चूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो Philips HD4995/00 2100W आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। अमेजन पर यह आकर्षक ब्लैक और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन वाला मॉडल 38% की शानदार छूट के साथ मात्र 3,899 रुपये में मिल रहा है। इस कुकटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसकी कॉइल पर मिलने वाली 3 साल की लंबी वारंटी और हाई वोल्टेज से सुरक्षा देने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो इसे सालों-साल खराब होने से बचाती है।

Specifications सुरक्षा फीचर ट्रिपल MOV कुकिंग मोड्स 11 प्रीसेट कुकिंग मेन्यू कंट्रोल पैनल सॉफ्ट टच बटन्स और डिजिटल डिस्प्ले वारंटी कॉइल पर 3 साल की विशेष वारंटी + 1 साल की ओवरऑल वारंटी क्यों खरीदें हाई वोल्टेज से बेजोड़ सुरक्षा कॉइल पर 3 साल की वारंटी 11 प्रीसेट मेन्यू और कस्टमाइजेशन हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प फिजिकल सॉफ्ट बटन्स बर्तनों की सीमित क्षमता

दक्षिण भारत के सबसे भरोसेमंद होम अप्लायंसेज ब्रांड्स में से एक, प्रीति (Preethi) का Preethi Indicook IC125 2100-Watt उन लोगों के लिए एक प्रीमियम और सुरक्षित विकल्प है जो पूरी तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। अमेजन पर यह मॉडल 17% की छूट के साथ 4,799 रुपये में उपलब्ध है। यह कुकटॉप 2100 वॉट की दमदार पावर, शानदार क्रिस्टल ग्लास प्लेट और कॉइल पर 3 साल की लंबी वारंटी के साथ आता है, जो इसे बेहद टिकाऊ और भरोसेमंद बनाता है।

Specifications वर्कटॉप मटीरियल क्लीन और पॉलिश्ड क्रिस्टल ग्लास प्लेट कंट्रोल पैनल स्मूथ फेदर टच ऑपरेशन कुकिंग मोड्स भारतीय रसोइयों के लिए 11 प्री-सेट मेन्यू वोल्टेज सुरक्षा ट्रिपल MOV गार्ड क्यों खरीदें ट्रिपल MOV वोल्टेज प्रोटेक्शन स्मूथ फेदर टच कंट्रोल्स 11 प्री-सेट मेन्यू और कस्टमाइजेशन लॉन्ग-लाइफ कॉइल वारंटी क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी प्रीमियम केवल इंडक्शन बेस बर्तनों का सपोर्ट

यदि आप एक ऐसा पावरफुल कुकिंग गैजेट ढूंढ रहे हैं जिस पर घर का कोई भी सामान्य बर्तन इस्तेमाल किया जा सके, तो USHA IR2200TCB Infrared Induction Cooktop आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर यह मॉडल 25% की छूट के साथ 3,798 रुपये में मिल रहा है और पिछले महीने ही इसे 400 से अधिक लोगों ने खरीदा है। यह एक इन्फ्रारेड टेक्नोलॉजी आधारित चूल्हा है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए आपको महंगे इंडक्शन बर्तनों को अलग से खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती।

Specifications वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी कुकिंग मोड्स 4 प्रीसेट कुकिंग मेन्यू पावर लेवल्स सटीक तापमान कंट्रोल के लिए 11 पावर स्टेज कंट्रोल पैनल फेदर टच कंट्रोल्स और 4-डिजिट एलईडी डिस्प्ले क्यों खरीदें सभी प्रकार के बर्तनों के लिए उपयुक्त इनडोर ग्रिलिंग और बारबेक्यू 11 पावर स्टेज और फेदर टच मजबूत हीट रेजिस्टेंट ग्लास क्यों खोजें विकल्प ग्लास सतह का अत्यधिक गर्म होना केवल 1 साल की वारंटी

1. इंडक्शन कुकिंग अच्छी है या बुरी? इंडक्शन कुकिंग बहुत अच्छी और आधुनिक तकनीक है।

अच्छी इसलिए है क्योंकि यह गैस चूल्हे के मुकाबले दोगुनी तेज़ी से खाना बनाती है, इसमें आग न होने के कारण गर्मियों में किचन गर्म नहीं होता, और हादसा होने (जैसे गैस लीक या आग लगना) का खतरा नहीं रहता।

इसे बुरा तब कहा जाता है जब आपके पास पुराने एल्युमिनियम या तांबे के बर्तन हों, क्योंकि यह उन पर काम नहीं करता। इसके लिए केवल फ्लैट-बॉटम (चपटे तल) वाले लोहे या स्टील के बर्तनों की जरूरत होती है। 2. क्या इंडक्शन कुकटॉप हेल्दी (स्वस्थ) है? हाँ, इंडक्शन कुकिंग सेहत के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और हेल्दी है। पोषक तत्व सुरक्षित: रिसर्च के अनुसार, इंडक्शन पर खाना बहुत तेजी से पकता है, जिससे भोजन के जरूरी विटामिंस और मिनरल्स (पोषक तत्व) गैस चूल्हे की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और लॉक रहते हैं।

साफ हवा: गैस चूल्हे की तरह इसमें से कोई हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड या जहरीली गैसें नहीं निकलतीं, जिससे किचन की हवा शुद्ध रहती है और सांस की तकलीफ नहीं होती।

रेडिएशन का भ्रम: कुछ लोग इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (EMF) से डरते हैं, लेकिन यह रेडिएशन बहुत ही कम दूरी (सिर्फ 1-2 इंच) तक होता है और इंसानी शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता।

3. इंडक्शन कुकटॉप के नुकसान क्या हैं? सीमित बर्तन : इस पर आप केवल वही बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पर चुंबक चिपकता हो (जैसे स्टेनलेस स्टील या लोहा)। एल्युमिनियम, तांबा या मिट्टी के बर्तन इस पर काम नहीं करते।

बिजली पर निर्भरता: यह पूरी तरह से बिजली से चलता है। अगर आपके इलाके में बिजली कटौती ज्यादा होती है, तो पावर बैकअप के बिना आप खाना नहीं बना पाएंगे।

बर्तनों में खरोंच का डर: इसका ऊपरी हिस्सा ग्लास (कांच) का होता है, इसलिए बर्तनों को सावधानी से न रखने पर इस पर स्क्रैच या क्रैक आने का डर रहता है।

रोटी सेंकना मुश्किल: पारंपरिक गैस चूल्हे की तरह इस पर सीधी आंच नहीं होती, इसलिए इस पर सीधे तवे से उतारकर रोटी फुलाना थोड़ा मुश्किल होता है (इसके लिए जाली का इस्तेमाल करना पड़ता है)।

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