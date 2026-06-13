एलपीजी के बढ़ते दाम से हैं परेशान? Amazon से लाएं ये इंडक्शन स्टोव, देखें कीमत और फीचर्स
महंगी एलपीजी गैस के विकल्प के रूप में अमेजन पर फिलिप्स जैसे टॉप ब्रांड्स के इंडक्शन चूल्हे बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। ये स्मार्ट कुकटॉप्स एडवांस पावर-सेवर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो बिजली के बिल को कम रखते हुए खाना मिनटों में तैयार कर देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
लगातार बढ़ते एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों ने हर घर के बजट को बिगाड़ दिया है। अगर आप भी इस महीने से अपने किचन का खर्च आधा करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन आपके लिए बेहतरीन मौका लाया है। अमेजन पर इस समय Philips, Usha और Pigeon जैसी टॉप ब्रांड्स के इंडक्शन स्टोव भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं।
बिजली बचाएगी पावर-सेवर टेक्नोलॉजी
इन मॉडर्न इंडक्शन कुकटॉप्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी एडवांस पावर-सेवर टेक्नोलॉजी है। यह बर्तनों के साइज के हिसाब से ही हीटिंग करती है, जिससे बिजली की खपत बेहद कम होती है और आपके मंथली बजट पर कोई असर नहीं पड़ता।
टाइमर और ऑटो-कट फीचर्स से मिलेगी सुरक्षा
वर्किंग प्रोफेशनल्स और महिलाओं के लिए इसमें दिया गया टाइमर फीचर सबसे बड़ा वरदान है। इसमें टाइम सेट करके आप बेफिक्र हो सकते हैं, समय पूरा होते ही यह अपने आप बंद हो जाता है यानी दूध उबलने या खाना जलने का डर हमेशा के लिए खत्म।
तो देर किस बात की? आज ही अमेजन पर चल रही डील्स का फायदा उठाएं और अपने घर लाएं एक सुरक्षित और किफायती कुकिंग पार्टनर।
1. Longway Infralite Pro 2200W Infrared Induction Cooktop with Steel Grill Rack, Crystal Glass Top, Touch Panel & Digital Display, 4 Preset Modes – Stir Fry, BBQ, Hot Pot & Steam, Black
बढ़ते एलपीजी सिलेंडर के दामों के बीच Longway Infralite Pro 2200W आपके किचन के लिए एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली विकल्प है। यह एक इन्फ्रारेड कुकटॉप है, जिसका मतलब है कि इस पर खाना पकाने के लिए आपको किसी विशेष इंडक्शन बर्तनों की जरूरत नहीं पड़ती। अमेजन पर इस समय यह मॉडल 38% की भारी छूट के साथ मात्र 3,798 रुपये में मिल रहा है। 2200 वॉट की दमदार पावर, क्रिस्टल ग्लास टॉप और शानदार टच पैनल के साथ आने वाला यह कुकटॉप आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को बेहद फास्ट और आसान बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्री ग्रिल रैक
तेज और सुरक्षित कुकिंग
आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
अधिक बिजली की खपत
ऊपरी सतह का गर्म होना
2. Hafele Magnechef Induction Cooktop |2100W High Power | Ceramic Glass Plate | Auto Cook Menus | Intuitive Touch Control | 2 Year Warranty | Black
यदि आप अपने मॉडर्न किचन के लिए एक प्रीमियम, मजबूत और एडवांस फीचर्स वाला इंडक्शन चूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो Hafele Magnechef Induction Cooktop एक बेहतरीन विकल्प है। जर्मन हेरिटेज वाले प्रीमियम ब्रांड हाफले का यह मॉडल अमेजन पर 5,190 रुपये की कीमत में उपलब्ध है, जिस पर इस समय 300 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। यह 2100 वॉट की हाई पावर, बेहद खूबसूरत सिरेमिक ग्लास प्लेट और कमाल के बूस्ट मोड के साथ आता है, जो भारी से भारी भारतीय बर्तनों का वजन आसानी से संभाल सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट वेसल डिटेक्शन
10 ऑटो कुक मेन्यू
बूस्ट और सिमर मोड
प्रीमियम मैट फिनिश सिरेमिक ग्लास
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
केवल इंडक्शन बर्तनों की जरूरत
3. Pigeon by Stovekraft Cruise 1800 watt Induction Cooktop With Crystal Glass,7 Segments LED Display, Auto Switch Off - Black
अमेजन पर 75,000 से भी ज़्यादा यूजर रेटिंग्स के साथ नंबर 1 बेस्ट सेलर पायदान पर रहने वाला Pigeon by Stovekraft Cruise 1800W भारत के सबसे लोकप्रिय इंडक्शन चूल्हों में से एक है। पिछले महीने ही इसे 10,000 से ज़्यादा लोगों ने खरीदा है। अमेज़न पर यह मॉडल 32% की बचत के साथ मात्र 1,999 रुपये में मिल रहा है। कम कीमत में बेहतरीन कार्यक्षमता, 93% एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी और मजबूत क्रिस्टल ग्लास टॉप के कारण यह हर भारतीय मिडिल-क्लास फैमिली और बैचलर्स के लिए सबसे सटीक चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली की बचत
मजबूत और ड्यूरेबल ग्लास टॉप
स्मार्ट टाइमर और ऑटो स्विच ऑफ
शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
टच स्क्रीन पैनल नहीं
केवल इंडक्शन बेस बर्तनों के लिए
4. Philips Viva Collection HD4928/01 2100-Watt Induction Cooktop (Black)
किचन अप्लायंसेज की दुनिया में फिलिप्स एक बेहद भरोसेमंद नाम है। अमेजन पर 55,000 से भी अधिक यूजर रेटिंग्स के साथ धूम मचाने वाला Philips Viva Collection HD4928/01 इस समय अमेजन चॉइस बना हुआ है। पिछले महीने ही इसे 7,000 से ज्यादा परिवारों ने खरीदा है। अमेजन पर यह मॉडल 30% की छूट के साथ 4,199 रुपये में उपलब्ध है। यह 2100 वॉट की सुपर-फास्ट हीटिंग और एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो गैस चूल्हे के मुकाबले कहीं तेजी से खाना पकाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पोषण को रखता है बरकरार
प्रीमियम और स्मूथ टच पैनल
स्मार्ट सेंस टेक्नोलॉजी
2100W की सुपर-फास्ट कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत मिड-रेंज में
केवल 12 से 20 सेंटीमीटर व्यास वाले फ्लैट-बॉटम लोहे या मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का ही इस्तेमाल
5. IBELL CROWN200Y 2200W Induction Cooktop with Touch Control, Auto Shut Off, Overheat Protection, Fast Cooking, Energy Efficient, 2 Year Warranty (Black)
यदि आप बजट रेंज में एक बेहद शक्तिशाली और मॉडर्न दिखने वाला इंडक्शन चूल्हा तलाश रहे हैं, तो iBELL CROWN200Y 2200W आपके लिए एक परफेक्ट डील है। अमेज़न पर इस समय इस मॉडल पर 48% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 6,290 रुपये से घटकर मात्र 3,250 रुपये रह गई है। 2200 वॉट की एक्स्ट्रा पावर, क्रिस्टल ग्लास टॉप और शानदार टच कंट्रोल्स के साथ आने वाला यह इंडक्शन कुकटॉप आपकी रसोई को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ खाना पकाने के समय को भी आधा कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2200W की दमदार परफॉर्मेंस
8 प्रीसेट कुकिंग मोड्स
2 साल की लंबी वारंटी
एडवांस सेफ्टी मैकेनिज्म
क्यों खोजें विकल्प
हाई पावर से बिजली की खपत
केवल इंडक्शन फ्रेंडली बर्तनों के लिए
6. Preethi Indicook IC125 | 2100-Watt Induction Cooktop | Fast Gas-Free Cooking | No LPG Required || 3 Year Coil Warranty | Voltage surge protetion | Preset Indian Menus | Crystal Glass Plate | Black
यदि आप भारतीय रसोई के भारी वोल्टेज उतार-चढ़ाव को झेलने वाला एक बेहद मजबूत और टिकाऊ इंडक्शन चूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो Philips HD4995/00 2100W आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। अमेजन पर यह आकर्षक ब्लैक और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन वाला मॉडल 38% की शानदार छूट के साथ मात्र 3,899 रुपये में मिल रहा है। इस कुकटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसकी कॉइल पर मिलने वाली 3 साल की लंबी वारंटी और हाई वोल्टेज से सुरक्षा देने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो इसे सालों-साल खराब होने से बचाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई वोल्टेज से बेजोड़ सुरक्षा
कॉइल पर 3 साल की वारंटी
11 प्रीसेट मेन्यू और कस्टमाइजेशन
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
फिजिकल सॉफ्ट बटन्स
बर्तनों की सीमित क्षमता
7. Preethi Indicook IC125 | 2100-Watt Induction Cooktop | Fast Gas-Free Cooking | No LPG Required || 3 Year Coil Warranty | Voltage surge protetion | Preset Indian Menus | Crystal Glass Plate | Black
दक्षिण भारत के सबसे भरोसेमंद होम अप्लायंसेज ब्रांड्स में से एक, प्रीति (Preethi) का Preethi Indicook IC125 2100-Watt उन लोगों के लिए एक प्रीमियम और सुरक्षित विकल्प है जो पूरी तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। अमेजन पर यह मॉडल 17% की छूट के साथ 4,799 रुपये में उपलब्ध है। यह कुकटॉप 2100 वॉट की दमदार पावर, शानदार क्रिस्टल ग्लास प्लेट और कॉइल पर 3 साल की लंबी वारंटी के साथ आता है, जो इसे बेहद टिकाऊ और भरोसेमंद बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ट्रिपल MOV वोल्टेज प्रोटेक्शन
स्मूथ फेदर टच कंट्रोल्स
11 प्री-सेट मेन्यू और कस्टमाइजेशन
लॉन्ग-लाइफ कॉइल वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी प्रीमियम
केवल इंडक्शन बेस बर्तनों का सपोर्ट
8. USHA IR2200TCB Infrared Induction Cooktop with grill | 2200 Watts | 11 Power Level | 4 Preset Menu | Feather Touch Controls | Digital display | 1 Year Warranty| Black
यदि आप एक ऐसा पावरफुल कुकिंग गैजेट ढूंढ रहे हैं जिस पर घर का कोई भी सामान्य बर्तन इस्तेमाल किया जा सके, तो USHA IR2200TCB Infrared Induction Cooktop आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर यह मॉडल 25% की छूट के साथ 3,798 रुपये में मिल रहा है और पिछले महीने ही इसे 400 से अधिक लोगों ने खरीदा है। यह एक इन्फ्रारेड टेक्नोलॉजी आधारित चूल्हा है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए आपको महंगे इंडक्शन बर्तनों को अलग से खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती।
Specifications
क्यों खरीदें
सभी प्रकार के बर्तनों के लिए उपयुक्त
इनडोर ग्रिलिंग और बारबेक्यू
11 पावर स्टेज और फेदर टच
मजबूत हीट रेजिस्टेंट ग्लास
क्यों खोजें विकल्प
ग्लास सतह का अत्यधिक गर्म होना
केवल 1 साल की वारंटी
1. इंडक्शन कुकिंग अच्छी है या बुरी?
- इंडक्शन कुकिंग बहुत अच्छी और आधुनिक तकनीक है।
- अच्छी इसलिए है क्योंकि यह गैस चूल्हे के मुकाबले दोगुनी तेज़ी से खाना बनाती है, इसमें आग न होने के कारण गर्मियों में किचन गर्म नहीं होता, और हादसा होने (जैसे गैस लीक या आग लगना) का खतरा नहीं रहता।
- इसे बुरा तब कहा जाता है जब आपके पास पुराने एल्युमिनियम या तांबे के बर्तन हों, क्योंकि यह उन पर काम नहीं करता। इसके लिए केवल फ्लैट-बॉटम (चपटे तल) वाले लोहे या स्टील के बर्तनों की जरूरत होती है।
2. क्या इंडक्शन कुकटॉप हेल्दी (स्वस्थ) है?
- हाँ, इंडक्शन कुकिंग सेहत के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और हेल्दी है।
पोषक तत्व सुरक्षित: रिसर्च के अनुसार, इंडक्शन पर खाना बहुत तेजी से पकता है, जिससे भोजन के जरूरी विटामिंस और मिनरल्स (पोषक तत्व) गैस चूल्हे की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और लॉक रहते हैं।
साफ हवा: गैस चूल्हे की तरह इसमें से कोई हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड या जहरीली गैसें नहीं निकलतीं, जिससे किचन की हवा शुद्ध रहती है और सांस की तकलीफ नहीं होती।
रेडिएशन का भ्रम: कुछ लोग इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (EMF) से डरते हैं, लेकिन यह रेडिएशन बहुत ही कम दूरी (सिर्फ 1-2 इंच) तक होता है और इंसानी शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता।
3. इंडक्शन कुकटॉप के नुकसान क्या हैं?
सीमित बर्तन : इस पर आप केवल वही बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पर चुंबक चिपकता हो (जैसे स्टेनलेस स्टील या लोहा)। एल्युमिनियम, तांबा या मिट्टी के बर्तन इस पर काम नहीं करते।
बिजली पर निर्भरता: यह पूरी तरह से बिजली से चलता है। अगर आपके इलाके में बिजली कटौती ज्यादा होती है, तो पावर बैकअप के बिना आप खाना नहीं बना पाएंगे।
बर्तनों में खरोंच का डर: इसका ऊपरी हिस्सा ग्लास (कांच) का होता है, इसलिए बर्तनों को सावधानी से न रखने पर इस पर स्क्रैच या क्रैक आने का डर रहता है।
रोटी सेंकना मुश्किल: पारंपरिक गैस चूल्हे की तरह इस पर सीधी आंच नहीं होती, इसलिए इस पर सीधे तवे से उतारकर रोटी फुलाना थोड़ा मुश्किल होता है (इसके लिए जाली का इस्तेमाल करना पड़ता है)।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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