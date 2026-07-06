100 इंच TV का मजा 20,000 रुपये से कम में घर बनेगा सिनेमा हॉल Amazon Prime Day के आखिरी दिन तुरंत खरीदें ये प्रोजेक्टर

Amazon Prime Day Sale के आखिरी दिन 20,000 रुपये से कम बजट में 100 इंच TV जैसी बड़ी स्क्रीन और सिनेमा हॉल का मजा घर पर ही पाएं। आज रात 12 बजे से पहले इन बेस्ट सेलिंग स्मार्ट प्रोजेक्टर्स पर मिल रहे भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स का तुरंत फायदा उठाएं।

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अगर आप भी अपने घर को सिनेमा हॉल बनाने का सपना देख रहे हैं, तो अब महंगे 100-इंच के स्मार्ट टीवी पर लाखों रुपये खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अमेजन प्राइम डे सेल का आज आखिरी दिन है, और इस महासेल में बेस्ट-सेलिंग होम थिएटर प्रोजेक्टर्स पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है।

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📺 20,000 रुपये से कम में 100-इंच स्क्रीन का जादू टीवी की छुट्टी आप मात्र 20,000 रुपये से भी कम के बजट में 100 से 150 इंच की शानदार सिनेमाई स्क्रीन का मजा अपने लिविंग रूम या बेडरूम में ले सकते हैं। इस बजट रेंज में Egate, Wzatco और Portronics जैसे टॉप ब्रांड्स के स्मार्ट प्रोजेक्टर्स शामिल हैं, जो इन बिल्ट एंड्रॉयड OS, YouTube, Netflix, 4K सपोर्ट और दमदार सराउंड साउंड स्पीकर्स के साथ आते हैं।

⏳ आज रात 12 बजे तक मौका, मिल रहे हैं धांसू बैंक ऑफर्स प्राइम डे सेल के आखिरी दिन इन बजट फ्रेंडली प्रोजेक्टर्स पर फ्लैट डिस्काउंट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और नो कॉस्ट EMI के विकल्प भी मिल रहे हैं। यह ऑफर आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा, इसलिए स्टॉक खत्म होने से पहले अपने घर के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्टर तुरंत ऑर्डर करें।

Amazon Prime Day Sale के आखिरी दिन अगर आप अपने घर को थिएटर बनाना चाहते हैं, तो Crossbeats Lumex Flix Projector एक बेस्ट-इन-क्लास विकल्प है। 36,999 रुपये की MRP वाला यह धांसू प्रोजेक्टर सेल में 61% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 14,499 रुपये में मिल रहा है। इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह Official Netflix Licensed है, यानी आप बिना किसी रुकावट के नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो जैसी ऐप्स का मज़ा ले सकते हैं। Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम और 16,000 ल्यूमेंस की जबर्दस्त ब्राइटनेस के साथ आने वाला यह प्रोजेक्टर आपके घर को सच में सिनेमा हॉल बना देगा।

Specifications ब्राइटनेस 16,000 Lumens कंट्रास्ट रेशियो 20000:1 डिस्प्ले साइज Up to 300 इंच ऑडियो 10W Built-in Speaker क्यों खरीदें ऑफिशियल नेटफ्लिक्स सपोर्ट शानदार ब्राइटनेस स्मार्ट फीचर्स बड़ी स्क्रीन साइज शानदार ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प सीमित स्टोरेज बेहद छोटे पॉकेट प्रोजेक्टर्स की तुलना में थोड़ा बड़ा

WZATCO Yuva Blaze एक प्रीमियम और आधुनिक होम सिनेमा प्रोजेक्टर है, जो आपके घर को ही सिनेमा हॉल में बदल देता है। यह प्रोजेक्टर Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिससे आप बिना किसी बाहरी डिवाइस के सीधे ऐप्स स्ट्रीम कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Fully Automatic होना है, यानी यह खुद-ब-खुद फोकस और स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता है। 1000 ANSI लुमेन की शानदार ब्राइटनेस और नेटिव 1080P रेजोल्यूशन के साथ, यह आपको बेहतरीन और क्रिस्प पिक्चर क्वालिटी देता है।

Specifications ऑडियो हाई-फाइ स्टीरियो ड्यूल स्पीकर्स कनेक्टिविटी WiFi 6, Bluetooth, HDMI ARC, USB लैम्प लाइफ 50,000 घंटे कंट्रास्ट रेशियो 7000:1 स्टेटिक कंट्रास्ट रेशियो क्यों खरीदें शानदार ब्राइटनेस और डिस्प्ले पूरी तरह से ऑटोमैटिक सील्ड इंजन सुपरफास्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा

WZATCO Yuva Vibe एक प्रीमियम और बेहद एडवांस Amazon's Choice होम सिनेमा प्रोजेक्टर है, जो आपके घर को एक लाइव थिएटर में बदल देता है। इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी खासियत इसका Certified OS है, जिसमें Netflix और Prime Video जैसे ऑफिशियल OTT ऐप्स पहले से इन-बिल्ट आते हैं, यानी आपको कोई अलग से फायर टीवी स्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। यह फुली ऑटोमैटिक होने के साथ-साथ 270° रोटेटेबल डिजाइन के साथ आता है, जिससे आप इसे आसानी से दीवार या छत (Ceiling) पर किसी भी एंगल में घुमाकर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट फीचर्स के तौर पर वॉइस असिस्टेंट और यहाँ तक कि ChatGPT का इंटीग्रेशन भी मिलता है।

Specifications रेजोल्यूशन नेटिव 1080p (1920 x 1080) विथ 4K HDR सपोर्ट ब्राइटनेस 14000 Lumens रिमोट कंट्रोल ब्लूटूथ रिमोट विशेष डिज़ाइन 270° रोटेटेबल स्मार्ट फीचर्स ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, ऑटो स्क्रीन फिट, ऑटो ऑब्सटैकल अवॉइडेंस, वॉइस असिस्टेंट और ChatGPT सपोर्ट क्यों खरीदें ऑफिशियल ऐप्स का सपोर्ट बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी फुली ऑटोमैटिक सेटअप सुपरफास्ट WiFi 6 और HDMI ARC क्यों खोजें विकल्प सीधे और तेज धूप वाले कमरे में तस्वीर थोड़ी हल्की अनिवार्य वारंटी रजिस्ट्रेशन

Lumio Arc 5 एक प्रीमियम, पोर्टेबल और स्मार्ट होम प्रोजेक्टर है जो आपके घर के लिविंग रूम या बेडरूम को एक पर्सनल सिनेमा हॉल में बदल देता है। इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी ताकत इसका Official Google TV (Android 14) ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें ऑफिशियल Netflix, Prime Video और JioHotstar जैसे ऐप्स पहले से इन-बिल्ट मिलते हैं। यह आपके गूगल अकाउंट के साथ आसानी से सिंक हो जाता है। इसमें बेहतरीन ऑडियो के लिए Dolby Audio और डस्ट-प्रूफ लाइफ के लिए Sealed Light Engine तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे काफी टिकाऊ बनाती है।

Specifications कनेक्टिविटी ड्यूल-बैंड WiFi 6, Bluetooth 5.1, HDMI 2.0 (ARC), USB 2.0, 3.5mm जैक स्क्रीन साइज 100 इंच तक का सिनेमाई एक्सपीरियंस ब्राइटनेस 200 ANSI Lumens रेजोल्यूशन नेटिव 1080p Full HD (1920 x 1080) विथ HDR10 और 4K सपोर्ट क्यों खरीदें लेटेस्ट Google TV इंटेलिजेंट STR8 सेटअप शानदार ऑडियो सील्ड ऑप्टिकल इंजन क्यों खोजें विकल्प कम ब्राइटनेस सीमित स्क्रीन साइज

XElectron iProjector 2 Plus एक बेहद पावरफुल और हाई-परफॉर्मेंस स्मार्ट होम प्रोजेक्टर है, जिसे होम सिनेमा के साथ-साथ गेमिंग, ऑफिस मीटिंग और क्लासरूम के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 2GB RAM और 32GB ROM की विशाल स्टोरेज है, जो इस बजट में बहुत कम देखने को मिलती है और इसे बेहद स्मूद बनाती है। 20,000 लुमेंस (1500 ANSI) की जबरदस्त ब्राइटनेस के साथ यह शानदार और ब्राइट विजुअल्स देता है। साथ ही, Dolby Plus Audio और फुली ऑटोमैटिक सेटअप इसे एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाते हैं।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Android 12 स्क्रीन साइज अधिकतम 300 इंच (762 cm) तक का विशाल डिस्प्ले ऑडियो 10W के दो फुल-फ्रीक्वेंसी स्पीकर्स विथ Certified Dolby Plus और DTS डिकोडिंग कनेक्टिविटी ड्यूल-बैंड WiFi 6, टू-वे Bluetooth 5.4, HDMI ARC, 2 x HDMI, 2 x USB, AV In, 3.5mm जैक क्यों खरीदें हैवी स्टोरेज और स्मूद परफॉर्मेंस अल्ट्रा-ब्राइट डिस्प्ले सिनेमा हॉल जैसा बड़ा डिस्प्ले Dolby Plus साउंड लेटेस्ट Bluetooth 5.4 और WiFi 6 क्यों खोजें विकल्प छोटे पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स की तुलना में थोड़ा बड़ा और भारी

E Gate Duster 5X Pro एक खास तौर पर भारतीय घरों और यहाँ के धूल-मिट्टी वाले माहौल को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम स्मार्ट प्रोजेक्टर है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसका 100% सील्ड ऑप्टिकल इंजन है, जो इसे पूरी तरह से डस्ट-प्रूफ बनाता है। यह प्रोजेक्टर Android 13 पर आधारित Certified Whale OS के साथ आता है, जिसका मतलब है कि इस पर Netflix, Prime Video और JioHotstar जैसे ऐप्स पूरी तरह सर्टिफाइड हैं और बिना किसी लैग के असली Full HD में चलते हैं। इसके अलावा, इसका FlexAngle रोटेटेबल डिज़ाइन आपको किसी भी दीवार या छत पर आसानी से मूवी प्रोजेक्ट करने की आजादी देता है।

Specifications स्मार्ट फीचर्स पूरी तरह से ऑटोमैटिक कनेक्टिविटी ड्यूल-बैंड WiFi 6, बाई-डायरेक्शनल Bluetooth 5.0, HDMI 2.1 (ARC/CEC), USB, 3.5mm जैक ऑडियो 10W इन-बिल्ट हाई-फाइ स्पीकर्स स्क्रीन साइज और थ्रो रेशियो अधिकतम 300 इंच (762 cm) डिस्प्ले, 1.3:1 शॉर्ट थ्रो रेशियो क्यों खरीदें 100% डस्ट-प्रूफ डिज़ाइन फ्री लाइव टीवी चैनल्स सर्टिफाइड ऐप्स लैंथेनाइड ग्लास लेंस शानदार वारंटी सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प सीमित स्टोरेज ऑडियो आउटपुट की सीमा

Portronics Beem 570 गैजेट्स और एक्सेसरीज बनाने वाले भारत के भरोसेमंद ब्रांड Portronics की तरफ से आने वाला एक प्रीमियम सिल्वर-फिनिश स्मार्ट प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर का सबसे बड़ा आकर्षण इसका Official Netflix Certified होना है, जो Whale TV (Android 13 आधारित इंटरफेस) के साथ मिलकर बिना किसी लैग के नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसी ऐप्स को सीधे Full HD में चलाता है। इसके एडजस्टेबल एंगल डिज़ाइन और स्मार्ट स्क्रीन एडजस्टमेंट की वजह से इसे घर के किसी भी कोने में आसानी से सेट किया जा सकता है।

Specifications कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, 3.5mm ऑडियो जैक ऑडियो 5W का इन-बिल्ट बैलेंस्ड स्पीकर स्क्रीन साइज अधिकतम 100 से 120 इंच तक का सिनेमाई डिस्प्ले ब्राइटनेस 10,000 Lumens क्यों खरीदें ऑफिशियल नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड एडजस्टेबल एंगल डिज़ाइन स्मार्ट सेटअप प्रीमियम और मॉडर्न लुक क्यों खोजें विकल्प कमजोर इन-बिल्ट स्पीकर थोड़ा महंगा

BORSSO Crystal Edge एक शक्तिशाली और प्रीमियम 'Amazon's Choice' होम सिनेमा प्रोजेक्टर है। यह प्रोजेक्टर Android 12 पर चलता है और इसमें 2GB RAM दी गई है, जो इसकी परफॉर्मेंस को बेहद स्मूद बनाती है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 1100 ANSI Lumens की जबर्दस्त ब्राइटनेस और 40000:1 का हाई डायनेमिक कंट्रास्ट रेशियो है, जो डार्क और HDR कंटेंट को भी एकदम गहराई और क्रिस्प कलर्स के साथ दिखाता है। फुल ऑटोमैटिक सेटिंग्स और दमदार 15W DSP स्पीकर के साथ यह आपके घर को एक असली सिनेमा हॉल जैसा फील देने के लिए तैयार किया गया है।

Specifications ब्राइटनेस 1100 ANSI Lumens कंट्रास्ट रेशियो 40,000:1 हाई डायनेमिक कंट्रास्ट रेशियो थ्रो रेशियो व स्क्रीन 1.20:1 शॉर्ट थ्रो स्मार्ट फीचर्स फुल ऑटोमैटिक सेटअप क्यों खरीदें जबरदस्त ब्राइटनेस और कलर्स स्मूद 2GB रैम और परफॉर्मेंस पावरफुल 15W DSP स्पीकर शॉर्ट थ्रो रेशियो एडवांस ऑटो सेटअप क्यों खोजें विकल्प कड़ा वारंटी नियम सेमी-क्लोज्ड इंजन

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।