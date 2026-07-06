100 इंच TV का मजा 20,000 रुपये से कम में घर बनेगा सिनेमा हॉल Amazon Prime Day के आखिरी दिन तुरंत खरीदें ये प्रोजेक्टर
Amazon Prime Day Sale के आखिरी दिन 20,000 रुपये से कम बजट में 100 इंच TV जैसी बड़ी स्क्रीन और सिनेमा हॉल का मजा घर पर ही पाएं। आज रात 12 बजे से पहले इन बेस्ट सेलिंग स्मार्ट प्रोजेक्टर्स पर मिल रहे भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स का तुरंत फायदा उठाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप भी अपने घर को सिनेमा हॉल बनाने का सपना देख रहे हैं, तो अब महंगे 100-इंच के स्मार्ट टीवी पर लाखों रुपये खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अमेजन प्राइम डे सेल का आज आखिरी दिन है, और इस महासेल में बेस्ट-सेलिंग होम थिएटर प्रोजेक्टर्स पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है।
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📺 20,000 रुपये से कम में 100-इंच स्क्रीन का जादू टीवी की छुट्टी
आप मात्र 20,000 रुपये से भी कम के बजट में 100 से 150 इंच की शानदार सिनेमाई स्क्रीन का मजा अपने लिविंग रूम या बेडरूम में ले सकते हैं। इस बजट रेंज में Egate, Wzatco और Portronics जैसे टॉप ब्रांड्स के स्मार्ट प्रोजेक्टर्स शामिल हैं, जो इन बिल्ट एंड्रॉयड OS, YouTube, Netflix, 4K सपोर्ट और दमदार सराउंड साउंड स्पीकर्स के साथ आते हैं।
⏳ आज रात 12 बजे तक मौका, मिल रहे हैं धांसू बैंक ऑफर्स
प्राइम डे सेल के आखिरी दिन इन बजट फ्रेंडली प्रोजेक्टर्स पर फ्लैट डिस्काउंट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और नो कॉस्ट EMI के विकल्प भी मिल रहे हैं। यह ऑफर आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा, इसलिए स्टॉक खत्म होने से पहले अपने घर के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्टर तुरंत ऑर्डर करें।
1. [Netflix Official License] Crossbeats Lumex Flix Projector 4k Ultra HD, 1080p Native, Android 13, WiFi, 16000 Lumens, Smart Mini Projector for Room, Portable Home Cinema, Built-in Apps, 300”Display
Amazon Prime Day Sale के आखिरी दिन अगर आप अपने घर को थिएटर बनाना चाहते हैं, तो Crossbeats Lumex Flix Projector एक बेस्ट-इन-क्लास विकल्प है। 36,999 रुपये की MRP वाला यह धांसू प्रोजेक्टर सेल में 61% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 14,499 रुपये में मिल रहा है। इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह Official Netflix Licensed है, यानी आप बिना किसी रुकावट के नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो जैसी ऐप्स का मज़ा ले सकते हैं। Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम और 16,000 ल्यूमेंस की जबर्दस्त ब्राइटनेस के साथ आने वाला यह प्रोजेक्टर आपके घर को सच में सिनेमा हॉल बना देगा।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑफिशियल नेटफ्लिक्स सपोर्ट
शानदार ब्राइटनेस
स्मार्ट फीचर्स
बड़ी स्क्रीन साइज
शानदार ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज
बेहद छोटे पॉकेट प्रोजेक्टर्स की तुलना में थोड़ा बड़ा
2. WZATCO Yuva Blaze, Android 13, Smart Home Projector, Native 1080P Fully Automatic, Sealed Engine, 1000 ANSI Lumens, ARC, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, Portable Room Cinema, Black
WZATCO Yuva Blaze एक प्रीमियम और आधुनिक होम सिनेमा प्रोजेक्टर है, जो आपके घर को ही सिनेमा हॉल में बदल देता है। यह प्रोजेक्टर Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिससे आप बिना किसी बाहरी डिवाइस के सीधे ऐप्स स्ट्रीम कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Fully Automatic होना है, यानी यह खुद-ब-खुद फोकस और स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता है। 1000 ANSI लुमेन की शानदार ब्राइटनेस और नेटिव 1080P रेजोल्यूशन के साथ, यह आपको बेहतरीन और क्रिस्प पिक्चर क्वालिटी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार ब्राइटनेस और डिस्प्ले
पूरी तरह से ऑटोमैटिक
सील्ड इंजन
सुपरफास्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
3. WZATCO Yuva Vibe, Certified OS Smart Home Projector, Native 1080P Fully Automatic, HDMI ARC, WiFi 6 & BT, 14000 Lumens, Screen Mirroring, Portable Room Cinema, Black
WZATCO Yuva Vibe एक प्रीमियम और बेहद एडवांस Amazon's Choice होम सिनेमा प्रोजेक्टर है, जो आपके घर को एक लाइव थिएटर में बदल देता है। इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी खासियत इसका Certified OS है, जिसमें Netflix और Prime Video जैसे ऑफिशियल OTT ऐप्स पहले से इन-बिल्ट आते हैं, यानी आपको कोई अलग से फायर टीवी स्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। यह फुली ऑटोमैटिक होने के साथ-साथ 270° रोटेटेबल डिजाइन के साथ आता है, जिससे आप इसे आसानी से दीवार या छत (Ceiling) पर किसी भी एंगल में घुमाकर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट फीचर्स के तौर पर वॉइस असिस्टेंट और यहाँ तक कि ChatGPT का इंटीग्रेशन भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑफिशियल ऐप्स का सपोर्ट
बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी
फुली ऑटोमैटिक सेटअप
सुपरफास्ट WiFi 6 और HDMI ARC
क्यों खोजें विकल्प
सीधे और तेज धूप वाले कमरे में तस्वीर थोड़ी हल्की
अनिवार्य वारंटी रजिस्ट्रेशन
4. Lumio Arc 5 Portable Home Projector | Official Google TV with Netflix | Native 1080p Full HD | 4K Support | 200 ANSI Lumens | Auto Keystone | Dolby Audio | Sealed Light Engine | Bluetooth Speaker
Lumio Arc 5 एक प्रीमियम, पोर्टेबल और स्मार्ट होम प्रोजेक्टर है जो आपके घर के लिविंग रूम या बेडरूम को एक पर्सनल सिनेमा हॉल में बदल देता है। इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी ताकत इसका Official Google TV (Android 14) ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें ऑफिशियल Netflix, Prime Video और JioHotstar जैसे ऐप्स पहले से इन-बिल्ट मिलते हैं। यह आपके गूगल अकाउंट के साथ आसानी से सिंक हो जाता है। इसमें बेहतरीन ऑडियो के लिए Dolby Audio और डस्ट-प्रूफ लाइफ के लिए Sealed Light Engine तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे काफी टिकाऊ बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट Google TV
इंटेलिजेंट STR8 सेटअप
शानदार ऑडियो
सील्ड ऑप्टिकल इंजन
क्यों खोजें विकल्प
कम ब्राइटनेस
सीमित स्क्रीन साइज
5. XElectron iProjector 2 Plus Auto Focus Auto Keystone Smart Home Projector 4k Ultra HD | Native 1080P Full HD Resolution, HDMI ARC, Android 12, BT 5.4, WiFi 6 | 20000 Lumens, 2GB+32GB
XElectron iProjector 2 Plus एक बेहद पावरफुल और हाई-परफॉर्मेंस स्मार्ट होम प्रोजेक्टर है, जिसे होम सिनेमा के साथ-साथ गेमिंग, ऑफिस मीटिंग और क्लासरूम के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 2GB RAM और 32GB ROM की विशाल स्टोरेज है, जो इस बजट में बहुत कम देखने को मिलती है और इसे बेहद स्मूद बनाती है। 20,000 लुमेंस (1500 ANSI) की जबरदस्त ब्राइटनेस के साथ यह शानदार और ब्राइट विजुअल्स देता है। साथ ही, Dolby Plus Audio और फुली ऑटोमैटिक सेटअप इसे एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हैवी स्टोरेज और स्मूद परफॉर्मेंस
अल्ट्रा-ब्राइट डिस्प्ले
सिनेमा हॉल जैसा बड़ा डिस्प्ले
Dolby Plus साउंड
लेटेस्ट Bluetooth 5.4 और WiFi 6
क्यों खोजें विकल्प
छोटे पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स की तुलना में थोड़ा बड़ा और भारी
6. E Gate Duster 5X Pro Dust Proof Certified Netflix Projector | Fully Automatic Native 1080p | 100% Dust Proof | Certified Whale OS on Android, Prime | Voice Remote, 500 ISO, HDMI-ARC-WiFi6 EGATE
E Gate Duster 5X Pro एक खास तौर पर भारतीय घरों और यहाँ के धूल-मिट्टी वाले माहौल को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम स्मार्ट प्रोजेक्टर है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसका 100% सील्ड ऑप्टिकल इंजन है, जो इसे पूरी तरह से डस्ट-प्रूफ बनाता है। यह प्रोजेक्टर Android 13 पर आधारित Certified Whale OS के साथ आता है, जिसका मतलब है कि इस पर Netflix, Prime Video और JioHotstar जैसे ऐप्स पूरी तरह सर्टिफाइड हैं और बिना किसी लैग के असली Full HD में चलते हैं। इसके अलावा, इसका FlexAngle रोटेटेबल डिज़ाइन आपको किसी भी दीवार या छत पर आसानी से मूवी प्रोजेक्ट करने की आजादी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
100% डस्ट-प्रूफ डिज़ाइन
फ्री लाइव टीवी चैनल्स
सर्टिफाइड ऐप्स
लैंथेनाइड ग्लास लेंस
शानदार वारंटी सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज
ऑडियो आउटपुट की सीमा
7. Portronics Beem 570 Smart Projector | Netflix Certified | 1080p Full HD Native | 10000 Lumens | Android 13 | Upto 120" Screen | Auto Keystone, Obstacle Avoidance | Built-in Apps | 5W Speaker (Silver)
Portronics Beem 570 गैजेट्स और एक्सेसरीज बनाने वाले भारत के भरोसेमंद ब्रांड Portronics की तरफ से आने वाला एक प्रीमियम सिल्वर-फिनिश स्मार्ट प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर का सबसे बड़ा आकर्षण इसका Official Netflix Certified होना है, जो Whale TV (Android 13 आधारित इंटरफेस) के साथ मिलकर बिना किसी लैग के नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसी ऐप्स को सीधे Full HD में चलाता है। इसके एडजस्टेबल एंगल डिज़ाइन और स्मार्ट स्क्रीन एडजस्टमेंट की वजह से इसे घर के किसी भी कोने में आसानी से सेट किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑफिशियल नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड
एडजस्टेबल एंगल डिज़ाइन
स्मार्ट सेटअप
प्रीमियम और मॉडर्न लुक
क्यों खोजें विकल्प
कमजोर इन-बिल्ट स्पीकर
थोड़ा महंगा
8. BORSSO Crystal Edge, Android 12 (2GB+16GB), 4K HDR10, Dolby Digital, Semi Closed Engine, 4K Projector for Home, Ultra Bright 1100 ANSI, Full Automatic (OA+AF+TILT), HDMI ARC, BT 5.2, Dual WiFi 6, 3D
BORSSO Crystal Edge एक शक्तिशाली और प्रीमियम 'Amazon's Choice' होम सिनेमा प्रोजेक्टर है। यह प्रोजेक्टर Android 12 पर चलता है और इसमें 2GB RAM दी गई है, जो इसकी परफॉर्मेंस को बेहद स्मूद बनाती है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 1100 ANSI Lumens की जबर्दस्त ब्राइटनेस और 40000:1 का हाई डायनेमिक कंट्रास्ट रेशियो है, जो डार्क और HDR कंटेंट को भी एकदम गहराई और क्रिस्प कलर्स के साथ दिखाता है। फुल ऑटोमैटिक सेटिंग्स और दमदार 15W DSP स्पीकर के साथ यह आपके घर को एक असली सिनेमा हॉल जैसा फील देने के लिए तैयार किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त ब्राइटनेस और कलर्स
स्मूद 2GB रैम और परफॉर्मेंस
पावरफुल 15W DSP स्पीकर
शॉर्ट थ्रो रेशियो
एडवांस ऑटो सेटअप
क्यों खोजें विकल्प
कड़ा वारंटी नियम
सेमी-क्लोज्ड इंजन
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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