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51 करोड़ यूजर्स को Jio ने दी बड़ी राहत, अब 28 दिन नहीं पूरा महीना चलेगा ये प्लान; जानें इसके फायदे और नुकसान

Apr 06, 2026 11:52 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Jio ने 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान का झंझट खत्म करते हुए नया 30 दिन चलने वाला 339 रुपए रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। जानिए इसमें कितना डेटा, कॉलिंग बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, किन यूजर्स के लिए यह सही है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं।

51 करोड़ यूजर्स को Jio ने दी बड़ी राहत, अब 28 दिन नहीं पूरा महीना चलेगा ये प्लान; जानें इसके फायदे और नुकसान

Reliance Jio New Rs 339 Prepaid Plan: देश में लंबे समय से 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान को लेकर बहस चल रही है। मोबाइल यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि 28 दिन की वैलिडिटी के कारण उन्हें साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है, जिससे उनका खर्च बढ़ जाता है। इस मुद्दे को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने भी गंभीरता से लिया और कंपनियों को पूरे महीने यानी कैलेंडर बेस्ड प्लान लाने की सलाह दी। इसी बीच अब Reliance Jio ने चुपचाप एक ऐसा प्लान लॉन्च कर दिया है, जो 28 दिन नहीं बल्कि पूरे महीने चलता है। 339 रुपए की कीमत वाला यह नया प्लान यूजर्स को हर महीने रिचार्ज के झंझट से बचा देगा। जानिए इसमें कितना डेटा, कॉलिंग बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, किन यूजर्स के लिए यह सही है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं।

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Jio के 339 रुपए वाले प्लान के फायदे

Jio का यह नया 339 रुपए वाला प्लान एक “कैलेंडर मंथ” प्लान है, यानी इसकी वैलिडिटी पूरे महीने के हिसाब से होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 5 अप्रैल को रिचार्ज किया है, तो यह प्लान 5 मई तक चलेगा भले ही महीने में 30 दिन हों या 31 दिन।

यानी अब 28 दिन की तरह जल्दी रिचार्ज खत्म होने की टेंशन नहीं रहती और साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज कराने की जरूरत भी खत्म हो जाती है, जिससे सीधे पैसे की बचत होती है। इसके साथ ही प्लान में रोजाना 1.5GB डेटा मिलता है, जो सोशल मीडिया, वीडियो देखने और ब्राउजिंग के लिए काफी है। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS भी मिलते हैं, जिससे आपकी बेसिक जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं।

एक और खास बात यह है कि इसमें कुछ अतिरिक्त डिजिटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे ऐप्स का एक्सेस और क्लाउड स्टोरेज, जो इसे सिर्फ एक रिचार्ज नहीं बल्कि एक पूरा पैकेज बना देते हैं। यूजर्स को इसमें Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो 18 महीने तक वैलिड रहता है। इसके अलावा 5TB तक की क्लाउड स्टोरेज भी दी जा रही है।

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जियो 349 रुपए प्लान vs 339 रुपए प्लान

Jio का 349 रुपए प्लान पहले से काफी पॉपुलर है, जिसमें यूजर्स को लगभग वही फायदे मिलते हैं। 349 रुपए प्लान में जहां 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, वहीं 339 रुपए प्लान पूरे कैलेंडर महीने यानी 30 या 31 दिन तक चलता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि इससे यूजर्स को सालभर में एक अतिरिक्त रिचार्ज से छुटकारा मिल जाता है।

डेटा की बात करें तो 349 रुपए प्लान थोड़ा आगे है, क्योंकि इसमें रोज 2GB डेटा मिलता है, जबकि 339 रुपए प्लान में 1.5GB प्रतिदिन डेटा दिया जाता है। इसके अलावा 349 रुपए प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिलता है, जो इसे हैवी इंटरनेट यूजर्स के लिए ज्यादा बेहतर बनाता है। वहीं 339 रुपए प्लान में यह सुविधा नहीं दी गई है, जो इसका एक छोटा नुकसान माना जा सकता है।

कीमत के हिसाब से 339 रुपए प्लान 10 रुपए सस्ता है और ज्यादा दिनों तक चलता है, जबकि 349 रुपए प्लान ज्यादा डेटा और 5G बेनिफिट्स के साथ आता है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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