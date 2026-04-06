51 करोड़ यूजर्स को Jio ने दी बड़ी राहत, अब 28 दिन नहीं पूरा महीना चलेगा ये प्लान; जानें इसके फायदे और नुकसान

Jio ने 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान का झंझट खत्म करते हुए नया 30 दिन चलने वाला 339 रुपए रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। जानिए इसमें कितना डेटा, कॉलिंग बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, किन यूजर्स के लिए यह सही है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं।

Reliance Jio New Rs 339 Prepaid Plan: देश में लंबे समय से 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान को लेकर बहस चल रही है। मोबाइल यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि 28 दिन की वैलिडिटी के कारण उन्हें साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है, जिससे उनका खर्च बढ़ जाता है। इस मुद्दे को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने भी गंभीरता से लिया और कंपनियों को पूरे महीने यानी कैलेंडर बेस्ड प्लान लाने की सलाह दी। इसी बीच अब Reliance Jio ने चुपचाप एक ऐसा प्लान लॉन्च कर दिया है, जो 28 दिन नहीं बल्कि पूरे महीने चलता है। 339 रुपए की कीमत वाला यह नया प्लान यूजर्स को हर महीने रिचार्ज के झंझट से बचा देगा। जानिए इसमें कितना डेटा, कॉलिंग बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, किन यूजर्स के लिए यह सही है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं।

Jio के 339 रुपए वाले प्लान के फायदे Jio का यह नया 339 रुपए वाला प्लान एक “कैलेंडर मंथ” प्लान है, यानी इसकी वैलिडिटी पूरे महीने के हिसाब से होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 5 अप्रैल को रिचार्ज किया है, तो यह प्लान 5 मई तक चलेगा भले ही महीने में 30 दिन हों या 31 दिन।

यानी अब 28 दिन की तरह जल्दी रिचार्ज खत्म होने की टेंशन नहीं रहती और साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज कराने की जरूरत भी खत्म हो जाती है, जिससे सीधे पैसे की बचत होती है। इसके साथ ही प्लान में रोजाना 1.5GB डेटा मिलता है, जो सोशल मीडिया, वीडियो देखने और ब्राउजिंग के लिए काफी है। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS भी मिलते हैं, जिससे आपकी बेसिक जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं।

एक और खास बात यह है कि इसमें कुछ अतिरिक्त डिजिटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे ऐप्स का एक्सेस और क्लाउड स्टोरेज, जो इसे सिर्फ एक रिचार्ज नहीं बल्कि एक पूरा पैकेज बना देते हैं। यूजर्स को इसमें Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो 18 महीने तक वैलिड रहता है। इसके अलावा 5TB तक की क्लाउड स्टोरेज भी दी जा रही है।

जियो 349 रुपए प्लान vs 339 रुपए प्लान Jio का 349 रुपए प्लान पहले से काफी पॉपुलर है, जिसमें यूजर्स को लगभग वही फायदे मिलते हैं। 349 रुपए प्लान में जहां 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, वहीं 339 रुपए प्लान पूरे कैलेंडर महीने यानी 30 या 31 दिन तक चलता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि इससे यूजर्स को सालभर में एक अतिरिक्त रिचार्ज से छुटकारा मिल जाता है।

डेटा की बात करें तो 349 रुपए प्लान थोड़ा आगे है, क्योंकि इसमें रोज 2GB डेटा मिलता है, जबकि 339 रुपए प्लान में 1.5GB प्रतिदिन डेटा दिया जाता है। इसके अलावा 349 रुपए प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिलता है, जो इसे हैवी इंटरनेट यूजर्स के लिए ज्यादा बेहतर बनाता है। वहीं 339 रुपए प्लान में यह सुविधा नहीं दी गई है, जो इसका एक छोटा नुकसान माना जा सकता है।