नहीं देखा होगा ऐसा प्लान, 30 दिनों के लिए SonyLIV फ्री, कीमत 80 रुपये से भी कम

रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए 77 रुपये का एक नया प्रीपेड प्लान पेश किया है। यह एक नया डेटा वाउचर है, जो पूरे भारत में प्रीपेड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। खास बात यह है कि इसमें OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट भी शामिल है। 77 रुपये का यह प्लान डेटा के बजाय OTT बेनिफिट देने पर ज्यादा फोकस्ड लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें यूजर्स के लिए बहुत सीमित मात्रा में डेटा बंडल किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलेगा...

जियो का नया 77 रुपये का प्लान टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस जियो के 77 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में 3GB डेटा और SonyLIV का मुफ्त OTT बेनिफिट मिलता है। यह डेटा बेनिफिट यूजर्स के लिए केवल पांच दिनों के लिए उपलब्ध रहेगा, लेकिन SonyLIV का OTT बेनिफिट 30 दिनों के लिए बंडल किया गया है। SonyLIV के जरिए कंटेंट देखने के इच्छुक यूजर्स इसे JioTV ऐप के जरिए स्ट्रीम कर सकते हैं। JioTV ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

जियो के इन डेटा प्लान्स पर भी कर सकते हैं विचार अगर आपको सिर्फ कुछ समय के लिए डेटा चाहिए, तो आप जियो के 39 रुपये वाले प्रीपेड प्लान का विकल्प चुन सकते हैं। जियो के 39 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 3 दिन की वैलिडिटी के साथ-साथ रोजाना 3GB डेटा भी मिलेगा। अगर आप एक दिन में 25GB डेटा चाहते हैं, तो आप 49 रुपये वाला प्लान भी चुन सकते हैं। इन पैक्स में सिर्फ डेटा बेनिफिट्स हैं, और इनकी कोई सर्विस वैलिडिटी नहीं है। FUP (फेयर यूसेज पॉलिसी) डेटा खत्म होने के बाद डेटा स्पीड घटकर 64 Kbps रह जाती है।