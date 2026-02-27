अब सड़क पर नहीं होगा कोई स्कैम, Jio लाया नया सेफ्टी डिवाइस, किसी भी हादसे या विवाद में करेगा मदद
रिलायंस जियो ने भारत में JioEyeQ Dashcam with GPS लॉन्च कर दीया है। यह डैशकैम Full HD 2MP वीडियो, GPS-ट्रैकिंग, नाइट विज़न जैसे खास फीचर्स देगा। जो आपकी गाड़ी की सुरक्षा को बढ़ा देगा।
भारतीय कार मालिकों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि Reliance Jio ने अपना पहला JioEyeQ Dashcam with GPS भारत में लॉन्च कर दी है। यह नया डैशकैम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी कार की सेफ्टी, रिकॉर्डिंग और GPS-ट्रैकिंग को एक साथ पाना चाहते हैं वो भी किफायती दाम में। डैशकैम सिर्फ एक कैमरा नहीं है यह आपकी ड्राइव का गवाह बनता है। अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट, चोरी, या विवाद होता है, तो इसका रिकॉर्ड सबूत के रूप में काम आ सकता है।
JioEyeQ Dashcam की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें GPS उपलब्ध है, जिससे आपकी रिकॉर्डिंग के टाइम पर Location और स्पीड की जानकारी भी मिलती है जो बाद में इंश्योरेंस या पुलिस के केस में मददगार साबित होती है। इसके अलावा AI-बेस्ड (Pedestrian Detection) और नाइट विजन जैसे फीचर्स इसे और यूजफुल बनाते हैं।
JioEyeQ Dashcam की कीमत और उपलब्धता
Reliance Jio ने JioEyeQ Dashcam 3,499 रुपए की शुरुआती कीमत पर Amazon इंडिया पर लॉन्च कर दिया है। नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी मौजूद है, जिससे आप आपको 1,166 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं।
JioEyeQ Dashcam के खास फीचर्स और फायदे
JioEyeQ में 2MP Full HD कैमरा है जो ड्राइव के हर पल को साफ-सुथरे तरीके से रिकॉर्ड करता है। इसमें GPS सपोर्ट है जिससे रिकॉर्ड के साथ स्पीड और लोकेशन डेटा भी जुड़ता है, जो बाद में केस या इंश्योरेंस क्लेम में मदद कर सकता है। 140-डिग्री का वाइड व्यू से सड़क की कोई जानकारी मिस नहीं होती। ये फीचर खास है क्योंकि यह आपके Dashcam को चालकों और पैदल चलने वालों के बीच अंतर समझने में मदद करता है। यह चेतावनी भी दे सकता है जब कोई पैदल यात्री पास हो जिससे ड्राइव और ज्यादा सुरक्षित बनती है।
कम रोशनी में भी Dashcam रिकॉर्डिंग जारी रखता है, जिससे रात के समय किसी भी घटना को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इमरजेंसी रिकॉर्डिंग फीचर रिकॉर्ड को सुरक्षित भी रखता है। Dashcam JioThings App से भी कनेक्ट होता है (Android & iOS दोनों), जिससे आप आसानी से रिकॉर्डिंग प्लेबैक, GPS ट्रैकिंग, डेटा डाउनलोड और कई चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
