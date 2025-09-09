Jio का धमाका! ₹1499 में आया GPS Tracker, बच्चे हो या गाड़ी सबकी होगी 24x7 निगरानी Reliance Jio launched JioFind and JioFind Pro GPS trackers in India starting at 1499 rupees geofencing long battery life, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Reliance Jio launched JioFind and JioFind Pro GPS trackers in India starting at 1499 rupees geofencing long battery life

Jio का धमाका! ₹1499 में आया GPS Tracker, बच्चे हो या गाड़ी सबकी होगी 24x7 निगरानी

Reliance Jio ने भारतीय बाजार में दो किफायती GPS ट्रैकर JioFind और JioFind Pro लॉन्च किए हैं। ये 4G ट्रैकर 15 सेकंड में लोकेशन अपडेट, जियोथिंग्स ऐप और विभिन्न मॉनिटरिंग फीचर्स प्रदान करते हैं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 05:10 PM
share Share
Follow Us on
Jio का धमाका! ₹1499 में आया GPS Tracker, बच्चे हो या गाड़ी सबकी होगी 24x7 निगरानी

Reliance Jio ने भारत में GPS ट्रैकिंग क्षेत्र में कदम रखा है। कंपनी ने हाल ही में JioFind और JioFind Pro नाम से दो वायरलेस GPS ट्रैकिंग डिवाइसेज लॉन्च किए हैं, जो सुरक्षा और ट्रैकिंग को अब और किफायती और उपयोगी बनाने की कोशिश करते हैं। JioFind और JioFind Pro का लक्ष्य सिर्फ गाड़ियों व बर्तन ट्रैक करना नहीं, बल्कि बच्चों की बैग्स, यात्राओं और बिज़नेस शिपमेंट्स जैसे काम की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है।

JioFind और JioFind Pro की कीमत और सब्सक्रिप्शन

JioFind की कीमत 1499 रुपये है, जबकि JioFind Pro 2,499 रुपये में उपलब्ध होगा। दोनों डिवाइस में पहले 1 साल की ट्रैकिंग सर्विस फ्री है, और उसके बाद साल का चार्ज केवल 599 रुपये है।

ये भी पढ़ें:iPhone 15 सीरीज के फोन्स पहली बार हुए ₹25000 तक सस्ते, iPhone 17 लॉन्च बना वजह

JioFind और JioFind Pro के फीचर्स और स्पेक्स

JioFind में 1100mAh बैटरी है, जो एक चार्ज में लगभग 4 दिन तक चलती है। JioFind Pro में विशाल 10,000mAh बैटरी दी गई है, जो 3 से 4 हफ्ते तक चलता है। इसमें मैग्नेटिक माउंट सुविधा भी है, जिससे इसे वाहन या अन्य स्थिर जगह पर आसानी से लगाया जा सकता है। ये डिवाइस 4G नेटवर्क पर चलते हैं और JioThings ऐप के जरिए रियल-टाइम GPS ट्रैकिंग (15 सेकंड में अपडेट) इनेबल करते हैं। इसके अतिरिक्त, Geofencing alerts, Overspeed alerts, Location history, और Ambient voice monitoring जैसी सुविधाएं भी हैं।

JioFind का इस्तेमाल बच्चों की बैग, सामान, छोटे पैकेज, या पालतू जानवरों को ट्रैक करने में किया जा सकता है। JioFind Pro वाहन, बिजनेस शिपमेंट, या लंबी अवधी तक सुरक्षा में काम आता है। ये डिवाइस केवल Jio नेटवर्क पर ही काम करते हैं क्योंकि यह Jio SIM और 4G डेटा प्लान से जुड़े हैं।

ये भी पढ़ें:गुम या चोरी हो गया Voter ID Card तो 5 मिनट में घर बैठे बनवाएं नया, फॉलो करें ये
Reliance Jio Reliance Jio News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.