Jio का धमाका! ₹1499 में आया GPS Tracker, बच्चे हो या गाड़ी सबकी होगी 24x7 निगरानी

Reliance Jio ने भारतीय बाजार में दो किफायती GPS ट्रैकर JioFind और JioFind Pro लॉन्च किए हैं। ये 4G ट्रैकर 15 सेकंड में लोकेशन अपडेट, जियोथिंग्स ऐप और विभिन्न मॉनिटरिंग फीचर्स प्रदान करते हैं।

Reliance Jio ने भारत में GPS ट्रैकिंग क्षेत्र में कदम रखा है। कंपनी ने हाल ही में JioFind और JioFind Pro नाम से दो वायरलेस GPS ट्रैकिंग डिवाइसेज लॉन्च किए हैं, जो सुरक्षा और ट्रैकिंग को अब और किफायती और उपयोगी बनाने की कोशिश करते हैं। JioFind और JioFind Pro का लक्ष्य सिर्फ गाड़ियों व बर्तन ट्रैक करना नहीं, बल्कि बच्चों की बैग्स, यात्राओं और बिज़नेस शिपमेंट्स जैसे काम की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है।

JioFind और JioFind Pro की कीमत और सब्सक्रिप्शन JioFind की कीमत 1499 रुपये है, जबकि JioFind Pro 2,499 रुपये में उपलब्ध होगा। दोनों डिवाइस में पहले 1 साल की ट्रैकिंग सर्विस फ्री है, और उसके बाद साल का चार्ज केवल 599 रुपये है।

JioFind और JioFind Pro के फीचर्स और स्पेक्स JioFind में 1100mAh बैटरी है, जो एक चार्ज में लगभग 4 दिन तक चलती है। JioFind Pro में विशाल 10,000mAh बैटरी दी गई है, जो 3 से 4 हफ्ते तक चलता है। इसमें मैग्नेटिक माउंट सुविधा भी है, जिससे इसे वाहन या अन्य स्थिर जगह पर आसानी से लगाया जा सकता है। ये डिवाइस 4G नेटवर्क पर चलते हैं और JioThings ऐप के जरिए रियल-टाइम GPS ट्रैकिंग (15 सेकंड में अपडेट) इनेबल करते हैं। इसके अतिरिक्त, Geofencing alerts, Overspeed alerts, Location history, और Ambient voice monitoring जैसी सुविधाएं भी हैं।