जियो दे रहा 7 दिन की फ्री सर्विस, 150GB एक्सट्रा डेटा, 12 ओटीटी ऐप का भी मजा

Jan 18, 2026 11:14 am IST
हाई-स्पीड इंटरनेट और खूब सारा डेटा चाहते हैं, तो जियो के पास आपके लिए तगड़ा प्लान है। यह प्लान 7 दिन की फ्री सर्विस (एक्सट्रा वैलिडिटी) के साथ आता है। हम बात कर रहे हैं, जियो होम के 3333 रुपये वाले बेस्ट ऑफर प्लान की। इस प्लान में आपको कई सारे ओटीटी ऐप के साथ 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी मिलेगा। यह प्लान फ्री कॉलिंग भी ऑफर करता है। आइए डीटेल में जानते हैं जियो के इस प्लान के बारे में।

जियो होम के 3333 रुपये वाले प्लान में मिलने वाले बेनिफिट

जियो होम का यह प्लान तीन महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 100Mbps तक की स्पीड दे रही है। प्लान में आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। प्लान में आपको 90 दिन के लिए 150जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा। यह प्लान फ्री वॉइस कॉलिंग के साथ आता है। इसमें आपको 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में कंपनी जियो हॉटस्टार, सोनी लिव और जी5 समेत टोटल 12 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है।

जियो होम के इस प्लान में 100जीबी एक्सट्रा डेटा

जियो होम का यह प्लान की वैलिडिटी भी तीन महीने है। इसमें आपको बिना किसी अडिशनल चार्ज 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 30Mbps तक की स्पीड ऑफर कर रही है। प्लान में आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। यह प्लान यूजर्स को 90 दिन के लिए 100जीबी एक्सट्रा डेटा भी देता है। जियो होम का यह प्लान फ्री वॉइस कॉलिंग के साथ आता है। इसमें आपको 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। इस प्लान में भी कंपनी जियो हॉटस्टार, सोनी लिव और जी5 समेत टोटल 12 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
