जियो दे रहा 7 दिन की फ्री सर्विस, 150GB एक्सट्रा डेटा, 12 ओटीटी ऐप का भी मजा

हाई-स्पीड इंटरनेट और खूब सारा डेटा चाहते हैं, तो जियो के पास आपके लिए तगड़ा प्लान है। यह प्लान 7 दिन की फ्री सर्विस (एक्सट्रा वैलिडिटी) के साथ आता है। हम बात कर रहे हैं, जियो होम के 3333 रुपये वाले बेस्ट ऑफर प्लान की। इस प्लान में आपको कई सारे ओटीटी ऐप के साथ 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी मिलेगा। यह प्लान फ्री कॉलिंग भी ऑफर करता है। आइए डीटेल में जानते हैं जियो के इस प्लान के बारे में।

जियो होम के 3333 रुपये वाले प्लान में मिलने वाले बेनिफिट जियो होम का यह प्लान तीन महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 100Mbps तक की स्पीड दे रही है। प्लान में आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। प्लान में आपको 90 दिन के लिए 150जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा। यह प्लान फ्री वॉइस कॉलिंग के साथ आता है। इसमें आपको 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में कंपनी जियो हॉटस्टार, सोनी लिव और जी5 समेत टोटल 12 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है।