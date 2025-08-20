Jio यूजर्स के लिए बुरी खबर! बंद किए दो 250 रुपये से कम के प्लान्स, देखें List Big News now Reliance Jio has Removed 799 rupees Prepaid Plan coming with 84 days validity 126GB data unlimited calling, Gadgets Hindi News - Hindustan
Jio यूजर्स के लिए बुरी खबर! बंद किए दो 250 रुपये से कम के प्लान्स, देखें List

Reliance Jio ने अपने किफायती एंट्री-लेवल प्लान्स को बंद कर दिया है। अब यूजर्स 209 रुपये और 249 रुपये वाले प्लान से रिचार्ज नहीं कर सकेंगे। जानें अब किस प्लान से रिचार्ज कर सकते हैं यूजर्स।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 05:18 PM
Reliance Jio Removed These Plans: Reliance Jio ने एक बार फिर अपने मोबाइल यूजर्स को चौंका दिया है। कंपनी ने अपने सबसे किफायती एंट्री-लेवल प्लान्स को चुपचाप बंद कर दिया है। अब ग्राहकों को 209 रुपये और 249 रुपये वाले 1GB प्रति दिन डेटा देने वाले प्लान्स उपलब्ध नहीं होंगे। इन दोनों पैक्स में यूजर्स को क्रमशः 22 दिन और 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा भी रहती थी। लेकिन अब ये ऑप्शन पूरी तरह हटा दिए गए हैं।

इस बदलाव का मतलब है कि अब Jio यूजर्स को रिचार्ज करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अब 28 दिन की वैलिडिटी के लिए जियो यूजर्स को 299 रुपये वाले प्लान से रिचार्ज करना पड़ेगा। इस पैक में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ रोज 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस मिलते हैं।

यानी अगर आप पहले कम खर्च करके 1GB/दिन वाले पैक पर काम चला लेते थे, तो अब आपके मासिक खर्च में कम से कम 50 रुपये का इजाफा हो जाएगा। कंपनी का यह कदम साफ बताता है कि सस्ते डेटा पैक का जमाना धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स को ज्यादा महंगे पैक्स की तरफ धकेल रही हैं।

Jio के 209 रुपये और 249 रुपये वाले प्लान में क्या मिलते थे फायदे?

Jio के 209 रुपये और 249 रुपये वाले प्लान्स बजट-फ्रेंडली ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा थे। इन पैक्स में यूजर्स को 1GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 100 SMS रोजाना मिलते थे। 209 रुपये वाले पैक की वैलिडिटी 22 दिन की थी, जबकि 249 रुपये वाला पैक पूरे 28 दिन तक चलता था। ये प्लान खासकर उन लोगों के लिए बेहतर थे जिन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना होता था।

अब क्या है Jio का नया बेसिक प्लान?

अब Jio ने इन दोनों पैक्स को हटाकर सीधे 299 रुपये वाले प्लान पर शिफ्ट कर दिया है। इस प्लान में यूजर्स को 1.5GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS/दिन मिलते हैं। वैलिडिटी 28 दिन की रहती है। मतलब अब बेसिक रिचार्ज का खर्च कम से कम 299 रुपये से शुरू होगा। अगर किसी को केवल बेसिक डेटा की जरूरत है, तब भी उसे यही महंगा पैक लेना पड़ेगा।

टेलीकॉम इंडस्ट्री का ट्रेंड

दरअसल, भारत में टेलीकॉम कंपनियां धीरे-धीरे अपने सस्ते पैक्स को हटाकर मिड-रेंज और प्रीमियम पैक्स पर ध्यान दे रही हैं। इससे कंपनियों की Average Revenue Per User (ARPU) बढ़ेगी। Jio का यह कदम भी उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में Airtel और Vi (Vodafone Idea) भी इसी तरह के बदलाव कर सकते हैं।

