गेमर्स की मौज, 50 रुपये से कम में 500 से ज्यादा HD गेम्स, TV पर भी खेल सकेंगे
reliance jio gaming plans offers 500 hd games price starts at rs 48

गेमर्स की मौज, 50 रुपये से कम में 500 से ज्यादा HD गेम्स, TV पर भी खेल सकेंगे

गेम खेलने के शौकीन है, तो Reliance Jio के पास अपने ग्राहकों के लिए कुछ खास गेमिंग प्लान्स हैं। जियो अपने ग्राहकों के लिए 50 रुपये से कम कीमत में गेमिंग प्रीपेड प्लान लेकर आई है। इस प्लान में क्या-क्या मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं…

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 10:17 AM
गेम खेलने के शौकीन है, तो Reliance Jio के पास अपने ग्राहकों के लिए कुछ खास गेमिंग प्लान्स हैं। जियो अपने ग्राहकों के लिए 50 रुपये से कम कीमत में गेमिंग प्रीपेड प्लान लेकर आई है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में ग्राहकों को वैल्यू एडेड सर्विसेस प्रदान करने के लिए ये गेमिंग प्लान लॉन्च किए थे। खास बात यह है कि जियो के पास इस प्लान के साथ यूजर्स के लिए बंडल किया गया गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है। यह प्लेटफॉर्म JioGames Cloud है, जो यूजर्स को क्लाउड गेमिंग की सुविधा देता है। जियोगेम्स क्लाउड प्लेटफॉर्म को अलग से भी सब्सक्राइब किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क देना होगा। इन प्लान्स के साथ, यूजर्स को जियोगेम्स का मुफ्त एक्सेस मिलता है।

रिलायंस जियो का 48 रुपये का प्रीपेड प्लान

रिलायंस जियो का 48 रुपये वाला प्रीपेड प्लान एक गेम ऐड-ऑन वाउचर है। यह वाउचर केवल उन्हीं यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिनके पास पहले से एक्टिव सर्विस वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान है। 48 रुपये वाले इस प्लान की वैलिडिटी 3 दिनों की है। इसके साथ, यूजर्स को तीन दिनों के लिए जियोगेम्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन और 500+ हाई डेफिनिशन (HD) प्रीमियम गेम्स मिलते हैं। यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल और जियो सेट-टॉप बॉक्स (STB) पर गेम खेल सकते हैं।

सबसे अच्छी बात यह है कि सारा गेमिंग क्लाउड पर होता है। इसलिए बिना किसी कंसोल की जरूरत के गेमिंग हाई-क्वालिटी वाली होती है। मल्टीपल डिवाइस फीचर यूजर्स को एक डिवाइस पर खेलने और फिर दूसरे पर खेलने की सुविधा देता है। यूजर JioGames Cloud के साथ चलते-फिरते गेम खेल सकते हैं।

इन गेमिंग प्लान्स पर भी कर सकते हैं विचार

जियो का 98 रुपये का प्लान: यह प्लान भी एक गेम ऐड-ऑन वाउचर है। यह 7 दिनों की वेलिडिटी के साथ आता है। यानी इसमें यूजर्स को 7 दिनों के लिए जियोगेम्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन और 500+ हाई डेफिनिशन (HD) प्रीमियम गेम्स मिलते हैं। यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल और जियो सेट-टॉप बॉक्स (STB) पर गेम खेल सकते हैं। यह वाउचर केवल उन्हीं यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिनके पास पहले से एक्टिव सर्विस वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान है।

जियो का 298 रुपये का प्लान: यह प्लान भी एक गेम ऐड-ऑन वाउचर है। यह 28 दिनों की वेलिडिटी के साथ आता है। यानी इसमें यूजर्स को 28 दिनों के लिए जियोगेम्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन और 500+ हाई डेफिनिशन (HD) प्रीमियम गेम्स मिलते हैं। इस प्लान में यूजर्स को 3GB डेटा भी मिलता है। यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल और जियो सेट-टॉप बॉक्स (STB) पर गेम खेल सकते हैं। यह वाउचर केवल उन्हीं यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिनके पास पहले से एक्टिव सर्विस वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान है।

जियो का 495 रुपये का प्लान: यह प्लान 28 दिनों की वेलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 1.5GB के साथ 5GB एक्स्ट्रा डेटा मिलता है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस शामिल है। इस प्लान में यूजर्स को 28 दिनों के लिए जियोगेम्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन और फैनकोड सब्सक्रिप्शन मिलता है। यूजर्स को 500+ हाई डेफिनिशन (HD) प्रीमियम गेम्स का एक्सेस मिलता है, जिसे यूजर अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल और जियो सेट-टॉप बॉक्स (STB) पर खेल सकते हैं।

जियो का 545 रुपये का प्लान: यह प्लान 28 दिनों की वेलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB के साथ 5GB एक्स्ट्रा डेटा मिलता है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस शामिल है। इस प्लान में यूजर्स को 28 दिनों के लिए जियोगेम्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन और फैनकोड सब्सक्रिप्शन मिलता है। यूजर्स को 500+ हाई डेफिनिशन (HD) प्रीमियम गेम्स का एक्सेस मिलता है, जिसे यूजर अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल और जियो सेट-टॉप बॉक्स (STB) पर खेल सकते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो 9th एनिवर्सरी ऑफर के बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

