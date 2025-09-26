गेमर्स की मौज, 50 रुपये से कम में 500 से ज्यादा HD गेम्स, TV पर भी खेल सकेंगे
गेम खेलने के शौकीन है, तो Reliance Jio के पास अपने ग्राहकों के लिए कुछ खास गेमिंग प्लान्स हैं। जियो अपने ग्राहकों के लिए 50 रुपये से कम कीमत में गेमिंग प्रीपेड प्लान लेकर आई है। इस प्लान में क्या-क्या मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं…
सम्बंधित सुझाव
29% OFF
ASUS Vivobook S14, Intel Core Ultra 5 225H, Metallic Design Laptop (Intel iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD+/14"/60Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Matte Gray/1.4 Kg) S3407CA-LY057WS
- ASUS Vivobook S14
- Intel Core Ultra 5 225H
- Metallic Design Laptop (Intel iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD+/14"/60Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Matte Gray/1.4 Kg) S3407CA-LY057WS
₹69990₹98990
खरीदिये
26% OFF
ASUS TUF Gaming F15, 15.6" FHD 16:9, 144Hz 250nits, Intel Core i7-13620H 13th Gen, Gaming Laptop (16GB RAM/512GB SSD/RTX 4050/Windows 11/Office Home/90WHr Battery/Mecha Gray/2.2 Kg), FX507VU-LP210WS
- ASUS TUF Gaming F15
- 15.6" FHD 16:9
- 144Hz 250nits
₹92990₹124990
खरीदिये
24% OFF
HP Smartchoice Victus, 13th Gen Intel Core i5-13420H, 4GB RTX 3050, 16GB DDR4(Upgradeable) 512GB SSD, 144Hz, IPS, 300nits, FHD, 15.6’’/39.6cm, Win11, Office24, Blue, 2.29kg, fa2190TX Gaming Laptop
- HP Smartchoice Victus
- 13th Gen Intel Core i5-13420H
- 4GB RTX 3050
₹61990₹81201
खरीदिये
34% OFF
Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 7-7730U, 16 GB RAM, 1TB SSD, Full HD IPS, 15.6"/39.62 cm, Windows 11 Home, MS Office, Steel Gray, 1.59 KG, AL15-41, Thin and Light Laptop
- Acer Aspire Lite
- AMD Ryzen 7-7730U
- 16 GB RAM
₹44990₹67999
खरीदिये
43% OFF
Lenovo ThinkBook 16 AMD Ryzen 7 7735HS (16GB RAM/512GB SSD/Win 11 Home/Office 2024/Backlit Keyboard/Fingerprint) 16" WUXGA IPS 300 Nits Thin & Light Laptop/1Y Warranty/Aluminium Top/1.7kg, 21MWA0R4IN
- Lenovo ThinkBook 16 AMD Ryzen 7 7735HS (16GB RAM/512GB SSD/Win 11 Home/Office 2024/Backlit Keyboard/Fingerprint) 16" WUXGA IPS 300 Nits Thin & Light Laptop/1Y Warranty/Aluminium Top/1.7kg
- 21MWA0R4IN
₹52990₹92340
खरीदिये
गेम खेलने के शौकीन है, तो Reliance Jio के पास अपने ग्राहकों के लिए कुछ खास गेमिंग प्लान्स हैं। जियो अपने ग्राहकों के लिए 50 रुपये से कम कीमत में गेमिंग प्रीपेड प्लान लेकर आई है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में ग्राहकों को वैल्यू एडेड सर्विसेस प्रदान करने के लिए ये गेमिंग प्लान लॉन्च किए थे। खास बात यह है कि जियो के पास इस प्लान के साथ यूजर्स के लिए बंडल किया गया गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है। यह प्लेटफॉर्म JioGames Cloud है, जो यूजर्स को क्लाउड गेमिंग की सुविधा देता है। जियोगेम्स क्लाउड प्लेटफॉर्म को अलग से भी सब्सक्राइब किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क देना होगा। इन प्लान्स के साथ, यूजर्स को जियोगेम्स का मुफ्त एक्सेस मिलता है।
सम्बंधित सुझाव
29% OFF
ASUS Vivobook S14, Intel Core Ultra 5 225H, Metallic Design Laptop (Intel iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD+/14"/60Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Matte Gray/1.4 Kg) S3407CA-LY057WS
- ASUS Vivobook S14
- Intel Core Ultra 5 225H
- Metallic Design Laptop (Intel iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD+/14"/60Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Matte Gray/1.4 Kg) S3407CA-LY057WS
₹69990₹98990
खरीदिये
26% OFF
ASUS TUF Gaming F15, 15.6" FHD 16:9, 144Hz 250nits, Intel Core i7-13620H 13th Gen, Gaming Laptop (16GB RAM/512GB SSD/RTX 4050/Windows 11/Office Home/90WHr Battery/Mecha Gray/2.2 Kg), FX507VU-LP210WS
- ASUS TUF Gaming F15
- 15.6" FHD 16:9
- 144Hz 250nits
₹92990₹124990
खरीदिये
24% OFF
HP Smartchoice Victus, 13th Gen Intel Core i5-13420H, 4GB RTX 3050, 16GB DDR4(Upgradeable) 512GB SSD, 144Hz, IPS, 300nits, FHD, 15.6’’/39.6cm, Win11, Office24, Blue, 2.29kg, fa2190TX Gaming Laptop
- HP Smartchoice Victus
- 13th Gen Intel Core i5-13420H
- 4GB RTX 3050
₹61990₹81201
खरीदिये
34% OFF
Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 7-7730U, 16 GB RAM, 1TB SSD, Full HD IPS, 15.6"/39.62 cm, Windows 11 Home, MS Office, Steel Gray, 1.59 KG, AL15-41, Thin and Light Laptop
- Acer Aspire Lite
- AMD Ryzen 7-7730U
- 16 GB RAM
₹44990₹67999
खरीदिये
43% OFF
Lenovo ThinkBook 16 AMD Ryzen 7 7735HS (16GB RAM/512GB SSD/Win 11 Home/Office 2024/Backlit Keyboard/Fingerprint) 16" WUXGA IPS 300 Nits Thin & Light Laptop/1Y Warranty/Aluminium Top/1.7kg, 21MWA0R4IN
- Lenovo ThinkBook 16 AMD Ryzen 7 7735HS (16GB RAM/512GB SSD/Win 11 Home/Office 2024/Backlit Keyboard/Fingerprint) 16" WUXGA IPS 300 Nits Thin & Light Laptop/1Y Warranty/Aluminium Top/1.7kg
- 21MWA0R4IN
₹52990₹92340
खरीदिये
रिलायंस जियो का 48 रुपये का प्रीपेड प्लान
रिलायंस जियो का 48 रुपये वाला प्रीपेड प्लान एक गेम ऐड-ऑन वाउचर है। यह वाउचर केवल उन्हीं यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिनके पास पहले से एक्टिव सर्विस वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान है। 48 रुपये वाले इस प्लान की वैलिडिटी 3 दिनों की है। इसके साथ, यूजर्स को तीन दिनों के लिए जियोगेम्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन और 500+ हाई डेफिनिशन (HD) प्रीमियम गेम्स मिलते हैं। यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल और जियो सेट-टॉप बॉक्स (STB) पर गेम खेल सकते हैं।
सम्बंधित सुझाव
36% OFF
ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 3 7320U Thin & Light Laptop(AMD Radeon iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6"/60Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Mixed Black/1.63 Kg) E1504FA-NJ130WS
- ASUS Vivobook Go 15
- AMD Ryzen 3 7320U Thin & Light Laptop(AMD Radeon iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6"/60Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Mixed Black/1.63 Kg) E1504FA-NJ130WS
₹28985₹44990
खरीदिये
40% OFF
HP 15 (2025), Intel Core i3 13th Gen 1315U - (16 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Business Laptop/15.6" HD Display/Ash Grey/1.5 kg/MS Office 2021
- HP 15 (2025)
- Intel Core i3 13th Gen 1315U - (16 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Business Laptop/15.6" HD Display/Ash Grey/1.5 kg/MS Office 2021
₹32950₹55000
खरीदिये
36% OFF
Acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/256 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display, Pure Silver, 1.5 KG
- Acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/256 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display
- Pure Silver
- 1.5 KG
₹19990₹30999
खरीदिये
36% OFF
ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 3 7320U Thin & Light Laptop(AMD Radeon iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6"/60Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Cool Silver/1.63 Kg) E1504FA-NJ131WS
- ASUS Vivobook Go 15
- AMD Ryzen 3 7320U Thin & Light Laptop(AMD Radeon iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6"/60Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Cool Silver/1.63 Kg) E1504FA-NJ131WS
₹28690₹44990
खरीदिये
सबसे अच्छी बात यह है कि सारा गेमिंग क्लाउड पर होता है। इसलिए बिना किसी कंसोल की जरूरत के गेमिंग हाई-क्वालिटी वाली होती है। मल्टीपल डिवाइस फीचर यूजर्स को एक डिवाइस पर खेलने और फिर दूसरे पर खेलने की सुविधा देता है। यूजर JioGames Cloud के साथ चलते-फिरते गेम खेल सकते हैं।
इन गेमिंग प्लान्स पर भी कर सकते हैं विचार
जियो का 98 रुपये का प्लान: यह प्लान भी एक गेम ऐड-ऑन वाउचर है। यह 7 दिनों की वेलिडिटी के साथ आता है। यानी इसमें यूजर्स को 7 दिनों के लिए जियोगेम्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन और 500+ हाई डेफिनिशन (HD) प्रीमियम गेम्स मिलते हैं। यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल और जियो सेट-टॉप बॉक्स (STB) पर गेम खेल सकते हैं। यह वाउचर केवल उन्हीं यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिनके पास पहले से एक्टिव सर्विस वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान है।
जियो का 298 रुपये का प्लान: यह प्लान भी एक गेम ऐड-ऑन वाउचर है। यह 28 दिनों की वेलिडिटी के साथ आता है। यानी इसमें यूजर्स को 28 दिनों के लिए जियोगेम्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन और 500+ हाई डेफिनिशन (HD) प्रीमियम गेम्स मिलते हैं। इस प्लान में यूजर्स को 3GB डेटा भी मिलता है। यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल और जियो सेट-टॉप बॉक्स (STB) पर गेम खेल सकते हैं। यह वाउचर केवल उन्हीं यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिनके पास पहले से एक्टिव सर्विस वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान है।
जियो का 495 रुपये का प्लान: यह प्लान 28 दिनों की वेलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 1.5GB के साथ 5GB एक्स्ट्रा डेटा मिलता है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस शामिल है। इस प्लान में यूजर्स को 28 दिनों के लिए जियोगेम्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन और फैनकोड सब्सक्रिप्शन मिलता है। यूजर्स को 500+ हाई डेफिनिशन (HD) प्रीमियम गेम्स का एक्सेस मिलता है, जिसे यूजर अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल और जियो सेट-टॉप बॉक्स (STB) पर खेल सकते हैं।
जियो का 545 रुपये का प्लान: यह प्लान 28 दिनों की वेलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB के साथ 5GB एक्स्ट्रा डेटा मिलता है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस शामिल है। इस प्लान में यूजर्स को 28 दिनों के लिए जियोगेम्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन और फैनकोड सब्सक्रिप्शन मिलता है। यूजर्स को 500+ हाई डेफिनिशन (HD) प्रीमियम गेम्स का एक्सेस मिलता है, जिसे यूजर अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल और जियो सेट-टॉप बॉक्स (STB) पर खेल सकते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो 9th एनिवर्सरी ऑफर के बेनिफिट्स भी शामिल हैं।