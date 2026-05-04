सिर्फ 5 रुपए रोज का खर्च कर पूरे 84 दिन चलेगा Jio का ये Plan, अनलिमिटेड कॉल्स और SMS का मजा
अगर आप बार-बार रिचार्ज से परेशान हैं, तो Reliance Jio का यह प्लान आपके लिए बेस्ट है। सिर्फ 5 रुपए रोज के खर्च में 84 दिन तक चलेगा फोन, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा देता है।
हर महीने मोबाइल रिचार्ज करा कर परेशान हो चुके हैं तो जियो का यह प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। Reliance Jio अपने यूजर्स एक ऐसा प्लान ऑफर करता है जिसमें आपको बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Jio का यह 84 दिन वाला प्लान इसी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस प्लान में यूजर्स को लंबी वैलिडिटी के साथ डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मिलती हैं। हम यहां जियो के 448 रुपए वाले प्लान के बारे में बता रहे हैं। आइये आपको डिटेल में बताते हैं 448 रुपए वाले प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स के बारे में:
Reliance Jio के 448 रुपए वाले प्रीपेड प्लान के फायदे
Reliance Jio का 448 रुपए वाला प्रीपेड प्लान खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो सिर्फ कॉलिंग और बेसिक सेवाएं चाहते हैं, बिना डेटा के अतिरिक्त खर्च के। इस प्लान में आपको पूरे 84 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है। इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का फायदा मिलता है, जिससे आप किसी भी नेटवर्क पर बिना किसी लिमिट के बात कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे प्लान में कुल 1000 SMS भी दिए जाते हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी हैं।
यह एक वॉयस-ओनली प्लान है। इस प्लान में आपको 5G डेटा या OTT जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। अगर इसे रोज के हिसाब से देखें, तो यह प्लान करीब 5.3 रुपए प्रति दिन पड़ता है। इस प्लान को तब लॉन्च किया गया जब Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे प्लान लाने के निर्देश दिए थे, जिनमें यूजर्स को जबरदस्ती डेटा न लेना पड़े। ऐसे में जो लोग सिर्फ कॉलिंग के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह प्लान काफी फायदेमंद साबित होता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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