Jio लाया तीन जबर्दस्त Happy New Year 2026 प्लान, 365 दिन तक की वैलिडिटी, ₹35100 का फायदा

Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़reliance jio brings happy new year 2026 plans offering validity up to 365 days
जियो ने यूजर्स को लिए Happy New Year 2026 प्लान्स को लॉन्च किया है। इनमें एक मंथली और एक ऐनुअल प्लान के साथ एक डेटा पैक शामिल है। मंथली और ऐनुअल प्लान के साथ 35100 रुपये का खास सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है।

Dec 14, 2025 04:05 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
जियो ने यूजर्स को न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया है। कंपनी ने यूजर्स को लिए Happy New Year 2026 प्लान्स को लॉन्च किया है। फोनअरीना की रिपोर्ट के अनुसार ये प्लान 103 रुपये (फ्लेक्सी पैक डेटा ऐड-ऑन), 500 रुपये (सुपर सेलिब्रेशन मंथली प्लान) और 3599 रुपये ( हीरो रिचार्ज ऐनुअल प्लान) हैं। कंपनी के ऐनुअल और मंथली प्लान 365 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इनमें आपको हर दिन 2.5जीबी तक डेटा मिलेगा। ये प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी देते हैं।

इन प्लान में आपको 35100 रुपये की कीमत वाला गूगल जेमिनी प्रो प्लान का ऐक्सेस भी मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी 18 महीने है। वहीं, कंपनी का डेटा पैक यूजर्स को 5जीबी टोटल डेटा के साथ कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

3599 रुपये वाला प्लान

जियो का यह हीरो ऐनुअल रिचार्ज प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जा रहा है। इस प्लान में कंपनी हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग दे रही है। जियो के इस प्लान में आपको 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो प्लान का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। इसकी कीमत 35100 रुपये है।

500 रुपये वाला प्लान

जियो का यह सुपर सेलिब्रेशन मंथली प्लान 28 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। इस प्लान में भी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी रोज 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी दे रही है। यह प्लान भी 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो का फ्री ऐक्सेस देता है। प्लान में जियो हॉटस्टार अमेजन प्राइम वीडियो मोबाइल, सोनी लिव और जी5 जैसे ऐप का ऐक्सेस दिया जा रहा है।

103 रुपये वाला फ्लेक्सी पैक

जियो के इस नए फ्लेक्सी पैक की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कस्टमाइजेबल एंटरटेनमेंट ऑफर किया जा रहा है। इसमें हिन्दी पैक, इंटरनैशनल पैक और रीजनल पैक शामिल है। हिन्दी पैक में कंपनी यूजर्स को जियो हॉटस्टार, जी5 और सोनी लिव का ऐक्सेस दे रही है। वहीं, इंटरनैशनल पैक में जियो हॉटस्टार, फैनकोड, लायन्सगेट और डिस्कवरी+ का सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जा रहा है। रीजनल पैक की बात करें, तो इसमें जियो हॉटस्टार के साथ SunNXT, Kancha Lanka और Hoichoi का ऐक्सेस दिया जा रहा है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें

