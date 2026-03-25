Jio का सुपर ऑफर! अब 3 महीने के पैसे में लो 4 महीने का मजा, 1 महीने के लिए FREE मिल रहा हाई-स्पीड इंटरनेट, कॉल्स, OTT
Reliance Jio अपने यूजर्स को खुश करने के लिए एक नया ऑफर पेश किया है जिसमें 3 महीने के रिचार्ज पर 1 महीने की फ्री सर्विस मिल रही है। जानिए कैसे मिलेगा फायदा और किन के लिए है ऑफर।
भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio एक बार फिर अपने यूजर्स के लिए खास ऑफर लेकर आई है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें JioHome के 3 महीने वाले प्लान से रिचार्ज करने पर 1 महीने की वैलिडिटी फ्री दी जा रही है। यानी कुल मिलाकर यूजर को 4 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है ज्यादा वैल्यू और लंबी वैलिडिटी मिलेगी। JioHome जियो की एक ब्रॉडबैंड और डिजिटल एंटरटेनमेंट सर्विस है, जिसमें घर पर हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ OTT ऐप्स और टीवी चैनल्स का फायदा मिलता है।इसमें यूजर्स को एक ही प्लान में इंटरनेट, लाइव टीवी और एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज दिया जाता है, जिससे अलग-अलग सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। यह ऑफर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय के लिए रिचार्ज करना पसंद करते हैं। यह ब्रॉडबैंड जानें इस ऑफर की डिटेल्स:
JioHome के 2222 रुपए वाले प्लान की डिटेल
JioHome का एंट्री-लेवल लॉन्ग-टर्म ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए बनाया गया है। इस प्लान में आपको 3 महीने की वैलिडिटी मिलती है। लेकिन प्लान में 1 महीने की फ्री वैलिडिटी दी जा रही है। प्लान में इंटरनेट स्पीड लगभग 30Mbps तक रहती है। इसमें हर महीने लगभग 1000GB डेटा दिया जाता है। इसके साथ ही यूजर्स को 800+ टीवी चैनल्स और 10-12 OTT ऐप्स का एक्सेस भी मिलते हैं। फ्री ऑफर के साथ इस प्लान की कीमत 555 रुपए आती है।
JioHome के 3333 रुपए
प्लान की डिटेल
JioHome के इस प्लान में भी 3 महीने की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन इंटरनेट स्पीड बढ़कर 100Mbps तक हो जाती है। डेटा लिमिट भी हर महीने लगभग 1000GB रहती है, जिससे हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग आसानी से हो जाती है।इसके अलावा इस प्लान में कई OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे Disney+ Hotstar, SonyLIV, ZEE5 और JioCinema Premium का एक्सेस मिलता है। जियो के इस प्लान की कीमत ऑफर के साथ 833 रुपए रह जाती है।
JioHome 4444 रुपए प्लान के बेनेफिट्स
JioHome का यह प्लान सबसे प्रीमियम ऑप्शन है। इसमें भी लगभग 3 महीने की वैलिडिटी और 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलती है, लेकिन इसके साथ मिलने वाले फायदे ज्यादा खास हैं। यूजर्स को हर महीने 1000GB डेटा के अलावा एक्स्ट्रा डेटा वाउचर भी मिल सकता है, जिससे इंटरनेट यूसेज और बढ़ जाता है। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसके OTT बेनिफिट्स हैं, जिसमें Netflix Basic, Amazon Prime Lite और बाकी कई OTT प्लेटफॉर्म्स शामिल होते हैं। यह प्लान उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो OTT कंटेंट ज्यादा देखते हैं और एक ही प्लान में पूरा एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इस प्लान की हर महीने की कीमत 1111 रुपए आती है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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