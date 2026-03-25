Jio का सुपर ऑफर! अब 3 महीने के पैसे में लो 4 महीने का मजा, 1 महीने के लिए FREE मिल रहा हाई-स्पीड इंटरनेट, कॉल्स, OTT

Reliance Jio अपने यूजर्स को खुश करने के लिए एक नया ऑफर पेश किया है जिसमें 3 महीने के रिचार्ज पर 1 महीने की फ्री सर्विस मिल रही है। जानिए कैसे मिलेगा फायदा और किन के लिए है ऑफर।

भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio एक बार फिर अपने यूजर्स के लिए खास ऑफर लेकर आई है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें JioHome के 3 महीने वाले प्लान से रिचार्ज करने पर 1 महीने की वैलिडिटी फ्री दी जा रही है। यानी कुल मिलाकर यूजर को 4 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है ज्यादा वैल्यू और लंबी वैलिडिटी मिलेगी। JioHome जियो की एक ब्रॉडबैंड और डिजिटल एंटरटेनमेंट सर्विस है, जिसमें घर पर हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ OTT ऐप्स और टीवी चैनल्स का फायदा मिलता है।इसमें यूजर्स को एक ही प्लान में इंटरनेट, लाइव टीवी और एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज दिया जाता है, जिससे अलग-अलग सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। यह ऑफर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय के लिए रिचार्ज करना पसंद करते हैं। यह ब्रॉडबैंड जानें इस ऑफर की डिटेल्स:

JioHome के 2222 रुपए वाले प्लान की डिटेल JioHome का एंट्री-लेवल लॉन्ग-टर्म ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए बनाया गया है। इस प्लान में आपको 3 महीने की वैलिडिटी मिलती है। लेकिन प्लान में 1 महीने की फ्री वैलिडिटी दी जा रही है। प्लान में इंटरनेट स्पीड लगभग 30Mbps तक रहती है। इसमें हर महीने लगभग 1000GB डेटा दिया जाता है। इसके साथ ही यूजर्स को 800+ टीवी चैनल्स और 10-12 OTT ऐप्स का एक्सेस भी मिलते हैं। फ्री ऑफर के साथ इस प्लान की कीमत 555 रुपए आती है।

JioHome के 3333 रुपए

प्लान की डिटेल

JioHome के इस प्लान में भी 3 महीने की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन इंटरनेट स्पीड बढ़कर 100Mbps तक हो जाती है। डेटा लिमिट भी हर महीने लगभग 1000GB रहती है, जिससे हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग आसानी से हो जाती है।इसके अलावा इस प्लान में कई OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे Disney+ Hotstar, SonyLIV, ZEE5 और JioCinema Premium का एक्सेस मिलता है। जियो के इस प्लान की कीमत ऑफर के साथ 833 रुपए रह जाती है।