Jio का बड़ा गिफ्ट: अब सभी Unlimited 5G प्लान्स के साथ FREE दे रहा ₹35,100 वाली ये AI सर्विस

संक्षेप: Jio ने अपने Gemini Offer को अपग्रेड कर दिया है, जिसके तहत अब सभी Unlimited 5G प्लान से रिचार्ज करने पर Google Gemini 3 का सब्सक्रिप्शन 18 महीनों तक फ्री मिलेगा। यह प्लान 35,100 रुपए का है।

Free Jio Gemini Pro Plan: भारत में 5G इंटरनेट के बाद सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में देखने को मिल रही है और इस क्रांति को आगे बढ़ाने में Jio ने एक बार फिर बड़ी छलांग लगाई है। Jio अब अपने सभी 5G यूजर्स Google Gemini Pro 18 महीने के लिए फ्री दे रहा है। इस अपडेट का सबसे बड़ा आकर्षण है Google Gemini 3 मॉडल, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड AI मॉडलों में से एक माना जा रहा है। Jio ने इसे अपने Gemini Pro Plan में शामिल कर दिया है, जिसकी मार्केट वैल्यू 35,100 रुपए है, और अब यह प्रीमियम AI सेवा Jio के सभी Unlimited 5G ग्राहक को बिना किसी अतिरिक्त कीमत के मिलेगी।

Jio Gemini Offer क्या है? Jio Gemini Offer एक AI-सक्षम प्लान है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को Google Gemini के Premium Pro Plan तक फ्री पहुंच मिलती है। यह प्लान पहले सिर्फ युवाओं के लिए था, लेकिन AI के बढ़ते उपयोग को देखते हुए Jio ने इसे अब सभी Unlimited 5G ग्राहकों के लिए खोल दिया है। इस प्लान के तहत यूजर्स को मिलते हैं Gemini 3 Model का फ्री एक्सेस, AI-based writing, coding, image generation, एडवांस्ड चैटबॉट, मल्टीमोडल आउटपुट, 18 महीनों तक प्रीमियम सुविधा, यह भारत में किसी भी टेलीकॉम कंपनी द्वारा AI पर किया गया सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है।

35,100 रुपए का बेनिफिट पूरी तरह FREE Gemini Pro Plan का हर महीने का सब्सक्रिप्शन 1,950 रुपए प्रति माह है ऐसे में 18 महीनों में इसकी कीमत 35,100 रुपए हो जाती है। Jio Unlimited 5G यूजर्स को यह पूरा प्लान बिना किसी शुल्क के मिल रहा है। यह इतना बड़ा ऑफर है कि भारत में पहली बार किसी टेलीकॉम कंपनी ने इतने लंबे समय के लिए AI Premium Plan फ्री किया है।

कैसे Activate करें? Activation MyJio App में होता है:

Step 1: MyJio App खोलें

Step 2: “Claim Now” बैनर पर टैप करें

Step 3: अपना नंबर ऑटो-वेरिफाई करें

Step 4: Google Account से लॉगइन करें

Step 5: तुरंत Gemini Pro Plan एक्टिवेट हो जाएगा