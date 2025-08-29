Reliance AGM 2025: मुकेश अंबानी ने कहा- AI है नई 'कामधेनु', 50 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा Jio Reliance AGM 2025 Mukesh Ambani calls AI the new Kamdhenu Jio crosses 500M users, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Reliance AGM 2025 Mukesh Ambani calls AI the new Kamdhenu Jio crosses 500M users

Reliance AGM 2025: मुकेश अंबानी ने कहा- AI है नई 'कामधेनु', 50 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा Jio

रिलायंस AGM 2025 में मुकेश अंबानी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के लिए नई ‘कामधेनु’ है और कंपनी क्लीन एनर्जी, डिजिटल हेल्थ और जीनोमिक्स में बड़ा निवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि Jio अगले हफ्ते 10 साल पूरे करेगा।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 04:00 PM
share Share
Follow Us on
Reliance AGM 2025: मुकेश अंबानी ने कहा- AI है नई 'कामधेनु', 50 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा Jio

रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2025 की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत के लिए कंपनी की आना वाले दिनों की स्ट्रेटजी शेयर की। उन्होंने कहा कि रिलायंस भारत में दुनिया का सबसे ए़डवांस्ड क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम बना रहा है। कंपनी डिजिटल हेल्थ, लाइफ साइंसेस और जीनोमिक्स के क्षेत्र में विस्तार कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को नए ग्रोथ इंजन के तौर पर डिवेलप कर रही है।

अंबानी ने कहा कि भारत अपने बड़े स्केल, टैलेंट और उद्यम की भावना के चलते इस नई AI और क्लीन एनर्जी की दुनिया में लीडरशिप की खास पोजीशन में है।

ये भी पढ़ें:Netflix और Amazon Prime दोनों FREE में, Jio यूजर्स के लिए बढ़िया खबर

नए दौर में AI को बताया एक 'कामधेनु'

अंबानी ने AI को कामधेनु कहा। उन्होंने कहा कि मानवता अब 21वीं सेंचुरी की गोल्डेन एज पर है। यह वह दौर होगा जहां कमी नहीं बल्कि ढेर सारे संसाधन सस्ते में सबके लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि यह बदलाव तीन बड़ी तकनीकी क्रांतियों- क्लीन एनर्जी, डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकसाथ आने से संभव हुआ है। क्लीन एनर्जी में हो रहे ब्रेकथ्रू ना सिर्फ स्थिरता और सुरक्षित भविष्य तय कर रहे हैं बल्कि जलवायु संकट से उबरने की उम्मीदें भी जगा रहे हैं।

Jio ने पार किया 50 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा

अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अंबानी ने कहा कि Jio अगले हफ्ते अपना 10वां साल पूरा करने जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि Jio परिवार अब 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच चुका है। अंबानी ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि Jio ने भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

ये भी पढ़ें:₹400 से कम में रोज 2.5GB डाटा का मजा, Jio का ये सस्ता प्लान है बेस्ट

रिलायंस AGM 2025 में साफ हो गया है कि कंपनी आने वाले वर्षों में क्लीन एनर्जी, डिजिटल हेल्थ, जीनोमिक्स और AI पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी। अंबानी के मुताबिक, इन क्षेत्रों में निवेश और इनोवेशन भारत को ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि इसे ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन में भी ला सकता है।

Reliance Jio Jio Recharge Plan Mukesh Ambani
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.