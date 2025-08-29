Reliance AGM 2025: मुकेश अंबानी ने कहा- AI है नई 'कामधेनु', 50 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा Jio

रिलायंस AGM 2025 में मुकेश अंबानी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के लिए नई ‘कामधेनु’ है और कंपनी क्लीन एनर्जी, डिजिटल हेल्थ और जीनोमिक्स में बड़ा निवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि Jio अगले हफ्ते 10 साल पूरे करेगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2025 की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत के लिए कंपनी की आना वाले दिनों की स्ट्रेटजी शेयर की। उन्होंने कहा कि रिलायंस भारत में दुनिया का सबसे ए़डवांस्ड क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम बना रहा है। कंपनी डिजिटल हेल्थ, लाइफ साइंसेस और जीनोमिक्स के क्षेत्र में विस्तार कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को नए ग्रोथ इंजन के तौर पर डिवेलप कर रही है।

अंबानी ने कहा कि भारत अपने बड़े स्केल, टैलेंट और उद्यम की भावना के चलते इस नई AI और क्लीन एनर्जी की दुनिया में लीडरशिप की खास पोजीशन में है।

नए दौर में AI को बताया एक 'कामधेनु' अंबानी ने AI को कामधेनु कहा। उन्होंने कहा कि मानवता अब 21वीं सेंचुरी की गोल्डेन एज पर है। यह वह दौर होगा जहां कमी नहीं बल्कि ढेर सारे संसाधन सस्ते में सबके लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि यह बदलाव तीन बड़ी तकनीकी क्रांतियों- क्लीन एनर्जी, डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकसाथ आने से संभव हुआ है। क्लीन एनर्जी में हो रहे ब्रेकथ्रू ना सिर्फ स्थिरता और सुरक्षित भविष्य तय कर रहे हैं बल्कि जलवायु संकट से उबरने की उम्मीदें भी जगा रहे हैं।

Jio ने पार किया 50 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अंबानी ने कहा कि Jio अगले हफ्ते अपना 10वां साल पूरा करने जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि Jio परिवार अब 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच चुका है। अंबानी ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि Jio ने भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।