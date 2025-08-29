TV बन जाएगा AI कंप्यूटर, चश्मा करेगा फोटोग्राफी, हॉटस्टार पर कंटेंट ढूंढेगी Riya

Reliance AGM 2025: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी ने Jio Frames, JioPC और JioHotstar पर AI वॉयस असिस्टेंट Riya समेत कई बड़ी घोषणाएं की। चलिए एक-एक कर जानते हैं इनके इनोवेशन्स के बारे में...

Reliance AGM 2025: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी ने Jio Frames, JioPC और JioHotstar पर AI वॉयस असिस्टेंट Riya की घोषणा की। जियो पीसी टीवी या अन्य किसी भी स्क्रीन को AI रेडी कंप्यूटर में बदल सकता है। जियो फ्रेम्स एक AI-पावर्ड वियरेबल है, जो यूजर को चलते-फिरते फोटो खींचने, वीडियो बनाने की सुविधा देता है। Riya हॉटस्टार पर एक AI पावर्ड वॉयस असिस्टें है, जो यूजर्स को कंटेंट ढूंढने में मदद करेगा। चलिए एक-एक कर जानते हैं इनके इनोवेशन्स के बारे में...

JioPC

रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग में आकाश अंबानी ने JioPC की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह सर्विस आपके टीवी या किसी अन्य स्क्रीन को फुल फीचर एआई रेडी कंप्यूटर में बदल देगी। इसका फायदा यह होगा कि यूजर को महंगा पीसी सेटअप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल, जियो पीसी एक क्लाउड-बेस्ड वर्चुअल कंप्यूटिंग सॉल्यूशन है, जो जियो के 5G नेटवर्क और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता है। यह यूजर को बिना महंगे हार्डवेयर (जैसे डेस्कटॉप या लैपटॉप) के कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस अनुभव प्रदान करता है। इसके लिए केवल एक टीवी, मॉनिटर, या डिस्प्ले स्क्रीन, एक कीबोर्ड, और जियो का सेट-टॉप बॉक्स चाहिए।

आकाश अंबानी ने कहा कि “जियो सेट-टॉप बॉक्स से कीबोर्ड कनेक्ट करके, ग्राहक अपने टीवी या मॉनिटर को सीधे जियो के क्लाउड सर्वर से चलने वाले पर्सनल कंप्यूटर में बदल सकते हैं। यह मॉडल स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर को दूर से ही बढ़ाने की सुविधा देता है, जिससे हार्डवेयर अपग्रेड की जरूरत खत्म हो जाती है। क्लाउड पर होने की वजह से यह हमेशा अपडेट रहता है। आप बस उतना ही भुगतान करते हैं जितना आप इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि JioPC क्लाउड पर रहता है, यह हमेशा अपडेटेड और सुरक्षित रहता है और आप अपनी बढ़ती जरूरतों के हिसाब से अपनी मेमोरी, स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर को दूर से ही अपग्रेड कर सकते हैं।”

JioFrames

मीटिंग में आकाश अंबानी ने जियो फ्रेम्स की घोषणा की। उन्होंने कहा कि "JioFrames भारत के लिए बनाया गया एक AI-पावर्ड वियरेबल प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम है। यह कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और यह यूजर्स को जियो के AI वॉयस असिस्टेंट के साथ सहजता से बातचीत करने की सुविधा देता है। इस स्मार्ट ग्लास में कैमरे लगे हैं, जो एचडी फोटो ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप इससे लाइव भी आ सकते हैं। कंपनी का कहना है कि जियो फ्रेम्स से कैप्चर किया गया कंटेंट जियो एआई क्लाउड में तुरंत स्टोर हो जाता है।" इसके अलावा, जियो फ्रेम्स कॉल करने, मीटिंग अटेंड करने और गाने और पॉडकास्ट सुनने में भी मदद करता है। इसमें बिल्ट-इन ओपन-ईयर स्पीकर लगे हुए हैं।

JioHotstar पर AI वॉयस असिस्टेंट Riya

रियालंस ने जियोहॉटस्टार के लिए वॉयस-इनेबल्ड सर्च असिस्टेंट, रिया, को भी लॉन्च किया है। अंबानी ने बताया: “आपका नया वॉयस-इनेबल्ड सर्च असिस्टेंट कंटेंट सर्च करना आसान बनाता है। चाहे मेरे पसंदीदा शो के खास पल हों, खिलाड़ियों के हाइलाइट्स हों, या मैच का एनालिसिस, रिया आपको समझती है। बस साल, सीजन और एपिसोड के हिसाब से अपनी पसंद की जानकारी बताएं, और रिया उसे आपके लिए तैयार कर देगी। अब स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, अब सर्च करने की जरूरत नहीं।”

नेक्स्ट-जनरेशन Jio AI Cloud

रिलायंस जियो ने अपने नेक्स्ट जनरेशन एआई क्लाउड मॉडल, Jio AI Cloud, की घोषणा की है जो आपके डेटा के लिए क्लाउड स्टोरेज है ही, साथ ही यह इंटेलिजेंट भी है। जियो एआई क्लाउड को पिछले साल पेश किया गया था, जो सभी जियो यूजर्स के लिए 100 जीबी तक मुफ्त क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है। कंपनी का कहना है कि 4 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने अपनी जरूरी फाइल्स, वीडियो और अन्य चीजों का सुरक्षित बैकअप लेने के लिए एआई क्लाउड इकोसिस्टम पर भरोसा किया है।

कंपनी ने एक AI-पावर्ड मेमोरी कम्पैनियन डेवलप किया है जो आपको डेटा स्टोर करने और केवल बोलकर उसे आसानी से खोजने में सक्षम बनाता है। यह फीचर गूगल के Pixel Screenshots और Windows Recall जैसी है जो क्रमशः फोन और पीसी पर काम करती है। लेकिन Jio AI Cloud को सभी प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।